Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
MetLife Stadium general view compositeGetty/GOAL composite
GOAL

Çeviri:

2026 Dünya Kupası New York Bilet Rehberi: MetLife Stadyumu programı, grup maçları, konaklama seçenekleri, Dünya Kupası Finali ve daha fazlası

Dünya Kupası
ABD
SHOPPING
Tickets

MetLife Stadyumu'na bir gezi planlıyorsanız, tüm önemli ayrıntıları sizin için derledik

MetLife Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en önemli mekanı olacak ve Dünya Kupası Finali de dahil olmak üzere sekiz maça ev sahipliği yapacak.

New York Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBiletRezervasyonu

Muhteşem East Rutherford koloseumu, New York ve New Jersey'deki yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Maç günlerinde coşkulu futbol taraftarları, canlı ses ve renk gösterileriyle şehir manzarasını kaçınılmaz olarak aydınlatır.

GOAL, MetLife Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şeyi, yakınlarda nerede kalınabileceğini, etkinlik biletlerini nasıl alabileceğinizi, oraya nasıl gidebileceğinizi ve daha fazlasını size sunuyor.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası

  • 2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    13 Haziran CumartesiBrezilya - Fas (18:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet
    16 Haziran SalıFransa - Senegal (15:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Biletler
    22 Haziran PazartesiNorveç - Senegal (20:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet
    25 Haziran PerşembeEkvador - Almanya (16:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Biletler
    27 Haziran CumartesiPanama - İngiltere (17:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet
    30 Haziran SalıSon 32 Turu (17:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet
    5 Temmuz PazarSon 16 Turu (16:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet
    19 Temmuz PazarDünya Kupası Finali (15:00 ET)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet

    Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası sırasında MetLife Stadyumu'nda sekiz maç oynanacak.

    Bu stadyumda beş grup maçı oynanacak, ardından bir 32'li tur maçı, bir son 16 maçı ve son olarak 19 Temmuz 2026'da Dünya Kupası finali oynanacak.

  • MetLife Stadyumu'nda New York Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    New York Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBiletRezervasyonu Yapın

  • MetLife Stadium general view (Argentina vs Canada Copa America 2024)Getty

    MetLife Stadyumu'na genel bakış

    Kapasite:

    82.500

    Açılış yılı:

    2010

    Zemin:

    Field Turf (suni çim)

    Kullanıcı(lar):

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Adres:

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Amerika Birleşik Devletleri

    Biletler:Biletler
  • MetLife Stadium aerial viewGetty

    MetLife Stadyumu'nun Tarihi

    MetLife Stadyumu, en modern tesisleriyle ve 82.500 kişilik kapasitesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük spor tesislerinden biridir. 2008 ile 2010 yılları arasında 1,6 milyar dolarlık bir maliyetle efsanevi Giants Stadyumu’nun yerine inşa edilen bu tesis, iki NFL takımına ev sahipliği yapmaktadır: New York Giants ve New York Jets.

    Açık hava stadyumu olan MetLife Stadyumu, Giants Stadyumu'ndan büyük ölçüde esinlenmiştir ve benzer bir yerleşim planına sahiptir. Nitekim, yeni stadyum eski tesisin tam üzerine inşa edildi, bu da Giants ve Jets taraftarlarının geleneksel maç günü ritüellerinde gerçek bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor.

    İlginç bir şekilde, yeni stadyum Münih'teki Allianz Arena'ya benzer şekilde farklı renklerle aydınlatılabilmektedir. Böylece, Giants oynadığında dış paneller mavi, Jets oynadığında ise yeşil renkte aydınlatılmaktadır.

    Stadyum, 2010'daki Big City Classic, 2013'teki Super Bowl XLVIII ve iki kez Wrestlemania dahil olmak üzere çeşitli büyük spor etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca MetLife Stadyumu, 2016 Copa America Centenario, 2024 Copa America maçları ve bir dizi kulüp ve uluslararası dostluk maçı dahil olmak üzere birçok futbol maçına ev sahipliği yapmıştır.

    MetLife Stadyumu'nun futbolla olan bağı, final dahil olmak üzere 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nın 12 sahasından biri olarak seçilmesiyle daha da güçlenmiştir. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nın finaline (ayrıca beş grup maçı ve iki eleme turu maçına) ev sahipliği yapmak üzere seçilmiştir.

    MetLife Stadyumu'nun saha zemini suni çimdir, ancak Kulüpler Dünya Kupası ve Dünya Kupası için gerçek çim saha döşenecektir.

  • NY Jets NY GiantsGetty

    MetLife Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

    MetLife Stadyumu, NFL takımları New York Giants ve New York Jets'in ortak ev sahipliği yaptığı stadyumdur.

    ABD erkek milli takımı bu stadyumun sahibi olmasa da, MetLife Stadyumu Brezilya, Arjantin ve Meksika ile oynanan maçlar da dahil olmak üzere birçok USMNT maçına ev sahipliği yapmıştır.

  • Meadowlands Sports Complex rail line MetLife StadiumGetty

    MetLife Stadyumu'na nasıl gidilir

    Toplu taşıma ile MetLife Stadyumu'na nasıl gidilir

    MetLife Stadyumu'na giden birçok farklı toplu taşıma hizmeti bulunmaktadır, bu nedenle taraftarların oraya nasıl gidecekleri konusunda çeşitli seçenekleri vardır.

    Trenle gidecekseniz, Meadowlands Demiryolu Hattı sizi oraya götürecektir; stadyumun hemen yanındaki Meadowlands istasyonuna gitmeniz yeterlidir.

    NJ Transit otobüsleri de stadyuma giden bir güzergaha sahiptir; 353 numaralı otobüs sizi Meadowlands Spor Kompleksi'ne götürür. Coach USA'nın 351 numaralı güzergahı da Meadowlands'a hizmet vermektedir.

    Daha fazla bilgi için NJ Transit'in resmi web sitesini ziyaret edin ve "Plan Your Trip" (Seyahatinizi Planlayın) aracını kullanarak seyahat planınızı düzenleyin.

    Ulaşım

    Güzergah

    Tren

    Meadowlands Demiryolu Hattı

    Otobüs

    NJT 353 / Coach USA 351

    MetLife Stadyumu'na araba ile nasıl gidilir

    Kendi arabasıyla gelmek isteyen taraftarlar, New Jersey Turnpike (Interstate-95) otoyolunun 16W çıkışını kullanabilirler.

    Kendi arabanızla veya kiralık bir araçla seyahat ediyorsanız, rotaları önceden öğrenmeyi unutmayın. Trafik yoğunluğu göz önüne alındığında, özellikle maç gibi yoğun dönemlerde araç kullananların deneyimli sürücüler olması tavsiye edilir.

    Ayrıca, otopark ücretlerinin genellikle önceden ödenmesi gerektiği ve yolculuğunuzdan önce resmi MetLife web sitesine veya yerel otopark hizmetlerine danışmanızın en iyisi olduğu unutulmamalıdır.

    Alternatif olarak, Uber gibi araç paylaşımı seçenekleri de mevcuttur ve stadyumda araçların alınacağı ve bırakılacağı bir alan belirlenmiştir.

  • MetLife Stadyumu yakınlarında nerede kalınır?

    MetLife Stadyumu yakınlarındaki konaklama yerlerini aramak ve rezervasyon yapmak için aşağıdaki etkileşimli haritayı kullanın.

  • MetLife Stadyumu haritası

    MetLife Stadyumu, East Rutherford'da yer almakta olup tarihi Meadowlands Spor Kompleksi'nin bir parçasıdır.

    Aşağıdaki Google Haritalar'da MetLife Stadyumu'nu görebilirsiniz.

  • MetLife Stadyumu rehberli turları

    MetLife Stadyumu’nda iki tür rehberli tur düzenlenmektedir: halka açık ve özel.

    Halka açık turlar

    Halka açık turlar, belirli hafta sonları (cumartesi ve pazar günleri) saat 10:00, 13:00 ve 16:00'da düzenlenmektedir. Bu turlar için biletler Ticketmaster üzerinden satın alınmalıdır. Tur saatlerinin etkinlik programına göre değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

    Özel turlar

    Özel turlar pazartesiden cumaya saat 10:00, 13:00 ve 16:00'da düzenlenir, ancak en az iki hafta önceden rezervasyon yaptırılması gerekir ve minimum ödeme tutarı 210 $'dır.

  • MetLife Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

    Çoğu modern stadyum gibi, MetLife Stadyumu’nun içinde ve çevresinde de çeşitli yiyecek ve içecek satış noktaları bulunuyor; ancak zamanınız varsa, East Rutherford bölgesinde de kesinlikle göz atmaya değer pek çok restoran ve bar var.

    Tripadvisor ve Open Table gibi web siteleri, yemek yiyebileceğiniz yerleri ararken faydalı kaynaklardır. Bu sitelerde, kullanıcıların değerlendirmeleri ve yorumları ile mekanlar puanlandırılmıştır, böylece ne beklemeniz gerektiği konusunda bir fikir edinebilirsiniz.

    American Dream Way'deki The Yard House ve Jarana, stadyuma yürüme mesafesindeki iki seçenektir; Secausus'taki Plaza Drive'daki Carnegie Diner and Cafe ise direkt tren hattı üzerindedir. Şehirde kalıyorsanız, ünlü Hudson Nehri manzaralı sahil kenarında yemek yemeyi tercih ederseniz, Edgewater'daki Fleming's Steakhouse gibi bir yer size uygun olabilir.

    Tabii ki, mümkünse rezervasyon yaptırmanın ve maça zamanında yetişmek için seyahatinizi dikkatlice planlamanın genellikle en iyisi olduğunu unutmamak gerekir.