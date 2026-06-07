2026 Dünya Kupası'nda Altın Top ödülünü kim kazanacak? GOAL yazarları görüşlerini paylaşıyor

Ryan Tolmich: Genel olarak, 2018'deki Luka Modrić hariç, bu ödül en iyi takımın en iyi oyuncusuna verilir – peki bu takım olmaya en yakın aday kim? Belki biraz göz ardı ediliyorlar, ancak Portekiz finale kadar gidebilir ve eğer bunu başarırlarsa, bunun sebebi Vitinha'nın orta sahadaki performansı olacaktır. Lionel Messi, Pedri ve Bruno Fernandes gibi oyuncuların bu ödül için yarıştığı bir ortamda, belki de bu yaz golcü kahramanların değil, orta saha ustalarının yaz olacak ve Vitinha'dan daha iyi bir usta pek yok.