Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FBL-WC2026-EUR-DRAWAFP

Çeviri:

2026 Dünya Kupası: Hangi ülkeler elemeyi geçti ve kimler ilk kez katılıyor? Katılımcılar, program, kura çekimi, turnuva formatı, grup aşaması, Almanya'nın rakipleri

Dünya Kupası

2026 Dünya Kupası, ilk kez toplam 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Peki, hangi ülkeler eleme turlarını geçti? SPOX size açıklıyor!

2026 yazında FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek. Grup kura çekimi Aralık 2025'te gerçekleştirildi ve ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olan finallere katılacak tüm takımlar artık belli oldu.

2026 Dünya Kupası MagentaTV'de canlı

Şimdi kaydolun

SPOX, hangi ülkelerin elemeyi geçtiğini ve hangi katılımcıların ilk kez turnuvada yer alacağını size açıklıyor.

  • 2026 Dünya Kupası: Hangi ülkeler elemeyi geçti ve hangileri ilk kez katılıyor? - Katılımcılar

    2026 Dünya Kupası elemelerinde 45 ülke finallere katılma hakkı kazandı; ev sahibi üç ülke olan ABD, Meksika ve Kanada ise zaten doğrudan finallere katılmaya hak kazanmıştı.

    Asya'da Japonya erken bir çıkış yakaladı ve spor yoluyla Dünya Kupası biletini alan ilk takım oldu. Avrupa'da İngiltere, altı maçta altı galibiyetle mükemmel bir performans sergileyerek öne geçti, Dünya Kupası ikincisi Fransa ise kısa süre sonra onu takip etti. Almanya, Slovakya karşısında sergilediği ikna edici performansla eleme sürecindeki son şüpheleri de ortadan kaldırdı. Türkiye ise play-off'lara kalmak zorunda kaldı ve Mart ayı sonunda Kosova'yı yenerek sevinç yaşadı.

    Dünya çapında ayrıca bazı ilkler yaşandı: Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'na katılıyor. 5 Haziran 2025'te Ürdün de ilk kez biletini aldı. Yeşil Burun Adaları ve Curaçao da sevinç yaşadı: Curaçao, Jamaika ile 0-0 berabere kalarak ilk kez bir Dünya Kupası turnuvasına katılmaya hak kazandı.

    • Elemeyi geçen tüm takımlar
    FederasyonÜlkeler
    Avrupa İngiltere, Fransa, Hırvatistan, Portekiz, Norveç, Almanya, Hollanda, İsviçre, İspanya, Belçika, Avusturya, İskoçya, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Bosna-Hersek
    Afrika Fas, Tunus, Mısır, Cezayir, Gana, Yeşil Burun Adaları, Güney Afrika, Senegal, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Asya ve Avustralya Japonya, İran, Özbekistan, Ürdün, Güney Kore, Avustralya, Katar, Suudi Arabistan, Irak
    Güney Amerika Arjantin, Ekvador, Brezilya, Paraguay, Uruguay, Kolombiya
    Kuzey ve Orta Amerika ABD, Meksika, Kanada, Curacao, Haiti, Panama
    Okyanusya Yeni Zelanda
    • Reklam

  • 2026 Dünya Kupası: Hangi ülkeler elemeyi geçti ve kimler ilk kez katılıyor? - Kura çekimi

    2026 Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık'ta Washington, D.C.'deki Kennedy Center'da gerçekleştirildi. Çekilişte, ön eleme turundaki on iki grup belirlendi; bu gruplara buradan göz atabilirsiniz:

    A GrubuMeksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çek Cumhuriyeti
    Grup BBosna-Hersek, Kanada, Katar, İsviçre
    Grup CBrezilya, Fas, Haiti, İskoçya
    D GrubuTürkiye, ABD, Avustralya, Paraguay
    E GrubuAlmanya, Curacao, Fildişi Sahili, Ekvador
    F GrubuHollanda, Japonya, İsveç, Tunus
    G GrubuBelçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
    H Grubuİspanya, Uruguay, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan
    Grup IFransa, Norveç, Senegal, Irak
    J GrubuArjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün
    Grup KPortekiz, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan
    L Grubuİngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
  • deutschland-luxemburg-1200Getty Images

    2026 Dünya Kupası: Hangi ülkeler elemeyi geçti ve kimler ilk kez katılıyor? - Turnuva formatı, grup aşaması, Almanya'nın rakipleri

    Yaklaşan Dünya Kupası'na katılacak 48 takım, güncellenen dünya sıralaması temelinde dört farklı kura grubuna ayrıldı. Buna göre, grup aşaması kura çekimi, her biri on iki takımdan oluşan dört kura grubundan oluştu.

    1. kadehte ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika zaten yerlerini almıştı. Kalan yerler ise güncel FIFA dünya sıralamasına göre dağıtıldı. Eleme grubunu birinci bitiren Almanya da bu takımlar arasındaydı – bu bir avantajdı, çünkü DFB takımı böylece grup aşamasında Arjantin veya Fransa gibi ağır toplarla karşılaşmaktan kurtuldu.

    Almanya, sonuçta zorlu bir gruba düştü; ancak bu grupta da net hedef elbette eleme turlarına kalmak olmalı. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın takımının ilk maçı 14 Haziran'da Curacao ile olacak; altı gün sonra ise Fildişi Sahili ile karşılaşacak. Grup aşamasının son maçında DFB takımı 25 Haziran'da Ekvador ile karşılaşacak.

  • 2026 Dünya Kupası: Takvim

    • Ön eleme turu: 11 Haziran – 27 Haziran 
    • Son 32 turu: 28 Haziran - 3 Temmuz 
    • Son 16 turu: 4 Temmuz - 7 Temmuz 
    • Çeyrek finaller: 9 Temmuz - 11 Temmuz 
    • Yarı final: 14 Temmuz ve 15 Temmuz 
    • Final: 19 Temmuz