Dolphin Stadium Aerial Photos
2026 Dünya Kupası Miami Bilet Rehberi: Hard Rock Stadyumu maç programı, çeyrek finaller, üçüncülük maçı ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Hard Rock Stadyumu'nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

Florida eyaletinin Miami şehrinde bulunan Hard Rock Stadyumu, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en önemli mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor. Turnuva süresince Miami Stadyumu olarak yeniden adlandırılacak olan tesis, bir ay sürecek bu futbol şöleni boyunca birçok grup aşaması ve eleme maçına ev sahipliği yapacak.

NFL'nin Miami Dolphins takımına ev sahipliği yapan stadyum, Super Bowl, WrestleMania, Miami Grand Prix ve dünyanın en büyük sanatçılarının konserleri dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış güçlü bir geçmişe sahiptir.

Şehir, enerji dolu bir yer ve Lionel Messi'nin 2023'te Inter Miami'ye gelmesinden bu yana bu güzel sporu daha da benimsemiştir. Arjantin ile dünya şampiyonu olan Messi, unvanını korumaya ve mirasını daha da sağlamlaştırmaya çalışacaktır.

İster dünyanın öbür ucundan seyahat ediyor olun, ister yakında gerçekleşecek maçlar için heyecanlanan bir yerel taraftar olun, GOAL, Miami Stadyumu'nu ziyaret etmeden önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sunar.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    15 Haziran PazartesiSuudi Arabistan - Uruguay (18:00 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Bilet
    21 Haziran PazarUruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Bilet
    24 Haziran ÇarşambaBrezilya - İskoçya (18:00 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Bilet
    27 Haziran CumartesiPortekiz - Kolombiya (19:30 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Biletler
    3 Temmuz CumaSon 32 Turu (18:00 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Bilet
    11 Temmuz CumartesiÇeyrek final (17:00 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Bilet
    18 Temmuz CumartesiBronz Madalya Maçı (17:00 ET)Hard Rock Stadyumu (Miami)Biletler

  • Hard Rock Stadyumu'nda Miami Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Hard Rock Stadyumu'na genel bakış

    Kapasite65.326
    Açılış yılı1986
    KullanıcıMiami Dolphins (NFL), Miami Üniversitesi Hurricanes (NCAA)
    Adres347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, ABD
    Hard Rock Stadyumu'nun Tarihi

    1987 yılında Joe Robbie Stadyumu adıyla açılan ve günümüzde Miami Stadyumu olarak bilinen bu tesis, on yıllar boyunca sayısız büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında altı Super Bowl maçı, Kolej Futbolu Playoff maçları, BCS Ulusal Şampiyonlukları, World Series karşılaşmaları ve çok ses getiren konserler yer alıyor. Tesis ayrıca her yıl F1 Miami Grand Prix ile motor sporları hayranlarını ağırlıyor ve 2012 yılında WrestleMania XXVIII’e ev sahipliği yapmıştı.

    Daha yakın zamanda, Hard Rock Stadyumu 2024 Copa America finaline ev sahipliği yaptı. Bu maçta Arjantin, Lautaro Martinez'in dramatik golü sayesinde uzatmalarda Kolombiya'yı mağlup ederek 16. şampiyonluğunu kazandı.

    2025 yılında, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 12 sahasından biri olarak seçildi ve turnuva boyunca sekiz maça ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikler, stadyumun birinci sınıf futbol ve küresel spor etkinlikleri için dünya çapında bir destinasyon olarak artan itibarını daha da güçlendirdi.

    Hard Rock Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

    Hard Rock Stadyumu şu anda NFL takımı Miami Dolphins'in yanı sıra NCAA Basketbol Ligi'nde yer alan Miami Üniversitesi Hurricanes takımına da ev sahipliği yapıyor. 

    Hard Rock Stadyumu'na nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Hard Rock Stadyumu'na nasıl gidilir 

    Hard Rock Stadyumu'na seyahat eden taraftarlar için çeşitli toplu taşıma seçenekleri mevcuttur. En uygun rotalardan biri, Brightline treniyle Aventura İstasyonu'na gitmek ve ardından trenin varışından yaklaşık 10 dakika sonra kalkan Hard Rock Stadyumu Connect Shuttle'a binmektir.

    Bir başka güvenilir seçenek ise Metrorail ile Golden Glades İstasyonu veya Dr. Martin Luther King Jr. İstasyonu'na gitmek ve ardından stadyum bölgesine hizmet veren Metrobus 297 numaralı hattına aktarmaktır.

    Her iki seçenek de, özellikle etkinlik günlerinde mekana kolay erişim sağlar ve taraftarların araba kullanma ve park etme zahmetinden kurtulmasına yardımcı olur.

    Hard Rock Stadyumu'na araba ile nasıl gidilir

    Hard Rock Stadyumu'na araba ile seyahat eden taraftarlar, I-95 veya Florida Turnpike'den NW 199th Street (Miami Gardens Drive) yolunu kullanabilir ve ardından stadyuma yönlendiren tabelaları takip edebilir. Stadyum, etkinlik günlerinde tesis içinde park imkanı sunmadığından, park biletlerini önceden satın almanız gerekir. 

    Hard Rock Stadyumu’nun resmi web sitesinde belirtildiği üzere, şu anda stadyumda ne halka açık ne de özel turlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, turlar yeniden başladığında bildirim almak için şu adresi ziyaret ederek kaydolabilirsiniz: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Hard Rock Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

    Çoğu modern stadyum gibi, Hard Rock Stadyumu da çok çeşitli ve cazip yiyecek ve içecek seçenekleri sunuyor. Maç günlerinde taraftarlar, stadyumun her yerinde bulunan yiyecek-içecek stantlarından hamburger, barbekü ve bira gibi stadyumun vazgeçilmez lezzetlerinin tadını çıkarabilirler.

    Stadyuma bir grup ile geliyorsanız ve maç öncesinde veya sonrasında yemek yemek istiyorsanız, lezzetli yemekleriyle tanınan Lorna’s Caribbean & American Grill, yakınlarda öne çıkan bir mekandır.

    Bir başka popüler seçenek ise DJ Khaled'in ortak sahibi olduğu The Licking'dir. Burası, hem yerli halk hem de ziyaretçiler arasında çok sevilen çeşitli ev yemekleri ve içecekler sunmaktadır.

    Seyahatiniz sırasında fazladan vaktiniz varsa, şehrin çeşitlilik dolu yemek kültürünü daha yakından tanımak için North Miami Beach veya Aventura gibi yakın bölgeleri keşfetmeyi düşünebilirsiniz.

    Stadyumun yakınındaki restoranlar çabuk dolabileceğinden, özellikle etkinlik günlerinde önceden rezervasyon yaptırmanız şiddetle tavsiye edilir.