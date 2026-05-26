2026 Dünya Kupası Monterrey Bilet Rehberi: Estadio BBVA maç takvimi, maç bilgileri ve 2026 Dünya Kupası sahası hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio BBVA'yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

"El Gigante de Acero" (Çelik Dev) lakaplı CF Monterrey'in ev sahibi stadyumu Estadio BBVA, tarihi Estadio Azteca ve Chivas'ın evi Estadio Akron ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak üç Meksika stadyumundan biridir.

Turnuva süresince, sponsorluk kuralları gereği stadyum Estadio Monterrey olarak anılacaktır.

Monterrey ve Meksika milli takımı için sayısız maça ev sahipliği yapmış olan bu modern ve çarpıcı stadyum için 2026 yılı yeni bir sayfa açıyor.

Estadio BBVA, grup aşaması ve eleme maçları dahil olmak üzere toplam dört Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

Takımınızı desteklemek için yakında veya 2026 Dünya Kupası sırasında stadyumu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bu rehber tam size göre. GOAL, stadyumu ziyaret etmeden önce ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sizin için derledi. 

    2026 Dünya Kupası'nın hangi maçları Estadio BBVA'da oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    14 Haziran Pazarİsveç - Tunus (20:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Bilet
    20 Haziran CumartesiTunus - Japonya (22:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Biletler
    24 Haziran ÇarşambaGüney Afrika - Güney Kore (19:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Biletler
    29 Haziran PazartesiSon 32 Turu (19:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Bilet

    Estadio BBVA, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam dört maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında üç grup aşaması maçı ve bir Son 32 Turu maçı bulunuyor.

  • Estadio BBVA'da Monterrey Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    BBVA Stadyumu genel bakış

    Kapasite53.500
    Açılış yılı2015
    Kullanıcı(lar)CF Monterrey (Liga MX)
    Adresv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Meksika
    BBVA Stadyumu'nun Tarihi

    2015 yılında Estadio BBVA Bancomer adıyla açılan Estadio BBVA, 1950 yılından beri hizmet veren tarihi Estadio Tecnológico'nun yerini alarak CF Monterrey'in yeni evi oldu.

    Açılış maçında Monterrey, Portekiz ekibi Benfica'yı dostluk maçında 3-0 mağlup etti. Stadyum, çarpıcı görselleri ve birinci sınıf tesisleriyle modern mimarinin bir harikası olarak kabul ediliyor.

    Estadio BBVA, Monterrey'in iç saha maçlarının yanı sıra Copa MX finalleri, CONCACAF Şampiyonlar Ligi finalleri ve Meksika milli takım maçlarına da ev sahipliği yapmıştır.

    Ayrıca, Coldplay, The Weeknd, Shakira ve daha fazlası gibi dünyaca ünlü sanatçıların konserleri de dahil olmak üzere Meksika'daki önemli kültürel etkinliklerin düzenli olarak yapıldığı bir mekandır.

    2026 Dünya Kupası'nda Estadio BBVA, üç grup aşaması maçı ve bir son 32 turu maçı olmak üzere toplam dört maça ev sahipliği yapacak.

    Estadio BBVA'da hangi takımlar oynuyor?

    Liga MX takımı CF Monterrey, Estadio BBVA'nın tek kullanıcısıdır 
    TakımLig
    CF MonterreyLiga MX
    BBVA Stadyumu'na nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Estadio BBVA'ya nasıl gidilir 

    Estadio BBVA'ya toplu taşıma ile ulaşmak için Metrorrey Hattı 1'i (L01) kullanabilirsiniz. Bu metro hattı, stadyumdan yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Exposición İstasyonu'nda durmaktadır.

    214, 223, TME ve 093 numaralı otobüs hatları da stadyumun yakınında durmaktadır. Pablo Livas (Estadio BBVA) durağı, stadyuma sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.

    Estadio BBVA'ya araba ile nasıl gidilir 

    Hem Avenida Constitucion (85D Otoyolu) hem de Carretera Miguel Aleman (54D Otoyolu) Estadio BBVA'ya doğru uzanır. Avenida Pablo Livas veya La Pastora çıkışları, etkinlik günlerinde taraftarları stadyuma yönlendiren işaretlerle açıkça belirtilmiştir.

  • Estadio Banorte için rehberli turlar

    Devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle şu anda stadyum turları düzenlenmemekle birlikte, Estadio Banorte genellikle Azteca Turu kapsamında taraftarlara yıl boyunca ziyaret imkânı sunmaktadır.

    Bu deneyim, ziyaretçilerin oyun sahasına çıkmasına, soyunma odalarını keşfetmesine, basın tribünü ve maraton tünelinden geçmesine ve benzersiz hatıra plaketleri ile rozetleri görmesine olanak tanır.

    Etkinlik veya maç günlerinde tur, maçın başlamasından altı saat önce sona erer.

  • Estadio Banorte yakınında yemek ve içecek mekanları

    Estadio Banorte çevresinde çok sayıda yemek seçeneği bulunmaktadır. Stadyumun içinde, yiyecek-içecek stantları ve satıcılar atıştırmalıklar ve içecekler sunmaktadır. Coapa ve San Lorenzo Huipulco gibi çevre mahallelerde ise ziyaretçiler, geleneksel Meksika mutfağı sunan restoranlar, taco stantları ve yerel lokantalar bulabilirler.

    Etkinliklerden sonra birçok taraftar, yakınlardaki küçük restoranları veya taco dükkanlarını tercih eder. Lüks olmasa da bu mekanlar otantik Meksika sokak yemekleri sunar.

    Oturarak yemek yemek isteyenler için Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba ve Lucrecia Coyoacan, özellikle gruplar için mükemmel seçeneklerdir.