Goal.com
Canlı
World Cup trophy Christian Pulisic Edson AlvarezGetty/GOAL composite
Ryan Kelly

Çeviri:

2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar: ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek futbol turnuvasında yer alacak ülkelerin tam listesi

GOAL, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen tüm takımları ve yakında bu gruba katılma ihtimali olan takımları ayrıntılı olarak ele alıyor.

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez toplam 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek; FIFA, 1998 yılından beri uygulanan 32 takımlık turnuva formatını genişletme kararı aldı. Bu, tarihi bir etkinlik olacağına işaret eden turnuva için ABD, Kanada ve Meksika’da her zamankinden daha fazla uluslararası takımın bir araya geleceği anlamına geliyor.

UEFA'ya turnuvada 16, CAF'a dokuz ve AFC'ye sekiz kontenjan garantisi verildi. CONMEBOL ve CONCACAF'tan en az altı takım yer alırken, OFC ilk kez bir kontenjan garantisi aldı. Kalan iki yer ise kıtalararası play-off'larla belirlenecek.

GOAL, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan tüm takımları sizlere sunuyor:

  • 2026 Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazandı?

    (Takımın eleme mücadelesini okumak için takıma tıklayın)

    TakımKonfederasyonEleme tarihleri
    KanadaCONCACAFEv Sahibi
    MeksikaCONCACAFEv Sahibi
    Amerika Birleşik DevletleriCONCACAFEv Sahibi
    JaponyaAFC20 Mart 2025
    Yeni ZelandaOFC24 Mart 2025
    İranAFC25 Mart 2025
    ArjantinCONMEBOL25 Mart 2025
    ÖzbekistanAFC5 Haziran 2025
    Güney KoreAFC5 Haziran 2025
    ÜrdünAFC5 Haziran 2025
    AvustralyaAFC10 Haziran 2025
    BrezilyaCONMEBOL10 Haziran 2025
    EkvadorCONMEBOL10 Haziran 2025
    UruguayCONMEBOL4 Eylül 2025
    ParaguayCONMEBOL4 Eylül 2025
    KolombiyaCONMEBOL4 Eylül 2025
    FasCAF5 Eylül 2025
    TunusCAF8 Eylül 2025
    MısırCAF8 Ekim 2025
    CezayirCAF9 Ekim 2025
    GanaCAF12 Ekim 2025
    Yeşil Burun AdalarıCAF13 Ekim 2025
    Güney AfrikaCAF14 Ekim 2025
    KatarAFC14 Ekim 2025
    İngiltereUEFA14 Ekim 2025
    Suudi ArabistanAFC14 Ekim 2025
    SenegalCAF14 Ekim 2025
    Fildişi SahiliCAF14 Ekim 2025
    FransaUEFA13 Kasım 2025
    HırvatistanUEFA14 Kasım 2025
    PortekizUEFA16 Kasım 2025
    NorveçUEFA16 Kasım 2025
    AlmanyaUEFA17 Kasım 2025
    HollandaUEFA17 Kasım 2025
    AvusturyaUEFA18 Kasım 2025
    BelçikaUEFA18 Kasım 2025
    İskoçyaUEFA18 Kasım 2025
    İspanyaUEFA18 Kasım 2025
    İsviçreUEFA18 Kasım 2025
    CuracaoCONCACAF18 Kasım 2025
    HaitiCONCACAF18 Kasım 2025
    PanamaCONCACAF18 Kasım 2025
    • Reklam

  • Sırada kimler yer alabilir?

    İşte çeşitli bölgesel eleme kampanyaları ve elemeyi garantilemek üzere olan takımların bir özeti:

    AFC

    Asya elemelerindeki son iki otomatik bilet Ekim ayında doldu; Irak ise Kasım ayında BAE'yi yenerek konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkını elde etti.

    2026 Dünya Kupası AFC elemelerinin tam tablosunu buradan görebilirsiniz.

    CAF

    Afrika'daki elemeler neredeyse iki yıl sürdü ve dokuz otomatik eleme hakkından sonuncusu Ekim ayında kesinleşti. Daha sonra DR Kongo, CAF play-off'larında hem Kamerun'u hem de Nijerya'yı eleyerek konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkını elde etti.

    2026 Dünya Kupası CAF elemelerinin tam tablosunu buradan görebilirsiniz.

    CONCACAF

    ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahibi olarak otomatik olarak elemeyi garantilemesi nedeniyle, CONCACAF eleme aşaması, eleme mücadelesinde yer alan daha az tanınmış takımların katılımıyla farklı bir görünüm kazandı. Kasım ayında üç otomatik eleme hakkı sahibi belirlendikten sonra, Jamaika ve Surinam konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi.

    CONMEBOL

    Güney Amerika'daki elemeler, kıtanın altı otomatik katılım hakkı kazanan takımının sonuncusu da belli olduktan sonra Eylül ayında sona erdi. Yedinci sırada yer alan Bolivya, 1994'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyerek Mart ayında yapılacak konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkı kazandı.

    CONMEBOL 2026 Dünya Kupası elemelerinin tam tablosunu buradan görebilirsiniz.

    OFC

    Yeni Zelanda Mart ayında otomatik olarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederken, Yeni Kaledonya konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi.

    OFC 2026 Dünya Kupası elemelerinin tam tablosunu buradan görebilirsiniz.

    UEFA

    UEFA elemeleri Mart ayında başladı, ancak bazı takımlar Uluslar Ligi nedeniyle Eylül ayına kadar kampanyalarına başlayamadı. Otomatik katılım hakları artık doldu ve play-off'larda, play-off'lara katılan 16 takım arasından son dört takım belirlenecek. Hala yerlerini garantilemek isteyen takımlar arasında dört kez şampiyon olan İtalya'nın yanı sıra Danimarka, Türkiye, İsveç, Galler, İrlanda ve Kuzey İrlanda bulunuyor.

    2026 UEFA Dünya Kupası elemelerinin tam tablosunu buradan görebilirsiniz.

  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    Haiti

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:CONCACAF C Grubu birincisi
    Son turnuva:1974

    Haiti, Honduras ve Kosta Rika'yı yenerek CONCACAF C Grubu'nu zirvede tamamlayarak 51 yıllık bekleyişin ardından ikinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Yıldız forvet Duckens Nazon, Les Grenadiers'in bu başarısında büyük rol oynadı ve Curacao'nun olağanüstü performansı olmasaydı, Haiti bu bölgenin tartışmasız en önemli haberi olacaktı.

    Başa dön

  • Curaçao footballGetty

    Curaçao

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:CONCACAF B Grubu birincisi
    Son turnuva:İlk katılım

    Sadece 156.115 nüfusa sahip Curacao, son maç gününde Jamaika ile berabere kalarak CONCACAF B Grubu'nu kazanıp Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke oldu. Bu, ülkenin turnuvaya ilk kez katılması olacak ve takımın başında eski Manchester United altyapısı oyuncusu Tahith Chong yer alacak.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    Panama

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:CONCACAF A Grubu birincisi
    Son turnuva:2018

    Panama, 2022'deki turnuvayı kaçırdıktan sonra, Surinam'ın önünde CONCACAF A Grubu'nu zirvede tamamlayarak Dünya Kupası'na geri döndü. Jose Fajardo ve Cecilio Waterman, Los Canaleros'un tüm zorlukları aşarak dünya sahnesine geri dönmesinde büyük rol oynadı.

    Başa dön

  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Belçika

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:UEFA Grup I şampiyonu
    Son turnuva:2022

    Belçika'nın "altın nesli"nin günleri geride kalmış olabilir, ancak bu Red Devils kadrosunda hala beğenilecek çok şey var. Jeremy Doku ve Charles De Ketelaere gibi genç yıldızlar, Kevin De Bruyne ve Leandro Trossard gibi eski nesil oyuncuların desteğiyle bu zorlu görevin üstesinden gelmeye çalışıyor.

    Belçika, son maç gününde Liechtenstein'ı 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek Galler'i geride bırakıp Grup I'de birinci oldu.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-AUT-BIHAFP

    Avusturya

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA H Grubu birincisi
    Son turnuva:1998

    Ralf Rangnick'in yönetiminde Avusturya, Avrupa uluslararası futbolunda yeniden önemli bir güç haline geldi. Euro 2024'te birçok tarafsız taraftarın favorisiydiler ve şimdi 21. yüzyıldaki ilk Dünya Kupası'na katılıyorlar.

    Elemeyi garantilemek için grup son maçında Bosna-Hersek ile evinde son dakikalarda berabere kalması yeterliydi. Marko Arnautovic'in 8 golü, UEFA'da sadece Erling Haaland'ın 16 golünden daha azdı.

    Başa dön

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ESP-TURAFP

    İspanya

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA E Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Son Avrupa şampiyonu İspanya'nın Dünya Kupası'na katılacağından kimse şüphe duymuyordu, ancak bunun kesinleşmesi için son maç gününü beklemek zorunda kaldılar. O zaman bile, ikinci sıradaki Türkiye'ye karşı yedi gol farkla yenilselerdi, son engelde liderliklerini kaybedeceklerdi.

    Real Sociedad'ın forveti ve Euro 2024'ün kahramanı Mikel Oyarzabal, uluslararası başarılarını sürdürdü ve Avrupa elemelerinde Erling Haaland ve Memphis Depay'ın ardından en fazla gol katkısı yapan üçüncü oyuncu oldu.

    Başa dön

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    İskoçya

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA C Grubu birincisi
    Son turnuva:1998

    Sonunda, İskoçya'nın Dünya Kupası'nda tekrar oynamak için verdiği uzun bekleyiş sona erdi. 28 yıllık susuzluğu da bir şekilde sona erdirdiler.

    Steve Clarke'ın Tartan Army'si, eleme turlarının son maç gününe, bir beraberlikle bile tur atlayacak olan Danimarka'yı yenmek zorunda olarak girdi. İskoçya, 10 kişi kalan Danimarka ile uzatma dakikalarına 2-2 berabere girerken, Kieran Tierney ve Kenny McLean'ın muhteşem golleriyle 4-2 galip gelerek C Grubu'nun tek otomatik tur atlayan takımı oldu.

    Başa dön

  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    İsviçre

    Yayın tarihi:18 Kasım 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:UEFA B Grubu şampiyonu
    Son turnuva:2022

    İsviçre, Slovenya, beklenenin altında performans gösteren İsveç ve sürpriz takım Kosova'nın da yer aldığı zorlu bir eleme grubunu birinci sırada tamamladı. Takım, son iki maç gününden önce yerini garantilemiş olsa da, resmi olarak turnuvaya katılma hakkını elde etmek için son maç gününü beklemek zorunda kaldı.

    Orta sahanın yıldızı Granit Xhaka'nın liderliğinde İsviçre, 2026'nın sürpriz takımlarından biri olarak şansını deneyecek.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    Hollanda

    Yayın tarihi:17 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA G Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Ronald Koeman'ın çalıştırdığı Hollanda, G Grubu'nda Polonya'nın üç puan önünde bitirerek otomatik olarak turnuvaya katılma hakkını elde etti. Sekizinci ve son maçlarından sadece bir puan almaları yeterliydi, ancak Amsterdam'da Litvanya'yı 4-0 mağlup ederek bunu şık bir şekilde başardılar.

    Brezilya'da forma giyen forvet Memphis Depay, eleme maçlarında sekiz gol attı ve bu sayede ülkenin tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Genel olarak, Hollanda 27 gol atarak maç başına ortalama 3,4 gol kaydetti ve bu hücum gücünü finallere de taşımayı umuyor.

    Başa dön

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Almanya

    Yayın tarihi:17 Kasım 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:UEFA A Grubu şampiyonu
    Son turnuva:2022

    Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, bu kampanyaya iyi bir başlangıç yapamadı ve otomatik olarak turnuvaya katılma hakkı son ana kadar belirsizliğini korudu. Son maç gününde Slovakya, Almanya'yı yenerse UEFA A Grubu'nu kazanacaktı. Ancak Almanya, kritik anda tökezlemedi ve 6-0'lık bir galibiyetle turnuvaya katılma hakkını elde etti.

    On yıllardır Dünya Kupası'nın en istikrarlı takımlarından biri olan Almanya, son iki turnuvada da grup aşamasında elendi ve 2014'te kupayı kaldırdığından beri ilk turu geçemedi. Julian Nagelsmann, geçmişteki zaferleri geri kazanmak isteyen yeni ve genç bir takımı yönetiyor.

    Başa dön

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    Norveç

    Yayın tarihi:16 Kasım 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:UEFA Grup I şampiyonu
    Son turnuva:1998

    Norveç, İtalya'yı 4-1 yenerek Grup I'de birinci sırayı garantiledi ve 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmayı başardı. Erling Haaland bu galibiyette iki gol attı ve gelecek yaz Kuzey Amerika'da takımın liderliğini üstlenecek.

    Norveç, sekiz maçta sekiz galibiyet ve 37 golle tamamladığı eleme kampanyasının ardından özgüven eksikliği çekmeyecek. Haaland bu gollerin 16'sını attı ve Norveç'in en büyük tehdidi olacak. Ancak Stale Solbakken'in kadrosunda Martin Odegaard, Oscar Bobb, Antonio Nusa ve Alexander Sorloth gibi birçok yetenekli oyuncu da bulunuyor.

    Başa dön

  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Portekiz

    Yayın tarihi:16 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA F Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Roberto Martinez'in takımı, kaptan Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Ermenistan'ı 9-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti. Portekizli yıldız, İrlanda maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımın son grup maçında cezalıydı, ancak Martinez'in adamları turnuvaya katılmayı garantilediği için onun yokluğu hissedilmedi.

    Bruno Fernandes ve Joao Neves, bu ezici galibiyette hat-trick yaptı ve Portekiz'in kadro derinliği, ABD, Meksika ve Kanada'da takımdan çok şey bekleneceğini gösteriyor. Ronaldo, bunun son Dünya Kupası olacağını çoktan açıkladı, ancak pahalıya mal olan kırmızı kartının ardından cezasından dolayı en az bir grup maçını kaçıracak.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-CRO-FROAFP

    Hırvatistan

    Yayın tarihi:14 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA L Grubu şampiyonu
    Son turnuva:2022

    Hırvatistan, son iki Dünya Kupası'nda en az yarı finale yükseldi ve tecrübeli kaptan Luka Modric, ülkesini yaz aylarında yerlerini garantilemek için yenilgisiz bir eleme kampanyası boyunca bir kez daha liderlik ettikten sonra, dünya sahnesinde parlamak için son bir şans elde edecek.

    Modric'in kadrosunda Ivan Perisic ve Mateo Kovacic gibi birçok deneyimli oyuncu bulunuyor, ancak Manchester City'nin savunma oyuncusu Josko Gvardiol'un liderliğindeki yeni nesil de giderek daha düzenli bir şekilde katkı sağlamaya başladı.

    Başa dön

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Fransa

    Yayın tarihi:13 Kasım 2025
    Şu şekilde elemeyi geçti:UEFA D Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Fransa, Ukrayna'yı 4-0 mağlup ederek bir maç kala elemeyi garantiledi. Didier Deschamps'ın öğrencileri, Azerbaycan ile oynayacakları son maç öncesinde grupta yenilgisizliğini sürdürüyor ve çok güçlü bir hücum gücüne sahip.

    Kylian Mbappe takımın en önemli oyuncusu olmaya devam ediyor, ancak Hugo Ekitike Ukrayna karşısında milli takımdaki ilk golünü attı ve Deschamps'ın elinde Michael Olise, Bradley Barcola, Ousmane Dembele ve Desire Doue gibi isimler de bulunuyor. Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, 2026 turnuvasından sonra görevinden ayrılacağını çoktan açıkladı ve takımını bir kez daha zirvede bırakarak şık bir veda yapmayı umuyor.

    Başa dön

  • Cote d'Ivoire 2025Getty Images

    Fildişi Sahili

    Yayın tarihi:14 Ekim 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu: CAF F Grubu birincisi
    Son turnuva:2014

    Yıllar boyunca pek çok üst düzey futbolcu yetiştirmiş bir ülke için, Fildişi Sahili'nin 2014 Brezilya Dünya Kupası'ndan bu yana Dünya Kupası'na katılamamış olması inanılmaz bir durum.

    Bununla birlikte, CAF F Grubu'nda Gabon'u geride bırakarak 30 puanlık maksimum puanın 26'sını toplayıp Pierre-Emerick Aubameyang ve arkadaşlarını geçtikten sonra, 2026'da önceki eleme hatalarını telafi etme şansı yakalayacaklar.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SEN-SUDAFP

    Senegal

    Yayın tarihi:14 Ekim 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu: CAF B Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Teranga Aslanları, CAF B Grubu'nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin şiddetli rekabetini geride bırakmak için en iyi performanslarını sergilemek zorunda kaldı ve 10 eleme maçından 7'sini kazanıp 3'ünü berabere tamamlayarak Dünya Kupası'na yükseldi.

    Senegal, coşkulu ev sahibi seyircisi önünde Moritanya'yı 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek eleme turunu tamamladı ve Dakar'da kutlamalar başladı. Sadio Mane, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye ve Pape Matar Sarr gibi yıldızlara sahip olan Senegal, Kuzey Amerika'da izlenmesi gereken takımlardan biri olabilir.

    Başa dön

  • Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport

    Suudi Arabistan

    Yayın tarihi:14 Ekim 2025
    Yeterlilik: AFC dördüncü tur, B Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Suudi Arabistan'ın açılış maçında sonradan şampiyon olan Arjantin'i mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizini yaratan takım, zorlu AFC elemelerini geçerek 2026 turnuvasına resmen katılmaya hak kazandı.

    Dördüncü tura kalmak zorunda kalan Herve Renard'ın takımı, Irak ile oynayacağı maça bir beraberlikle yetinmek zorunda kalırken, rakibinin galip gelmesi halinde üç takımlı grupta kendilerini geçeceğini biliyordu. Ancak Yeşil Şahinler, 0-0'lık bir beraberlik elde ederek Asya'dan son otomatik katılım hakkını elde etmeyi başardı.

    Başa dön

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-LAT-ENGAFP

    İngiltere

    Yayın tarihi:14 Ekim 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu: UEFA K Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    İngiltere, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde beklendiği gibi eleme grubunu kolayca geçti ve tek bir gol bile yemeden kusursuz bir performansla Dünya Kupası finallerine yükseldi. Harry Kane'in gol gücüyle ön plana çıkan Üç Aslanlar, Kuzey Amerika'daki yerini garantilediğinde maç başına ortalama üç gol atmıştı.

    Eleme turları, ilk kez yabancı topraklarda dünya şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen 1966 şampiyonu için sadece bir formaliteydi.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    Hangisi?

    Yayın tarihi:14 Ekim 2025
    Yeterlilik: AFC dördüncü tur, A Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Dünya Kupaları, 2022'de ev sahibi olana kadar hiçbir turnuvaya katılmamış olan Katar için Londra otobüsleri gibi görünüyor. Katar, 2026 turnuvasına da yabancı topraklarda katılmaya hak kazandı. Asya elemelerinin dördüncü turuna zorla girmeyi başaran Katar, finallere yükselebilmek için Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin rekabetini geride bırakmak zorunda kaldı.

    Her şey, Katar'ın kazanması gereken BAE ile oynadığı bir play-off maçına kaldı ve Katar, son anda galip gelerek Kuzey Amerika'daki turnuvaya katılma hakkını elde etti.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    Güney Afrika

    Yayın tarihi:14 Ekim 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu: CAF C Grubu birincisi
    Son turnuva:2010

    2010 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez Güney Afrika, erkekler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Bafana Bafana, C Grubu elemelerinde erken dönemde büyük bir avantaj yakaladı, ancak son uluslararası maçlarda yaşadığı tökezleme nedeniyle elemeyi son maç gününe taşıdı.

    Son maçında Ruanda'yı 3-0 yenerek Nijerya ve Benin'i geride bırakıp grubu birinci sırada tamamlayan Güney Afrika, 16 yıldır süren en büyük uluslararası turnuvadan uzak kalma acısını sona erdirerek coşkulu kutlamalara sahne oldu.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CMR-CPVAFP

    Yeşil Burun Adaları

    Yayın tarihi:13 Ekim 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu: CAF D Grubu birincisi
    Son turnuva:İlk

    Ürdün ve Özbekistan'ın izinden giden Yeşil Burun Adaları, 2026'da ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan üçüncü ülke oldu. Daha da etkileyici olanı, 2018'de İzlanda'dan sonra turnuvanın 95 yıllık tarihinde nüfus bakımından elemeyi geçen en küçük ikinci ülke olmalarıdır.

    Afrika'nın batı kıyısındaki bu ada ülkesi, bunu da büyük bir şıklıkla başardı. 10 eleme maçının 7'sini kazanarak, çok daha tanınmış oyunculara sahip Kamerun'u geride bırakıp CAF D Grubu'nu zirvede tamamladı. Örneğin, elemelerde 4 golle takımın en skorer oyuncusu olan Dailon Livramento, 2025-26 sezonunda Hellas Verona'dan, pek tanınmayan Liga Portugal kulübü Casa Pia'ya kiralanmış durumda.

    Başa dön

  • Mohammed Kudus Ghana 2024Getty Images

    Gana

    Yayın tarihi:12 Ekim 2025
    Şu unvanla kalifiye oldu: CAF Grup I galibi
    Son turnuva:2022

    2025 Afrika Uluslar Kupası'na katılma hakkı kazanamayan Gana'dan Dünya Kupası elemelerine girerken beklentiler nispeten düşüktü, ancak Otto Addo'nun takımı etkileyici bir şekilde geri dönerek 2006'daki ilk katılımından bu yana beşinci kez finallere yükseldi.

    Premier Lig yıldızları Antoine Semenyo ve Mohammed Kudus - Komorlar'a karşı galibiyet golünü atarak elemeyi garantileyen isimler - Black Stars'ın üçüncü kez üst üste grup aşamasında elenmemesi için ön saflarda liderlik yapması bekleniyor.

    Başa dön

  • Algeria 2025Getty Images

    Cezayir

    Yayın tarihi:9 Ekim 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu: CAF G Grubu birincisi
    Son turnuva:2014

    Cezayir, Riyad Mahrez ve arkadaşları gelecek yaz Kuzey Amerika'ya geldiğinde 12 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılacak. 

    2014'te son 16'ya kalmış, ancak Almanya'ya yenilmişti. Bağımsız bir ülke olarak üç turnuvada daha yer almış, 1982, 1986 ve 2010'da grup aşamasında elenmişti. Tabii ki 2010'da İngiltere ile oynadığı 0-0 berabere kalan maç da unutulmazlar arasına girmişti. 

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    Mısır

    Yayın tarihi:8 Ekim 2025
    Şu şekilde hak kazandı:CAF A Grubu birincisi
    Son turnuva:2018

    Mısır, dört yıl önce Katar'daki turnuvaya katılmaya hak kazanamadıktan sonra, 2026'da Dünya Kupası'na geri dönecek. 2018'de Mısır, oynadığı üç maçı da kaybederek A Grubu'nu son sırada tamamladı ve grup aşamasında elendi. 

    Kuzey Afrikalılar toplamda üç dünya turnuvasında yer aldı ve sadece bir kez, 1934'te grup aşamasını geçebildi. 2026 turnuvası, Liverpool efsanesi Mohamed Salah'ın Dünya Kupası'ndaki son maçı olabilir ve forvet, ülkesi için unutulmaz bir sonuç elde etmeyi umuyor.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-TUN-MAWAFP

    Tunus

    Yayın tarihi:8 Eylül 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CAF H Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Tunus, 2022'de grup aşamasında elendikten sonra 2026'da Dünya Kupası'na geri dönecek. O turnuvada Fransa'yı 1-0 yenerek bir maç kazandılar. 

    Kuzey Afrikalılar toplamda altı dünya turnuvasında yer aldı ancak hiçbirinde grup aşamasını geçemedi; önümüzdeki yaz ilk kez eleme turlarına kalmayı hedefliyorlar. 

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    Fas

    Yayın tarihi:5 Eylül 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CAF E Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Fas, eleme turlarını rahatlıkla geçerek gelecek yazki turnuvada CAF'ın dokuz kontenjanından birini elde etti ve 2026'da dünya sahnesine geri dönecek. 

    Afrika'dan eleme turlarını ilk geçen ülke, kaliteli oyunculara sahip ve Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Bilal El Khannouss ve Nayef Aguerd gibi isimlerin liderliğinde 2022'deki yarı final başarısını tekrarlamak isteyecek.

    Başa dön

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-COL-BOLAFP

    Kolombiya

    Yayın tarihi:4 Eylül 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CONMEBOL üçüncüsü
    Son turnuva:2018

    Kolombiya, Eylül ayında Bolivya'yı 3-0 yenerek 2018'den sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri döndü. 

    Takımın simgesi James Rodríguez, iz bırakmaya devam ederken, kadroda artık Bayern Münih'ten Luis Diaz, Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Wolverhampton'dan Jhon Arias gibi üst düzey yetenekler de yer alıyor. Los Cafeteros, çeyrek finale yükseldikleri 2014 turnuvasındaki en iyi performanslarını bir adım daha ileriye taşıyabilmeyi umuyor.

    Başa dön

  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Paraguay

    Yayın tarihi:4 Eylül 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CONMEBOL altıncı sırası
    Son turnuva:2010

    Paraguay'ın Dünya Kupası'na dönüş için 16 yıllık bekleyişi, CONMEBOL elemelerinde ilk altı arasında yer alarak sona erdi. Atlanta United'dan Miguel Almiron, takımın en büyük yıldızı ve takım, İspanya'ya yenilmeden önce çeyrek finale yükseldiği 2010'daki başarısını tekrarlamayı umuyor.

    Başa dön

  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Uruguay

    Yayın tarihi:4 Eylül 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CONMEBOL dördüncü sırası
    Son turnuva:2022

    İki kez Dünya Kupası şampiyonu olan takım, Eylül ayında Peru'yu yenerek turnuvaya katılmayı garantiledi. Real Madrid'den Federico Valverde'nin liderlik ettiği takımda Darwin Nunez ve Ronald Araujo da yer alıyor ve tümü efsanevi teknik direktör Marcelo Bielsa tarafından yönetiliyor.

    Başa dön

  • Peru v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Ekvador

    Yayın tarihi:10 Haziran 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CONMEBOL ikincisi
    Son turnuva:2022

    Ekvador, Dünya Kupası'na ilk kez katılmak için 2002 yılına kadar beklemek zorunda kaldı, ancak 2026'da, 3 puanlık bir ceza almasına rağmen CONMEBOL tablosunda ilk 6'da yer alarak eleme turlarını geçtikten sonra finallere beşinci kez katılacak.

    Moises Caicedo, giderek gelişen takımın yıldızı ve takımın ikinci kez eleme turlarına yükselmesine dair büyük umutlar var.

    Başa dön

  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Brezilya

    Yayın tarihi:10 Haziran 2025
    Şu şekilde kalifiye oldu:CONMEBOL beşinci sırası
    Son turnuva:2022

    Brezilya, eleme turlarındaki kusursuz performansını sürdürerek dünyanın en büyük spor etkinliğine 23. kez üst üste katılmayı garantiledi.

    Turnuvaya katılma başarısına rağmen, Selecao 2002'den beri şampiyonluk kazanamadı. 1930'da Dünya Kupası'nın başlamasından bu yana en çok kupa kazanan ülke olan beş kez şampiyon olan Brezilya için bu, uzun bir kuraklık dönemi oldu.

    Başa dön

  • Saudi Arabia v Australia - 2026 FIFA World Cup Round Three AFC Asian QualifierGetty Images Sport

    Avustralya

    Yayın tarihi:10 Haziran 2025
    Yeterlilik:AFC üçüncü tur, C Grubu ikincisi
    Son turnuva:2022

    Avustralya, AFC C Grubu'nda Suudi Arabistan'ı geçerek son otomatik bileti elde etti ve üst üste altıncı kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Socceroos, oldukça deneyimli bir kadroya sahip olmakla birlikte, 2026'ya kadar hazır hale gelebilecek birkaç yetenekli oyuncuyu da bünyesinde barındırıyor.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    Ürdün

    Yayın tarihi:5 Haziran 2025
    Yeterlilik:AFC üçüncü tur, B Grubu ikincisi
    Son turnuva:İlk

    Ürdün, Haziran 2025'te Irak'ı yenerek AFC elemeleri üçüncü turu B Grubu'nda ilk iki sırayı elde etti ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Başa dön

  • FBL-WC-2026-ASIA-KOR-CHNAFP

    Güney Kore

    Yayın tarihi:5 Haziran 2025
    Yeterlilik:AFC üçüncü tur, B Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Güney Kore, son turnuvada son 16 turunda Brezilya'ya yenilerek elde ettiği sonucu bir adım daha ileriye taşımayı hedefleyerek 11. kez üst üste Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Tottenham'dan Son Heung-min, Wolves'tan Hwang Hee-chan, Bayern Münih'ten Kim Min-jae ve Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in gibi isimlerle Güney Kore, turnuvada daha ileriye gitmeyi umuyor.

    Başa dön

  • Uzbekistan qualify for the 2026 World CupGetty Images

    Özbekistan

    Yayın tarihi:5 Haziran 2025
    Yeterlilik:AFC üçüncü turu, A Grubu ikincisi
    Son turnuva:İlk

    Özbekistan, AFC üçüncü tur elemelerinin A Grubu'nda ilk iki sırada yer alarak tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Özbekistan, 1997 yılına kadar milli takımının Dünya Kupası elemelerine katıldığını görmedi. Şimdi ise 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandılar.

  • Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Arjantin

    Yayın tarihi:25 Mart 2025
    Şu şekilde hak kazandı:CONMEBOL şampiyonu
    Son turnuva:2022

    Aslında hiç şüphe yoktu, ancak Arjantin, CONMEBOL elemelerini geçerek 2026'da resmi olarak şampiyonluğunu savunabilecek.

    La Albiceleste dördüncü şampiyonluğunu kovalayacak ve Lionel Messi'nin muhtemelen son Dünya Kupası olacak bu turnuvada, 1962'deki Brezilya'dan bu yana kupayı koruyan ilk ülke olma şansını yakalayacak.

    Başa dön

  • Iran v UAE: Group C - AFC Asian CupGetty Images Sport

    İran

    Yayın tarihi: 25 Mart 2025 
    Yeterlilik: AFC üçüncü tur, A Grubu birincisi
    Son turnuva: 2022

    İran, tarihindeki ilk kez finallerde grup aşamasını geçmeyi hedefleyerek dördüncü kez üst üste Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

    32 yaşındaki Mehdi Taremi hala goller atmaya devam ediyor ve Kuzey Amerika'da Team Melli'yi yine liderlik görevini üstlenecek.

    Başa dön

  • Chris Wood New Zealand World Cup 2026 qualificationGetty

    Yeni Zelanda

    Yayın tarihi:24 Mart 2025
    Şu şekilde hak kazandı:OFC eleme turu galibi
    Son turnuva:2010

    All Whites, OFC elemelerini geçerek tarihlerinde üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Yeni Zelanda daha önce 1982 ve 2010 Dünya Kupaları'nda yer almıştı, bu nedenle golcü Nottingham Forest yıldızı Chris Wood'un liderliğindeki mevcut kadro, 16 yıllık aradan sonra varlığını hissettirmek için can atıyor.

    Başa dön

  • Japan v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport

    Japonya

    Yayın tarihi:20 Mart 2025
    Yeterlilik:AFC üçüncü tur, C Grubu birincisi
    Son turnuva:2022

    Japonya, AFC üçüncü eleme turunda grubunu birinci olarak tamamlayarak yedinci kez üst üste Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

    Takefusa Kubo, Wataru Endo, Kaoru Mitoma ve Ritsu Doan gibi isimleri kadrosunda bulunduran Samurai Blue, ilk kez son 16 turunu geçmeyi hedefliyor.

    Başa dön

  • Alphonso Davies Canada Copa America 2024Getty Images

    Kanada

    Yayın tarihi:14 Şubat 2023
    Nitelik:Ev Sahibi
    Son turnuva:2022

    Kanada, turnuvanın ortak ev sahiplerinden biri olması sayesinde tarihindeki üçüncü kez erkekler Dünya Kupası'nda yer alacak. 2026 turnuvası, Katar 2022'de mücadele ettikten sonra üst üste ikinci turnuvası olacak.

    Alphonso Davies, Stephen Eustaquio ve Jonathan David gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Kanada, grup aşamasını geçerek kendi evinde tarih yazmak için can atıyor.

    Başa dön

  • Edson Alvarez Mexico 2024Getty Images

    Meksika

    Yayın tarihi:14 Şubat 2023
    Nitelik:Ev Sahibi
    Son turnuva:2022

    2026 Dünya Kupası, Meksika'nın 1970 ve 1986'da ikonik turnuvalara ev sahipliği yaptıktan sonra üçüncü kez ev sahibi olacağı turnuva olacak.

    El Tri, Dünya Kupası sahnesine oldukça alışkındır ve bu, onların 18. katılımı olacaktır. Ancak, daha önce çeyrek final aşamasını geçemediler ve zafer için gerçek bir hamle yaparak sürpriz yapmayı hedefleyeceklerdir.

    Başa dön

  • Christian Pulisic USMNTGetty Images

    Amerika Birleşik Devletleri

    Yayın tarihi:14 Şubat 2023
    Nitelik:Ev Sahibi
    Son turnuva:2022

    Kanada ve Meksika gibi, Amerika Birleşik Devletleri de ortak ev sahibi olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmaya hak kazandı. Bu, USMNT'nin bu sahnede 12. kez yer alışı olacak ve taraftarlar, bu sefer eleme turlarında daha ileriye gidebileceklerini umuyor.

    Christian Pulisic, Weston McKennie ve Tyler Adams gibi yıldızlara sahip Mauricio Pochettino'nun takımı, son turnuvalardaki bazı hayal kırıklıklarına rağmen, dünyanın en iyi takımlarıyla boy ölçüşebileceklerinden emin.

    Başa dön

