ZUMA Press Wire
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2026 Dünya Kupası'nın ardından oynanan ilk A millî takım maçlarını 165 binden fazla taraftar tribünden izledi: ABD Futbol Federasyonu rekor seyirci ve televizyon izlenme rakamlarını kutluyor
Turnuva sonrası maçlar büyük seyirci kitlelerini çekiyor
ABD Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nın ardından A erkek ve kadın millî takımlarının oynadığı ilk altı maçta stadyum seyirci sayıları ve yayın izlenme rakamlarının hızla yükseldiğini kaydetti. Eylül ve ekim aylarındaki millî maç aralarında oynanan tüm karşılaşmalarda tribünler en az yüzde 95 doldu. Ayrıca Orlando, Glendale ve Washington D.C.'deki üç karşılaşmanın biletleri tamamen tükendi.
- STEINSIEK.CH
Uygun fiyatlı biletler, spor tesislerinde rekorların kırılmasını sağlıyor
En uygun fiyatlı biletlerin 25 ila 35 dolar arasında satışa sunulması, ülke genelinde büyük kalabalıkların tribünlere gelmesini sağladı. Bu erişilebilir fiyatlandırma sayesinde Energizer Park, State Farm Stadium ve Allianz Field'da oynanan millî takım maçlarında tüm zamanların seyirci rekorları kırılırken, diğer statlarda tarihin en yüksek üç seyirci sayısı arasına giren rakamlara ulaşıldı.
Taraftar ilgisindeki artışa U.S. Soccer'ın resmî açıklamasında değinen Ticari İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici David Wright, şunları söyledi: “Millî takımlarımızla bağ kuran taraftarların sayısı artıyor ve talep açıkça görülüyor. Taraftarlar statları doldurdu, yayınları takip etti ve rekor sayılarda etkileşim kurdu. Bu enerji, takımlarımızla ülke genelindeki taraftarlar arasında giderek güçlenen bağı yansıtıyor. Futbolun kalıcı biçimde büyümesini sağlamaya çalışırken bu ivmeyi artırmaya devam etmek için gerçek bir fırsatımız var.”
Televizyon yayınları dönüm noktası niteliğinde rakamlara ulaştı
Bu ilgi, rakip Meksika ile 3 Ekim'de oynanan erkekler maçında televizyon izlenme rakamlarına da yansıdı. TNT Sports'un İngilizce yayını ortalama 626 bin izleyiciye ulaştı. Bu rakam, iki ülkenin Ekim 2024'teki önceki karşılaşmasına kıyasla yüzde 97'lik artış anlamına geliyor.
Telemundo'nun İspanyolca yayını ise ortalama 1,7 milyon izleyiciye ulaştı ve 2,22 milyon izleyiciyle zirve yaptı. Böylece maç, haftanın en çok izlenen İspanyolca spor yayını ve kanalın 2023'te yayın haklarını almasından bu yana en çok izlenen erkek millî takım karşılaşması oldu.
Federasyonun duyurusunda erişilebilir bilet fiyatlarının etkisine dikkat çeken ABD Futbol Federasyonu Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Terry şunları ekledi: "Rakamlara baktığımızda, bu ülkede futbola olan talebin inanılmaz derecede yüksek olduğu açıkça görülüyor. Bir numaralı hedefimiz, bu ülkede futbolu geliştirmek. Herkesin millî takımımızı izleyebilmesini istiyoruz. Maçlarımız için taraftar dostu fiyatlar sunarak ev sahipliği yaptığımız her karşılaşmada daha fazla insanın futbola ilgi duymasını sağlıyoruz."
- ZUMA Press Wire
Ticari gelir, taban düzeyindeki gelişimi finanse ediyor
Altı maçlık program boyunca bilet ve ürün satışlarından elde edilen önemli gelir, kâr amacı gütmeyen federasyonun yurt içindeki diğer girişimlerini doğrudan destekleyecek. Bu kaynaklar, millî takım yapılanmalarına ve ülke genelinde oyunculara, antrenörlere ve hakemlere yönelik gelişim programlarına yeniden yatırım yapılması için ayrıldı. Federasyon yöneticileri şimdi Dünya Kupası sonrasında yakalanan ivmeyi yaklaşan uluslararası maç dönemlerinde sürdürmeye çalışacak.
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