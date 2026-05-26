Kansas şehrinde bulunan Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapmak üzere seçilen 12 stadyumdan biridir. Bir ay sürecek turnuvada 48 ülkenin yarışacağı bu etkinlik, spor tarihinin en büyük Dünya Kupası olacak. FIFA'nın markalama stratejisi gereği, turnuva süresince bu stadyum "Kansas City Stadyumu" olarak anılacaktır.

GEHA Field, gelecek yılki bu önemli etkinlikte grup aşaması maçları ve eleme turu karşılaşmaları dahil olmak üzere altı maça ev sahipliği yapacak. Futbol maçlarına ev sahipliği yapmasıyla pek tanınmasa da, stadyum 2024 Copa America sırasında ABD ile Uruguay arasında oynanan bir grup maçına sahne olmuştu.

Şu anda NFL'de Kansas City Chiefs'in ev sahipliği yaptığı GEHA Field, ligin en gürültülü stadyumlarından biri olarak da bilinir.

2026 turnuvası, stadyumun zengin mirasında yeni bir sayfa açacak ve dünyanın dört bir yanından taraftarların en sevdikleri takımları desteklemek için Kansas City'ye akın etmesi bekleniyor.

ister sadık bir futbol taraftarı olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek isteyen biri olun

