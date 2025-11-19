2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar: ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek futbol turnuvasında yer alacak ülkelerin tam listesi

İşte çeşitli bölgesel eleme kampanyaları ve elemeyi garantilemek üzere olan takımların bir özeti:

AFC

Asya elemelerindeki son iki otomatik bilet Ekim ayında doldu; Irak ise Kasım ayında BAE'yi yenerek konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkını elde etti.

CAF

Afrika'daki elemeler neredeyse iki yıl sürdü ve dokuz otomatik eleme hakkından sonuncusu Ekim ayında kesinleşti. Daha sonra DR Kongo, CAF play-off'larında hem Kamerun'u hem de Nijerya'yı eleyerek konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkını elde etti.

CONCACAF

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahibi olarak otomatik olarak elemeyi garantilemesi nedeniyle, CONCACAF eleme aşaması, eleme mücadelesinde yer alan daha az tanınmış takımların katılımıyla farklı bir görünüm kazandı. Kasım ayında üç otomatik eleme hakkı sahibi belirlendikten sonra, Jamaika ve Surinam konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi.

CONMEBOL

Güney Amerika'daki elemeler, kıtanın altı otomatik katılım hakkı kazanan takımının sonuncusu da belli olduktan sonra Eylül ayında sona erdi. Yedinci sırada yer alan Bolivya, 1994'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyerek Mart ayında yapılacak konfederasyonlar arası play-off'lara katılma hakkı kazandı.

OFC

Yeni Zelanda Mart ayında otomatik olarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ederken, Yeni Kaledonya konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi.

UEFA

UEFA elemeleri Mart ayında başladı, ancak bazı takımlar Uluslar Ligi nedeniyle Eylül ayına kadar kampanyalarına başlayamadı. Otomatik katılım hakları artık doldu ve play-off'larda, play-off'lara katılan 16 takım arasından son dört takım belirlenecek. Hala yerlerini garantilemek isteyen takımlar arasında dört kez şampiyon olan İtalya'nın yanı sıra Danimarka, Türkiye, İsveç, Galler, İrlanda ve Kuzey İrlanda bulunuyor.

