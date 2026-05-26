Estadio Banorte, 2026 Dünya Kupası'nda turnuvanın açılış maçı da dahil olmak üzere toplam beş maça ev sahipliği yapacak. Ayrıca Meksika'nın grup aşamasındaki son maçı da burada oynanacak.

Meksiko'da bulunan ve daha çok Estadio Azteca olarak bilinen Estadio Banorte, sayısız tarihi maça ve efsanevi oyunculara tanıklık etmiştir. Estadio Azteca, 1970 ve 1986 yıllarında iki Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapan tek stadyum olmaya devam etmektedir. 1986 Dünya Kupası'nda efsanevi Diego Maradona, tam da bu stadyumda meşhur "Tanrı'nın Eli" golünü atmıştır.

2026'da Estadio Banorte, turnuvanın en önemli mekanlarından biri olmaya hazırlanıyor ve üç farklı FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan tek stadyum olacak.

Bu tarihi mekanı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bu rehber tam size göre. İster sıradan bir gezgin ister fanatik bir futbolsever olun, GOAL bu ikonik stadyumu ziyaret etmeden önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor.

