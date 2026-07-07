Kansas şehrinde bulunan Arrowhead Stadyumu’ndaki GEHA Field, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası’nda maçlara ev sahipliği yapmak üzere seçilen 12 stadyumdan biridir ve programda geriye sadece bir maç kalmıştır: Norveç – İngiltere.
GEHA Field, grup aşaması maçları ve eleme turu karşılaşmaları dahil olmak üzere Dünya Kupası'nda toplam altı maça ev sahipliği yapacak.
Futbol maçlarına ev sahipliği yapmasıyla pek tanınmasa da, bu stadyum 2024 Copa America sırasında ABD ile Uruguay arasında oynanan bir grup maçı düzenlemişti.
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