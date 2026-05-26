Inter Miami CF v Sporting Kansas City

2026 Dünya Kupası Kansas City Bilet Rehberi: Arrowhead Stadyumu programı, çeyrek final fikstürü ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'ı ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada

Kansas şehrinde bulunan Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field, yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapmak üzere seçilen 12 stadyumdan biridir. Bir ay sürecek turnuvada 48 ülkenin yarışacağı bu etkinlik, spor tarihinin en büyük Dünya Kupası olacak. FIFA'nın markalama stratejisi gereği, turnuva süresince bu stadyum "Kansas City Stadyumu" olarak anılacaktır.

GEHA Field, gelecek yılki bu önemli etkinlikte grup aşaması maçları ve eleme turu karşılaşmaları dahil olmak üzere altı maça ev sahipliği yapacak. Futbol maçlarına ev sahipliği yapmasıyla pek tanınmasa da, stadyum 2024 Copa America sırasında ABD ile Uruguay arasında oynanan bir grup maçına sahne olmuştu.

Şu anda NFL'de Kansas City Chiefs'in ev sahipliği yaptığı GEHA Field, ligin en gürültülü stadyumlarından biri olarak da bilinir.

2026 turnuvası, stadyumun zengin mirasında yeni bir sayfa açacak ve dünyanın dört bir yanından taraftarların en sevdikleri takımları desteklemek için Kansas City'ye akın etmesi bekleniyor.

İster sadık bir futbol taraftarı olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek isteyen biri olun, bu rehber tam size göre. GOAL, stadyumda sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim yaşamanız için ihtiyacınız olan tüm detayları sizlere sunuyor.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'da oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    16 Haziran SalıArjantin - Cezayir (20:00 CT)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Bilet
    20 Haziran CumartesiEkvador - Curaçao (19:00 CT)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Bilet
    25 Haziran PerşembeTunus - Hollanda (18:00 CT)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Bilet
    27 Haziran CumartesiCezayir - Avusturya (21:00 CT)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Biletler
    3 Temmuz CumaSon 32 Turu (20:30 CT)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Bilet
    11 Temmuz CumartesiÇeyrek final (20:00 CT)Arrowhead Stadyumu (Kansas City)Bilet

    GEHA Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam altı maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında dört grup aşaması maçı, bir son 32 turu maçı ve bir çeyrek final maçı yer alıyor.

  • Arrowhead Stadyumu'nda Kansas City Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'a genel bakış

    Kapasite76.416
    Açılış yılı1972
    Takım(lar)Kansas City Chiefs (NFL)
    Adres1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, ABD
    Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Sahası'nın Tarihi

    1972'deki açılışından bu yana, NFL'den Kansas City Chiefs takımı stadyumun amiral gemisi ve tek kullanıcısı olmuştur. 70.000'den fazla seyirci kapasitesine sahip GEHA Field, NFL maçları sırasındaki coşkulu atmosferiyle büyük beğeni topluyor ve genellikle deplasman takımlarının işini zorlaştırıyor.

    2013 ve 2014 yılları arasında GEHA Field, dünyanın en gürültülü stadyumu olarak iki kez Guinness Dünya Rekoru kırmıştır. Stadyum önce 137,5 desibele ulaşmış, ardından inanılmaz bir şekilde 142,2 desibele çıkarak kendi rekorunu kırmıştır.

    Büyük spor etkinliklerinin yanı sıra, GEHA Field dünyanın en büyük sanatçılarından bazılarını da ağırlamıştır. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney ve daha fazlası bu ikonik mekanda sahne almıştır.

    Arrowhead Stadyumu'ndaki Geha Field'da hangi takımlar oynuyor?

    1972'deki açılışından bu yana, stadyum NFL takımı Kansas City Chiefs'in ev sahibi sahası olarak hizmet vermektedir
    TakımLig
    Kansas City ChiefsNFL
    Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'a nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'a nasıl gidilir 

    Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field'a toplu taşıma ile hem otobüs hem de hafif raylı sistemle ulaşılabilir. Ancak, 28, 29 ve 47numaralıhatların hepsi stadyumun yakınında, yaklaşık 10 dakikalık yürüme mesafesinde durduğu için RideKC otobüslerini kullanmanız önerilir. En yakın hafif raylı sistem istasyonu stadyumdan yaklaşık 25 dakikalık yürüme mesafesindedir, bu da özellikle etkinlik günlerinde bu seçeneği daha az pratik hale getirir.

    Araba ile GEHA Field at Arrowhead Stadyumu'na nasıl gidilir 

    GEHA Field, Truman Spor Kompleksi içinde yer alır ve hem I-70 hem de I-435 üzerinden araba ile kolayca ulaşılabilir. I-435'teyseniz, 63C çıkışını kullanın. I-70'teyseniz, 9 veya 7B çıkışlarını kullanın; bu rotaların tümü sizi doğrudan stadyuma götürecektir.

  • Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field için rehberli turlar

    GEHA Field, ziyaretçi taraftarlar için her biri kendine özgü deneyimler sunan üç farklı tur türü sunmaktadır. 

    Halka Açık Tur

    GEHA Field'a düzenlenen genel turlar, yaklaşık 90 dakika sürer ve basın tribünü, Club Level, Hall of Honor, soyunma odaları ve daha fazlasını kapsar. Stadyum turu biletlerinizi stadyumun web sitesinden önceden rezerve etmeniz gerekir

    Özel Tur

    Özel tur paketi, temelde genel turla aynı alanları kapsamaktadır. Ancak, rehberli deneyim tamamen size veya grubunuza adanmıştır ve daha fazla esneklik, kişiselleştirilmiş ilgi ve stadyumun tarihi ve özellikleri hakkında daha iyi bir anlayış sunar.

    Maç Günü Turu

    Maç günü turları, ziyaret eden taraftarlara 60 dakikalık maç öncesi erişim dahil olmak üzere benzersiz bir deneyim sunar. Tur, Kansas City Chiefs maçının başlamasından hemen önce Penthouse ve Onur Salonu'nda duraklar ve saha kenarında 20 dakikalık bir ziyaret içerir.

  • Arrowhead Stadyumu'ndaki GEHA Field yakınında yemek ve içecek mekanları

    GEHA Field, ziyaretçi taraftarlar için çeşitli yemek seçenekleri sunuyor; bunlara, Kansas City Chiefs maçlarından hemen önce taraftarların kaburga, biftek ve daha fazlasını ızgara yaptığı, sevilen bir yerel gelenek olan “Tailgating” de dahildir. LC’s Bar-B-Q ve Jack Stack da grubunuzla maç sonrası akşam yemeği için mükemmel seçenekler olup, bölgenin en sevilen mekanlarıdır.

    Joe’s Kansas City de harika bir mekandır, ancak popülerliği nedeniyle genellikle kalabalık olur. Ziyaret etmeyi planlıyorsanız, masanızı önceden rezerve etmeniz tavsiye edilir.