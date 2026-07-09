Miami Stadyumu (Hard Rock Stadyumu), devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası’nın en canlı ve güneşin bolca parladığı merkezlerinden biri olarak resmen ön plana çıktı.

Miami Gardens'taki bu muhteşem stadyum, turnuvanın yedi önemli maçına ev sahipliği yapıyor. Bunların en önemlileri, 11 Temmuz Cumartesi günü yıldızlarla dolu Çeyrek Final karşılaşması ve 18 Temmuz Cumartesi günü oynanacak prestijli Üçüncülük Maçı.

Turnuva son aşamasına yaklaşırken, uluslararası taraftarların yoğun akını Güney Florida’nın yaşam dokusuna tamamen entegre olmuş ve South Beach’ten stadyum kapılarına kadar uzanan metropol bölgesini canlı ses ve renk gösterileriyle aydınlatıyor.

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