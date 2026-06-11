2026 Dünya Kupası'nın başlamasıyla Arjantin, FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'nda yeniden zirveye oturdu

Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasından sadece birkaç saat önce yayınlanan en son güncellemede FIFA Erkekler Dünya Sıralaması’nın zirvesine geri döndü. Albiceleste, iki sıra yükselerek hem Fransa’yı hem de İspanya’yı geride bıraktı ve şampiyonluk unvanını savunmaya dünyanın en üst sıradaki ülkesi olarak girmeyi garantiledi.

Güney Amerika devi, Temmuz 2025'ten bu yana ilk kez zirveye oturdu. Bu yükseliş, turnuva öncesi son hazırlık maçlarında sergilenen mükemmel performansın ardından geldi. Bu maçlarda Arjantin, Zambiya'yı 5-0, İzlanda'yı ise 3-0 mağlup etti.