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2026 Dünya Kupası Miami Bilet Rehberi: Hard Rock Stadyumu maç programı, çeyrek finaller, üçüncülük maçı ve daha fazlası

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2026 FIFA Dünya Kupası için Hard Rock Stadyumu’nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

Florida eyaletinin Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadyumu, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en önemli mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Turnuva süresince Miami Stadyumu olarak yeniden adlandırılacak olan tesis, bir ay sürecek bu futbol şöleni boyunca birçok grup aşaması ve eleme maçına ev sahipliği yapacak.

NFL'nin Miami Dolphins takımına ev sahipliği yapan stadyum, Super Bowl, WrestleMania, Miami Grand Prix ve dünyanın en büyük sanatçılarının yer aldığı konserler dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış güçlü bir geçmişe sahiptir.

Şehir, enerji dolu bir atmosferle doludur ve Lionel Messi’nin 2023 yılında Inter Miami’ye katılmasıyla birlikte bu güzel spora olan ilgisi daha da artmıştır. Arjantin milli takımıyla son dünya şampiyonu olan Messi, unvanını korumayı ve mirasını daha da sağlamlaştırmayı hedefleyecektir.

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DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    2026 Dünya Kupası’nın hangi maçları Hard Rock Stadyumu’nda oynanacak?

    TarihMaçOrtalama Yeniden Satış FiyatıBiletler
    21 Haziran PazarUruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)300 $ - 1.250 $Bilet
    24 Haziran ÇarşambaBrezilya - İskoçya (18:00 ET)500 $ - 2.400 $Bilet
    27 Haziran CumartesiPortekiz - Kolombiya (19:30 ET)550 $ - 2.600 $Bilet
    3 Temmuz CumaSon 32 Turu (18:00 ET)450 $ - 1.900 $Bilet
    11 Temmuz CumartesiÇeyrek final (17:00 ET)850 $ - 3.500 $Bilet
    18 Temmuz CumartesiBronz Madalya Finali (17:00 ET)700 $ - 3.000 $Bilet

  • Hard Rock Stadyumu’nda Miami Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Hard Rock Stadyumu’na genel bakış

    Kapasite65.326
    Açılış yılı1986
    TakımlarMiami Dolphins (NFL), Miami Üniversitesi Hurricanes (NCAA)
    Adres347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, ABD
    BiletlerBiletler
  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Hard Rock Stadyumu’nun Tarihi

    1987 yılında Joe Robbie Stadyumu adıyla açılan ve günümüzde Miami Stadyumu olarak bilinen bu tesis, on yıllar boyunca sayısız önemli etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında altı Super Bowl maçı, Kolej Futbolu Playoff maçları, BCS Ulusal Şampiyonlukları, World Series karşılaşmaları ve büyük ilgi gören konserler yer almaktadır. Tesis ayrıca her yıl F1 Miami Grand Prix’si ile motor sporları hayranlarını ağırlamakta olup, 2012 yılında WrestleMania XXVIII’in de sahnesi olmuştur.

    Daha yakın zamanda Hard Rock Stadyumu, 2024 Copa America finaline ev sahipliği yaptı; bu maçta Arjantin, Lautaro Martinez’in dramatik galibiyet golü sayesinde uzatmalarda Kolombiya’yı mağlup ederek 16. şampiyonluğunu kazandı.

    2025 yılında FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın 12 sahasından biri olarak seçilen stadyum, turnuva süresince sekiz maça ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler, stadyumun üst düzey futbol ve küresel spor etkinlikleri için dünya çapında bir destinasyon olarak giderek artan itibarını daha da pekiştirdi.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Hard Rock Stadyumu'nda hangi takımlar maç yapıyor?

    Hard Rock Stadyumu, şu anda NFL takımı Miami Dolphins’in yanı sıra NCAA Basketbol Ligi’nde yer alan Miami Üniversitesi Hurricanes takımına da ev sahipliği yapıyor. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Hard Rock Stadyumu’na nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Hard Rock Stadyumu’na nasıl gidilir 

    Hard Rock Stadyumu'na seyahat eden taraftarlar için çeşitli toplu taşıma seçenekleri mevcuttur. En uygun rotalardan biri, Brightline treniyle Aventura İstasyonu'na gitmek ve ardından trenin varışından yaklaşık 10 dakika sonra kalkan Hard Rock Stadyumu Connect Servisi'ne binmektir.

    Bir başka güvenilir seçenek ise Metrorail ile Golden Glades İstasyonu veya Dr. Martin Luther King Jr. İstasyonu’na gitmek ve ardından stadyum bölgesine hizmet veren Metrobus 297 numaralı hattına aktarma yapmaktır.

    Her iki seçenek de, özellikle etkinlik günlerinde stadyuma kolay erişim sağlar ve taraftarların araba kullanma ve park etme derdinden kurtulmasına yardımcı olur.

    Hard Rock Stadyumu’na araba ile nasıl gidilir

    Hard Rock Stadyumu’na arabayla seyahat eden taraftarlar, I-95 veya Florida Turnpike’ten NW 199th Street (Miami Gardens Drive) yoluna girebilir ve ardından stadyuma yönlendiren tabelaları takip edebilir. Etkinlik günlerinde stadyumda otopark imkanı sunulmadığından, otopark biletlerini önceden satın almanız gerekir. 

  • Hard Rock Stadyumu için rehberli turlar

    Resmi web sitesinde de belirtildiği üzere, Hard Rock Stadyumu şu anda ne halka açık ne de özel turlar düzenlemektedir. Bununla birlikte, turlar yeniden başladığında bildirim almak için şu adresi ziyaret ederek kaydolabilirsiniz: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Hard Rock Stadyumu yakınındaki yemek ve içki mekanları

    Çoğu modern stadyum gibi, Hard Rock Stadyumu da çok çeşitli ve heyecan verici yiyecek ve içecek seçenekleri sunuyor. Etkinlik günlerinde taraftarlar, stadyum koridorunun dört bir yanına yerleştirilmiş yiyecek-içecek stantlarından hamburger, barbekü ve bira gibi stadyumun en sevilen lezzetlerinin tadını çıkarabilirler.

    Stadyuma bir grup ile geliyorsanız ve maç öncesi veya sonrası yemek yemek istiyorsanız, lezzetli yemekleriyle tanınan Lorna’s Caribbean & American Grill, stadyumun yakınında öne çıkan bir mekandır.

    Bir başka popüler seçenek ise DJ Khaled'in ortak sahibi olduğu The Licking'dir; bu mekan, hem yerli halk hem de ziyaretçiler arasında büyük ilgi gören çeşitli ev yemekleri ve içecekler sunmaktadır.

    Seyahatiniz sırasında fazladan vaktiniz varsa, şehrin zengin yemek kültürünü daha yakından tanımak için North Miami Beach veya Aventura gibi yakın bölgeleri keşfetmeyi düşünebilirsiniz.

    Stadyumun yakınındaki restoranlar hızla dolabileceğinden, özellikle etkinlik günlerinde önceden rezervasyon yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir.