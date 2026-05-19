Yaklaşan Dünya Kupası'na katılacak 48 takım, güncellenen dünya sıralaması temelinde dört farklı kura grubuna ayrıldı. Buna göre, grup aşaması kura çekimi, her biri on iki takımdan oluşan dört kura grubundan oluştu.
1. kadehte ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika zaten yerlerini almıştı. Kalan yerler ise güncel FIFA dünya sıralamasına göre dağıtıldı. Eleme grubunu birinci bitiren Almanya da bu takımlar arasındaydı – bu bir avantajdı, çünkü DFB takımı böylece grup aşamasında Arjantin veya Fransa gibi ağır toplarla karşılaşmaktan kurtuldu.
Almanya, sonuçta zorlu bir gruba düştü; ancak bu grupta da net hedef elbette eleme turlarına kalmak olmalı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımının ilk maçı 14 Haziran'da Curacao ile olacak; altı gün sonra ise Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Grup aşamasının son maçında DFB takımı 25 Haziran'da Ekvador ile karşılaşacak.