GOAL
Çeviri:
2026 Dünya Kupası Muhtemel Kadrolar: 48 milli takımın ilk 11'leri ve beklenen ilk 11'leri
CEZAYİR'İN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri
Teknik direktör: Petkovic
SUUDİ ARABİSTAN'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari
Teknik Direktör: Donis
ARJANTİN'İN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada
Teknik direktör: Scaloni
AVUSTRALYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré
Teknik direktör: Popovic
AVUSTURYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic
Teknik direktör: Rangnick
BELÇİKA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere
Teknik direktör: Garcia
BOSNA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko
Teknik direktör: Barbarez
BREZİLYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha
Teknik direktör: Ancelotti
KANADA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David
Teknik Direktör: Marsch
YENİ GABON'UN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento
Teknik direktör: Bubista
KOLOMBİYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez
Teknik direktör: Lorenzo
GÜNEY KORE'NİN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son
Teknik Direktör: Hong
FİL DİŞİ SAHİLİ'NİN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé
Teknik direktör: Faé
CURACAO'NUN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré
Teknik Direktör: Advocaat
HIRVATİSTAN'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir
Teknik direktör: Dalic
EKVADOR'UN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo
Teknik direktör: Beccacece
MISIR'IN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-1-2): El Shenawy; İbrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush
Teknik direktör: Hassan
FRANSA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé
Teknik direktör: Deschamps
ALMANYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
Teknik direktör: Tuchel
GANA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew
Teknik Direktör: Queiroz
JAPONYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda
Teknik Direktör: Moriyasu
ÜRDÜN'ÜN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi
Teknik Direktör: Sellami
HAİTİ'NİN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence
Teknik direktör: Migné.
İNGİLTERE'NİN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane
Teknik direktör: Tuchel
İRAN'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi
Teknik Direktör: Ghalenoei
IRAK'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Hassan; Hüseyin Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, İkbal, Amyn; Aymen Hüseyin
Teknik Direktör: Arnold
FAS'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi
Teknik direktör: Ouahbi
MEKSİKA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones
Teknik direktör: Aguirre
NORVEÇ'İN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa
Teknik direktör: Solbakken
YENİ ZELANDA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood
Teknik Direktör: Bazele
HOLLANDA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay
Teknik direktör: Koeman
PANAMA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo
Teknik Direktör: Christiansen
PARAGUAY'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos
Teknik direktör: Alfaro
PORTEKİZ'İN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix
Teknik direktör: Martinez
KATAR'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif
Teknik direktör: Lopetegui
MUHTEMEL KADRO ÇEK CUMHURİYETİ
(3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick
Teknik direktör: Koubek
MUHTEMEL KADRO KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
(4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu
Teknik direktör: Desabre
İSKOÇYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams
Teknik direktör: Clarke
SENEGAL'İN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson
Teknik direktör: Thiaw
İSPANYA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams
Teknik direktör: De La Fuente
ABD'NİN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic
Teknik direktör: Pochettino
GÜNEY AFRİKA'NIN MUHTEMEL KADROSU
(4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster
Teknik Direktör: Bross
İSVEÇ'İN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres
Teknik direktör: Potter
İSVİÇRE'NİN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas
Teknik direktör: Yakin
TUNUS'UN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti
Teknik direktör: Lamouchi
TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-2-1): Çakır; Demiral, Kabak, Bardakçı; Çelik, Çalhanoğlu, Kokçu, Özer; Güler, Yıldız; Aktürköprü
Teknik Direktör: Montella
URUGUAY'IN MUHTEMEL KADROSU
(4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez
Teknik direktör: Bielsa
ÖZBEKİSTAN'IN MUHTEMEL KADROSU
(3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov
Teknik Direktör: Cannavaro