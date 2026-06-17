2026 Dünya Kupası Monterrey Bilet Rehberi: Estadio BBVA maç takvimi, maç bilgileri ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği yaptığı stadyum hakkında bilmeniz gereken her şey

“El Gigante de Acero” (Çelik Dev) lakaplı CF Monterrey’in ev sahibi stadyumu Estadio BBVA, tarihi Estadio Azteca ve Chivas’ın evi Estadio Akron ile birlikte 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak üç Meksika stadyumundan biridir.

Monterrey ve Meksika milli takımı için bugüne kadar sayısız maça ev sahipliği yapmış olan bu modern ve göz alıcı stadyum için 2026 yılı yeni bir sayfa açacak.

Estadio BBVA, grup aşaması ve eleme maçları dahil olmak üzere toplam dört Dünya Kupası maçına ev sahipliği yapacak.

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