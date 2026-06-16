2026 Dünya Kupası Kansas City Bilet Rehberi: Arrowhead Stadyumu biletleri nasıl alınır, maç takvimi, çeyrek final maçları ve daha fazlası

1972’deki açılışından bu yana, NFL’deki Kansas City Chiefs takımı stadyumun amiral gemisi ve tek kullanıcısı olmuştur. 70.000’in üzerinde seyirci kapasitesine sahip GEHA Field, NFL maçları sırasındaki coşkulu atmosferiyle büyük beğeni topluyor ve genellikle deplasman takımlarının işini zorlaştırıyor.

2013 ve 2014 yılları arasında GEHA Field, dünyanın en gürültülü stadyumu olarak iki kez Guinness Dünya Rekoru kırmıştır. Stadyum önce 137,5 desibele ulaşmış, ardından inanılmaz bir şekilde 142,2 desibele çıkarak kendi rekorunu kırmıştır.

Büyük spor etkinliklerinin yanı sıra, GEHA Field dünyanın en ünlü sanatçılarından bazılarına da ev sahipliği yapmıştır. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney ve daha pek çok sanatçı bu ikonik mekânda sahne almıştır.