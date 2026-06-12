Güney Kore, 2026 DünyaKupası finallerinin A Grubu'nun ilk gününde oynanan maçta Çek Cumhuriyeti'ni 2-1'lik skorla mağlup etti.





Meksika'nın Guadalajara kenti yakınlarındaki Zapopan'daki Estadio Akron'da oynanan maçın ikinci yarısında Çekler, Krejci'nin golüyle öne geçti, ancak Hwang In-Beom ve Oh Hyeon-Gyu'nun golleriyle geriye düşen Çekler, maçı kaybetti.





Böylece Güney Koreliler, ev sahibi Meksika (açılış maçını kazanan - BURADAN OKUYUN) gibi sıralamada ilk üç puanı topladı. GüneyKore, 19 Haziran'da, her ikisi de henüz sıfır puanda kalan Çek Cumhuriyeti ile Güney Afrika arasındaki maçın ertesi günü bu takımla karşılaşacak.





Bu akşam İtalyan saatiyle 21:00'de, ev sahibi Kanada ile Avrupa play-off finallerinde İtalya'yı penaltılarda yenerek turnuvaya katılmaya hak kazanan Bosna-Hersek arasında B Grubu'nun ilk maçı oynanacak.



