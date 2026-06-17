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2026 Dünya Kupası Monterrey Bilet Rehberi: Estadio BBVA maç takvimi, maç bilgileri ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği yaptığı stadyum hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio BBVA’yı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

“El Gigante de Acero” (Çelik Dev) lakaplı CF Monterrey’in ev sahibi stadyumu Estadio BBVA, tarihi Estadio Azteca ve Chivas’ın evi Estadio Akron ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak üç Meksika stadyumundan biridir.

Monterrey ve Meksika milli takımı için bugüne kadar sayısız maça ev sahipliği yapmış olan bu modern ve göz alıcı stadyum için 2026 yılı yeni bir sayfa açacak.

Estadio BBVA, grup aşaması ve eleme maçları dahil olmak üzere toplam dört Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

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    2026 Dünya Kupası’nın hangi maçları Estadio BBVA’da oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    20 Haziran CumartesiTunus - Japonya (22:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Biletler
    24 Haziran ÇarşambaGüney Afrika - Güney Kore (19:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Biletler
    29 Haziran Pazartesi32'li Tur (19:00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Bilet

    Estadio BBVA, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam dört maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında üç grup aşaması maçı ve bir Son 32 Turu maçı yer alıyor.

  • Estadio BBVA’da Monterrey Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmen sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    BBVA Stadyumu genel bakış

    Kapasite53.500
    Açılış yılı2015
    Takım(lar)CF Monterrey (Liga MX)
    Adresv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Meksika
    BiletlerBiletler
  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    BBVA Stadyumu’nun Tarihi

    2015 yılında ilk olarak Estadio BBVA Bancomer adıyla açılan Estadio BBVA, 1950 yılından beri hizmet veren tarihi Estadio Tecnológico’nun yerini alarak CF Monterrey’in yeni evi oldu.

    Açılış maçında Monterrey, Portekiz ekibi Benfica'yı bir hazırlık maçında 3-0 mağlup etti. Stadyum, çarpıcı görsel özellikleri ve dünya standartlarında tesisleriyle modern mimarinin bir harikası olarak kabul ediliyor.

    Estadio BBVA, Monterrey’in iç saha maçlarının yanı sıra Copa MX finallerine, CONCACAF Şampiyonlar Ligi finallerine ve Meksika milli takımının maçlarına da ev sahipliği yapmıştır.

    Ayrıca, Coldplay, The Weeknd, Shakira ve daha pek çok dünyaca ünlü sanatçının konserleri de dahil olmak üzere, Meksika’daki önemli kültürel etkinliklerin düzenli olarak düzenlendiği bir mekandır.

    2026 Dünya Kupası’nda Estadio BBVA, üç grup aşaması maçı ve bir son 32 turu karşılaşması olmak üzere toplam dört maça ev sahipliği yapacak.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Estadio BBVA'da hangi takımlar maç yapıyor?

    Liga MX takımı CF Monterrey, Estadio BBVA’nın tek kullanıcısıdır 
    TakımLig
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Estadio BBVA’ya nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Estadio BBVA’ya nasıl gidilir 

    Toplu taşıma ile Estadio BBVA'ya ulaşmak için Metrorrey 1. Hattı'nı (L01) kullanabilirsiniz. Bu metro hattı, stadyuma yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesindeki Exposición İstasyonu'nda durmaktadır.

    214, 223, TME ve 093 numaralı otobüs hatları da stadyumun yakınında durmaktadır. Pablo Livas (Estadio BBVA) durağı, stadyuma sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.

    Estadio BBVA’ya araba ile nasıl gidilir 

    Hem Avenida Constitución (85D Otoyolu) hem de Carretera Miguel Aleman (54D Otoyolu) Estadio BBVA’ya doğru uzanır. Avenida Pablo Livas veya La Pastora’ya çıkan çıkışlar, etkinlik günlerinde taraftarları stadyuma yönlendiren tabelalarla açıkça işaretlenmiştir.

  • Estadio Banorte için rehberli turlar

    Devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle şu anda stadyum turları düzenlenmemekle birlikte, Estadio Banorte genellikle Azteca Turu kapsamında taraftarlara yıl boyunca ziyaret imkânı sunmaktadır.

    Bu deneyim, ziyaretçilere oyun sahasına çıkma, soyunma odalarını keşfetme, basın tribünü ve maraton tünelinden geçme ve benzersiz hatıra plaketleri ile rozetleri görme fırsatı sunar.

    Etkinlik veya maç günlerinde tur, maçın başlamasından altı saat önce sona erer.

  • Estadio Banorte yakınlarındaki yemek ve içki mekanları

    Estadio Banorte çevresinde çok sayıda yemek seçeneği bulunmaktadır. Stadyumun içinde, yiyecek-içecek stantları ve satıcılar atıştırmalıklar ve içecekler sunmaktadır. Coapa ve San Lorenzo Huipulco gibi çevre mahallelerde ise ziyaretçiler, geleneksel Meksika mutfağı sunan restoranlar, taco stantları ve yerel lokantalar bulabilirler.

    Etkinliklerden sonra birçok taraftar, yakınlardaki küçük restoranları veya taco dükkanlarını tercih eder. Lüks olmasa da bu mekanlar, otantik Meksika sokak yemekleri sunar.

    Oturarak yemek yemek isteyenler için ise, özellikle gruplar açısından Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba ve Lucrecia Coyoacan mükemmel seçeneklerdir.