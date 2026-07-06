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KloppGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

2026 Dünya Kupası'nda DFB Takımı, Haberler ve Söylentiler: "Çok ilgileniyor!" Jürgen Klopp, eski bir takım arkadaşını DFB'ye getirecek mi?

Dünya Kupası
J. Klopp
J. Nagelsmann
Almanya

Jürgen Klopp’un yeni milli takım teknik direktörü olması artık sadece bir zaman meselesi gibi görünüyor. DFB’ye iki eski yol arkadaşını da yanına alabilir. Alman milli takımıyla ilgili haberler ve söylentiler.

DFB milli takımıyla ilgili diğer haberler ve söylentiler:

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  • DFB Takımı, Haberler: Jürgen Klopp, DFB’ye iki eski takım arkadaşını da getirecek mi?

    Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann’ın istifasının ardından Almanya Milli Takımı teknik direktörü olmak istiyor – ancak merakla beklenen karar henüz açıklanmadı. “Bildirecek bir şey yok. Bir gelişme olur olmaz, bunu ilk siz öğreneceksiniz,” dedi Alman Futbol Federasyonu’nun (DFB) en çok tercih ettiği aday, Pazar günü Brezilya ile Norveç arasındaki Dünya Kupası son 16 turu maçı öncesinde MagentaTV yorumcusu olarak yaptığı açıklamada.

    DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke, karşılıklı görüşlerini paylaşmak üzere kısa süre içinde ABD’ye gidecek. Klopp, bu göreve ilke olarak ilgi duyduğunu daha önce belirtmişti; ancak sözleşmesi gereği hâlâ Red Bull’da “Head of Global Soccer” olarak bağlı durumda ve sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.

    Klopp ile DFB arasında ve DFB ile Red Bull arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde, Klopp’un teknik ekibi konusu da gündeme gelecek. Bild gazetesi, Klopp’un milli takıma iki uzun süredir birlikte çalıştığı ismi getirebileceği yönünde spekülasyonlar yapıyor. 

    Bunlardan biri, uzun süre Liverpool FC’de Klopp’un en önemli yardımcı antrenörü olan Pepijn Lijnders. The Times gazetesi, Klopp’un Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü üstlenmesi halinde Lijnders’in onun teknik ekibine katılmaya “çok ilgi duyduğunu” bile bildirdi.

    Lijnders, Klopp’un Liverpool’dan ayrılmasının ardından RB Salzburg’un teknik direktörü olmuştu, ancak Aralık ayında 28 maçın 15’inde galibiyet alamayınca görevinden alındı. Ardından Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcı antrenörü oldu. Guardiola’nın City’den ayrılmasıyla Lijnders de yeniden kulüpsüz kaldı.

    Leijnders’in yanı sıra Klopp, Peter Krawietz ile yeniden bir araya gelmeyi de düşünebilir. Krawietz, BVB ve Liverpool’da yardımcı antrenörlük yapmış, Klopp’un yakın bir dostu olmuş ve onu Red Bull’a kadar takip etmişti.

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    TarihYarışmaMaç
    24 EylülUluslar LigiHollanda - Almanya
    27 EylülUluslar LigiAlmanya - Yunanistan
    1 EkimUluslar LigiAlmanya - Sırbistan
    4 EkimUluslar LigiYunanistan - Almanya
    13 KasımUluslar LigiSırbistan - Almanya
    16 KasımUluslar LigiAlmanya - Hollanda

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