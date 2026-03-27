2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, Nike'ın İngiltere'nin yeni iç ve dış saha formaları bir ulusun ruhunu yansıtıyor

Bu yaz, İngiltere’nin büyük turnuvalarda elde ettiği tek zaferin üzerinden 60 uzun yıl geçmiş olacak ve bir başka altın nesil zirveye yaklaşırken, bu da yıllardır süren hayal kırıklığını sona erdirmek için bir başka altın fırsat.

Harry Kane ve Declan Rice gibi deneyimli isimlerle Cole Palmer ve Kobbie Mainoo gibi genç yetenekleri bir araya getiren kadro, sessiz bir iyimserlik uyandırdı; ülkenin kaderini tamamen değiştirecek büyük bir olayın yaşanabileceğine dair bir inanç.

Nike, Three Lions için hazırladığı yeni iç saha ve deplasman formaları ve bunlara eşlik eden tanıtım kampanyasıyla bu duyguyu yakaladı. Spor giyim devi, Dünya Kupası öncesinde İngiliz mirasını, kültürünü ve kimliğini kutlayarak anın ruhunu yakaladı. Bu yaz, İngiltere için "Guts 2 Glory" (Cesaretten Zafere) sloganı geçerli olacak.