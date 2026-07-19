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England player ratings WCGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

2026 Dünya Kupası’nda yer alan tüm İngiltere oyuncularına puan verildi: Üç Aslanlar, üçüncülükle turnuvayı tamamlayıp eve dönerken Jude Bellingham takımın en ön saflarında yer aldı

Opinion
İngiltere
Dünya Kupası
J. Bellingham
H. Kane
D. Rice
A. Gordon
E. Anderson

İngiltere, Dünya Kupası serüvenine en azından biraz parlaklık katmayı başardı. Cumartesi günü oynanan bronz madalya maçında Fransa’ya karşı elde edilen son derece heyecan verici 6-4’lük galibiyet, üç gün önce Arjantin’e karşı oynadıkları yarı finalde çöktükleri gerçeğini değiştirmedi, ancak en azından itibarlarını biraz kurtarmalarını sağladı.

Bu durum, Thomas Tuchel’e kadrosunun büyük bir kısmını sahaya sürme fırsatı da verdi. Unutmayın ki bu, belirli bir oyun tarzına uygun olarak seçilmiş, tartışmalı bir kadroydu; Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold gibi bazı büyük isimler ise kadroya alınmamıştı.

Kuzey Amerika’daki turnuvaya seçilen oyuncuların performansı ise biraz karışık oldu. Elbette İngiltere, Dünya Kupası yarı finaline yükseldi, ama o kadar da iyi oynadılar mı? Bu en azından tartışmaya açık bir konu.

Elbette, bazıları iyi oynadı. Jude Bellingham turnuvanın en iyi oyuncularından biriydi; Declan Rice ve Elliot Anderson da parladıkları anlar yaşarken, Harry Kane Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ancak bunların arasında pek çok ortalama performans da vardı.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, Dünya Kupası'ndaki performanslarına göre her bir İngiltere oyuncusunu derecelendirdi ve sıraladı...

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Kobbie Mainoo (bilinmiyor)

    Mainoo, yedek kulübesinden birkaç dakika bile süre alamamak için kaç maçı kaçırdı?! Manchester United’ın orta saha oyuncusu, bu yaz hiç sahaya çıkamadı; Fransa maçı öncesinde geçirdiği sırt sakatlığı nedeniyle bronz madalya maçında bile forma giyemedi.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25James Trafford (bilinmiyor)

    Üçüncü kaleci olarak Trafford sahada bir dakika bile forma giymedi. Özellikle Jordan Pickford’un yaşı göz önüne alındığında, onun da sırası gelecektir. Bunu değerli bir öğrenme deneyimi olarak değerlendirin.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Trevoh Chalobah (bilinmiyor)

    Tino Livramento'nun sakatlığı üzerine turnuva arifesinde kadroya çağrılan Chalobah, Fransa maçında uzatma dakikalarında oyuna girerek turnuvadaki ilk maçına çıktı; ancak bu maçta biraz tedirgin bir görüntü sergiledi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jordan Henderson (bilinmiyor)

    Panama maçında yedek kulübesinden altı dakika sahaya çıkarak, tarihte yedi büyük turnuvada forma giyen ilk İngiltere oyuncusu oldu; ancak Henderson, Meksika maçında yedek kulübesinde kalmasına rağmen Azteca Stadyumu’nda hem sarı kart gördü hem de kolunu kırdı. Daha sonra takımın uyumuna katkıda bulunmak için kadroda kaldı.

  • QuansahGetty

    22Jarell Quansah (3/10)

    Panama maçında sakatlanana kadar iyi bir performans sergilemişti; Meksika maçında kırmızı kart görerek takımını neredeyse her şeyi kaybetme noktasına getirmiş ve Fransa maçında Kylian Mbappé karşısında adeta paramparça olmuştu. Sağ bek pozisyonunda görevlendirilerek biraz da kendi başına bırakılan Quansah için, unutulması gereken bir Dünya Kupası oldu.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ollie Watkins (4/10)

    Euro 2024 yarı finalindeki kahramanca performansını göz önünde bulundurursak, Watkins, Panama ve Fransa maçlarında iki kez oyuna sonradan girerek toplamda 51 dakika sahada kalmış olsa da, daha fazla süre almayı istemiş olmalı. Fransa maçında da fena görünmüyordu.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ivan Toney (4/10)

    Toney, turnuvaya öncelikle penaltı uzmanı olarak getirilmişti; kritik anlarda sahaya çıkması ise muhtemelen sadece çaresiz durumlarda olacaktı. Nitekim öyle de oldu: Al-Ahli’nin forveti, Arjantin maçında uzatma dakikalarında oyuna sokuldu ancak bir sonuç alınamadı; ardından Fransa maçının büyük bir bölümünde ilk on birde yer aldı.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Dean Henderson (5/10)

    Henderson için, Dünya Kupası’ndaki tek maçında dört gol yemiş olması oldukça talihsiz bir durum; özellikle de Fransa’nın attığı gollerin hiçbirine karşı yapabileceği pek bir şey yoktu. Yine de bunun dışında birkaç iyi kurtarış yaptı.

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    18Marcus Rashford (5/10)

    Tuchel, açılış maçında Hırvatistan’a karşı muhteşem bir dördüncü gol attıktan sonra Rashford’u kale önündeki “kararlılığı” nedeniyle övdü, ancak oyuncu bundan sonra bir daha aynı performansa ulaşamadı. Rashford, Panama ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçlarında ilk 11’de sahaya çıktı; ancak Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında 60. dakikada oyundan çıkmasının ardından, Arjantin maçının uzatma dakikalarına kadar bir daha sahaya çıkmadı. Turnuvayı Fransa maçında yaptığı bir asistle noktaladı.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Noni Madueke (5/10)

    Muhtemelen sağ kanatta Bukayo Saka’ya yedek olmak üzere kadroya alınan Madueke, Arsenal’deki takım arkadaşlarının sakatlıkları nedeniyle dört maçta ilk on birde yer aldı. Hırvatistan karşısında parlak bir başlangıç yaptı, ancak turnuvanın geri kalanında bu performans seviyesini tekrarlayamadı. Norveç maçında devre arasında oyundan çıkmasının ardından bir daha sahada görülmedi.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Eberechi Eze (5/10)

    Eze, bronz madalya maçında ilk 11'de sahaya çıkmadan önce dört kez yedek olarak oyuna girdi ve bu maçta bir asist yaptı. Turnuva boyunca birkaç parlak an yaşadı, ancak Tuchel'in beklediği gibi son üçte bir bölgede etkili olamadı.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    15Bukayo Saka (6/10)

    Saka, turnuvaya girerken sakatlıktaydı ve bronz madalya maçı kadar çok dikkatli bir şekilde korunarak oynadı; bu maçta Fransa’yı yenmek için bir hat-trick kaydetti. Ayrıca Meksika karşısında açılış golü için harika bir asist yaptı ve Norveç karşısında da parlak bir performans sergiledi; ancak bunun dışında bu yaz, Arsenal’in kanat oyuncusu için pek de verimli geçmedi.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14John Stones (6/10)

    Stones, Hırvatistan karşısında kötü bir başlangıç yaptı ancak turnuva ilerledikçe giderek daha iyi bir performans sergiledi ve ilk 11’e geri döndü. Yaklaşık 18 aydır düzenli olarak futbol oynama fırsatı bulamamış bir oyuncudan beklenecek bir durumdu bu. 32 yaşında olan Stones için bu, son turnuvası olabilir.

  • Ezri KonsaGetty

    13Ezri Konsa (6/10)

    Konsa, özellikle sağ bek pozisyonuna kaydırıldığında zaman zaman mükemmel bir performans sergiledi. Ancak Arjantin maçında zayıf markajı İngiltere’ye pahalıya mal oldu ve Gana karşısında yaptığı oldukça kötü bir faulle, aslında penaltı olması gereken bir pozisyondan paçayı kurtardı. Fransa karşısında bir Dünya Kupası golü attı.

  • Reece James England 2026Getty Images

    12Reece James (6/10)

    Formda olduğu zamanlarda iyi bir performans sergiledi ve hatta orta sahada birkaç kez düzgün bir oyun ortaya koydu. Ancak, birkaç maçı kaçırmasına neden olan ve son derece öngörülebilir bir hamstring sakatlığı, sezonunu oldukça gölgeledi. İngiltere milli takımında sağ bek pozisyonunda as oyuncu olacak kadar iyi olduğu kesin, ancak bacaklarının buna dayanıp dayanamayacağı ayrı bir soru.

  • Dan Burn England 2026Getty

    11Dan Burn (6/10)

    Burn, İngiltere milli takımında as kadroda yer alacak kadar iyi mi? Hiç de değil. Ancak onu hava topu mücadelelerinde rakiplerini alt eden bir canavar olarak kullanmak son derece eğlenceliydi; Meksika ve Norveç maçlarında gösterdiği muazzam etkinliği de cabası. Bu mücadeleler her zaman hafızalarımızda kalacak, ama bu durum gerçekten de tek seferlik bir şey olmalı.

  • Nico O'ReillyGetty

    10Nico O'Reilly (6/10)

    O'Reilly'nin muazzam bir yetenek olduğu yadsınamaz, ancak savunma açısından kritik anlarda arkasında çok fazla boşluk bıraktı; belki de bu yüzden Arjantin ile oynanan yarı final maçında yedek kulübesine çekildi. Birkaç kez direk ve çapraz direğe çarpmasına rağmen gol atamaması talihsiz bir durumdu; zira en azından hücumdaki yeteneğini sergilemişti.

  • Jordan PickfordGetty

    9Jordan Pickford (6/10)

    Pickford’un Azteca’daki kahramanlıkları asla unutulmayacak; Norveç karşısında yaptığı birkaç güzel kurtarış da öyle, her ne kadar bunlar, asla gol olmaması gereken bir orta-şut karışımı vuruşla kalesini geçtikten sonra gerçekleşmiş olsa da. Ancak elbette daha iyisini yapabileceği anlar da vardı — özellikle de yarı finalde Arjantin’in beraberlik golünde.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Morgan Rogers (6/10)

    Tuchel, turnuva öncesinde Rogers’ın Bellingham’ın yerine ilk 11’de yer alabileceğini tahmin etmişti. Bu tahmin gerçekleşmedi, ancak teknik direktör yine de ona bir rol buldu. Rogers, Norveç maçında yedek kulübesinden oyuna girerek 8 numara pozisyonunda görev yaptı, Arjantin maçında sağ kanat oyuncusu olarak bir asist yaptı ve üçüncülük maçında da sağlam bir performans sergiledi.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Marc Guehi (7/10)

    Şimdi geriye dönüp bakıldığında, Guehi’nin ilk maçta ilk 11’de yer almaması kesinlikle akıl almaz bir durum. O, İngiltere’nin açık ara en iyi stoperi. Ve burada en iyi performansını sergilememiş olsa bile, bundan sonra da kadroda kalmak için yeterince iyi bir iş çıkardı. Manchester City’de daha yüksek bir seviyede oynaması da onun daha da gelişmesine kesinlikle yardımcı olacaktır.

  • Elliot AndersonGetty

    6Elliot Anderson (7/10)

    Anderson bu turnuvada en iyi formuna ulaşmak için biraz zaman harcadı, ancak kritik anlarda varlığını hissettirdi; Rice-Anderson-Bellingham üçlüsünün en azından 2030 yılına kadar gayet iyi işleyeceğine dair yeterince kanıt vardı.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    5Declan Rice (7/10)

    Rice, top kazanma konusunda çok, çok, çok iyi bir orta saha oyuncusu ve ileriye doğru ilerleyecek alanı bulduğunda gerçekten de üst düzey bir performans sergileyebiliyor. Ancak pas yeteneği biraz sınırlı ve İngiltere’nin son üçte bir sahada biraz daha risk alabilecek bir oyuncuya gerçekten ihtiyacı vardı. Fransa karşısında attığı muhteşem gol ve kendine özgü asist, kalitesini kanıtladı; ayrıca, sakatlık ve hastalık nedeniyle sınırlı bir performans sergilediği maçlarda İngiltere kesinlikle zor anlar yaşadı.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane (7/10)

    Kane, turnuvanın ilk aşamalarında Altın Ayakkabı ödülünün güçlü adaylarından biri gibi görünüyordu ve 32'li turda Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında İngiltere'yi büyük bir sıkıntıdan kurtardı. Ancak Arjantin karşısında atletik yeteneklerindeki eksiklikler açıkça ortaya çıktı. Altı gol, fena sayılmayacak bir performans olsa da, Euro 2028'e bakıldığında Kane hakkında benzer sorular gündeme geliyor.

  • Djed SpenceGetty Images

    3Djed Spence (8/10)

    Şaşırtıcı bir seçim olan Spence, sahaya çıktığında son derece etkileyici bir performans sergiledi ve Meksika ile Norveç maçlarındaki güçlü performanslarının ardından, hem Fransa hem de Arjantin karşısında muhtemelen İngiltere’nin en iyi oyuncusu oldu. Arjantin maçındaki o müdahale, maçın sonucuna bakılmaksızın efsane olarak anılacaktır. O, bolca övgüyü hak ediyor ve ayrıca Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenli ilk on birde yer alma şansını da hak ediyor.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Anthony Gordon (8/10)

    Gordon, turnuvaya ilk tercih edilen sol kanat oyuncusu olarak başladı, ancak Panama ve Demokratik Kongo maçlarında yerini Rashford’a kaptırdı. Bununla birlikte, Demokratik Kongo maçında yedek kulübesinden çıkarak yaptığı iki asist sayesinde ilk on birdeki yerini geri aldı; Meksika karşısında uzun süreler boyunca İngiltere’nin en iyi oyuncusu oldu, Norveç karşısında bir asist daha yaptı ve Arjantin karşısında bir saat boyunca muazzam bir performans sergilerken turnuvadaki ilk golünü attı. Yorulmak bilmeyen bir koşucu ve son üçte bir alanda zeki bir oyuncu olan Gordon, Barcelona’nın onu kadrosuna katmak için neden bu kadar büyük bir bedel ödediğini tam olarak gösterdi.

  • Jude BellinghamGetty Images

    1Jude Bellingham (10/10)

    Şimdi onun ilk 11'de yer alması konusundaki tartışmalar ne kadar da saçma görünüyor! Bellingham, turnuvada İngiltere'nin açık ara en iyi oyuncusuydu ve eleme turlarında Meksika ve Norveç'e karşı maçı kazandıran ikili goller de dahil olmak üzere toplam yedi gol atmış olsaydı, Üç Aslanlar finale yükselmiş olsaydı kesinlikle Altın Top ödülünün en güçlü adaylarından biri olurdu. Henüz 23 yaşında olan Bellingham, İngiltere'nin kadrosunda şüphesiz dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birine sahip olduğunu gösteriyor.