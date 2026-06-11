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2026 Dünya Kupası'nın başlamasıyla Arjantin, FIFA Erkekler Dünya Sıralaması'nda yeniden zirveye oturdu
- Getty Images Sport
Şampiyonlar zirveye geri döndü
Arjantin, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasından sadece birkaç saat önce yayınlanan en son güncellemede FIFA Erkekler Dünya Sıralaması’nın zirvesine geri döndü. Albiceleste, iki sıra yükselerek hem Fransa’yı hem de İspanya’yı geride bıraktı ve şampiyonluk unvanını savunmaya dünyanın en üst sıradaki ülkesi olarak girmeyi garantiledi.
Güney Amerika devi, Temmuz 2025'ten bu yana ilk kez zirveye oturdu. Bu yükseliş, turnuva öncesi son hazırlık maçlarında sergilenen mükemmel performansın ardından geldi. Bu maçlarda Arjantin, Zambiya'yı 5-0, İzlanda'yı ise 3-0 mağlup etti.
- Getty Images Sport
Fransa ve İspanya için inişli çıkışlı bir gün
Lionel Messi ve arkadaşları zirveye dönüşlerini kutlarken, Fransa sıralamada hafif bir düşüş yaşadı. Les Bleus, Fildişi Sahili’ne karşı oynadığı hazırlık maçını kaybettikten sonra zirveden 3. sıraya geriledi, ancak Kuzey İrlanda’yı yenerek toparlandı.
İspanya, dünya sıralamasındaki güçlü konumunu korumayı başardı ve 2. sırada yerini korudu. La Roja, Peru'yu 3-1 yenerek başarılı bir hazırlık dönemi geçirdi. İngiltere ilk dördü tamamlarken, FIFA'nın güncellediği Elo tabanlı hesaplama modeline göre Portekiz 5. sıraya yükseldi.
Ev sahibi takımlar ve güçlü takımlar konumlarını koruyor
2026 turnuvasının üç ev sahibi ülkesi arasında Meksika, dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 14. sıraya yerleşerek en üst sıradaki temsilci olmaya devam ediyor. ABD erkek milli takımı, Almanya’ya karşı aldığı son mağlubiyetin ardından bir basamak gerileyerek 17. sıraya düşerken, Kanada ise kendi evinde oynayacağı grup aşaması açılış maçlarına hazırlanırken 30. sırada yer alıyor.
İlk on sıradaki diğer takımlar arasında Belçika ve Brezilya gibi istikrarlı ağır toplar yer alıyor. Fas, Afrika futbolunda liderliğini sürdürerek 7. sıraya yükselerek yeni bir rekor kırarken, Hollanda ve Almanya da uluslararası futbolun elit grubundaki yerlerini koruyor.
Büyük tırmanışlar ve keskin inişler
İlk onun ötesinde, Endonezya olumlu sonuçlar sayesinde dört sıra yükselerek bu sıralama döneminde en büyük sıçramayı yapan ülke oldu. Yemen de son uluslararası maçlar döneminde en fazla puanı toplayarak önemli bir ilerleme kaydetti.
Diğer yandan, Lübnan sıralamada en büyük düşüşü yaşadı ve 15 puandan fazla kaybederek yedi sıra geriledi. Zirvede ise dikkatler, Kansas City'de Cezayir ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçında dünyanın en iyisi unvanını haklı çıkarmaya çalışacak olan Arjantin'e odaklanmış durumda.