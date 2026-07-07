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Inter Miami CF v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

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2026 Dünya Kupası Kansas City Bilet Rehberi: Norveç - İngiltere maçı, maç takvimi, çeyrek final maçları ve daha fazlası

Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada

Kansas şehrinde bulunan Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapmak üzere seçilen 12 stadyumdan biridir ve programda geriye sadece bir maç kalmıştır: Norveç – İngiltere.

GEHA Field, grup aşaması maçları ve eleme turu karşılaşmaları dahil olmak üzere Dünya Kupası'nda toplam altı maça ev sahipliği yapacak

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Futbol maçlarına ev sahipliği yapmasıyla pek tanınmasa da, bu stadyum 2024 Copa America sırasında ABD ile Uruguay arasında oynanan bir grup maçı düzenlemişti.

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    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’da oynanacak?

    TarihMaçOrtalama Yeniden Satış FiyatıBiletler
    16 Haziran SalıArjantin - Cezayir (20:00 CT)450 $ - 1.900 $3-0
    20 Haziran CumartesiEkvador - Curaçao (19:00 CT)180 $ - 750 $0-0
    25 Haziran PerşembeTunus - Hollanda (18:00 CT)280 $ - 1.200 $1-3
    27 Haziran CumartesiCezayir - Avusturya (21:00 CT)200 $ - 850 $3-3
    3 Temmuz CumaSon 32 Turu: Kolombiya - Gana (20:30 CT)450 $ - 1.600 $1-0
    11 Temmuz CumartesiÇeyrek final: Norveç - İngiltere (20:00 CT)800 $ - 3.200 $Bilet

    GEHA Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında dört grup aşaması maçı, bir son 32 turu maçı ve bir çeyrek final maçı yer alıyor.

  • Arrowhead Stadyumu’nda Kansas City Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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  • Houston Texans v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’a genel bakış

    Kapasite76.416
    Açılış yılı1972
    Takım(lar)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adres1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, ABD
    BiletlerBiletler

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  • Detroit Lions v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Sahası’nın Tarihi

    1972’deki açılışından bu yana, NFL’den Kansas City Chiefs takımı stadyumun amiral gemisi ve tek kullanıcısı olmuştur. 70.000’in üzerinde seyirci kapasitesine sahip GEHA Field, NFL maçları sırasındaki coşkulu atmosferiyle büyük beğeni topluyor ve genellikle deplasman takımlarının işini zorlaştırıyor.

    2013 ile 2014 yılları arasında GEHA Field, dünyanın en gürültülü stadyumu olarak iki kez Guinness Dünya Rekoru kırdı. Stadyum önce 137,5 desibele ulaştı, ardından inanılmaz bir şekilde 142,2 desibelle kendi rekorunu aştı.

    Büyük spor etkinliklerinin yanı sıra, GEHA Field dünyanın en ünlü sanatçılarından bazılarına da ev sahipliği yapmıştır. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney ve daha pek çok sanatçı bu ikonik mekânda sahne almıştır.

  • Kansas City Chiefs v Los Angeles ChargersGetty Images Sport

    Arrowhead Stadyumu’ndaki Geha Field’da hangi takımlar maç yapıyor?

    1972’deki açılışından bu yana, stadyum NFL takımı Kansas City Chiefs’in ev sahibi sahası olarak hizmet vermektedir
    TakımLig
    Kansas City ChiefsNFL
  • Baltimore Ravens v Kansas City ChiefsGetty Images Sport

    Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’a nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field’a nasıl gidilir 

    Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'a toplu taşıma ile hem otobüs hem de hafif raylı sistemle ulaşılabilir. Ancak, 28, 29 ve 47numaralıhatların hepsi stadyumun yakınında, yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde durduğu için RideKC otobüslerini kullanmanız önerilir. En yakın hafif raylı sistem istasyonu stadyumdan yaklaşık 25 dakikalık yürüme mesafesindedir, bu da özellikle etkinlik günlerinde bu seçeneği daha az pratik hale getirir.

    GEHA Field at Arrowhead Stadyumu’na araba ile nasıl gidilir 

    GEHA Field, Truman Spor Kompleksi içinde yer alır ve hem I-70 hem de I-435 otoyolları üzerinden araba ile kolayca ulaşılabilir. I-435 otoyolundaysanız 63C çıkışını kullanın. I-70 otoyolundaysanız 9 veya 7B çıkışlarını kullanın; bu güzergâhların tümü sizi doğrudan stadyuma götürecektir.

  • Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field için rehberli turlar

    GEHA Field, ziyaretçi taraftarlar için her biri kendine özgü deneyimler sunan üç farklı tur türü sunmaktadır. 

    Halka Açık Tur

    GEHA Field'a düzenlenen genel turlar, yaklaşık 90 dakika sürer ve basın tribünü, Club Level, Onur Salonu, soyunma odaları ve daha fazlasını kapsar. Stadyum turu biletlerinizi stadyumun web sitesinden önceden rezerve etmeniz gerekir

    Özel Tur

    Özel tur paketi, temel olarak genel turla aynı alanları kapsamaktadır. Ancak, rehberli tur deneyimi tamamen size veya grubunuza adanmıştır; bu sayede daha fazla esneklik, kişiselleştirilmiş ilgi ve stadyumun tarihi ile özellikleri hakkında daha iyi bir anlayış sunar.

    Maç Günü Turu

    Maç günü turları, ziyaret eden taraftarlara maç öncesi 60 dakikalık erişim de dahil olmak üzere benzersiz bir deneyim sunar. Tur, Kansas City Chiefs maçının başlamasından hemen önce Penthouse ve Onur Salonu’nda durmalar ile saha kenarında 20 dakikalık bir ziyaret içerir.

  • Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field yakınlarında yemek ve içecek mekanları

    GEHA Field, ziyaretçi taraftarlara çeşitli yemek seçenekleri sunuyor; bunlara, Kansas City Chiefs maçlarından hemen önce taraftarların kaburga, biftek ve daha fazlasını ızgarada pişirdiği, çok sevilen bir yerel gelenek olan “Tailgating” de dahildir. LC’s Bar-B-Q ve Jack Stack da grubunuzla maç sonrası akşam yemeği için güvenilir seçenekler olup, yerel halkın en sevdiği mekanlar arasındadır.

    Joe’s Kansas City de harika bir mekandır, ancak popülerliği nedeniyle genellikle kalabalık olur. Burayı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, masanızı önceden rezerve etmeniz tavsiye edilir.