Krishan Davis

Çeviri:

2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, Nike'ın İngiltere'nin yeni iç ve dış saha formaları bir ulusun ruhunu yansıtıyor

Acaba 2026, nihayet, NİHAYET İngiltere'nin yılı olacak mı?! Dünya Kupası hızla yaklaşırken, Nike'ın Üç Aslanlar'ın iç ve dış saha formalarını tanıtmasıyla bu inancı içimize yerleştirdi. Büyük bir turnuvada milli takımın gücünden yararlanarak, birleştirici bir an için can atan bir ülkenin ruh halini mükemmel bir şekilde yansıtmışlar. Haziran gelsin artık.

Bu yaz, İngiltere’nin büyük turnuvalarda elde ettiği tek zaferin üzerinden 60 uzun yıl geçmiş olacak ve bir başka altın nesil zirveye yaklaşırken, bu da yıllardır süren hayal kırıklığını sona erdirmek için bir başka altın fırsat.

Harry Kane ve Declan Rice gibi deneyimli isimlerle Cole Palmer ve Kobbie Mainoo gibi genç yetenekleri bir araya getiren kadro, sessiz bir iyimserlik uyandırdı; ülkenin kaderini tamamen değiştirecek büyük bir olayın yaşanabileceğine dair bir inanç.

Nike, Three Lions için hazırladığı yeni iç saha ve deplasman formaları ve bunlara eşlik eden tanıtım kampanyasıyla bu duyguyu yakaladı. Spor giyim devi, Dünya Kupası öncesinde İngiliz mirasını, kültürünü ve kimliğini kutlayarak anın ruhunu yakaladı. Bu yaz, İngiltere için "Guts 2 Glory" (Cesaretten Zafere) sloganı geçerli olacak.

    "Tanıdık ama aynı zamanda yeni bir özgüvenle"

    Kendi ifadeleriyle, Nike’ın yeni İngiltere iç saha formasında kesinlikle “tanıdık” bir hava var; tasarımcıları, hem retro esintilerle dolu hem de modern çağa uygun bu forma için ilham almak üzere arşivlere dalmışlar.

    İngiltere formalarının geçmiş kataloğuna bakıldığında, 2026 versiyonu şüphesiz 2000 yılındaki ikonik Umbro formaya en çok benziyor; yuvarlak yakalı ve kırmızı detaylara sahip sade bir görünüm. Daha da geriye gidersek, 1988 formasında da kesinlikle benzerlikler var.

    Modern versiyonda, göze çarpan kırmızı numaralar, yakada ve manşetlerdeki süslemeler ve detaylarla birlikte, tüm yüzeye yayılmış ince bir Three Lions motifi yer alıyor. Odak noktası, İngiliz futbolunun mirası; Nike, geçmişteki her şeyin birleşimi gibi hissettiren bu forma ile bu mirası inkar edilemez bir şekilde kullanmış.

    Nike, "Ev sahibi forması tanıdık ama aynı zamanda yeni bir özgüven hissi veriyor," diyor ve "tarihi onurlandırırken, İngiltere'nin küresel sahnede yeniden uyanışını da işaret ediyor."

    Kırmızı kalın yazı

    Tıpkı iç saha forması gibi, İngiltere Thomas Tuchel yönetiminde vaatlerini yerine getirebilir ve bu yaz Kuzey Amerika’da unutulmaz bir turnuva geçirebilirse, deplasman forması da ikonik bir statü kazanma potansiyeline sahip.

    Three Lions, 2022'den bu yana ilk kez kırmızı deplasman formalarına geri döndü. Bu formalar, üst kısmın koyu mavi vurgularına uyumlu şık lacivert şortlarla eşleştirilecek.

    Forma, iç saha formasıyla aynı Üç Aslan simgesini taşırken, arması ve Nike 'Swoosh' logosu göğsün ortasında yer alıyor. Bu sefer forma numaraları ve isimler, retro esintili bir yazı tipiyle beyaz renkte yazılmış.

    Nike, "Deplasman forması, kırmızı üst ile lacivert şortu bir araya getirerek İngiltere'nin görsel kimliğinde tarihi bir dönüşümü simgeliyor" diyor. "Bu cesur kombinasyon, geleceğe dönük, geleneklere bağlı kalırken aynı zamanda geleneklere meydan okumaya hazır bir İngiltere'yi simgeliyor."

    Teknik konular

    Elbette her iki forma da bekleyebileceğiniz tüm modern teknolojilerle donatılmıştır. Nike’ın Aero-FIT performans serinletme teknolojisi, ABD, Kanada ve Meksika’daki kavurucu yaz sıcağında kesinlikle çok işe yarayacak; cilt için nefes alabilen alanlar yaratan açık ve kapalı file bölgeler sayesinde geleneksel kumaşlara kıyasla iki katından fazla hava akışı sağlayacaktır.

    Dahası, formalar %100 geri dönüştürülmüş tekstil atıklarından üretilmiştir; bu, son ürünün işlenmemiş malzeme kadar kaliteli olmasını sağlayan gelişmiş bir kimyasal işlem sayesinde mümkün kılınan olağanüstü bir başarıdır.

    Elbette, yaklaşan turnuva için herkesi heyecanlandıracak şık bir tanıtım kampanyası olmadan hiçbir Nike x İngiltere forması lansmanı tam anlamıyla tamamlanmış sayılmaz; hem Nike hem de İngiltere Futbol Federasyonu bu konuda beklentileri karşıladı.

    Nike'ın videosunda, genç futbolcu ve sosyal medya fenomeni Chance Campbell, ikonik Wembley kemerinin üzerinde otururken, İngiltere'nin şampiyonluğa ulaşması için neyin gerekli olduğu konusunda bir arkadaşıyla yoğun bir sohbet içinde. "Cesaret, zafer ve kararlılık gerekir," diyor. "Sana söylüyorum, bu sefer farklı olacak."

    Arkadaşını heyecanlandırdıktan sonra, Chance, Londra silüetine bakarken Cole Palmer'a da katılacak mı diye soruyor. Chelsea'nin yıldızı, "Anlaştık patron," diye yanıtlıyor.

    İngiltere'nin kendi videosu da en az bu kadar etkileyici. Videonun arka planında, ünlü DJ Fred Again ve The Streets'ten Mike Skinner'ın işbirliği yer alıyor. Coşkulu klip, "köşe dükkanlarından Pazar günkü rosto yemeklerine" kadar İngiltere'yi ve kendine özgü özelliklerini kutluyor ve derin siyasi ve sosyal belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde bu güzel oyunun getirdiği "umut"a odaklanıyor. “Jules Rimet tekrar eve dönebilir mi? İngiltere’ye, bu yeşil ve hoş topraklara,” diye bitiyor sözlü şiir.

    Saha sınırlarının ötesinde umut aşılayan

    Nike, bir kez daha ulusal ruh halini ve büyük bir turnuvanın birleştirici gücünü doğru bir şekilde tespit etti; ülke futbol takımı, en çok ihtiyaç duyduğumuz anda bize umut aşıladı.

    Zor zamanlar yaşıyoruz, ancak Skinner'ın sözleriyle "bu güzel oyun umut getiriyor" ve olumlu bir değişimin aracı olabilir. Eğer Dünya Kupası, altı uzun on yılın ardından bu yaz nihayet eve dönerse, bu formalar tıpkı 1966'nın ünlü kırmızı formaları gibi ulusal hafızaya kazınacak.

    Bunlar sadece futbol formaları değil; ülkeyi tanımlayan mirası, kültürü ve kimliği kutlayarak, daha fazla bölünmüş olamayacağımız bir dönemde insanları bir araya getirecek ulusal gurur beyanlarıdır.

