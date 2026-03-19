2026 Dünya Kupası, İran'ın ABD'yi boykot etmesi mi? Infantino: "FIFA jeopolitik çatışmaları çözemez, barışı desteklemeye devam edeceğiz"

FIFA Başkanı, ABD'de düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Orta Doğu'daki çatışmadan özellikle endişeli olmadığını belirtiyor

İran ile ABD arasındaki Orta Doğu çatışması gündemden düşmüyor ve birkaç ay sonra ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın başlaması nedeniyle futbol dünyasını da yakından ilgilendiriyor.

Sadece birkaç gün önce İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, İran'ın Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı. Ayetullah Hamaney'in ölümüne yol açan ABD ve İsrail saldırılarına atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdüğü için Dünya Kupası'na katılmaya niyetimiz yok" dedi.

  • ROTADA DEĞİŞİKLİK

    Ancak İranlı bakanın sözlerinin ardından FFIRI (İran Futbol Federasyonu) bir U dönüşü yaptı; federasyon sözlerini geri aldı ve Dünya Kupası’na katılmak istediğini teyit ederken, maçların Meksika’da oynanmasını talep etti. FFIRI Başkanı Mehdi Taj ise bu konuda kesin bir tavır sergiledi ve şöyle dedi: "Dünya Kupası'na hazırlanacağız. ABD'yi boykot edeceğiz, ama Dünya Kupası'nı değil." Hatırlanacağı üzere, şu anki durumda İran milli takımı grup aşaması maçlarını ABD'de oynamak zorunda.

    • Reklam

  • INFANTINO'NUN SÖZLERİ

    Bu gelişmelerin ışığında, FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası öncesinde özellikle endişeli olduğunu belirtmedi. Zürih'te düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "FIFA, jeopolitik çatışmaları çözemez, ancak devam eden savaşlar nedeniyle acı çekenlere yürekten destek vererek, futbolun ve FIFA Dünya Kupası'nın gücünü köprüler kurmak ve barışı teşvik etmek için kullanmaya kararlıyız. FIFA, FIFA Dünya Kupası'na katılan tüm takımların fair play ruhu ve karşılıklı saygı içinde yarışmasını umut ediyor. Bir takvimimiz var. Yakında 48 katılımcı takımın listesi kesinleşecek ve FIFA Dünya Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleşmesini istiyoruz."

