Artık o kadar yaklaştık ki, adeta tadını alabiliyoruz. 2026 Dünya Kupası’na artık sadece birkaç gün kaldı; dünyanın dört bir yanından gelen en iyi oyuncular, muhteşem bir futbol yazına sahne olacak olan Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’ya akın ediyor. Bazı takımlar sadece grup aşamasını geçmeyi hayal ederken, diğerleri ise Temmuz sonundaki kupa kutlamasından başka her şeyin bir başarısızlık olarak tarihe geçeceğini biliyor. Öyleyse, hem sevinç hem de hayal kırıklığıyla dolu beş buçuk haftalık bir dramaya hazırız.
GOAL olarak, bu güzel oyuna dair bir iki şey bildiğimizi düşünüyoruz; bu nedenle hem İngiltere’deki hem de ABD’deki yazar ve editör ekibimizden turnuva için tahminlerini paylaşmalarını istedik. Sürpriz takımlardan en büyük hayal kırıklıklarına kadar, şimdiye kadar düzenlenen en büyük Dünya Kupası’ndan neler bekleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendiriyoruz.
İlk olarak, ekibimizden turnuvanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kimin kazanacağını tahmin etmelerini istedik. İşte onların yorumları...
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"Kane, Panama maçında istatistiklerini şişirecek"
Mark Doyle: Cristiano Ronaldo’yu seçmek için can atıyorum, zira Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan’la oynanan iki maçın ardından Altın Ayakkabı ödülünü cebine koymuş olabilir; ancak daha önce Portekiz kaptanı yüzünden yanılmıştım; o, Euro 2024’te tek bir gol bile atamayarak beni fena halde hayal kırıklığına uğratmıştı! Bu yüzden, Kylian Mbappe'nin bu yaz Miroslav Klose'yi geçerek Dünya Kupası'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olacağına inanıyorum, ancak Harry Kane'in ilk Altın Ayakkabı'sını kazandığı gibi, Panama'ya karşı istatistiklerini şişirerek ikinci Altın Ayakkabı'sını da kazanacağını düşünüyorum!
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"Mbappe'yi görmezden gelmek zor"
Krishan Davis: Bu maçta Kylian Mbappé'yi göz ardı etmek zor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun gücü azalıyor ve Fransız oyuncunun, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu olmak da dahil olmak üzere birçok rekoru kırma potansiyeli gibi ek bir motivasyonu var. Harry Kane bir tehdit oluşturabilir, ancak Euro 2024'te ne kadar yorgun göründüğünü düşünürsek, özellikle sezonun sonlarına doğru sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kaldıktan sonra, Mbappe'nin bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
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"Alvarez ve Arjantin bol bol gol atmalı"
Alex Labidou: Altın Ayakkabı ödülünü kazanan oyuncular genellikle en büyük etkilerini grup aşamalarında gösterirler. Her ne kadar bu kuralın istisnaları olsa da, bu ödülün başlıca adayları arasında yer alan Arjantin’in Ürdün ve Cezayir’e karşı oynayacağı iki maçta bol gol atması bekleniyor. Bu da Julian Alvarez’in rakipsiz bir liderlik kurmasına yardımcı olacaktır.
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"Kane, yenilmesi gereken adam"
Stephen Darwin: İngiltere’nin bu yıl Dünya Kupası’nda nihayet zafere ulaşıp ulaşmayacağı konusunda henüz kesin bir şey söylenemez, ancak Altın Ayakkabı ödülü söz konusu olduğunda, Harry Kane’in en büyük rakip olduğu hissediliyor. Üç Aslanlar grup aşamasında bol bol gol atacaktır; Kane’in penaltı atışlarını üstlenmesi de bu açıdan çok önemli. Thomas Tuchel’in takımı turnuvada ilerlerse, Bayern Münih’in golcü yıldızı şüphesiz çok sayıda gol kaydetmiş olacaktır.
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"Mbappé orada tarih yazacak"
Chris Burton: Fransa yine şampiyonluğa çok yaklaşacaktır; bu da Kylian Mbappé’nin gol yağmuruna tutma fırsatı bulacağı anlamına geliyor. Mbappé, Les Bleus’un tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak Olivier Giroud’u geride bırakmayı hedeflerken, tarih yazmaya hazır. Hiç kimse iki kez Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü kazanmadı, öyleyse neden Real Madrid'in "Galactico" 10 numarası bu başarıya ilk ulaşan kişi olmasın? Eğer erken gol atmaya başlarsa, Didier Deschamps'ın takımını durdurmak oldukça zor olacak.
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"Haaland'ın gol sayısı korkutucu olacak"
Tom Hindle: En bariz cevap muhtemelen Kylian Mbappé’dir; turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek takımın en iyi golcüsü. Ama biz Erling Haaland’ı seçelim. Manchester City’nin oyuncusu kötü bir sezon geçirdi, ama yine de Premier Lig’de herkesten daha fazla gol attı. Eğer turnuvanın başlarında bol bol gol atarsa ve Norveç bir iki sürpriz galibiyet alırsa, gol sayısı korkutucu boyutlara ulaşır – ve bu da Mbappé’yi geride bırakmaya yetecek kadar olur.
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"Kane bu baskıyla başa çıkabilir"
Amee Ruszkai: Bayern Münih'te geçirdiği sezonun ardından Harry Kane'i göz ardı etmek zor. Şu anda dünyada İngiltere kaptanından daha iyi bir golcü yok; Altın Ayakkabı yarışında sağlam bir temel atmasını sağlayacak uygun bir grup kura çekiminin yanı sıra, Üç Aslanlar da turnuvada oldukça ileri gidecektir. Kane, tüm bunların odak noktası olacak ve gol önünde bolca katkı sağlamak için bu baskıyla başa çıkma yeteneğine sahip.
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"Mbappé çok hırslı olacak"
Peter McVitie: La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde gol kralı olarak sezonu tamamlayan Kylian Mbappé, Fransa’yı bir kez daha Dünya Kupası finaline taşımak için büyük bir hırsla sahaya çıkacak. Milli takımda istikrarlı bir golcü olmaya devam eden Mbappé – Les Bleus formasıyla son dokuz maçında sekiz gol attı – kendisine pas vermeyi iyi bilen bir oyuncu kadrosunun desteğiyle ve kaptanına tam güven duyan bir teknik direktörün önderliğinde turnuvaya giriyor.
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"Oyarzabal gol yağmuruna tutabilir"
Tom Maston: Kulağa pek çekici bir isim gelmeyebilir, ancak Mikel Oyarzabal’ın Altın Ayakkabı ödülünü kazanma şansı oldukça yüksek. İspanya, turnuvaya turnuvanın en zayıf takımlarından ikisi olan Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan’la başlayacak; grup aşamasındaki üçüncü rakibi Uruguay ise kısa bir süre önce ABD’ye karşı beş gol yemişti. La Roja'nın penaltılarını atan Oyarzabal'ın, Real Sociedad'da kariyerinin en iyi golcü sezonunu geçirdikten sonra, zayıf savunmalara karşı gol yağmuruna tutma şansı var. Ardından, Lamine Yamal sakatlığından döndüğünde, Euro 2024 finalinde galibiyet golünü atan bu oyuncu, eleme turlarında Barcelona'nın genç yeteneğinin yaratıcılığından faydalanabilecek. Başka birini seçenlerin olması şaşırtıcı...
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"Mbappé'nin mirası daha da sağlamlaşacak"
Ryan Tolmich: Kylian Mbappé, Altın Ayakkabı ödülünün en güçlü adaylarından biri olduğu aşikar; eğer bu ödülü kazanırsa, bu süreçte Dünya Kupası gol rekorunu da kırabilir. Zaten iki kez finalde yer almış olan Mbappe, 2022 Altın Ayakkabı ödülü ve tabii ki 2018'deki zaferiyle, şimdiden Dünya Kupası'nın efsaneleri arasında yerini aldı. Bu yaz ikinci bir Altın Ayakkabı ödülünü de kazanırsa, mirası daha da sağlamlaşacak ve Madrid'de geçirdiği zorlu bir yılın ardından bu fırsatı kaçırmamalı.