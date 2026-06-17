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2026 Dünya Kupası Meksiko Bilet Rehberi: Estadio Azteca maç takvimi, grup maçları ve daha fazlası

Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio Banorte’yi ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

Estadio Banorte, 2026 Dünya Kupası’nda turnuvanın açılış maçı da dahil olmak üzere toplam beş maça ev sahipliği yapacak. Ayrıca Meksika’nın grup aşamasındaki son maçı da burada oynanacak.

Meksiko'da bulunan ve daha çok Estadio Azteca olarak bilinen Estadio Banorte, sayısız tarihi maça ve efsanevi oyunculara tanıklık etmiştir. Estadio Azteca, 1970 ve 1986 yıllarında iki Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmış tek stadyum olmaya devam etmektedir. 1986 Dünya Kupası'nda efsanevi Diego Maradona, tam da bu stadyumda meşhur "Tanrı'nın Eli" golünü atmıştı.

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DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    2026 Dünya Kupası’nın hangi maçları Estadio Banorte’de oynanacak?

    TarihMaçOrtalama Yeniden Satış FiyatıSkor/Biletler
    11 Haziran PerşembeDünya Kupası Açılış Maçı: Meksika - Güney Afrika (13:00 CT)2-0
    17 Haziran ÇarşambaÖzbekistan - Kolombiya (20:00 CT)150 $ - 750 $Biletler
    24 Haziran ÇarşambaÇekya - Meksika (19:00 CT)350 $ - 1.500 $Bilet
    30 Haziran Salı32'li Tur (19:00 CT)450 $ - 1.800 $Bilet
    5 Temmuz PazarSon 16 Turu (18:00 CT)650 $ - 2.500 $Bilet

    Estadio Banorte, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam beş maça ev sahipliği yapacak. 

    Bunlar arasında üç grup aşaması maçı, bir 32'li tur maçı ve bir Son 16 turu maçı yer alıyor.

  • Estadio Banorte’de Meksiko Şehri Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Estadio Banorte Stadyumu’na genel bakış

    Kapasite87.523
    Açılış yılı1966
    TakımlarClub America, Cruz Azul (Liga MX)
    AdresCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacan, 04650 Ciudad de Mexico, CDMX, Meksika
    BiletlerBiletler
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Estadio Banorte’nin Tarihi

    Estadio Azteca, futbol sporuyla uzun bir geçmişe ve derin bir bağa sahiptir. 1966’daki açılışından bu yana stadyum birkaç kez yenilenmiştir; ilk yenileme 1986 Dünya Kupası’nın ardından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1999, 2013 ve 2016 yıllarında da yenileme çalışmaları yapılmıştır.

    2026 Dünya Kupası öncesinde stadyum bir kez daha büyük çaplı bir yenileme projesinden geçiyor ve turnuvanın en önemli cazibe merkezlerinden biri olarak öne çıkacak. Banorte Bankası isim haklarını satın aldıktan sonra resmi olarak Estadio Banorte olarak anılsa da, sponsorluk kuralları gereği FIFA Dünya Kupası süresince çoğunlukla orijinal adı olan Estadio Azteca ile anılacaktır.

    Stadyum, 87.000'den fazla seyirci kapasitesiyle şimdiden devasa bir yapıdır. Yenileme çalışmaları tamamlandığında, Estadio Banorte'nin Dünya Kupası için 90.000'e yakın bir kapasiteyle yeniden açılması beklenmektedir.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Estadio Banorte'de hangi takımlar maç yapıyor?

    Liga MX takımlarından Club America, Estadio Banorte’nin ana kullanıcısıdır; ancak Cruz Azul ve Meksika milli takımı da iç saha maçlarını Estadio Banorte’de oynamaktadır. 
    TakımLig
    Club AmericaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Estadio Banorte’ye nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Estadio Banorte’ye nasıl gidilir 

    Estadio Banorte'ye toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir. Yerel halk tarafından en çok önerilen seçenek, metro ve hafif raylı sistemi kullanmaktır. Metro 2. Hattı (Mavi Hat) sizi Tasquena istasyonuna götürür; buradan Xochimilco hafif raylı sistemine aktarma yapabilirsiniz. Bu hattın, stadyumun hemen önünde bulunan Estadio Azteca adlı bir durağı vardır.

    Tasquena bölgesini stadyumun çevresine bağlayan otobüs hatları da mevcuttur; ancak kesin güzergâhlar, nereden yola çıktığınıza bağlı olarak değişir.

    Estadio Banorte’ye araba ile nasıl gidilir 

    Estadio Banorte’ye giden başlıca yollar arasında Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periferico ve Circuito Azteca bulunmaktadır. Stadyumda otopark mevcuttur; ancak yoğun trafik ve etkinlik günlerinde çıkışta yaşanan zorluklar nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmanız şiddetle tavsiye edilir.

  • Estadio Banorte için rehberli turlar

    Devam eden yenileme çalışmaları nedeniyle şu anda stadyum turları düzenlenmemekle birlikte, Estadio Banorte genellikle Azteca Tour kapsamında taraftarlara yıl boyunca ziyaret imkânı sunmaktadır.

    Bu deneyim, ziyaretçilerin oyun sahasına çıkmasına, soyunma odalarını keşfetmesine, basın tribünü ve maraton tünelinden geçmesine ve benzersiz hatıra plaketleri ile rozetleri görmesine olanak tanır.

    Etkinlik veya maç günlerinde tur, maçın başlamasından altı saat önce sona erer.

  • Estadio Banorte yakınlarındaki yemek ve içki mekanları

    Estadio Banorte çevresinde çok sayıda yemek seçeneği bulunmaktadır. Stadyumun içinde, yiyecek-içecek stantları ve satıcılar atıştırmalıklar ve içecekler sunmaktadır. Coapa ve San Lorenzo Huipulco gibi çevre mahallelerde ise ziyaretçiler, geleneksel Meksika mutfağı sunan restoranlar, taco stantları ve yerel lokantalar bulabilirler.

    Etkinliklerden sonra birçok taraftar, yakınlardaki küçük restoranları veya taco dükkanlarını tercih eder. Lüks olmasa da bu mekanlar otantik Meksika sokak yemekleri sunar.

    Oturarak yemek yemek isteyenler için ise, özellikle gruplar açısından Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba ve Lucrecia Coyoacan mükemmel seçeneklerdir.