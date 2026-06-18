2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Lionel Messi, Arjantin’i zirveye taşırken İspanya ve Portekiz, grup aşamasına kötü berabere sonuçlarla başlamalarının ardından sıralamada geriledi

Açılış maçlarına bakılırsa, bu yaz bizi harika bir turnuva bekliyor. Ortak ev sahibi ülkeler Meksika ve ABD’nin galibiyetlere koştuğunu, Brezilya’nın Fas’a karşı berabere kaldığını, Almanya’nın zayıf rakibi Curacao’yu ezip geçtiğini, Hollanda ile Japonya’nın klasik bir maç sergilediğini ve Yeşil Burun Adaları ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin sırasıyla güçlü İspanya ve Portekiz’i karşılıklı olarak dikkat çekici beraberliklere zorladığını gördük.

Bireysel açıdan bakıldığında, süperstarlar Kylian Mbappé, Erling Haaland ve Harry Kane, her biri iki gol atarak beklentileri karşıladılar, ancak Lionel Messi, son şampiyon Arjantin formasıyla attığı üç golle bir kez daha gündeme oturdu. Cristiano Ronaldo ise unutulacak bir açılış maçı geçirdi.

Öyleyse, lütfen daha fazlasını istiyoruz. Bir tur geride kaldı ve önümüzde daha çok tur var; GOAL, Kuzey Amerika'daki 48 takımın şanslarını sıralıyor...

Son güncelleme: 9 Haziran 2026.