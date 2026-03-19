2026 Dünya Kupası, İran'ın ABD'yi boykot etmesi mi? Infantino: "FIFA jeopolitik çatışmaları çözemez, barışı desteklemeye devam edeceğiz"

İran ile ABD arasındaki Orta Doğu çatışması gündemden düşmüyor ve birkaç ay sonra ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nın başlaması nedeniyle futbol dünyasını da yakından ilgilendiriyor.
Sadece birkaç gün önce İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, İran'ın Dünya Kupası'na katılmayacağını açıklamıştı. Ayetullah Hamaney'in ölümüne yol açan ABD ve İsrail saldırılarına atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdüğü için Dünya Kupası'na katılmaya niyetimiz yok" dedi.