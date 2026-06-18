2026 Dünya Kupası, ilk günün ardından dikkat çeken 5 oyuncu: Bouaddi ve Diomande etkileyici performanslar sergiledi, Balogun yeniden doğuş yaşıyor

Romelu Lukaku’nun yerine geçmesi ihtimalinden dolayı onun adı Inter ile anıldığında hatırlıyor musunuz? O günden bu yana epey zaman geçti; hem kendisi hem de Nerazzurri için işler farklı bir yöne gitti. Ancak tüm gözlerin üzerine çevrildiği ve ev sahibi olarak oynanması nedeniyle özel bir ilgi gören bu Dünya Kupası, Monaco’lu forvet için yeniden yükselişe geçmenin bir sıçrama tahtası olabilir. Fransa’da ilginç performanslar sergilese de istikrarlı olamayan oyuncu, bu turnuvada ise – özellikle açılış maçında Paraguay’ı mağlup eden iki golü sayesinde – sahneye çıkarak yeniden üst düzey bir takımın arzuladığı isim olmayı hedefliyor.