2026 Dünya Kupası'nda Altın Top ödülünü kim kazanacak? GOAL yazarları görüşlerini paylaşıyor

Artık o kadar yaklaştık ki, adeta tadını alabiliyoruz. 2026 Dünya Kupası’na artık sadece birkaç gün kaldı; dünyanın dört bir yanından gelen en iyi oyuncular, muhteşem bir futbol yazına sahne olacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’ya akın ediyor. Bazı takımlar sadece grup aşamasını geçmeyi hayal ederken, diğerleri ise Temmuz sonundaki kupa kutlamasından başka her şeyin bir başarısızlık olarak tarihe geçeceğini biliyor. Öyleyse, hem sevinç hem de hayal kırıklığıyla dolu beş buçuk haftalık bir dramaya hazırız.
GOAL olarak, bu güzel oyuna dair bir iki şey bildiğimizi düşünüyoruz; bu nedenle İngiltere ve ABD’den gelen yazar ve editör ekibimizden turnuva için tahminlerini paylaşmalarını istedik. Altın Ayakkabı ödülünün sahibinden sürpriz adaylara kadar, şimdiye kadar düzenlenen en büyük Dünya Kupası’ndan neler bekleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendiriyoruz.
Bugün ekibimizden turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kimin kazanacağını tahmin etmelerini istedik. İşte onların yorumları...
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"Mbappé, Fransa için gücünü saklıyor"
Mark Doyle: Lamine Yamal en iyi fiziksel formunda olsaydı, benim tercihim o olurdu, ancak kulüp sezonunu kısaltan hamstring sorunu kafamda bazı şüpheler uyandırdı. Lionel Messi’nin fiziksel durumu da endişe kaynağı; Arjantin şüphesiz şampiyonluğunu koruyabilir, ancak bence üst üste ikinci bir Dünya Kupası’nı domine etmek, özellikle de 39 yaşında olan “Tüm Zamanların En İyisi” için bile zor olabilir. Bu nedenle, Kylian Mbappe son zamanlarda kendi sakatlık sorunları yaşasa da, Fransa için gücünü sakladığını ve Messi'nin Katar 2022'de elinden aldığı Altın Top'u bu kez kazanacağını hissediyorum.
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"Yamal, sezonun sonlarında etkili olacak"
Krishan Davis: Lamine Yamal formda olursa, bence İspanya’nın genç yıldızı bu ödülü Kylian Mbappé’nin elinden alabilir. Sakatlığı nedeniyle grup aşamasının tamamını kaçırabilir, ancak oyuncuları asıl olarak eleme turlarındaki katkılarına göre değerlendiriyoruz. Uzun süreli turnuvada son 32 turu şeklinde yepyeni bir maç serisi olacağı düşünülürse, Yamal kaybettiği zamanı telafi edebilecektir. Euro 2024'ün eleme turlarında sessiz bir başlangıcın ardından muhteşem bir performans sergilemişti ve o kadar iyi bir oyuncu ki, Kuzey Amerika'daki turnuvanın son aşamalarında da yine etkili olacağına şüphe yok.
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'Olise'nin patlaması için sahne hazır'
Stephen Darwin: Kulüp düzeyinde geçirdiği muhteşem sezonun ardından, Michael Olise'nin uluslararası sahnede de patlama yapması için her şey hazır gibi görünüyor. Fransa'da ilk 11'de yer alacağı kesin gibi görünüyor - Bayern'de attığı 22 gol ve yaptığı 31 asist bunu garantilemeli - ve rakiplerinin çoğunun savunma hattında kalması muhtemel olduğundan, Olise'nin sihirli sol ayağı, fırsatlar yaratmada ve uzak mesafeden muhteşem goller atmada belirleyici olacak gibi görünüyor.
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"Vinicius, Brezilya'yı zafere taşıyabilir"
Amee Ruszkai: Vinicius Jr, Real Madrid’de Carlo Ancelotti’nin yönetiminde dünya çapında bir oyuncu haline geldi ve efsanevi teknik direktörün, bu Dünya Kupası’nda forvet oyuncusuna Brezilya formasıyla parlaması için uygun ortamı sunması muhtemel. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen, bu kadar yüksek beklentilerin olduğu bir takımın ana oyuncusu olması nedeniyle Vinicius üzerinde büyük bir baskı var. Ancak o, bu koşullar altında başarılı olabileceğini gösterdi ve bu yaz, katkılarıyla Altın Top ödülünü kazanarak Selecao'yu zafere taşıyabilir.
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"Mbappé için Altın Top'un ardından Altın Top ödülü de gelebilir"
Chris Burton: Fransa o aşamaya gelirse, Kylian Mbappé'nin takımı o noktaya taşımasında büyük bir rol oynamış olması muhtemeldir. Kulüp ve milli takımda karakteriyle ilgili bazı eleştirilerle karşılaşmış olabilir, ancak sihirli anlar yaratma ve herhangi bir maçı tersine çevirme yeteneği tartışılmaz. Mbappe üst üste üçüncü kez finale kalır ve bu süreçte ikinci şampiyonluk madalyasını kazanırsa, Dünya Kupası Altın Topu'nun ardından 2026 Ballon d'Or ödülü de gelebilir.
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"Vitinha'dan daha iyisi pek yok"
Ryan Tolmich: Genel olarak, 2018'deki Luka Modrić hariç, bu ödül en iyi takımın en iyi oyuncusuna verilir – peki bu takım olmaya en yakın aday kim? Belki biraz göz ardı ediliyorlar, ancak Portekiz finale kadar gidebilir ve eğer bunu başarırlarsa, bunun sebebi Vitinha'nın orta sahadaki performansı olacaktır. Lionel Messi, Pedri ve Bruno Fernandes gibi oyuncuların bu ödül için yarıştığı bir ortamda, belki de bu yaz golcü kahramanların değil, orta saha ustalarının yaz olacak ve Vitinha'dan daha iyi bir usta pek yok.
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"Olise muhteşem bir formda"
Peter McVitie: Şu anda Avrupa’nın en eğlenceli oyuncusu olan Michael Olise, Bayern Münih’te geçirdiği muhteşem ikinci sezonun ardından heyecan verici bir formda; bu sezon, ezici bir çoğunlukla Bundesliga’nın Sezonun Oyuncusu seçilmişti. Didier Deschamps'ın takımında yer almak için rekabet oldukça yoğun. Avrupa şampiyonu Ousmane Dembele, Desire Doue ve Bradley Barcola'nın hepsi forvet pozisyonu için yarışıyor, ancak Olise, milli takım kariyerinin başlarında etkili olabileceğini gösterdi.
Gett
"İngiltere, Kane'in onları götürebileceği kadar ileri gidecek"
Tom Hindle: Bu işin ters gitmesi imkansız, ama Harry Kane'e oy verelim. Altın Top genellikle Dünya Kupası'nı kazanan takımın en iyi oyuncusuna verilir ve bu yıl İngiltere'nin yılı olabilir, değil mi?! Gerçeği kabul edelim, Üç Aslanlar temelde Kane'in onları götürebileceği kadar ileri gidecek. Sezon boyunca Bayern Münih'te muhteşem bir performans sergiledi, Ballon d'Or'un en büyük favorisi ve ülkesinin kalesini sarsmaya devam etmeyeceğine inanmak için hiçbir neden yok.
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"Fernandes, Portekiz'i sonuna kadar sürükleyecek"
Tom Maston: O, Premier Lig'in Yılın Oyuncusu seçildi; geçtiğimiz sezon dünyanın en iyi oyuncularının çoğundan daha az maçta forma giydi ve muhtemelen daha fazla kişinin ciddiye alması gereken bir takımın parçası olacak. Evet, Bruno Fernandes, 2026'da Portekiz'i sonuna kadar taşıyacak isim olacak. Paslarını göndereceği en hareketli forvete sahip olmayabilir, ancak Fernandes, Manchester United'daki zorlu takım arkadaşlarına rağmen her zaman bir yolunu buldu ve olağanüstü kulüp formunu uluslararası sahneye de taşıyacağı beklenmelidir.
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"Dünya, Olise'yi yakında tanıyacak"
Alex Labidou: Dünya, Fransa milli takım arkadaşı Kylian Mbappé kadar büyük bir heyecan yaratmasa da, onun dörtte biri kadar dram barındıran Michael Olise ile tanışmak üzere. Olise, geçen sezon tartışmasız Bayern Münih’in en çok yönlü oyuncusuydu ve bu turnuva, adını daha da duyurması için biçilmiş kaftan gibi görünüyor. Gözünüzü bu isimden ayırmayın.