Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en önemli mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Turnuva süresince Miami Stadyumu olarak yeniden adlandırılacak olan tesis, bir ay sürecek bu futbol şöleni boyunca birçok grup aşaması ve eleme maçına ev sahipliği yapacak.

NFL'nin Miami Dolphins takımına ev sahipliği yapan stadyum, Super Bowl, WrestleMania, Miami Grand Prix ve dünyanın en büyük sanatçılarının yer aldığı konserler dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış güçlü bir geçmişe sahiptir.

Şehir, enerji dolu bir atmosferle doludur ve Lionel Messi’nin 2023 yılında Inter Miami’ye katılmasıyla birlikte bu güzel spora olan ilgisi daha da artmıştır. Arjantin milli takımıyla son dünya şampiyonu olan Messi, unvanını korumayı ve mirasını daha da sağlamlaştırmayı hedefleyecektir.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası