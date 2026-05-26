2026 Dünya Kupası Miami Bilet Rehberi: Hard Rock Stadyumu maç programı, çeyrek finaller, üçüncülük maçı ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği hakkında bilmeniz gereken her şey

Florida eyaletinin Miami şehrinde bulunan Hard Rock Stadyumu, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en önemli mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Turnuva süresince Miami Stadyumu olarak yeniden adlandırılacak olan tesis, bir ay sürecek bu futbol şöleni boyunca birçok grup aşaması ve eleme maçına ev sahipliği yapacak.

NFL'nin Miami Dolphins takımına ev sahipliği yapan stadyum, Super Bowl, WrestleMania, Miami Grand Prix ve dünyanın en büyük sanatçılarının konserleri dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış güçlü bir geçmişe sahiptir.

Şehir, enerji dolu bir yer ve Lionel Messi'nin 2023'te Inter Miami'ye gelmesinden bu yana bu güzel sporu daha da benimsemiştir. Arjantin ile dünya şampiyonu olan Messi, unvanını korumaya ve mirasını daha da sağlamlaştırmaya çalışacaktır.

İster dünyanın öbür ucundan seyahat ediyor olun, ister yakında gerçekleşecek maçlar için heyecanlanan bir yerel taraftar olun, GOAL, Miami Stadyumu'nu ziyaret etmeden önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sunar.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası