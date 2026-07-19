2026 Dünya Kupası’nda yer alan tüm İngiltere oyuncularına puan verildi: Üç Aslanlar, üçüncülükle turnuvayı tamamlayıp eve dönerken Jude Bellingham takımın en ön saflarında yer aldı

Bu durum, Thomas Tuchel’e kadrosunun büyük bir kısmını sahaya sürme fırsatı da verdi. Unutmayın ki bu, belirli bir oyun tarzına uygun olarak seçilmiş, tartışmalı bir kadroydu; Phil Foden, Cole Palmer ve Trent Alexander-Arnold gibi bazı büyük isimler ise kadroya alınmamıştı.

Kuzey Amerika’daki turnuvaya seçilen oyuncuların performansı ise biraz karışık oldu. Elbette İngiltere, Dünya Kupası yarı finaline yükseldi, ama o kadar da iyi oynadılar mı? Bu en azından tartışmaya açık bir konu.

Elbette, bazıları iyi oynadı. Jude Bellingham turnuvanın en iyi oyuncularından biriydi; Declan Rice ve Elliot Anderson da parladıkları anlar yaşarken, Harry Kane Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ancak bunların arasında pek çok ortalama performans da vardı.

Bunu göz önünde bulundurarak, GOAL, Dünya Kupası'ndaki performanslarına göre her bir İngiltere oyuncusunu derecelendirdi ve sıraladı...