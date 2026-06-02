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World Cup In Demand Kits (05.22.2026)GOAL
Marco Trombetta

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2026 Dünya Kupası Muhtemel Kadrolar: 48 milli takımın ilk 11'leri ve beklenen ilk 11'leri

Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası'na katılan milli takımların tipik kadroları: tüm muhtemel ilk on birler ve teknik direktörlerin olası başlangıç dizilişleri.

  • CEZAYİR'İN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Belaid, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boudaoui; Mahrez, Aouar, Chaibi, Gouiri

    Teknik direktör: Petkovic

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  • SUUDİ ARABİSTAN'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

    Teknik Direktör: Donis

  • ARJANTİN'İN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; Mac Allister, Paredes, Fernandez; Messi, Alvarez, Almada

    Teknik direktör: Scaloni

  • AVUSTRALYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (5-4-1): Ryan; Italiano, Degenek, Souttar, Circati, Bos; Metcalfe, Devlin, O'Neill, Irankunda; Touré

    Teknik direktör: Popovic

  • AVUSTURYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Wimmer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

    Teknik direktör: Rangnick

  • BELÇİKA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

    Teknik direktör: Garcia

  • BOSNA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Demirovic, Dzeko

    Teknik direktör: Barbarez

  • BREZİLYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-4-2): Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Luis Henrique, Casemiro, Bruno Guimaraes, Raphinha; Vinicius, Cunha

    Teknik direktör: Ancelotti

  • KANADA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-4-2): Crepeau; Sigur, Bombito, Jones, Laryea; Buchanan, Koné, Eustaquio, Davies; Oluwaseyi, David

    Teknik Direktör: Marsch

  • YENİ GABON'UN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Voziha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Lenini, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramento

    Teknik direktör: Bubista

  • KOLOMBİYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Montero; Muñoz, Sánchez, Mina, Mojica; Lerma, Ríos; Arias, James, Díaz, Suárez

    Teknik direktör: Lorenzo

  • GÜNEY KORE'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Seung-gyu Kim; Seol, Min-jae Kim, Han-beom Lee, Tae-seok Lee; Wang, Castrop; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Bae; Son

    Teknik Direktör: Hong

  • FİL DİŞİ SAHİLİ'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Fofana; Doué, Koussonou, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, Oulai; Pepé, Guessand, Diomandé

    Teknik direktör: Faé

  • CURACAO'NUN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Room; Sambo, Van Ejma, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenancia, L. Bacuna; Chong, Locadia, Gorré

    Teknik Direktör: Advocaat

  • HIRVATİSTAN'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic, Budimir

    Teknik direktör: Dalic

  • EKVADOR'UN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Galindez; Preciado, Ordonez, Pacho, Hincapié; Vite, Caicedo, Castillo; Yeboah, Valencia, Angulo

    Teknik direktör: Beccacece

  • MISIR'IN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-1-2): El Shenawy; İbrahim, Abdelmaguif, Rabia; Hany, Ateya, Lasheen, Fatouh; Ashour; Salah, Marmoush

    Teknik direktör: Hassan

  • FRANSA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembelé, Olise, Doué; Mbappé

    Teknik direktör: Deschamps

  • ALMANYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz

    Teknik direktör: Tuchel

  • GANA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Ayew

    Teknik Direktör: Queiroz

  • JAPONYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Endo, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda

    Teknik Direktör: Moriyasu

  • ÜRDÜN'ÜN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-3): Abulaila; Abu Dahab, Nasib, Al-Arab; Haddad, Al-Rawahbdeh, Al-Rashdan; Abu Taha; Tamari, Olwan, Al-Mardi

    Teknik Direktör: Sellami

  • HAİTİ'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence

    Teknik direktör: Migné.


  • İNGİLTERE'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Eze; Kane

    Teknik direktör: Tuchel


  • İRAN'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Beyranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghayedi, Mohebi; Taremi

    Teknik Direktör: Ghalenoei


  • IRAK'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Hassan; Hüseyin Ali, Sulaka, Tahseen, Doski; Al-Ammari, Bayesh; Ali Jasim, İkbal, Amyn; Aymen Hüseyin

    Teknik Direktör: Arnold


  • FAS'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Aguerd, Salah-Eddine; Ounahi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Saibari, Talbi; El Kaabi

    Teknik direktör: Ouahbi


  • MEKSİKA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones

    Teknik direktör: Aguirre

  • NORVEÇ'İN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Nyland; Ryerson, Heggem, Ostigard, Wolfe; Thorstvedt, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa

    Teknik direktör: Solbakken


  • YENİ ZELANDA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

    Teknik Direktör: Bazele


  • HOLLANDA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay

    Teknik direktör: Koeman


  • PANAMA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Cordoba; Murillo, Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo

    Teknik Direktör: Christiansen


  • PARAGUAY'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-4-2): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; D. Gomez, Ojeda, Bobadilla, Almiron; Enciso, Avalos

    Teknik direktör: Alfaro


  • PORTEKİZ'İN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix

    Teknik direktör: Martinez


  • KATAR'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

    Teknik direktör: Lopetegui


  • MUHTEMEL KADRO ÇEK CUMHURİYETİ

    (3-4-2-1): Hornicek; Chaloupek, Hranac, Krejci; Zeleny, Soucek, Darida, Coufal; Provod, Sulc; Schick

    Teknik direktör: Koubek


  • MUHTEMEL KADRO KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

    (4-2-3-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu

    Teknik direktör: Desabre


  • İSKOÇYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-1-4-1): Gordon; Hickey, Hanley, McKenna, Robertson; Ferguson; Gannon-Doak, Christie, McTominay, McGinn; Adams

    Teknik direktör: Clarke


  • SENEGAL'İN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jakobs; Idrissa Gueye, Pape Gueye; Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Mané; Jackson

    Teknik direktör: Thiaw


  • İSPANYA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Oyarzabal, N. Williams

    Teknik direktör: De La Fuente


  • ABD'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Freese; Freeman, Richards, Trusty, Antonee Robinson; McKennie, Berhalter, Adams; Weah, Balogun, Pulisic

    Teknik direktör: Pochettino


  • GÜNEY AFRİKA'NIN MUHTEMEL KADROSU

    (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

    Teknik Direktör: Bross


  • İSVEÇ'İN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-2-1): Nordfeldt; Starfelt, Lagerbielke, Lindelof; Svensson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson; Nygren, Elanga; Gyokeres

    Teknik direktör: Potter


  • İSVİÇRE'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas

    Teknik direktör: Yakin


  • TUNUS'UN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Dahmen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Gharbi, Skhiri, Hannibal; Achouri, Mastouri, Tounekti

    Teknik direktör: Lamouchi


  • TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-2-1): Çakır; Demiral, Kabak, Bardakçı; Çelik, Çalhanoğlu, Kokçu, Özer; Güler, Yıldız; Aktürköprü

    Teknik Direktör: Montella

  • URUGUAY'IN MUHTEMEL KADROSU

    (4-3-3): Rochet; Valera, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez

    Teknik direktör: Bielsa


  • ÖZBEKİSTAN'IN MUHTEMEL KADROSU

    (3-4-2-1): Nematov; Abdullaev, Ashurmatov, Khusanov; Sayfiev, Shukurov, Khamrobekov, Nasrullaev; Ganiev, Urunov; Shomurodov

    Teknik Direktör: Cannavaro