Bu ilgi, rakip Meksika ile 3 Ekim'de oynanan erkekler maçında televizyon izlenme rakamlarına da yansıdı. TNT Sports'un İngilizce yayını ortalama 626 bin izleyiciye ulaştı. Bu rakam, iki ülkenin Ekim 2024'teki önceki karşılaşmasına kıyasla yüzde 97'lik artış anlamına geliyor.

Telemundo'nun İspanyolca yayını ise ortalama 1,7 milyon izleyiciye ulaştı ve 2,22 milyon izleyiciyle zirve yaptı. Böylece maç, haftanın en çok izlenen İspanyolca spor yayını ve kanalın 2023'te yayın haklarını almasından bu yana en çok izlenen erkek millî takım karşılaşması oldu.

Federasyonun duyurusunda erişilebilir bilet fiyatlarının etkisine dikkat çeken ABD Futbol Federasyonu Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Terry şunları ekledi: "Rakamlara baktığımızda, bu ülkede futbola olan talebin inanılmaz derecede yüksek olduğu açıkça görülüyor. Bir numaralı hedefimiz, bu ülkede futbolu geliştirmek. Herkesin millî takımımızı izleyebilmesini istiyoruz. Maçlarımız için taraftar dostu fiyatlar sunarak ev sahipliği yaptığımız her karşılaşmada daha fazla insanın futbola ilgi duymasını sağlıyoruz."