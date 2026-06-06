GOAL olarak, bu güzel oyuna dair bir iki şey bildiğimizi düşünüyoruz; bu nedenle hem İngiltere’deki hem de ABD’deki yazar ve editör ekibimizden turnuva için tahminlerini paylaşmalarını istedik. Sürpriz takımlardan en büyük hayal kırıklıklarına kadar, şimdiye kadar düzenlenen en büyük Dünya Kupası’ndan neler bekleyebileceğiniz konusunda sizi bilgilendiriyoruz.

İlk olarak, ekibimizden turnuvanın en golcü oyuncusu olarak Altın Ayakkabı ödülünü kimin kazanacağını tahmin etmelerini istedik. İşte onların yorumları...