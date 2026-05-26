2026 Dünya Kupası New York Bilet Rehberi: MetLife Stadyumu programı, grup maçları, konaklama seçenekleri, Dünya Kupası Finali ve daha fazlası

MetLife Stadyumu, en modern tesisleriyle ve 82.500 kişilik kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük spor tesislerinden biridir. 2008 ile 2010 yılları arasında 1,6 milyar dolarlık bir maliyetle efsanevi Giants Stadyumu’nun yerine inşa edilen bu tesis, iki NFL takımına ev sahipliği yapmaktadır: New York Giants ve New York Jets.
Açık hava stadyumu olan MetLife Stadyumu, Giants Stadyumu'ndan büyük ölçüde esinlenmiştir ve benzer bir yerleşim planına sahiptir. Nitekim, yeni stadyum eski tesisin tam üzerine inşa edildi, bu da Giants ve Jets taraftarlarının geleneksel maç günü ritüellerinde gerçek bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor.
İlginç bir şekilde, yeni stadyum Münih'teki Allianz Arena'ya benzer şekilde farklı renklerle aydınlatılabilmektedir. Böylece, Giants oynadığında dış paneller mavi, Jets oynadığında ise yeşil renkte aydınlatılmaktadır.
Stadyum, 2010'daki Big City Classic, 2013'teki Super Bowl XLVIII ve iki kez Wrestlemania dahil olmak üzere çeşitli büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca MetLife Stadyumu, 2016 Copa America Centenario, 2024 Copa America maçları ve bir dizi kulüp ve uluslararası dostluk maçı dahil olmak üzere birçok futbol maçına ev sahipliği yapmıştır.
MetLife Stadyumu'nun futbolla olan bağı, final dahil olmak üzere 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nın 12 sahasından biri olarak seçilmesiyle daha da güçlenmiştir. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nın finaline (ayrıca beş grup maçı ve iki eleme turu maçına) ev sahipliği yapmak üzere seçilmiştir.
MetLife Stadyumu'nun saha zemini suni çimdir, ancak Kulüpler Dünya Kupası ve Dünya Kupası için gerçek çim saha döşenecektir.