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Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Lionel Messi, Arjantin’i zirveye taşırken İspanya ve Portekiz, grup aşamasına kötü berabere sonuçlarla başlamalarının ardından sıralamada geriledi

Power rankings
Dünya Kupası
İngiltere
ABD
Brezilya
İspanya
Arjantin
Portekiz
Fransa
Almanya
Hollanda
Meksika
Norveç
İskoçya
Belçika
Kanada
Avustralya
Özbekistan
Ekvator
Güney Kore
Japonya
Ürdün
Yeni Zelanda
İran
Tunus
Kolombiya
Paraguay
Uruguay
Fas
Senegal
Mısır
Cezayir
Gana
Fildişi Sahili
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Katar
Hırvatistan
Yeşil Burun Adaları
İsviçre
Avusturya
Panama
Curacao
Haiti
İsveç
Türkiye
Çek Cumhuriyeti
Bosna Hersek
Kongo D. Cumhuriyeti
Irak
FEATURES

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk tur maçları geride kaldı ve turnuva muhteşem bir başlangıç yaptı. Yeni ve genişletilmiş formatta kağıt üzerinde dikkat çekici maçlar olmamasına rağmen, futbolun en büyük sahnesinde tüm büyük isimler ülkelerini temsil ederken bolca heyecan ve sürpriz yaşandı. Tabii, neredeyse hepsi.

Açılış maçlarına bakılırsa, bu yaz bizi harika bir turnuva bekliyor. Ortak ev sahibi ülkeler Meksika ve ABD’nin galibiyetlere koştuğunu, Brezilya’nın Fas’a karşı berabere kaldığını, Almanya’nın zayıf rakibi Curacao’yu ezip geçtiğini, Hollanda ile Japonya’nın klasik bir maç sergilediğini ve Yeşil Burun Adaları ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin sırasıyla güçlü İspanya ve Portekiz’i karşılıklı olarak dikkat çekici beraberliklere zorladığını gördük.

Bireysel açıdan bakıldığında, süperstarlar Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane, her biri iki gol atarak beklentileri karşıladılar, ancak Lionel Messi, son şampiyon Arjantin formasıyla attığı üç golle bir kez daha gündeme oturdu. Cristiano Ronaldo ise unutulacak bir açılış maçı geçirdi.

Öyleyse, lütfen daha fazlasını istiyoruz. Bir tur geride kaldı ve önümüzde daha çok tur var; GOAL, Kuzey Amerika'daki 48 takımın şanslarını sıralıyor...

Son güncelleme: 9 Haziran 2026.

  • FBL-WC-2026-MATCH10-GER-CUWAFP

    48Curacao ↔️

    Hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan Curacao, açılış maçında dört kez şampiyon olan Almanya ile eşleşince başından itibaren zorlu bir mücadeleye gireceği belliydi; ve öyle de oldu: Dick Advocaat’ın takımı Houston’da yedi gol yiyerek acımasızca mağlup edildi.

    Ancak bu küçük Karayip ülkesi, Ekvador ve Fildişi Sahili ile oynayacağı maçların sonucu ne olursa olsun, bu turnuvadan Livano Comenencia’nın attığı beraberlik golünü her zaman hatırlayacaktır.

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  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    47Panama ↔️

    Panama, son 32’ye kalmak için ihtiyaç duyduğu puanları toplamak üzere eline geçen en iyi fırsatı heba ettikten sonra pişmanlık duyacak; zira ilk maçında bazı iyi fırsatlara rağmen Gana’ya maçın son dakikalarında acı bir mağlubiyet yaşadı.

    Sonuç olarak, L Grubu’nda Hırvatistan ve İngiltere gibi çok daha zorlu rakiplerle karşılaşacak olan “Kırmızı Dalga”nın turnuvası şimdiden bitti denebilir. Maçın bitimindeki vücut dillerine bakılırsa, oyuncular da bunun farkındaydı.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    46Irak ⬇️

    Turnuvaya katılmaya hak kazanan 48. ve son takım olan Irak’ın en son bir Dünya Kupası’nda oynamasının üzerinden 40 uzun yıl geçti; ABD gümrük yetkilileri tarafından yedi saat süren sorgulamadan yeni çıkmış olan Aymen Hüseyin’in Boston’da Norveç karşısında skoru eşitlemesinin ardından Iraklılar hayal kurmaya cesaret ettiler. Ancak bu hayal sadece dört dakika sürdü; Erling Haaland, kalecinin hatasından yararlanarak İskandinav takımını yeniden öne geçirdi.

    Sonuç olarak, Graham Arnold'un takımı Grup I'deki açılış maçında 4-1 mağlup olarak şanssızlık yaşadı ve bir sonraki rakibi Fransa olduğu için işler daha da kolaylaşacak gibi görünmüyor. 

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    45Tunus ⬇️

    Tunus, turnuvanın açılış turunda en kaotik takım sıralamasında zirveye oturabilir. Sahada, Monterrey’de İsveç’e karşı 5-1’lik utanç verici bir yenilgiye uğrayarak olabilecek en kötü başlangıcı yaptılar; iki gol gerideyken bir gol geriye çekmeyi başarmış olsalar da rakibin farkı açmasına izin verdiler ve birkaç feci hatanın bedelini ödediler.

    Tepki hızlı ve sert oldu; teknik direktör Sabri Lamouchi, liderlik yeteneklerine dair soru işaretleri arasında ertesi gün görevden alındı. Turnuvanın bu kadar erken bir aşamasında görevden alınan ilk teknik direktör olarak istenmeyen bir rekor kıran Lamouchi’nin yerine, deneyimli Fransız teknik adam Hervé Renard geçti.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    44Haiti ⬇️

    Haiti’nin, finallere ilk kez katıldığından 52 yıl sonra ikinci kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanması adeta bir mucizeydi; C Grubu’ndaki açılış maçında İskoçya’ya az farkla yenilmesine rağmen iyi bir performans sergiledi.

    Ne yazık ki bu, muhtemelen en kolay maçları olacaktı; Haiti’nin programında bir sonraki maç Brezilya ile olacak ve ardından Fas ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak.

  • Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Ürdün ⬆️

    İlk Dünya Kupası'na katılan Ürdün, Avusturya karşısında iyi bir performans sergiledi ve Ali Olwan'ın golüyle hak ettiği şekilde skoru eşitledi; ancak son 15 dakikada iki gol yiyerek ilk maçında mağlup oldu. Jamal Sellami'nin takımında beğenilecek pek çok yön vardı ve ikinci maçta Cezayir karşısında iyi bir sonuç alabileceklerine güvenmeleri gerekir.

    Ancak sorun şu ki, Ürdün'ün J Grubu'ndaki son maçında Arjantin ile karşılaşacağı göz önüne alındığında, Kuzey Afrikalı rakibi karşısında alacağı bir galibiyet bile gruptan çıkmak için yeterli olmayabilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    42Güney Afrika ⬇️

    Açılış maçları söz konusu olduğunda, Güney Afrika’nınki daha kötü geçemezdi. Rakibi Meksika’yı şaşırtmayı umdukları yeni 5-3-2 dizilişini sahaya sürmelerine rağmen, Bafana Bafana ev sahibi takım karşısında hem güç hem de oyun açısından tamamen geride kaldı ve aslında maçı sadece 2-0 kaybetmekle şanslı sayıldı.

    Hugo Broos’un takımı, zaman zaman defans hattından yapılan intihar niteliğindeki paslar yüzünden kendi sonunu hazırladı; ikinci yarıda gördükleri iki kırmızı kart ise, turnuvadaki en yeteneksiz kadrolardan biri olan bu takımı daha da zayıflatacak. Eleme turlarına kalma umudu besleyebilmeleri için büyük iyileştirmeler yapmaları gerekiyor.

  • Uzbekistan v Colombia: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Özbekistan ⬇️

    Fabio Cannavaro’nun Özbekistan takımı, uzun zamandır beklenen turnuva başlangıcında iyi bir performans sergiledi, ancak sonuçta Luis Diaz’ın ilham verdiği Kolombiya karşısında bu yeterli olmadı.

    Abbosbek Fayzullaev, en azından ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golcüsü olarak tarihe geçti; ancak 3-1'lik yenilgi, Beyaz Kurtlar'ın bir sonraki rakibi Portekiz olacakken, tur atlama şansı elde edebilmek için grup son maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni büyük bir farkla yenmesi gerekeceği anlamına geliyor.
  • Paraguay Bobadilla own goalGetty Images

    40Paraguay ⬇️

    2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Paraguay'ın turnuvası, D Grubu'ndaki açılış maçında ev sahibi ülkelerden biri olan ABD'ye karşı aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından, daha tam anlamıyla başlamadan sona ermiş olabilir. Her şey, maçın henüz yedinci dakikasında Damian Bobadilla'nın kendi kalesine attığı golle ters gitmeye başladı ve o andan itibaren işler daha da kötüye gitti.

    Güney Amerikalıların sıradaki rakipleri Türkiye ve Avustralya, ancak ABD karşısında sergiledikleri performansa bakılırsa, Paraguay'ın bir sonraki tura çıkma şansı en iyi ihtimalle zayıf görünüyor.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Yeni Zelanda ⬆️

    Yeni Zelanda teknik direktörü Darren Bazeley, Los Angeles’ta 2-2 berabere kaldıkları İran maçında iki kez öne geçmelerine rağmen galip gelememelerinden dolayı kendisinin ve oyuncularının son derece hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti. “Muhtemelen Dünya Kupası’nda bir maçı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştık,” diye belirtti, “ama bugün bunu başaramadık.”

    Bazeley, takımının performansından haklı olarak gurur duyuyordu. Takım iyi paslaşmalar sergiledi ve iki gol atan Elijah Just, maç boyunca Chris Wood ile muhteşem bir uyum sergiledi. Ancak, All Whites’ın son 32’ye kalma umutları hâlâ belirsizliğini koruyor; zira bir sonraki rakipleri Mısır, G Grubu’nun favorisi Belçika ile oynadıkları açılış maçında çok iyi bir performans sergilemişti.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Katar ⬆️

    2022’de ev sahibi olarak katıldıkları Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında herkesi hayal kırıklığına uğratan Katar, dört yıl sonra önemli bir gelişme sergilemeyi umuyordu. İsviçre karşısında zaman zaman şansa da ihtiyaç duysalar da, ikinci yarıın uzatma dakikalarında Boualem Khoukhi’nin Miro Muheim’ı kendi kalesine gol atmaya zorlamasıyla elde ettikleri 1-1’lik beraberliği hak ettiler.

    Julen Lopetegui'nin takımı, önceki turnuvada kendi sahasında sergilediği performansa kıyasla çok daha organize bir görüntü sergiledi ve Kanada ile Bosna-Hersek'e karşı oynayacağı maçlara hazırlanırken, eleme turlarına yükselme şansını ciddi bir şekilde artırdı.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    37Cezayir ⬇️

    12 yıllık bir aradan sonra, Cezayir turnuva öncesi hazırlık maçlarından birinde Hollanda’yı mağlup ederek morali yüksek bir şekilde Dünya Kupası’na geri döndü. Ancak Salı günü, Arjantinli usta Lionel Messi’nin unutulmaz bir hat-trick yaparak son şampiyonun galibiyetini garantilemesi sonucu, Cezayir’in hayalleri suya düştü ve Messi’nin en son kurbanları oldular.

    Vladimir Petkovic ve oyuncuları şimdi yaralarını sarmalı ve turnuvaya ilk kez katılan Ürdün ile oynayacakları, artık kazanılması zorunlu hale gelen maçta yeniden sahaya çıkmalıdır. Bu maçtan daha az bir sonuç alınırsa ve ardından Avusturya maçı da bekliyorsa, Fennecs muhtemelen erken eve dönmek zorunda kalacak.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Yeşil Burun Adaları ⬆️

    Ne sonuç ama! Tarihlerinin ilk Dünya Kupası maçında Yeşil Burun Adaları, İspanya ile 0-0 berabere kaldı – ve bunu hak etti. Ferran Torres, gol atmanın daha kolay göründüğü bir anda topu üst direğe çarptırmış olabilir; 40 yaşındaki kaleci Vozinha ise muhteşem kurtarışlar sergiledi; ancak tüm takım, maçın büyük bir bölümünde İspanya’yı oldukça sıradan ve öngörülebilir bir takım gibi göstererek inanılmaz bir iş çıkardı.

    H Grubu’ndaki en zorlu sınavını geride bırakan Yeşil Burun Adaları, artık inanması zor bir konumda bulunuyor: Uruguay ya da Suudi Arabistan’ı yenmeleri halinde, son 32’ye kalmalarını neredeyse garantilemiş olacaklar. 

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    35Suudi Arabistan ⬆️

    Miami’de uzun bir süre boyunca Suudi Arabistan’ın Dünya Kupası açılış maçında bir başka sürpriz galibiyet elde edeceği izlenimi vardı. Elbette Uruguay’ı yenmek, dört yıl önce Katar’da Arjantin’i mağlup etmek kadar manşetlere taşınmazdı, ancak finallere katılma hakkını kazandığından beri oldukça kötü bir formda olan bir takım için dikkate değer bir başarı olurdu. Abdulelah Al-Amri'nin 41. dakikada attığı golle öne geçmeleri de son derece haklıydı, ancak Celeste'nin maçın ikinci yarısını tamamen domine etmesi nedeniyle Suudiler, Uruguay'ın 1-1'lik beraberliği kabul etmesinden şikayet edemezdi. 

    İspanya’dan bir puan almak Yeşil Şahinler için hâlâ son derece zor bir görev gibi görünüyor, ancak Uruguay karşısında sergiledikleri savunma performansı ve La Roja’nın Yeşil Burun Adaları ile yaptığı şaşırtıcı beraberlikte golcü kimliğinden uzak kalması, onlara büyük bir cesaret vermeli. Ayrıca, asıl önemli olan şu ki, grup aşamasının son maçında Cape Verde’yi yenmeleri halinde Suudiler büyük olasılıkla son 32’ye kalacaklar – ve bu, turnuva başlamadan önce kesinlikle kabul edecekleri bir senaryo.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34İran ⬆️

    Olaylara tamamen sportif bir bakış açısıyla bakarsak, Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalmak, dünya sıralamasında All Whites’ın 59 basamak üzerinde yer alan İran için muhtemelen kötü bir sonuçtur. Ancak, bu Dünya Kupası’nda İran’a yönelik muamelenin sportiflikle uzaktan yakından alakası yoktur; zira ortak ev sahibi ABD’nin, bombalamayı ancak kısa süre önce durdurduğu bir ülkeden gelen bir takım üzerinde şok edici bir etki göstermesine izin verilmiştir.

    Bu koşullar altında, İran’ın iki kez geriye düşmesine rağmen bir puan alması, ilk turda şu ana kadar elde edilen en takdire şayan başarıdır. Elbette, Belçika ve Mısır ile oynanacak maçlar göz önüne alındığında, son 32’ye kalma şansı artık çok uzak görünüyor; ancak Team Melli, bundan sonra ne olursa olsun şüphesiz gurur verici performansını sürdürecektir.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Çekya ⬇️

    20 yıllık bir bekleyişin ardından Dünya Kupası sahnesine geri dönen Çekya, Güney Kore ile oynadığı açılış maçında bir özgüven eksikliği yaşıyor gibi görünüyordu. Takım, maçın başından itibaren savunmaya çekilmek zorunda kaldı ve turnuva tecrübesi yüksek rakibi birçok kez gol fırsatı yakaladı.

    Kaptan Ladislav Krejci’nin kafa vuruşuyla öne geçebilirdi, ancak Çekler bu üstünlüğü koruyamadı ve Güney Kore geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı. Bu sonuç, ikinci sıra yarışı için şimdiden zorlu bir mücadeleye girecekleri anlamına geliyor; zira Asya ekibinin zayıf bir görüntü sergileyen Güney Afrika’yı da yeneceği bekleniyor. Son 32’ye kalmayı başarsalar bile, Çekya’nın daha ileriye gitmesi pek olası görünmüyor.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    32Demokratik Kongo Cumhuriyeti ⬆️

    K Grubu’ndaki açılış maçının altıncı dakikasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Portekiz karşısında geriye düştüğünde, 1974’ten bu yana ilk kez Dünya Kupası’na geri dönen bu Afrika ülkesinin başının belaya gireceğinden endişe edenler oldu. Ancak, topa çok az sahip olmalarına rağmen, Sebastien Desabre’nin takımı fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirdi ve Yoane Wissa’nın kafa vuruşuyla bir puan kazandı.

    Eğer bu sonucu Kolombiya karşısında da olumlu bir performansla pekiştirebilirlerse, DR Kongo'nun grup aşamasındaki son maçı olan ve muhtemelen kazanılması zorunlu olan Özbekistan karşılaşmasına yüksek bir özgüvenle gireceklerdir.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosna-Hersek ⬆️

    Grubunda en alt sırada yer alan Bosna-Hersek, özellikle Toronto’daki grup açılış maçında ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada’dan bir puan aldıktan sonra, sürpriz bir sonuç yaratma şansını değerlendirmek isteyecektir. Takım, hayati bir galibiyet de elde edebilirdi; ancak forvet Ermedin Demirovic, skor 1-0 iken muhteşem bir bire bir fırsatı kaçırdı; öte yandan, Sead Kolasinac’ın karşı sahada kahramanca savunma yapması da gerekti.

    B Grubu’ndaki takımlar birbirine çok yakın ve Bosnalılar, favori olmasalar da İsviçre ve Katar ile oynayacakları kalan maçlardan puan almayacaklarını kimse söyleyemez. Muhtemelen Katar ile oynayacakları maçı “kazanılması gereken” bir maç olarak belirlemişlerdir ve bu maçtan alacakları üç puan, en azından son 32’ye kalmalarını garanti edecektir.

  • Canada v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Kanada ⬆️

    İlk maç gününün ardından ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada için her şey hâlâ mümkün, ancak Cyle Larin’in ustaca attığı beraberlik golünün ardından sonuçta 1-1 berabere biten Bosna-Hersek maçında galibiyete ulaşamamanın pişmanlığını yaşayabilirler. Dengeli bir grupta bu sonuç, açılış maçındaki rakipleri İsviçre ve Katar karşısında potansiyel olarak hayati bir avantaj sağlayabilirdi.

    Yine de Jesse Marsch'ın takımı, özellikle kendi sahasında oynayacağı kalan maçlarda ihtiyaç duyduğu puanları toplayabileceğine inanıyor. Ancak grup, kağıt üzerinde göründüğü kadar çekişmeli geçerse, son sıralama gol farkına bağlı olarak belirlenebilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH21-GHA-PANAFP

    29Gana ⬆️

    Gana’nın, İngiltere ve Hırvatistan’ın da yer aldığı bu grupta, grup aşamasını en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tamamlayabilmek için – FIFA sıralamasında aslında kendilerinden 25 sıra yukarıda yer alan – Panama’yı mutlaka yenmesi gerektiğini düşünüyordunuz. Ve her ne kadar işin son anlarına kadar uzamış olsa da, sonunda işi başardılar.

    Genç orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi, 95. dakikada topu çizgiye iterek Black Stars için hayati öneme sahip olabilecek üç puanı kazandı. Black Stars, bir sonraki maçta Three Lions karşısında zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak. Gerçekçi bir bakış açısıyla, takımın eleme turlarına sızabilmek için Hırvatistan ile oynayacağı son grup maçından bir şeyler çıkarmayı umuyor olacak.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    28İskoçya ↔️

    İskoçya, Dünya Kupası maçları arasında 28 yıl beklemişti ve Cumartesi günü Haiti’ye karşı aldıkları 1-0’lık galibiyet klasik bir maç olmaktan uzak olsa da, 1990’dan bu yana turnuvada ilk kez galibiyet elde eden Boston’daki Tartan Army için yine de kutlama dolu bir akşam oldu.

    John McGinn’in defleksiyonla golü, Steve Clarke’ın takımının C Grubu’nda bir ayak basmasını sağladı; ancak eleme turlarına kalmayı garantilemek için Fas ya da Brezilya karşısında bir puan daha almaları gerekebilir.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27Senegal ⬇️

    Senegal, Fransa’ya yenildiği maçın ilk yarısında kaçırdığı bazı fırsatlar için ne kadar pişman olmalı. Pape Thiaw’ın takımı, 45 dakika boyunca turnuvanın favorilerinden birine karşı hiç de geri kalmadı; ancak ikinci yarıda Les Bleus vites yükselttiğinde, Senegal rakibine ayak uyduramadı ve sonunda New Jersey’de 3-1’lik bir yenilgiye boyun eğdi.

    Ibrahim Mbaye’nin muhteşem golü, Paris Saint-Germain’in genç oyuncusu etrafında neden bu kadar büyük bir heyecan olduğunu gözler önüne serdi. Terranga Aslanları’nın Norveç karşısında yenilgiyi önleyip, grup aşamasını tamamlayacakları Irak maçı öncesinde umutlarını canlı tutabilmeleri için, Mbaye’nin bu korkusuz tavrına maçın başından itibaren ihtiyaç duyulabilir.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Türkiye ⬇️

    2002’de üçüncü oldukları turnuvadan bu yana ilk kez Dünya Kupası’na geri dönen Türkiye, turnuva öncesi birçok uzman tarafından yine “sürpriz aday” olarak gösterilmişti. Ancak Vincenzo Montella’nın takımı, Vancouver’da gol fırsatlarını değerlendirememesi ve savunmadaki hataların Avustralya tarafından iyi değerlendirilmesi nedeniyle hayal kırıklığı yarattı.

    Açılış maçındaki yenilgi, Türkiye'nin utanç verici bir erken elenmeden kaçınmak için çok çalışması gerektiği anlamına geliyor; bu nedenle bir sonraki maçta Paraguay'ı yenmesi artık hayati önem taşıyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    25Ekvador ⬇️

    Ekvador, Fildişi Sahili’ne karşı muhtemelen çok pahalıya mal olacak bir açılış maçı yenilgisinin ardından kesinlikle kendilerine çok kızacak. La Tri, FIFA dünya sıralamasında kendilerinden sadece bir basamak aşağıda yer alan rakibe karşı öne geçmek için sayısız fırsatı heba etti; üç kez direk ve çubuklara çarptı, ancak bir türlü fileleri havalandıramadı. Sonuçta, 90. dakikada maçın tek golünü yiyerek acı bir şekilde cezalandırıldılar.

    En iyi sekiz üçüncü sıradaki takımdan biri olarak son 32’ye kalma şansı hâlâ var, ancak gol farkını artırmak için bir sonraki maçta zayıf rakip Curacao’yu önemli bir farkla yenmeleri gerekecek; aksi takdirde, üçüncü ve son grup maçında onları bekleyen Almanya karşısında turnuva için perde kapanabilir.

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Avustralya ⬆️

    Avustralya, 2022’de sürpriz bir şekilde son 16’ya kalmıştı ve Socceroos, Cumartesi günü Türkiye’yi 2-0 yenerek bu turnuvada da bir kez daha eleme turlarına kalmak için şimdiden iyi bir konumda bulunuyor. Tony Popovic’in takımı Vancouver’da büyük bir baskıya maruz kaldı, ancak muhteşem bitirişler D Grubu’nda büyük bir galibiyet elde etmelerini sağladı.

    İkinci grup maçında ABD karşısında bir sonuç alabilmek için benzer bir performans sergilemeleri gerekecek, ancak üçüncü maçta Paraguay karşısında ihtiyaç duydukları puanları alsalar da almasalar da kendilerine güvenleri tam olacak.

  • Korea Republic v Czechia: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Güney Kore ⬆️

    Eş ev sahibi Meksika ve Güney Afrika’nın da yer aldığı, oldukça dengeli bir A Grubu’nda Güney Kore için Çekya’ya karşı oynadıkları açılış maçındaki galibiyet her zaman kilit öneme sahip görünüyordu ve sonunda bu işi başardılar.

    Taegeuk Warriors, oyunun gidişatına aykırı bir şekilde şok edici bir gol yiyene kadar birçok fırsatı kaçırdı; bu durum, takımın golcü yetersizliği konusunda endişe yaratıyor. Ancak Guadalajara'da heyecan verici bir geri dönüşe imza attılar ve Oh Hyeon-gyu, maçın bitimine 10 dakika kala galibiyet golünü attı. İkinci maç gününde Meksika, kendi sahasında zorlu bir sınav olacak, ancak Güney Kore son maçında Güney Afrika’yı yenmeyi bekliyor ve bu nedenle grupta birinci veya ikinci olarak tur atlamaya şimdiden iyi bir konumda bulunuyor.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Uruguay ⬆️

    Pazartesi günü Suudi Arabistan ile oynanan ve son derece sinir bozucu geçen 1-1’lik beraberlik maçında, Marcelo Bielsa’nın Uruguay takımının iki farklı yüzünü gördük. Celeste, Dünya Kupası açılış maçının ilk yarısında garip bir şekilde cansız kaldı ve devre arasına hak ettiği şekilde geride girdi. Ancak Bielsa, devre arasında bazı cesur kararlar aldı; bunlardan en dikkat çekeni Darwin Nunez'i oyundan çıkarmasıydı ve Uruguay, ikinci yarıya çok daha iyi başladı. Beraberlik golünü hak ettiler ve aslında maçı kazanmaları gerekirdi. 

    Elbette, “El Loco”nun takımının bundan sonra ne yapacağını tahmin etmek neredeyse imkansız, ancak Miami’deki boğucu koşullarda ikinci yarıda gördüğümüz yoğunlukla oynayabilirlerse, İspanya’nın başaramadığını yapıp Yeşil Burun Adaları’nı yenerek başarıya ulaşabilecek kapasitedeler. Ancak, kadroda Suudi Arabistan karşısında berbat bir performans sergileyen Nunez’den daha fazla milli golü olan bir oyuncunun olmaması, hâlâ büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor...

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Mısır ↔️

    Mısır, Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçın hemen ardından en çok hissedilen duygu hayal kırıklığıydı. Kırmızı Şeytanlar’ı, özellikle ilk 45 dakika boyunca yenebileceklerini biliyorlardı ve bir kendi kalesine atılan gol olmasaydı, Dünya Kupası tarihlerindeki ilk galibiyetlerini elde etmiş olacaklardı.

    Ancak bu ıstırap verici bekleyiş yakında sona erecek gibi görünüyor; zira Mohamed Salah, Omar Marmoush, Ziko ve Emam Ashour gibi oyuncular arasındaki muhteşem paslaşmalar, Mısır'ın hem Yeni Zelanda'yı hem de İran'ı yeneceği anlamına geliyor.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Hırvatistan ⬇️

    2018’de finale, dört yıl sonra da yarı finale yükselen Hırvatistan, Kuzey Amerika’ya bir kez daha turnuvada ilerleme kaydetme konusunda gerçekçi umutlarla geldi. Ancak Dallas’ta İngiltere’ye 4-2 yenildikleri maçın ikinci yarısında sahadan silinip gitmelerinin ardından, bir nebze de olsa yeniden başa dönmeleri gerekecek.

    Luka Modrić, maçın 60. dakikasına gelmeden oyundan çıktı; Zlatko Dalić'in takımı ise skoru makul bir seviyede tutmayı Dominik Livaković'in kurtarışlarına borçluydu. Çarşamba günü attıkları iki muhteşem golü olumlu bir gelişme olarak değerlendirecek olan Hırvatistan, ikinci maç gününde Panama'yı yenerek toparlanacağına dair hâlâ kendinden emin olmalı.

  • FBL-WC-2026-MATCH20-AUT-JORAFP

    19Avusturya ⬇️

    Avusturya, J Grubu’ndan çıkabilmeleri için açılış maçında Ürdün’ü yenmeleri gerektiğini biliyordu; Ralf Rangnick’in takımı işi son dakikaya kadar uzatsa da, Salı günü elde ettikleri 3-1’lik galibiyet, ikinci maç gününde Arjantin karşısında rahat bir pozisyon elde etmelerini sağladı.

    Turnuva arifesinde kilit forvet Christoph Baumgartner’in yürek burkan sakatlığının ardından Avusturya, hücumda hâlâ bir deneme yanılma sürecinden geçiyor; ancak yine de eleme turlarına yükselme konusunda kendilerine güvenmeleri gerekiyor.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18İsveç ⬆️

    İsveç, Azerbaycan, Estonya ve Slovakya’dan oluşan bir Uluslar Ligi grubunu zirvede bitirerek play-off’a katılma hakkını elde ederek Dünya Kupası’na arka kapıdan girmiş olabilir, ancak artık bu aşamaya geldiklerine göre bu fırsatı kaçıracak gibi görünmüyorlar.

    Hollanda ve Japonya’nın da yer aldığı zorlu bir grupta mükemmel bir başlangıç yapan İsveç, İngiliz teknik direktör Graham Potter’ın önderliğinde turnuvanın açılış maçında Tunus’u 5-1’lik ezici bir skorla mağlup etti. Alexander Isak ve Viktor Gyokeres’in olduğu yerde umut da var gibi görünüyor; Premier Lig’de forma giyen bu iki forvet de gol attı. Ancak Brighton’ın orta saha oyuncusu Yasin Ayari, Monterrey’de attığı iki muhteşem golün ardından bu konuda söyleyecek sözü olabilir.

  • Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17İsviçre ⬇️

    Grup aşamasındaki kolay kura çekimi nedeniyle İsviçre, bu Dünya Kupası’nda beklenmedik bir şekilde ilerleyebilecek bir takım olarak gösteriliyordu. Ancak Cumartesi günü San Francisco’da Katar ile oynadıkları maçta aldıkları hayal kırıklığı yaratan beraberlik sonrasında bu beklentiler bir ölçüde azaldı.

    Breel Embolo bir kez daha uluslararası bir turnuvada gol atmayı başardı, ancak Murat Yakin'in takımı gol önünde yeterince etkili olamadı ve ikinci yarıın uzatma dakikalarında Katar'ın beraberlik golüyle bu israfın bedelini ödedi. B Grubu'ndaki bir sonraki rakip Bosna-Hersek olacak, ardından turnuvayı tamamlamak üzere ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada ile karşılaşacaklar.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH09-CIV-ECUAFP

    16Fildişi Sahili ↔️

    Son iki turnuvayı kaçıran Fildişi Sahili, Dünya Kupası'na geri döndü ve Ekvador karşısında maçın son dakikalarında, rakibin sayısız fırsatı kaçırmasının ardından potansiyel olarak hayati öneme sahip bir galibiyet kopararak mükemmel bir başlangıç yaptı. Maçın 90. dakikasında, Manchester United'dan Amad Diallo, ortayı ustaca gole çevirerek coşkulu kutlamaları ateşledi.

    Bu üç puan, Afrika ülkesini eleme yolunda hemen mükemmel bir konuma yerleştirdi; böylece bir sonraki maçta Almanya karşısında bir nevi “risk almadan” oynayabilecekler ve ardından grup son maçında zayıf rakip Curacao’yu yenmeyi bekleyecekler. Dolayısıyla “Filler”, gruptaki ikinci, hatta birinci sırayı ve eleme turlarında daha kolay bir yol hedefleyecekler.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH24-UZB-COLAFP

    15Kolombiya ⬇️

    Kolombiya, favori gösterilen Portekiz ile karşılaşmadan önce Özbekistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı oynayacağı ilk iki grup maçını kazanırsa çok iyi bir konumda olacağını biliyordu ve maça mükemmel bir başlangıç yaptı.

    Cesur Özbekler karşısında Luis Diaz, bu Dünya Kupası'nda büyük bir iz bırakarak en son öne çıkan büyük isim oldu. Daniel Munoz'a muhteşem bir asist yaptıktan sonra, ikinci yarıda galibiyet golünü attı. Böylece Güney Amerikalılar, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile berabere kalmasının yaratabileceği olumsuz etkiden yararlanmayı başardılar.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Meksika ⬆️

    Perşembe günü, Meksika’nın turnuvaya galibiyetle başlamasını bekleyen binlerce taraftar Estadio Azteca’ya akın etti ve El Tri, Güney Afrika’yı rahat bir şekilde mağlup ederek beklentileri kesinlikle karşıladı. Julian Quinones, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'da kazandığı Altın Ayakkabı ödülüne layık formunu bu yaz da sürdürmüş görünüyor. Öte yandan, Dünya Kupası'nda hiç gol atamama yükünden kurtulan Raul Jimenez, 35 yaşında unutulmaz bir ay geçirmek için hazır görünüyor.

    Kaptan Cesar Montes’in maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart sinir bozucu olsa da, ortak ev sahibi takımın A Grubu’ndan çıkıp ilk eleme turlarında ev sahibi avantajı elde etmek için hâlâ fazlasıyla yeterli gücü var.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    13Amerika Birleşik Devletleri ⬆️

    Amerika Birleşik Devletleri için ne harika bir başlangıç! Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Los Angeles’ta Paraguay’ı ezip geçerken açılış maçından daha iyi bir sonuç bekleyemezdi herhalde. Forvet Folarin Balogun, 4-1’lik galibiyette attığı iki golle takıma hayati bir güven aşıladı. Özellikle ikinci golü, sol ayağıyla topu üst köşeye gönderdiği vuruşuyla oldukça etkileyiciydi.

    Elbette önlerinde daha zorlu sınavlar olacak, ancak bu galibiyet Mauricio Pochettino’nun takımına ilerlemek için mükemmel bir zemin hazırladı. Üç puan, son 32’ye kalmak için şimdiden yeterli görünüyor ve bu rekor galibiyet, gol farklarını iyileştirmelerine yardımcı olacak. ABD’nin önümüzdeki maçları Avustralya ve Türkiye ile olacak ve artık D Grubu’nu ilk iki sırada bitirmek için gerekli puanları toplayacağından emin.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Belçika ⬇️

    Manchester City’nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, geçtiğimiz Kasım ayında Belçika’nın eleme maçlarının “büyük bir kısmında yeterince iyi oynamadığını” itiraf etmişti; bu nedenle, Mısır’la oynadıkları Dünya Kupası açılış maçındaki dengesiz performansları pek de şaşırtıcı değildi. Seattle’daki maçın ilk yarısında “Kırmızı Şeytanlar” berbat bir performans sergiledi; kaleyi bulan tek bir şut bile atamadılar ve devre arasına bir gol farkla geride kalmamaları büyük şans oldu. 

    Ayrıca, beraberliği sağlayan kendi kalesine golü zorlamak için, henüz tam olarak forma girmemiş Romelu Lukaku'nun oyuna girmesi gerekti. Bu nedenle, Belçika'nın İran ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı grubu lider bitirme şansı olsa da, Rudi Garcia'nın takımının turnuvayı kazanmaya uzaktan bile yaklaşamayacağı yönündeki görüşümüzü sürdürüyoruz. 

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japonya ⬆️

    Birkaç kilit oyuncunun sakatlığına rağmen, Japonya turnuva öncesinde en büyük favoriler arasındaydı ve Dallas’ta Hollanda karşısında iki kez geriye düşmesine rağmen bir puan kazanarak bunun nedenini kanıtladı. Teknik direktör Hajime Moriyasu, ikinci yarıda yaptığı etkili oyuncu değişikliklerinin karşılığını aldı; Daichi Kamada’nın 89. dakikada attığı beraberlik golü, Samurai Blue’ya 2-2’lik beraberliği getirdi.

    F Grubu'nda Tunus ve İsveç ile oynayacağı maçlar öncesinde Japonya, eleme turlarına yükselmek için ihtiyaç duyduğu galibiyetleri alma şansının yüksek olduğunu biliyor.

  • Koeman(C)Getty Images

    10Hollanda ⬇️

    Hollanda, Ronald Koeman yönetiminde her zaman ikna edici bir performans sergilemedi ve Pazar günü de durum pek farklı değildi: Sıkıcı geçen ilk yarının ardından Japonya karşısında iki kez öne geçtiler, ancak her seferinde rakibin beraberliği yakalamasıyla F Grubu’ndaki açılış maçında iki puan kaybettiler.

    Crysencio Summerville'in kadroda yer alması büyük bir kazanç sağladı, ancak Oranje'nin gösterdiği risk almama eğilimi, İsveç ve Tunus'a karşı artık kazanılması zorunlu hale gelen maçlar öncesinde endişe vericiydi.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norveç ⬆️

    Norveç, ilk maçta Irak’tan aldığı testten daha zorlu sınavlarla karşı karşıya kalacak; ancak 4-1’lik galibiyet, “sürpriz takım” lakabına layık olmak ve 1998’den bu yana ilk kez katıldıkları Dünya Kupası’nda eleme turlarına kadar ilerleyerek iz bırakmayı hedefleyen İskandinav ekibinin niyetini net bir şekilde ortaya koydu.

    Erling Haaland’ın ilk yarıda attığı iki gol, Senegal ve Fransa maçlarında sırtındaki yükü atmasını sağlayacak ve Stale Solbakken’in takımının, golcü yıldızının önümüzdeki birkaç maçta da bu formunu sürdürmesi halinde I Grubu’nu lider bitiremeyeceğine dair hiçbir neden yok.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    8Fas ⬆️

    Lionel Messi’nin Arjantin’i Dünya Kupası zaferine taşımasının yanı sıra, Katar 2022’nin en dikkat çeken olayı Fas oldu; Atlas Aslanları, turnuva tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Brezilya’ya karşı sergiledikleri performansa bakılırsa, Afrika Uluslar Kupası şampiyonu (şimdilik!) bu sefer de turnuvada yine ileriye doğru bir yürüyüşe hazırlanıyor.

    Ismael Saibari’nin Alisson’un üzerinden attığı muhteşem çip vuruş, ilk tur maçlarının en güzel gollerinden biriydi. New Jersey’den 1-1’lik bir beraberlikle ayrılsalar da Fas, C Grubu’ndan çıkmak için hem İskoçya hem de Haiti’yi yenebileceğinden emin olmalı.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    7Brezilya ↔️

    Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), geçen Mayıs ayında nihayet Carlo Ancelotti’yi milli takımın başına getirmeyi başardı; ancak İtalyan teknik adam, Cumartesi günü Fas ile oynanacak maç öncesinde Selecao’ya altıncı Dünya Kupası zaferini kazandırmak için önünde ne kadar zorlu bir görev olduğunu bilmiyorsa, artık biliyor.

    Brezilya, özellikle ilk yarıda zaman zaman kaosa varan bir performans sergilese de, Vinicius Jr.’ın muhteşem oyununa borçlu olarak bir puanla kurtuldu. Haiti ve İskoçya ile oynanacak maçlar, Ancelotti’nin en büyük sorunları gidermesine imkân verecektir, ancak eleme turları başladığında iyileştirmelerin yapılmış olması gerekecektir.

  • FBL-WC-2026-MATCH23-POR-CODAFP

    6Portekiz ⬇️

    İşte yine başlıyoruz... Portekiz’in K Grubu’nun açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, şu soru yeniden gündeme gelmek zorunda: Selecção, Cristiano Ronaldo olmadan daha mı iyi olurdu? Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncuya hayranlığını sürdüren Roberto Martinez bu soruyu yanıtlamaktan kaçınmaya devam ediyor; ancak 41 yaşındaki kaptanları forvette dolaşırken Portekiz, hücumda bir kez daha etkisiz kaldı.

    Ronaldo, efsanevi statüsüne yakışır bir turnuva geçirerek Dünya Kupası sahnesinden son kez veda etmek istiyor. Çarşamba günkü maça bakılırsa, turnuvanın en yetenekli kadrolarından birine olumsuz etki ederek mirasını daha da lekeleme ihtimali oldukça yüksek.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Almanya ⬆️

    Almanya’nın Curacao’ya karşı aldığı 7-1’lik ezici galibiyetten, rakibin seviyesi göz önüne alındığında ne kadar ders çıkarmamız gerektiği henüz belli değil; ancak Julian Nagelsmann’ın hücum hattı, Pazar günü E Grubu’na muhteşem bir başlangıç yaparken tam gaz çalışıyordu.

    Jamal Musiala ve Florian Wirtz formda görünürken, Kai Havertz şimdiden gol atmaya başladı; bu da önümüzdeki günlerde Fildişi Sahili ve Ekvador ile oynanacak maçlar öncesinde takımın özgüveninin yüksek olacağı anlamına geliyor.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4İspanya ⬇️

    Turnuva öncesinde İspanya bizim favorimizdi, ancak iki endişemiz vardı: gol fırsatları yaratmak için Lamine Yamal’a aşırı bağımlı olmaları ve gerçek bir 9 numara oyuncusunun eksikliği. Her iki sorun da Atlanta’da Yeşil Burun Adaları ile oynanan utanç verici 0-0 beraberliğinde açıkça ortaya çıktı.

    Yamal en azından yedek kulübesinden çıkıp 20 dakika sahada kalabildi ve onun yakında ilk 11’e dönmesi, İspanya’nın hücum gücünü büyük ölçüde artıracaktır. Ancak güvenilir bir golcüye sahip olmamak, turnuvanın ilerleyen aşamalarında La Roja’ya pahalıya mal olabileceği artık açıkça ortada.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3İngiltere ⬆️

    İngiltere, turnuvanın açılışında Hırvatistan’ı mağlup ettiği maçta mükemmel bir performans sergilemedi, aksine bundan çok uzaktı. Ancak Üç Aslanlar’ın Dallas’ta devre arasından nasıl çıkıp rakiplerini adeta ezip geçtiği, Thomas Tuchel yönetiminde bu yıldızlarla dolu kadronun tüm gücünü ortaya koyduğunda neler yapabileceğinin bir göstergesiydi.

    Harry Kane ve Jude Bellingham, gol konusunda formlarını yakaladılar. Savunmalarının bu yaz şampiyonluğa ulaşacak kadar iyi olup olmadığı konusunda soru işaretleri olsa da, İngiltere’nin hücumu turnuvanın en korkutucu hücumlarından biri.

  • Mbappe Torgetty

    2Fransa ⬆️

    Birçok taraftarın gözdesi olan Fransa, Senegal karşısında ritmini tam olarak yakalamak için yaklaşık bir saate ihtiyaç duydu; özellikle Kylian Mbappé ritmini bulamamış görünüyordu. Ancak Real Madrid’in forveti, Michael Olise’nin muhteşem ters pasını yakalayıp topu Edouard Mendy’nin yanından ağlara gönderdiğinde, Les Bleus’da bir şeyler tıkır tıkır çalışmaya başladı ve maç 3-1’lik galibiyetle sonuçlandı.

    Mbappé'nin galibiyeti perçinleyen muhteşem uzun mesafeli şutu, şu anda ne kadar özgüvenle oynadığını gözler önüne serdi. Mbappé en iyi futbolunu genellikle Dünya Kupası'na saklar; bu da onun için gerçekten çok özel bir yaz olabileceği anlamına geliyor.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    1Arjantin ⬆️

    Hadi, itiraf edin: 38 yaşındaki Lionel Messi’nin altıncı Dünya Kupası’nda etkili olamayacağını düşünenlerden biri miydiniz? Sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun MLS’deki performansı, Avrupa futbolunda adeta bir hafıza kaybına yol açmış gibi görünüyor; ancak Messi, Cezayir’i mağlup ettiği maçta sergilediği muhteşem hat-trick ile taraftarlara yeteneklerini anında hatırlattı.

    Messi, Kansas City’de nadir görülen bir formda görünüyordu; bu da şampiyonluk için diğer favoriler açısından hayli endişe verici bir durum. Teknik direktör Lionel Scaloni, Arjantin’in başında katıldığı hiçbir turnuvayı kazanamama gibi bir durumu yaşamadı ve Abiceleste, önümüzdeki haftalarda bu rekoru kaybetmeye hiç niyetli görünmüyor.