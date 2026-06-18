Dünya Kupası’nın genişletilmiş grup aşamasının ilk turu geride kaldı. İlk 24 maçlık blok, en çok beklenen yıldızların birçoğunun (Mbappé, Haaland, Messi ve Kane hayal kırıklığı yaratmadı) başrol oynadığı olağanüstü performansların yanı sıra, önümüzdeki maçlarda kendilerini kanıtlamayı uman ve bu Dünya Kupası'nı daha da öne çıkmak için değerlendirmek isteyen bir dizi futbolcuyu da gündeme getirdi.
Çeviri:
2026 Dünya Kupası, ilk günün ardından dikkat çeken 5 oyuncu: Bouaddi ve Diomande etkileyici performanslar sergiledi, Balogun yeniden doğuş yaşıyor
Ayyoub BOUADDI (Fas)
Lille’de, Şampiyonlar Ligi sahnesinde bile, savunma önündeki bu oyun kurucunun potansiyel olarak nesil değiştirici bir yetenek olduğunu çabucak fark etmişlerdi. Dünya Kupası’ndaki çarpıcı ilk maçı, üstelik tarihi bir devin karşısında, sergilediği olgunluk ve kişiliğiyle herkesi hayrete düşürdü. 2007 doğumlu bu oyuncu, kanatlarını açmaya ve Avrupa’nın önde gelen kulüpleri arasında bir rekabet başlatmaya hazır.
Yan DIOMANDE (Fildişi Sahili)
Yakalanamaz. Bazen, bir oyuncunun maçta yarattığı etkiyi ve yeteneklerinin maçın gidişatını ne kadar yönlendirdiğini tanımlamak için basit bir sıfat yeterli olabilir. Leipzig’in 2006 doğumlu kanat oyuncusu, Ekvador savunması için sürekli bir baş belası oldu; maçın son dakikalarında, eski Atalanta oyuncusu Diallo’nun topu ağlara göndermesinden önce yaptığı bir hızlanma ile savunmayı deldi. Muhtemel bir sonraki durağı olacak Premier Lig’de ise şimdiden heyecanla bekleniyor.
Elijah JUST (Yeni Zelanda)
Onun için de bu, Dünya Kupası’ndaki ilk deneyimiydi ve İran karşısında hemen sahneye çıkmaya ve rekorlar kitabına adını yazdırmaya karar verdi. Motherwell forması giyen ve 2000 doğumlu olan bu ofansif kanat oyuncusu – geçtiğimiz İskoçya şampiyonasında 7 gol ve 8 asist kaydetmişti – aslında ülkesinden Dünya Kupası'nda aynı maçta iki gol atan ilk futbolcu oldu. Hızlı, öngörülemez ve kale önünde soğukkanlı – iki şut, iki gol – turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri olabilir.
Yasin AYARI (İsveç)
Adı tamamen bilinmeyen bir isim değil; zira daha önce Premier League gibi üst düzey bir ligde forma giyme şansını yakalamış ve 66 maçta 5 gol atmış; bu da bir orta saha oyuncusu için hiç de fena bir istatistik değil. Brighton formasıyla parladıktan sonra, Tunus kökenli 2003 doğumlu oyuncu, Dünya Kupası seyircisine kendini tanıtmak için tam da Kuzey Afrika milli takımını rakip olarak seçti. İki muhteşem gol attı ve Potter’ın takımının orta sahasını mükemmel bir şekilde yönetti. Sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve transfer piyasasında önemli bir fırsat haline gelebilir.
Folarin BALOGUN (Amerika Birleşik Devletleri)
Romelu Lukaku’nun yerine geçmesi ihtimalinden dolayı onun adı Inter ile anıldığında hatırlıyor musunuz? O günden bu yana epey zaman geçti; hem kendisi hem de Nerazzurri için işler farklı bir yöne gitti. Ancak tüm gözlerin üzerine çevrildiği ve ev sahibi olarak oynanması nedeniyle özel bir ilgi gören bu Dünya Kupası, Monaco’lu forvet için yeniden yükselişe geçmenin bir sıçrama tahtası olabilir. Fransa’da ilginç performanslar sergilese de istikrarlı olamayan oyuncu, bu turnuvada ise – özellikle açılış maçında Paraguay’ı mağlup eden iki golü sayesinde – sahneye çıkarak yeniden üst düzey bir takımın arzuladığı isim olmayı hedefliyor.