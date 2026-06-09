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World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Lamal ve Yamal’ın sakatlık sorunlarına rağmen İspanya hâlâ zirvede; Carlo Ancelotti Brezilya’yı yeniden ilk 10’a taşırken, ABD Milli Takımı turnuvanın başlamasına az bir süre kala sıralamada yükseldi

Power rankings
Dünya Kupası
İngiltere
ABD
Brezilya
İspanya
Arjantin
Portekiz
Fransa
Almanya
Hollanda
Meksika
Norveç
İskoçya
Belçika
Kanada
Avustralya
Özbekistan
Ekvator
Güney Kore
Japonya
Ürdün
Yeni Zelanda
İran
Tunus
Kolombiya
Paraguay
Uruguay
Fas
Senegal
Mısır
Cezayir
Gana
Fildişi Sahili
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Katar
Hırvatistan
Yeşil Burun Adaları
İsviçre
Avusturya
Panama
Curacao
Haiti
İsveç
Türkiye
Çek Cumhuriyeti
Bosna Hersek
Kongo D. Cumhuriyeti
Irak
FEATURES

Dünya Kupası'nın yerini hiçbir şey tutamaz. Sadece eleme aşaması bile, kulüp maçlarının asla ulaşamayacağı bir ulusal coşku yaratır; işte bu yüzden, birbiri ardına ülkeler bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek futbol şenliğine katılma hakkını elde ederken, dünyanın dört bir yanında gerçek anlamda neşeli manzaralara tanık olduk. Mart ayında son altı katılımcı kesinleşti; İsveç, Türkiye, Çekya ve Bosna-Hersek Avrupa'daki kalan dört yeri alırken, Irak ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti konfederasyonlar arası play-off'lardan çıktı.

Böylece, dört yıl önce Katar’da kazandıkları kupayı savunmak isteyen Lionel Messi’nin Arjantin’iyle birlikte, heyecan verici bir finalin sahnesi hazır. Ancak, çok sayıda ciddi rakip olduğu için son şampiyonun işi hiç de kolay olmayacak.

Fransa, üst üste üçüncü kez finale çıkacak güce sahip; İspanya, Euro 2024'ü kazandıktan sonra özgüven dolu; Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ise, parlak kariyeri boyunca elinden kaçan tek büyük kupayı kaldırmak için daha iyi bir fırsat bulamayabilir. Diğer yandan, 2014 şampiyonu Almanya, Julian Nagelsmann yönetiminde vites yükseltti; ancak kupa, İngiltere'nin uluslararası arenadaki 60 yıllık acısını sona erdirmekle görevlendirilen bir başka Alman, Thomas Tuchel'e mi gidecek? 

Elbette, ortak ev sahibi ülkeler olan Kanada, Meksika ve ABD de göz ardı edilmemeli; Japonya, Senegal ve Fas gibi takımlar ise sürpriz yapabilecek güçte görünüyor. Peki, büyük açılışın başlamasına sadece birkaç gün kala 48 takımın durumu nasıl? Aşağıda GOAL, tüm zamanların en büyük ve tartışmasız en açık sonuçlu Dünya Kupası'na katılan her ülkenin şansını değerlendiriyor...

Önceki güncelleme: 1 Nisan 2026.

  • curacao Getty Images

    48Curacao ↔️

    Hem yüzölçümü hem de nüfus bakımından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan Curacao, son 10 yılda büyük bir gelişme göstererek dünya sıralamasında 150. sıradan 82. sıraya yükseldi; ancak yine de finallere kalması şaşırtıcı bir başarı. Nitekim, Kasım ayında Kingston'da oynanan ve güçlü favoriler arasında gösterilen Jamaika ile oynadıkları belirleyici grup maçında, Jamaika üç kez direk ve üst direğe çarpmış ve uzatma dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından bir penaltı kararı iptal edilmişti.

    Yedek kulübesinde de dram yaşandı. Deneyimli Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat, Şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti. Ancak Mayıs ayında, Dünya Kupası'na sadece bir ay kala, yerine geçen Fred Rutten'in, oyuncuların baskısı sonucu öncülünü geri getirmek için istifa etmesinin ardından, Advocaat dramatik bir şekilde göreve geri döndü. Advocaat, 78 yaşında turnuva tarihinin en yaşlı teknik direktörü olacak.

    Geçen ay İskoçya'ya 4-1 yenildikleri hazırlık maçı, Mavi Dalga'nın düşük profilli bir oyuncu kadrosuyla Kuzey Amerika'da büyük bir etki yaratmasının pek olası olmadığını ortaya koydu (Manchester United akademisi mezunu Tahith Chong, Premier Lig takipçileri için en tanıdık yüz olacak), ancak bu pek de önemli değil. Curacao zaten tarih yazdı ve ödülü -eğer buna ödül denebilirse- güçlü Almanya ile oynayacağı açılış maçı, ardından da Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak olması.

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  • panamaGetty Images

    47Panama ⬇️

    2018 Rusya Dünya Kupası'nda kalpleri fetheden Panama'nın muhteşem taraftarları, takımlarının CONCACAF elemelerinin son maç gününde doğrudan katılım hakkı kazanan bir sıraya yerleşmesinin ardından, finallere çok sevindirici bir dönüş yapacak. Kırmızı Dalga, Panama City'de 3-0'lık galibiyetle elenmiş olan El Salvador'u bir kenara itti ve bu sonuç, Surinam'ın Guatemala'da 3-1 mağlup olmasıyla birleşince, Thomas Christiansen'in takımı A Grubu'nu birinci sırada tamamladı.

    Kadrolarının gücüne bakıldığında, Dünya Kupası'nın eleme turlarına ulaşmak Los Canaleros için zaten imkansız görünüyordu, ancak Mayıs ayında Brezilya'ya 6-2 yenildiklerini telafi etmek için son hazırlık maçında Bosna-Hersek'i berabere tutarak kolay lokma olmadıklarını kanıtladılar. Ancak İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile eşleşen Panama, ne yazık ki 2018 Rusya'da olduğu gibi grup aşamasındaki üç maçı da kaybedebilir.

  • Chris Wood Haiti vs New ZealandGetty Images

    46Yeni Zelanda ⬇️

    FIFA’nın Okyanusya’ya 2026 Dünya Kupası’nda garantili bir yer ayırma kararı, Yeni Zelanda’nın 2010’dan bu yana ilk kez finallere katılmasını bir formaliteye dönüştürdü; zira OFC’de onlara rakip olabilecek hiçbir takım yok. All Whites'ın Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenerek tur atlamasının ardından savunma oyuncusu Michael Boxall'ın dediği gibi, "Geçtiğimiz kampanyalarda büyük hayal kırıklıkları yaşadık, ancak turnuva genişledikten sonra kendimizden bunu bekliyorduk."

    Şimdi soru, gelecek yıl Kuzey Amerika'da herhangi bir etki yaratıp yaratamayacakları. Mart ayında Şili'ye karşı alınan 4-1'lik galibiyet, en azından sekiz maçlık galibiyetsiz moral bozucu seriyi sona erdirdi, ancak Nottingham Forest forveti Chris Wood'un Yeni Zelanda kadrosundaki tek gerçek üst düzey oyuncu olduğu gerçeğinden kaçınılmaz.

    Bu nedenle, Mısır ve Belçika'nın da yer aldığı gruptan çıkabilmeleri için All Whites'ın açılış maçında İran'ı yenmesi hayati önem taşıyor, ancak hazırlık maçında zayıf rakip Haiti'ye 4-0 yenilmeleri ve İngiltere'ye karşı aldıkları mağlubiyet, başarıya ulaşma ihtimallerinin düşük olduğunu gösteriyor.

  • jordanGetty Images

    45Ürdün ⬇️

    Ürdün, Haziran 2025’te ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanarak tarihe geçti ve bu başarı, ülkenin dört bir yanında coşkulu kutlamalara yol açtı. Ali Olwan'ın hat-trick yaptığı Umman'ı 3-0 yenerek Al Nashama, finallere katılmaya çok yaklaştı ve aynı günün ilerleyen saatlerinde Güney Kore'nin üçüncü sıradaki Irak'ı 2-0 yenmesi sayesinde AFC B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlaması garantilendi.

    Elbette, İsviçre ve Kolombiya'ya karşı oynanan hazırlık maçlarındaki mağlubiyetler pek umut verici olmadığından, final turnuvasında Ürdün'den çok fazla bir şey beklenmiyor. Jamal Sellami'nin takımının çoğu kendi ülkesinde oynuyor, ancak yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari kariyerinin çoğunu Avrupa'da geçirdi ve geçen yıl Montpellier'den Rennes'e transfer oldu.

    Dünya sıralamasında 63. sırada yer alan Ürdün, son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve hatta Katar'da düzenlenen 2023 Asya Kupası'nda ikinci olurken Güney Kore'yi de mağlup etmişti. Ancak Dünya Kupası'ndaki mücadeleleri zorlu geçecek gibi görünüyor. Son 32'ye kalma umudunu sürdürmek için, grup son maçında son şampiyon Arjantin ile karşılaşmadan önce Avusturya veya Cezayir'i yenmeleri gerekiyor.

  • qatarGetty Images

    44Katar ⬇️

    2022'de ev sahibi olarak katıldıkları ilk Dünya Kupası'nda herkesi hayal kırıklığına uğratan Katar, dört yıl sonra bu turnuvada çok daha olumlu bir izlenim bırakmayı hedefliyor. Ancak, iki kez Asya şampiyonu olan bu takımın eleme sürecinde tartışmalar yaşandı. Takımın dördüncü turdaki iki maçını da kendi sahasında oynamasına izin verildi ve Al Rayyan'da Umman ile golsüz berabere kaldıktan sonra, aynı sahada Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek üç takımlı grubunda birinci sırayı elde etti.

    Eski Real Madrid ve İspanya teknik direktörü Julen Lopetegui, Katar'ın eleme sürecinin sonuna kadar takımın başında kaldı ve üçüncü eleme turunda 10 maçta 24 gol yiyen savunmayı sağlamlaştırmada iyi bir iş çıkardı. Lopetegui, Almoez Ali ile AFC grubunda en fazla gol (12) atan golcüye de sahip.

    Ancak Katar, Dünya Kupası kura çekiminde büyük takımlardan kaçmayı başardı ve Kanada, İsviçre ve Bosna-Hersek ile aynı gruba düştü. Ancak BAE'yi yendikten sonra altı maçtır galibiyet alamayan bir takım için eleme turuna kalmak hala uzak bir hedef gibi görünüyor.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-IRQ-BOLAFP

    43Irak ⬆️

    Turnuvaya katılmaya hak kazanan 48. ve son takım olan Irak’ın en son bir Dünya Kupası’nda oynamasının üzerinden 40 uzun yıl geçti. 2023'te başlayan ve beş eleme turunu içeren zorlu bir mücadelenin ardından Asya'nın tek konfederasyonlar arası play-off hakkını elde eden Irak, Kasım 2025'te iki maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni kıl payı yenerek, turnuvaya kimlerin katılacağını belirleyecek Bolivya veya Surinam ile karşılaşmaya hak kazandı.

    Sonunda Mart ayında Bolivya ile karşılaştılar ve Orta Doğu'da patlak veren savaş nedeniyle hazırlıkları ve seyahatleri aksamasına rağmen Meksika'da Güney Amerika ülkesini 2-1 mağlup ettiler. Bu zafer, maçın sonunda sinirleri yıpratan dokuz dakikalık uzatma süresini atlatmalarını gerektirdi.

    Bu tarihi zafer, Irak'a bu Dünya Kupası'nda 2018 şampiyonu Fransa, Afrika'nın güçlü takımı Senegal ve sürpriz aday Norveç ile birlikte "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan gruba girme hakkı kazandırdı. Irak, bu turnuvada en büyük sürpriz aday olacak, ancak en büyük sahneden dört on yıl uzak kaldıktan sonra, bu durum onları hiç umursamayacak. Hazırlık döneminde İspanya ile oynadıkları dostluk maçı, dünyanın en iyileriyle kendilerini sınama hakkını kazandıklarını gösteriyor.

  • Haiti v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Haiti ⬆️

    Haiti’nin, Dünya Kupası finallerine ilk kez katıldığından 52 yıl sonra ikinci kez eleme turlarını geçmesi, adeta bir mucize. CONCACAF elemelerinde en güçlü üç takımın (Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkeleri ABD, Meksika ve Kanada) yer almaması elbette yardımcı oldu, ancak kimse Les Grenadiers'in Kosta Rika ve Honduras'ın da bulunduğu bir grubu zirvede bitirebileceğine inanmıyordu - özellikle de Sebastien Migne'nin takımı, 2010'daki depremden bu yana Haiti'yi sarsan çatışmalar nedeniyle tüm iç saha maçlarını Curacao'da oynamak zorunda kaldığı için. 

    Hala Karayip adasını ziyaret edemeyen ve yerel oyuncular hakkında bilgi almak için Haiti Futbol Federasyonu yetkililerine güvenmek zorunda kalan Migne'nin elinde özellikle güçlü bir kadro bulunmuyor. Ancak, Wolves'un Fransa doğumlu orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde'ı Haiti için oynamaya ikna eden Migne'nin ardından, Sunderland'ın forveti Wilson Isidor da aynı yolu izleyerek, Brezilya, Fas ve İskoçya'nın yer aldığı zorlu bir grupta sürpriz yapma umutlarını artırdı.

    Haitililerin turnuva öncesi son hazırlıkları arasında Yeni Zelanda'ya karşı 4-0'lık etkileyici bir galibiyet ve Peru'ya karşı Isidor'un milli formasıyla ikinci golünü attığı, az farkla kaybedilen bir maç yer aldı.

  • Iran v Gambia - Friendlies ANTALYA, TURKIYE - MAY 29: Players of Iran National Football Team celebrate after their teammate Mehdi Taremi (9) scored a goal during a friendly football match against Gambia at Titanic Mardan Palace Sports Complex in Antalya, Turkiye on May 29, 2026. Orhan Cicek Anadolu Antalya Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. Copyright: x2026xAnadoluxOrhanxCicekx

    41İran ⬇️

    İran, Mart 2025’te Tahran’da ikinci sıradaki Özbekistan ile oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etti; bu sonuç, ev sahibi takımın AFC A Grubu’nu ilk iki sırada bitirmesini garantiledi. Beklendiği gibi Mehdi Taremi belirleyici oldu; Olympiakos’un forveti, Sardar Azmoun’un bir kez daha ustaca desteğiyle ülkesinin her iki golünü de attı.

    İran'ın oyuncu kadrosu çok derin değil - 2025 CAFA Uluslar Kupası'nda Özbekistan'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetteki zayıf performans da bunu ortaya koydu - ancak deneyim açısından kesinlikle bir eksiklikleri yok ve şu anda dünya sıralamasında 21. sırada yer alan bu takım hafife alınmamalı. Bu, İran'ın üst üste dördüncü kez katıldığı finalleri olacak ve Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda gibi nispeten kolay bir grupta yer alan İran, yedinci denemesinde ilk kez grup aşamasını geçebilir.

    Ancak, Team Melli'nin hazırlıkları ve hatta turnuvaya katılımı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı nedeniyle tam bir kaosa sürüklendi; ABD Başkanı Donald Trump, Taremi ve arkadaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği için oynamalarının "uygun" olmayacağını kamuoyuna açıkladı. Tüm grup maçları ABD'de oynanmasına rağmen, turnuva merkezini Arizona'nın Tucson kentinden Meksika'ya taşıyarak burayı üs olarak kullanmak zorunda kaldılar ve vize ve stadyum erişimi konusunda yaşanan gerginlik nedeniyle her maç için uçakla seyahat etmek zorunda kalacaklar.

    Azmoun da kadroya alınmadı; haberlere göre, sadakatsizlik olarak algılanan bir sosyal medya paylaşımıyla İran hükümetini kızdırdığı iddia ediliyor.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    40Suudi Arabistan ⬆️

    1994 yılında ABD’de düzenlenen turnuvaya ilk kez katıldıklarından bu yana sekizinci kez Dünya Kupası’na geri dönen Suudi Arabistan, Ekim ayında nihayet turnuvaya katılma hakkını elde edene kadar zorlu bir eleme sürecinden geçmek zorunda kaldı.

    Roberto Mancini, Asya Kupası'ndaki kötü performans ve Ekim 2024'teki Dünya Kupası elemelerine hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından, göreve geleli bir yıldan biraz fazla bir süre sonra teknik direktörlükten istifa etti ve yerine selefi Herve Renard yeniden atandı. Fransız teknik direktörün yönetimindeki performanslar istikrarlı olmasa da, Suudiler Asya elemelerinin dördüncü turunda attıkları gollerle Irak'ı geride bırakarak kura çekimine katılma hakkı kazandılar - ancak her iki maçı da Cidde'de oynayabilmeleri bu konuda önemli bir avantaj sağladı.

    Ancak Renard, Mısır ve Sırbistan'a karşı oynanan hazırlık maçlarında alınan yenilgilerin ardından Nisan ayında görevden alındı ve turnuvaya iki aydan az bir süre kala yerine eski Yunanistan milli takım oyuncusu Georgios Donis getirildi. Suudi Pro Ligi'ne yabancı süperstarların akını, birçok oyuncunun kulüp kadrolarından çıkarılmasına neden olarak milli takım üzerinde olumsuz bir etki yaratmış gibi görünüyor ve 2022'de Arjantin'e karşı elde edilen şok galibiyetin tekrarlanması şu anda uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

  • cape verde Getty Images

    39Yeşil Burun Adaları ⬆️

    Yeşil Burun Adaları, bu yazki büyük turnuvaya katılma hakkını elde etmek için soğukkanlılığını koruyarak, nüfus bakımından Dünya Kupası’na katılan üçüncü en küçük ülke olacak. Mavi Köpekbalıkları, Ekim ayında Eswatini’yi 3-0 mağlup ederek eleme grubunda birinci sırayı garantiledi ve böylece turnuvaya ilk kez katılmayı başardı; bu başarıda, Afrika’nın geleneksel futbol gücü Kamerun’un dört puan önünde bitirmeleri de büyük rol oynadı.

    Bu takım, kesinlikle büyük isimlerden oluşan veya zengin bir futbol federasyonunun desteğini alan bir takım değil. Örneğin, Shamrock Rovers'tan Pico Lopes, profesyonel sosyal ağ platformu LinkedIn üzerinden takıma katıldı. Ayrıca, 2023'teki AFCON'da çeyrek finale yükselmesinden bu yana, takımı temsil etmek için gönüllü olan uygun oyuncuların katılımından da faydalandılar.

    Bu nedenle, Cape Verde, İspanya ve Uruguay'ın da yer aldığı Dünya Kupası grubunda açık ara en zayıf takım olacak, ancak Suudi Arabistan ile oynayacakları maçı kazanabileceklerini düşünüyorlar. Son hazırlık maçlarında hem Sırbistan'ı hem de Bermuda'yı 3-0 gibi ezici skorlarla yenmeleri, onlara moral verecektir.

  • tunisia Getty Images

    38Tunus ⬇️

    Tunus’un üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine kalacağına dair hiçbir zaman gerçek anlamda bir şüphe yoktu. Ancak, Afrika Uluslar Kupası’ndaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Sami Trabelsi’nin teknik direktörlük görevinden alınarak yerine Sabri Lamouchi’nin getirilmesiyle, takımın geleceği şu anda belirsizlikle kaplı.

    Eski stoper Trabelsi, bu göreve geçen yılın Şubat ayında geri dönmüş ve Kartaca Kartalları'nın hiç gol yemeden 2026 Dünya Kupası'na katılmasını sağlamıştı. Ancak Trabelsi için talihsiz bir şekilde, Afrika Uluslar Kupası Tunus için bir felaket oldu. Tunus, Kazablanka'daki maçta 90 dakikadan fazla süre boyunca 10 kişiyle oynayan Mali'ye penaltılarda yenildi.

    Lamouchi'nin, özellikle kadroda dünya klasmanında kaliteli oyuncuların çok az olması nedeniyle, Hollanda ve Japonya'nın da yer aldığı Dünya Kupası grubundan Tunus'u çıkarmak çok zor olacak. Son hazırlık maçında Belçika'ya 5-0 gibi ağır bir yenilgi almak pek de umut verici değildi ve bu, 10 kişiyle oynayan Avusturya'ya karşı 1-0 yenilginin ardından geldi.

  • Uzbekistan v Venezuela - FIFA Series 2026Getty Images Sport

    37Özbekistan ⬇️

    Sayısız kıl payı kaçırılan fırsat ve pek çok hayal kırıklığının ardından Özbekistan, bu yaz nihayet ilk kez Dünya Kupası finallerinde boy gösterecek. Eleme süreci hiç de kolay geçmedi. Srecko Katanec, Ocak ayında sağlık sorunları nedeniyle teknik direktörlük görevinden ayrılmak zorunda kaldı ve eski orta saha oyuncusu Timur Kapadze, Slovenyalı teknik adamın başlattığı işi tamamlayarak Haziran 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanan ve AFC A Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyen nefes kesici 0-0 beraberliği elde etti. 

    Ancak, İtalya efsanesi Fabio Cannavaro, Kapadze'nin yardımcılığında bu Asya ülkesinin ilk Dünya Kupası macerasını yönetecek. Dünya Kupası şampiyonu Cannavaro'nun görevi umut verici bir şekilde başladı; Beyaz Kurtlar, Kasım ayında düzenlenen Al Ain Uluslararası Kupası'nda (bir dostluk turnuvası) yarı finalde Mısır'ı yenip finalde İran'ı penaltılarda mağlup ettikten sonra, 2026 FIFA Serisi'nde Gabon ve Venezuela'yı da mağlup etti. 

    Açık olan bir şey var ki, Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda eleme turuna çıkma konusundaki inkar edilemez derecede zayıf umutları, Manchester City'nin stoper oyuncusu Abdukodir Khusanov'un liderliğindeki güçlü savunmaya bağlı olacak. Bu savunma, Kolombiya ve Portekiz ile oynanacak ilk iki grup maçında Luis Diaz ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncuları durdurmakla görevli olacak. Ardından ise DR Kongo ile kazanılması zorunlu bir karşılaşma bekliyor.

  • Antoine Semenyo Ghana 2026Getty Images

    36Gana ⬇️

    Gana'nın Dünya Kupası hazırlıkları hiç de ideal geçmedi; eski teknik direktör Otto Addo, Avusturya'ya karşı 5-1'lik utanç verici bir mağlubiyetin de dahil olduğu dört dostluk maçında üst üste alınan yenilgilerin ardından Mart ayı sonunda görevden alındı. Addo'nun yerine Nisan ayında, bu yaz Umman'ı turnuvaya taşıyamayan eski Manchester United yardımcısı Carlos Quieroz getirildi. Quieroz, göreve geldikten sonraki ilk iki maçında galibiyet alamadı; Meksika'ya yenildi ve Galler ile berabere kaldı.

    Manchester City'nin yıldızı Antoine Semenyo hücumda liderlik yapacak olsa da, Black Stars'ın şansları, Tottenham'daki sezonunu yarıda kesen uyluk kasındaki sakatlığından kurtulamayan Mohammed Kudus'un yokluğuyla da daraldı. Bu nedenle, özgüven eksikliği çeken bir takım, İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın bulunduğu Dünya Kupası grubunda zorlu bir mücadeleye girecek.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-COD-JAMAFP

    35Demokratik Kongo Cumhuriyeti ⬆️

    Eski bir İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin 52 yıllık acı verici bekleyişini sona erdirerek Dünya Kupası’na katılmasını sağlayan kahraman oldu. Eski Manchester United ve şu anki Burnley savunma oyuncusu Axel Tuanzebe, Mart ayında Meksika'da Jamaika ile oynanan kıtalararası play-off maçında, eskiden Zaire olarak bilinen ülke için 100. dakikada galibiyet golünü attı. Les Leopards, eleme grubunda Senegal'in ardından ikinci sırada bitirerek play-off'a kalmak için Afrika'nın futbol devleri Kamerun ve Nijerya'yı elemişti.

    K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan bekliyor ve kadroda West Ham'dan Aaron Wan Bissaka, Sunderland'dan Noah Sadiki ve Newcastle'ın forveti Yoane Wissa gibi bazı iyi oyuncular bulunuyor. Danimarka ile oynadıkları maçta saygın bir beraberlikle ısındılar, ancak bu kadar uzun bir bekleyişin ardından Kongolu taraftarlar ve oyuncular, Dünya Kupası'na katılmaktan dolayı kesinlikle çok mutlu olacaklardır.

  • Oswin Appollis South Africa 2026Getty Images

    34Güney Afrika ⬆️

    2010'da ev sahipliği yaptıklarından bu yana ilk kez ve kendi başlarına sadece üçüncü kez, Güney Afrika Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı; ancak CAF C Grubu'ndaki sağlam performanslarına rağmen bu fırsatı neredeyse kaçırıyorlardı. Eylül ayında Lesoto'ya karşı oynanan maçta oynama hakkı olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmeleri, onlara üç puana mal oldu ve bu nedenle, yerlerini garantilemek için son maçta Ruanda'yı yenmeleri ve Nijerya'nın da kendilerine yardım etmesi gerekiyordu.

    2023 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselmesi, Bafana Bafana'nın yaklaşık on yıllık bir durgunluk döneminden sonra tekrar rayına oturduğunu göstermişti, ancak bu yılki hayal kırıklığı yaratan son 16 turunda elenmesi, hem saha içinde hem de saha dışında hala çok fazla işleri olduğunu ortaya koydu. Elbette Belçikalı teknik direktör Hugo Broos, Güney Afrika'da büyük tartışma konusu haline gelen yapısal sorunlar konusunda pek bir şey yapamaz, bu yüzden "artık gözümüzü Dünya Kupası'na dikmiş olarak gelecekteki hedeflerimize hazırlanmaya" odaklanmaya devam ediyor.

    Kura, büyük ölçüde yerli süper güç Mamelodi Sundowns'a dayanan takım için nispeten iyi çıktı. 16 yıl önce olduğu gibi, Güney Afrika turnuvaya Meksika ile başlayacak, ardından Çekya ile karşılaşacak ve grup aşamasını Güney Kore ile tamamlayacak. Bu kesinlikle en kötü fikstür değil, ancak AFCON'da Mısır ve Kamerun'a karşı alınan mağlubiyetler ve geçen ay Nikaragua ile oynanan hazırlık maçında galibiyet elde edilememesi göz önüne alındığında, Bafana Bafana için bu fikstürü başarıyla geçmek çok zor olabilir.

  • australiaGetty Images

    33Avustralya ⬆️

    Avustralya, Haziran 2025’te Suudi Arabistan’ı deplasmanda yenerek (o maçta beş gol farkla yenilmemesi bile yeterli olacaktı) 2026 Dünya Kupası’na katılımını kesin bir şekilde garantiledi; ancak asıl elemeyi garantileyen, bundan beş gün önce Japonya’ya karşı alınan 1-0’lık galibiyetti.

    Socceroos şimdi üst üste altıncı kez finallere katılmayı hedefliyor, ancak şu anki haliyle bu yıldızsız kadro, 2006 ve 2022'de elde edilen son 16 turu başarılarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor. Tony Popovic'in Eylül 2024'te Graham Arnold'un yerine teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana performanslar kesinlikle iyileşti ve Mohamed Toure, Nestory Irankunda ve Alessandro Circati gibi heyecan verici genç oyuncuların ortaya çıkması, Avustralya futbolu için daha parlak bir geleceğe işaret ediyor.

    Grup aşamasında büyük takımlarla karşılaşmamaları, onlara en azından son 32'ye kalma şansı veriyor. Son hazırlık maçında İsviçre ile berabere kalmaları ve Meksika'ya karşı az farkla yenilmeleri, Avustralyalıların Türkiye, ABD ve Paraguay ile oynayacakları maçlardan yeterli puanı toplayarak eleme turlarına sızabileceklerini gösteriyor.

  • Kerim AlajbegovicGetty Images

    32Bosna Hersek ⬆️

    Bosna-Hersek, İtalya’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamamasının sebebi oldu. H Grubu’ndan doğrudan çıkma şansını, son eleme maçında Avusturya’nın son dakikalarda attığı beraberlik golüyle acı bir şekilde kaçıran İtalya’nın, play-off’larda dört kez şampiyon olan Azzurri ile aynı kolda eşleşmesi üzerine, Bosnalıların turnuvaya katılabileceğine inanan pek kimse yoktu; ancak onlar olağanüstü bir sürpriz yarattılar.

    Yarı finalde, her zaman formda olan Edin Dzeko'nun 86. dakikada attığı golle ülkesine bir kez daha hizmet etmesinin ardından, Galler'i penaltılarla elediler ve sadece dört gün sonra, Alessandro Bastoni'nin ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından 1-0 geride oldukları maça geri dönerek, penaltı atışlarında İtalyanların kalbini kırdılar.

    Bu koşullar altında turnuvada yer almaktan memnun olsalar da, Bosna-Hersek, ev sahibi Kanada, İsviçre ve Katar'dan oluşan Dünya Kupası grubundan çıkma şansını yüksek görüyor. Bu, 40 yaşındaki Dzeko için neşeli bir veda olacak ve Dzeko, 18 yaşındaki gelecek vaat eden Kerim Alajbegovic ile birlikte yıldızlaşmayı umuyor. Ancak, Kuzey Makedonya ve Panama ile oynanacak hazırlık maçları bu havayı biraz bozabilir.

  • czechia Getty Images

    31Çekya ⬆️

    Çekya, Dünya Kupası sahnesine dönmek için 20 yıllık bekleyişini sonlandırdı; eleme grubunda Hırvatistan’ın çok gerisinde ikinci sırada bitirdikten sonra Mart ayında play-off’ları geçerek yerlerini kazanmanın getirdiği ek bir coşkuyu da yaşadı.

    Yarı final ve finalde de işleri kesinlikle zorlaştırdılar; Çekler, Prag'da sadece 23 dakika sonra İrlanda'ya 2-0 gerideyken, yarı finalde dramatik bir geri dönüşe imza attı. Ladislav Krejci'nin 86. dakikadaki golü maçı uzatmaya götürdü ve Wolves oyuncusu, penaltı atışlarında galibiyet golünü attı. Danimarka ile oynadıkları final maçında da dram eksik olmadı; iki takım uzatmalarda da gol atarak skoru eşitledi. Danimarkalılar, 120 dakika boyunca istatistiklerde üstünlük kurmalarına rağmen, dört penaltı vuruşundan üçünü kaçırarak Çekya'ya galibiyeti hediye etti.

    Sonuç olarak Çekler, ev sahibi Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte A Grubu'nda yer aldı. Pavel Sulc ve Patrik Schick gibi yetenekli hücum oyuncularına sahip olsalar ve savunmada sağlam olsalar da, turnuvada çok ileriye gitmeleri büyük bir sürpriz olur. Ayrıca, Kosova ve Guatemala'ya karşı hazırlık maçlarında aldıkları galibiyetlerin pek bir anlamı olmadığı da hissediliyor.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    30Kanada ↔️

    Kanada, Jesse Marsch yönetiminde kesinlikle gelişme kaydetti; dünya sıralamasında 30. sıraya yükselmiş olmaları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak Amerikalı teknik direktör göreve geldiğinden beri her şey yolunda gitmedi. Haziran ayında CONCACAF Altın Kupa çeyrek finalinde Guatemala'ya yenilmeleri büyük bir utançtı ve Avustralya'ya karşı oynadıkları hazırlık maçındaki yenilgi de hiç iyiye işaret değildi. Ancak, Dünya Kupası elemelerine katılan diğer takımlar olan Kolombiya, Ekvador ve Tunus ile son zamanlarda oynadıkları berabere kalan maçlar, Kanadalıların en üst düzeyde rekabet edebileceğini kanıtladı.

    Nitekim, Marsch'ın geçen yılın Mayıs ayında görevi devraldıktan kısa bir süre sonra Kanada'yı 2024 Copa America'da dördüncü sıraya taşıdığı unutulmamalıdır; bu, tartışmasız ülkenin futbol tarihindeki en büyük başarı olarak kabul edilir. Elbette şimdi önündeki zorluk, Dünya Kupası'nda daha da büyük bir etki yaratmaktır. Kanada, daha önce sadece iki kez (1986 ve 2022) finallere kalmış ve her iki seferde de grup maçlarının üçünü de kaybetmişti. Ancak, turnuvanın açılış maçında İtalya yerine Bosna-Hersek ile karşılaşacak olmaları ve ardından Katar ve İsviçre ile oynayacak olmaları, eleme turlarına yükselme umutlarını şüphesiz artırdı.

    Geçtiğimiz yıl boyunca sakatlık sorunlarıyla boğuşan kaptan Alphonso Davies'in form durumu elbette kilit öneme sahip olacak, ancak yıldız forvet Jonathan David'in geçen yaz Juventus'a katıldığından beri kaybettiği golcü kimliğini yeniden kazanması muhtemelen daha da önemli. 

  • South Korea v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    29Güney Kore ⬇️

    Güney Kore'nin önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılması, Taeguk Savaşçıları'nın son 10 turnuvada da yer almış olması nedeniyle hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu sefer eleme turlarını yenilgisiz tamamlayarak kupaya katılma hakkını elde eden takım, son maçında Kuveyt'i 4-0 mağlup ederek bu seriyi noktaladı.

    Ancak her şey o kadar da kolay olmadı; Irak'ı yenerek işi bitirmeden önce üç maç üst üste berabere kaldılar ve efsanevi kaptan Son Heung-min dahil olmak üzere birçok önemli oyuncunun yaşı ilerliyor. Yine de teknik direktör Hong Myung-bo, 2023 Asya Kupası'nda Ürdün'e karşı şok edici bir yarı final yenilgisinin ardından Kore'yi tekrar rayına oturtmayı başardı. Bu yenilgi, Jürgen Klinsmann'ın teknik direktörlükten kovulmasına neden olmuştu. Yeni teknik direktör, Dünya Kupası öncesinde kadroyu gençleştirmeye şimdiden başladı.

    Ancak, son aylarda Brezilya ve Fildişi Sahili'ne karşı alınan ağır yenilgiler, kura çekimi onlar için çok da kötü geçmemiş olsa bile, 2002 Dünya Kupası'nda elde ettikleri dördüncülüğe yaklaşabileceklerini kimse tahmin etmiyor. Güney Kore, oldukça dengeli bir grup olan A Grubu'nda Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile eşleşti.

  • Scotland v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    28İskoçya ⬇️

    İskoçya, Hampden Park’ta Danimarka ile oynadığı, kazanması gereken maçta uzatma dakikalarında iki gol atarak, olabilecek en dramatik şekilde eleme turunu geçip 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Doğrusu, Danimarkalılar 10 kişi kalmış olsalar da daha iyi oynayan taraftı, ancak İskoçlar olağanüstü bir mücadele ruhu ve bitmek bilmeyen bir kalite sergiledi. Nitekim, şimdiden efsane haline gelen 4-2'lik galibiyette Scott McTominay, Kieran Tierney ve Kenny McLean'ın attığı goller hepsi de muhteşemdi.

    Ancak İskoçya'nın ilk kez bir Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçecek kadar yeterli kaliteye sahip olup olmadığı tartışmaya açık bir konu; özellikle de Mart ayında Japonya ve Fildişi Sahili'ne karşı arka arkaya alınan dostluk maçı yenilgilerinden sonra. Unutmayın, bu takım Euro 2024 elemelerinde etkileyici bir performans sergilemişti ancak Almanya'da berbat bir performans gösterdi ve Clarke'ın takımını Brezilya ve Fas ile aynı gruba yerleştiren zorlu kura, Kuzey Amerika'daki görevlerini hiç de kolaylaştırmadı.

    Yine de Haiti'yi kolayca yenmeleri gerekir ve Tartan Army'nin desteğiyle, en azından grubunda üçüncü sırayı almak için ihtiyaç duydukları diğer puanı kazanma şansı var.

  • Riyad Mahrez Algeria(C)Getty Images

    27Cezayir ⬆️

    12 yıllık bir aradan sonra Cezayir, CAF elemelerinde bir maç kala yerini garantileyerek 2026 Dünya Kupası finallerine geri dönecek. Bu ara dönemde, 2019 Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan ancak aynı turnuvanın grup aşamasında üç kez daha tek bir maç bile kazanamadan elenen Çöl Tilkileri için inişli çıkışlı bir süreç yaşandı. Bu yılki turnuvada ise son 16 turunda Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yendiler, ancak Nijerya'ya 2-0 yenildiler. Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), bu mağlubiyetin "sorgulanmalara yol açan ve yaygın bir öfkeye neden olan" hakem kararlarından aşırı derecede etkilendiğini düşündü.

    Doğrusu, sergilenen performansın içler acısı niteliği göz önüne alındığında, bu bir dikkatleri başka yöne çekme girişimi gibi görünüyordu ve FAF'ın hakemleri eleştirirken, aynı zamanda Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte taraftarlara Vladimir Petkovic ve oyuncularına destek konusunda birleşik kalmaları çağrısında bulunması da anlamlıydı. Milli takımın açıkça "yeniden yapılanma aşamasından geçtiği" görülüyor ve Mohamed Amoura eleme maçlarında 10 gol atarak gerçekten öne çıkmış olsa da, takım endişe verici bir şekilde 35 yaşındaki Riyad Mahrez'e bağımlı kalmaya devam ediyor.

    Yine de Cezayir, son şampiyon Arjantin'in de yer aldığı Dünya Kupası grubunu lider bitirme şansı olmasa da, geçen hafta Hollanda'yı dostluk maçında mağlup ettikten sonra, sadece Ürdün'ü değil, Avusturya'yı da geride bırakabileceğine inanıyor.

  • FBL-FRIENDLY-MEX-BELAFP

    26Meksika ↔️

    Jaime Lozano, 2023 yılında Meksika'yı Gold Cup şampiyonluğuna taşıdı; ancak geçen yılki feci Copa America performansının ardından görevinden alındı. El Tri, Jamaika, Venezuela ve Ekvador'un yer aldığı ve çok kolay geçmesi beklenen gruptan çıkmakta büyük bir başarısızlık yaşamıştı. Sonuç olarak, Javier Aguirre yeniden takımın başına geçti ve bu kez, Dünya Kupası'ndan sonra baş antrenörlük görevini devralması planlanan efsanevi Rafael Marquez'den yardım alıyor.

    Aguirre'nin üçüncü dönemi şu ana kadar oldukça hareketli geçti. Meksika, Honduras'a karşı ilk maçta aldığı şok yenilgiden (bu maç sırasında teknik direktör, ev sahibi taraftarların attığı bir bira kutusuyla vurulmuştu!) sonra toparlanarak geçen Mart ayında Nations League'i kazandı. Ardından Haziran ayında Houston'da düzenlenen Gold Cup finalinde ABD'yi 2-1 yenerek bir kupa daha kazandı. 

    Son derece öngörülemez bir performans sergileyen Meksika, 2025'te başka bir galibiyet alamadı, ancak 2026'ya üç galibiyetle başladı ve ardından Avrupa'nın devleri Portekiz ve Belçika ile berabere kalarak, El Tri'nin 1986'da turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşma umutlarını yeşertti.

  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    25Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa, Uruguay'ı Dünya Kupası'na taşıyor ve bu, renkli karakterleri ve hücum futbolunu seven herkes için sevindirici bir haber. ‘El Loco’, futbol tarihinin en ikonik teknik direktörlerinden biri ve kimse onun bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin edemiyor!

    Uruguay, 2024 Copa America'da yarı finale yükselirken Brezilya'yı mağlup etmenin yanı sıra, Dünya Kupası elemelerinde de Selecao'dan 4 puan aldı ve hatta Buenos Aires'te Arjantin'i yenmeyi başardı. Ancak iki kez dünya şampiyonu olan takım, 2025'te istikrar ve akıcılık konusunda zorlandı ve ABD'ye 5-1 yenilmesi alarm zillerini çaldırdı ve Bielsa'yı birkaç gün sonra düzenlenen olağanüstü bir basın toplantısında karakteri ve yöntemleri üzerine düşünmeye sevk etti.

    Neyse ki o zamandan beri durum biraz sakinleşmiş görünüyor ve Mart ayındaki milli maç aralarında İngiltere ve Cezayir ile oynanan ve berabere sonuçlanan iki maç, Uruguay'ın Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu gruptan çıkmak için hala yeterli istikrara sahip olduğunu gösteriyor gibi görünüyor - her ne kadar İspanya ile birincilik için rekabet etmek onlar için imkansız olsa da. Ama kim bilir?! Uruguay, Dünya Kupası öncesindeki günlerde herhangi bir hazırlık maçı oynamamaya karar vererek, turnuvanın en öngörülemez takımı olma statüsünü pekiştirdi.

  • Japan v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    24Paraguay ↔️

    Paraguay, son bir yıl içinde çok büyük bir yol kat etti – ve bunun başlıca nedeni teknik direktör Gustavo Alfaro. La Albirroja, 2024 Copa America'da ilk turda elenmiş ve grup maçlarının üçünü de kaybetmişti, bu da Daniel Garnero'nun görevden alınmasına neden olmuştu. Alfaro görevi devraldığından beri harikalar yarattı; Paraguay, 10 maçlık yenilmezlik serisi sırasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı yenerek formunda ani bir yükseliş kaydetmesi sayesinde Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

    Geçen yıl Haziran ayında Sao Paulo'da Brezilya'ya 1-0 yenilerek ilerleyişleri durdurulsa da, Paraguay Eylül ayında Ekvador ile golsüz berabere kalarak 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti. Dolayısıyla Alfaro'nun elinde dünya çapında bir forvet bulunmasa da (Miguel Almiron muhtemelen en büyük gol tehdidi!), Palmeiras'ın tecrübeli stoperi Gustavo Gomez'in liderlik ettiği, genellikle aşılması çok zor olan muhteşem bir savunma hattına sahip. Bu nedenle, turnuva arifesinde forvet Julio Enciso'nun sakatlığıyla umutları daralmış olsa da, ABD, Türkiye ve Paraguay'ın yer aldığı dengeli ancak kalitesi oldukça düşük bir gruptan çıkma şansı var.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLOAFP

    23İsveç ⬇️

    Arka kapıdan sızmak diye buna denir! İsveç, felaketle sonuçlanan eleme mücadelesinde tek bir maç bile kazanamadı ve grubunda sonuncu olarak (hem de İsviçre, Kosova ve Slovenya’nın gerisinde) utanç verici bir sonuca imza attı. Peki, nasıl oldu da Dünya Kupası'na katılabildiler? Bu soruyu cevaplamak için 2024 yılının Kasım ayına geri dönmemiz gerekiyor. İsveçliler, Azerbaycan, Estonya ve Slovakya'nın yer aldığı Uluslar Ligi C grubunu zirvede bitirerek play-off'lara katılma hakkı kazandılar - ve bu fırsatı elde etmek için B Ligi'nden düşmüşlerdi.

    Bununla birlikte, play-offlar öncesinde Jon Dahl Tomasson'u kovup eski West Ham, Chelsea ve Brighton teknik direktörü Graham Potter'ı göreve getirme kararı ciddi meyveler verdi; İngiliz teknik adam, Ukrayna ve Polonya'yı yenerek takımın finallere katılmasını sağladı.

    Alexander Isak'ın sahalara dönmesi büyük bir moral kaynağı olurken, Viktor Gyokeres de Arsenal'in Premier League şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı. Ancak, Norveç'e karşı alınan dostluk maçı yenilgisi ve Yunanistan ile oynanan ikna edici olmayan beraberlik nedeniyle bu İsveç takımının gerçek gücü konusunda şüpheler devam ediyor. Ayrıca, İsveç daha zorlu gruplardan birinde (Hollanda, Japonya ve Tunus) yer alıyor.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    22Ekvador ⬇️

    Ekvador, Güney Amerika elemelerinde rakip takımlar için tam bir kabus oldu – ki bu, savunmalarının başında Paris Saint-Germain’in stoperi Willian Pacho’nun bulunması ve Chelsea’nin top kazanma makinesi Moises Caicedo’nun koruma görevini üstlenmesi göz önüne alındığında belki de o kadar da şaşırtıcı değil. CONMEBOL'da hiçbir takım Ekvador kadar az gol yemedi (18 maçta sadece 5 gol), ayrıca 13 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ekvador'un aldığı iki yenilgi ise Brezilya ve Arjantin deplasmanlarında oldu; Ekvador, Güney Amerika sıralamasında ikinci sırayı garantilemek için oynadığı son eleme maçında Arjantin'i kendi sahasında mağlup etmişti.

    Ne yazık ki teknik direktör Sebastian Beccacece, forvet hattında bolca yetenekli oyuncuya sahip değil (35 yaşındaki Enner Valencia, takımın en iyi gol kaynağı olmaya devam ediyor) ve bu nedenle Ekvador çok fazla maçta berabere kalıyor. Nitekim Mart ayı milli maç aralarında hem Fas hem de 10 kişiyle oynayan Hollanda ile berabere kaldılar.

    Ancak Ekvador, Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakipleri Almanya ve Fildişi Sahili'ni çileden çıkarmak için çok iyi donanımlı. Bu iki maçtan sadece bir puan alsalar bile, 2022'deki grup aşamasından elenmelerinin telafisi için muhtemelen yeterli olacağını biliyorlar, zira Curacao'yu yenmeleri kesin gibi görünüyor.

  • TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGYAFP

    21Mısır ⬆️

    Afrika futbolunda Mısır kadar başarılı bir takım için Dünya Kupası'na katılma sicili oldukça yetersiz. Firavunlar, son 11 Afrika Uluslar Kupası finalinin beşinde yer aldı ve bunlardan üçünü kazandı; ancak 2026, 1990'dan bu yana dünya sahnesinde yer alacakları sadece ikinci kez olacak. Bir önceki kampanyaları da pek iç açıcı değildi; 2018'de pek de zorlu görünmeyen bir grupta üç maçı da kaybettiler. Bu nedenle Mısır'ın tecrübeli oyuncuları, Dünya Kupası'nda büyük bir etki yaratmaya kararlı olacaklar; bunların başında da Mohamed Salah geliyor. 

    Bu üretken kanat oyuncusunun Liverpool kariyeri kötü bir şekilde sona ermek üzere olabilir, ancak Salah, Kuzey Amerika'ya giden yolda attığı dokuz golle ülkesinin talismanı olmaya devam ediyor ve Manchester City'nin çok yönlü forveti Omar Marmoush ile birlikte tehditkar bir forvet hattı oluşturuyor. Teknik direktör Hossam Hassan ayrıca, 10 eleme maçında sadece iki gol yiyen iyi organize olmuş bir savunmaya sahip. 

    Bu yılki Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselmesiyle de görüldüğü gibi, Avrupa'da oynayan sadece üç oyuncuyu kadrosunda bulunduran Mısır, Salah'a büyük ölçüde bağımlıdır. Ancak geçen ay Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup etmeleri ve İspanya ile berabere kalmaları, takımın genel gücünün küçümsenmemesi gerektiğini kanıtladı. Salah şüphesiz kilit isim olacak ve eğer tam formunda ve formundaysa, ülkesini Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu gruptan çıkaramalıdır.

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    20Amerika Birleşik Devletleri ⬆️

    Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak uzun zamandır beklenen ataması, Eylül 2024'te büyük bir coşkuyla duyuruldu ve şu ana kadar tam bir inişli çıkışlı bir süreç yaşandı.

    Özellikle Uluslar Ligi'nde Panama ve Kanada'ya, geçen yılki Altın Kupa finalinde ise Meksika'ya karşı alınan acı yenilgilerin ardından, ABD 2025'in sonuna kadar 5 maçlık yenilmezlik serisiyle ciddi bir ivme kazandı ve bu serinin zirvesinde Uruguay'ı 5-1 mağlup etti.

    Ancak Mart ayında Belçika, ABD'ye acı bir gerçeklik dersi verdi; Kırmızı Şeytanlar Atlanta'da 5-2'lik bir galibiyet elde etti ve ardından Portekiz, Pochettino'nun oyuncularına arka arkaya iki mağlubiyet yaşattı. Geçen hafta Senegal'e karşı alınan heyecan verici galibiyet moralleri yükseltti - özellikle de Christian Pulisic'in 2026'daki ilk golünü atması nedeniyle - ancak bu galibiyetin hemen ardından Almanya'ya karşı evinde bir mağlubiyet geldi. 

    USMNT, Paraguay, Avustralya ve Türkiye'nin bulunduğu kolay bir gruptan çıkmayı gerçekten başarmalı, ancak bu kadar tutarsız bir takımın, 1994 Dünya Kupası'nda kendi evinde elde ettiği son 16'ya kalma başarısını aşabileceğinden hiç de emin değiliz.

  • yildiz Getty Images

    19Türkiye ⬆️

    Türkiye, Avrupa play-off'larını geçerek Dünya Kupası'na katılmayı başardı ve futbolun en büyük sahnesine dönmek için 24 yıllık bekleyişine son verdi. Sadece 4 puan kaybederek (hepsi İspanya'ya karşı) ve E Grubu'nda Avrupa şampiyonunun sadece 3 puan gerisinde bitirdikten sonra, muhtemelen bu elemeyi hak ettiklerini de hissedeceklerdir. Ancak Türkler işleri nadiren kolay yoldan halletmektedir ve favori olmalarına rağmen, Vincenzo Montella'nın adamları UEFA play-off'larının tartışmasız en zayıf grubunda Romanya ve Kosova'yı ancak kıl payı yendi.

    Yine de Türkiye, şüphesiz birçok kişinin Dünya Kupası'nın sürpriz takımı olarak gösterilecektir ve bunun da haklı nedenleri var. Euro 2024'te çeyrek finale yükselerek neler yapabileceğini gösteren Türkiye kadrosu, gençlik ve tecrübenin güzel bir karışımını barındırıyor. Inter'in tecrübeli oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu orta sahada ipleri elinde tutarken, inanılmaz yetenekli Arda Güler ve Kenan Yıldız ikilisi de hücumda görevlerini yerine getiriyor.

    Belki de en önemlisi, Türkiye, ABD, Avustralya ve Paraguay ile aynı gruba düştü ve bu grubu lider bitirecek yeteneğe sahip olduğu tartışılmaz.

  • Austria v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    18Avusturya ⬇️

    Euro 2024'ü takip eden herkes, Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasından büyük heyecan duyacaktır; zira Ralf Rangnick'in takımı, turnuvanın en zorlu gruplarından birini zirvede bitirmesini sağlayan muhteşem, pozitif ve dinamik futbol anlayışı sayesinde Almanya'da izlemesi en heyecan verici takımlardan biriydi. O zamandan beri bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar aldılar - en önemlisi, UEFA H Grubu'ndaki kusursuz rekorlarını mahveden Ekim ayındaki Romanya'ya 1-0 yenilgi - ancak son maç gününde ikinci sıradaki Bosna-Hersek ile geriye düşmelerine rağmen berabere kalarak birinci sırayı garantilediler.

    Avusturya'nın kaliteli oyuncuları var, ancak Rangnick'in takımıyla ilgili en büyük endişe, 36 yaşındaki Marko Arnautovic'in hala en büyük gol tehdidi olması ve Marcel Sabitzer ile Michael Gregoritsch'in de 30 yaşın üzerinde olması. Bu durum, gelecek yaz Kuzey Amerika'da her zamanki yoğunlukta pres yapmalarını zorlaştırabilir. Öte yandan, Christoph Baumgartner, Avusturya'nın ilk hazırlık maçı öncesinde sakatlık geçirdiği için kadrodan çıkarıldı. RB Leipzig'de geçirdiği muhteşem sezon göz önüne alındığında, bu büyük bir darbe oldu.

    Yine de Mart ayında Gana'yı 5-1 mağlup ederek ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Grup aşamasında Arjantin ile oynayacakları önemli maçtan bir sonuç almaları pek olası görünmese de, Avusturya hem Cezayir'i hem de Ürdün'ü yenerek son 32'ye kalma şansını yüksek görüyor.

  • modric Getty Images

    17Hırvatistan ⬇️

    Hırvatistan'ın Euro 2020'de grup aşamasında yaşadığı yıkıcı elenmenin ardından Luka Modrić'i uluslararası sahnede son kez gördüğümüzü sanıyorduk, ancak Ballon d'Or ödüllü oyuncu şimdi 40 yaşında Dünya Kupası'nda milli takımının kaptanlığını üstlenecek.

    Zlatko Dalic'in takımı eleme turlarını oldukça rahat geçti ve Rijeka'da Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek bir tur kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Ancak, Hırvatistan'da her zaman olduğu gibi, yaşlanan yıldızlara bu kadar çok güvenmeye devam ederken turnuvada gerçekten büyük bir etki yaratabileceklerini merak ediyoruz.

    Sonuçta, zamanın akışına karşı koyan tek veteran Modric değil; Ivan Perisic (36) ve Andrej Kramaric (34) de eleme kampanyasına önemli katkılarda bulundu, hatta Mateo Kovacic bile şu anda 32 yaşında. Umut verici bir şekilde, Petar Sucic ve Franjo Ivanovic (her ikisi de 22 yaşında) heyecan verici gelecek vaat eden isimler olarak öne çıkarken, Josko Gvardiol'un (23) sakatlıktan dönüşü, Grup L'de İngiltere'nin ardından ikinci sırada bitirmek için Gana ile gerçek bir mücadeleye girecek olan takım için kesinlikle çok büyük önem taşıyor.

  • James Rodriguez Colombia 2026Getty Images

    16Kolombiya ⬇️

    Nestor Lorenzo, Haziran 2022’de Kolombiya’nın başına geçtiğinden bu yana başarılı bir performans sergiledi; Los Cafeteros’u 2024 Copa América finaline taşıdıktan sonra, bir maç kala Dünya Kupası’na katılma hakkını garantiledi. James Rodriguez, takımın elemelerde başarılı olmasında kilit rol oynadı. 2014 Dünya Kupası'nın yıldızı, ülkesinin CONMEBOL'da ilk altı arasında yer almasını garantileyen Bolivya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta ilk golü atarak bu rolüne yakışır bir performans sergiledi. Ancak Luis Diaz da muazzam bir performans gösterdi ve Bayern Münih'in kanat oyuncusu, Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri olarak Kuzey Amerika'ya geliyor.

    Bu nedenle Kolombiya'nın gol fırsatları yaratmakta zorlanması pek olası değil; tabii Luis Suarez, Sporting CP'deki muhteşem golcü formunu burada da tekrarlayabilirse.

    Ancak bahisçiler, Bolivya'yı yenerek nihayet galibiyet serisini sonlandırmadan önce altı maç galibiyetsiz kalan ve Mart ayında hem Hırvatistan'a hem de Fransa'ya yenilen, büyük takımlarla boy ölçüşecek kadar yeterli savunma kalitesine sahip olmadığı izlenimini veren bu inişli çıkışlı takımı desteklemekte temkinli davranacaktır.

    Bununla birlikte Kolombiya, grubundan kolayca çıkacaktır; zira Portekiz ile birincilik mücadelesi vermeden önce Özbekistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni yenerek muhtemelen 6 puanı cebine koymuş olacaktır.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    15Fildişi Sahili ⬆️

    Fildişi Sahili, son iki turnuvayı kaçırdıktan sonra Dünya Kupası'na geri döndü – ve bu eleme sürecini etkileyici bir performansla tamamladı. Filler, CAF F Grubu'nda tek bir gol bile yemedi ve 10 maçın 8'ini kazandı, diğer ikisinde ise Gabon ve Kenya ile berabere kaldı. 2023 Afrika Uluslar Kupası'ndaki zafer dolu kampanyanın ortasında teknik direktörlük görevini devralan Emerse Fae'nin liderliğindeki Fildişi Sahili kadrosunda Franck Kessie, Nicolas Pepe, Jean Michael Serie, Sebastien Haller ve Ibrahim Sangare gibi birçok deneyimli oyuncu yer alıyor.

    Ancak, heyecan verici genç yetenekler de eksik değil. Genç forvetler Bazoumana Toure ve Yan Diomande, bu yılki Afrika Uluslar Kupası çeyrek finallerinde gerçek birer umut vadeden oyuncular olduklarını gösterirken, 23 yaşındaki Amad Diallo ise Fas'ta oynadığı beş maçta üç gol attıktan sonra geçen hafta Fransa'ya karşı moral verici bir dostluk maçı galibiyetinde galibiyet golünü atarak potansiyelini tam olarak ortaya koymaya hazır görünüyor.

    Dolayısıyla, Filler 2006 ile 2014 yılları arasında üst üste üç kez Dünya Kupası'na katıldıkları dönemdeki kadar tanınmış isimlere sahip olmasa da, hücumda öngörülemezlik ve savunmada organizasyonun bir karışımını sergiliyorlar ve bu da onlara E Grubu'nda Almanya'yı geçip zirveye çıkma şansını veriyor.

  • Achraf Hakimi Morocco(C)Getty Images

    14Fas ↔️

    Lionel Messi'nin Arjantin'i Dünya Kupası zaferine taşımasının yanı sıra, Katar 2022'nin en dikkat çeken hikayesi Fas oldu; Atlas Aslanları, turnuva tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Dünyanın tartışmasız en iyi savunma oyuncusu Achraf Hakimi'nin liderlik ettiği bu kadro, bu yaz Kuzey Amerika'da yine büyük bir etki yaratma potansiyeline sahip; özellikle de bulundukları grup (Brezilya, İskoçya ve Haiti) hiç de ürkütücü değil.

    Ancak, Fas'ın kendi evinde Senegal'e karşı yaşadığı travmatik Afrika Uluslar Kupası final mağlubiyetinden sonra bu takımdan ne beklenebileceğini kestirmek biraz zor. Bu sonuç, elbette, rakibin meşhur sahayı terk etmesi nedeniyle daha sonra iptal edildi ve Fas, kendi taraftarlarının önünde yaşayacağı büyük günün mahvolmuş olması nedeniyle hissedilen adaletsizlik duygusuyla motive olabilir.

    Ancak, fiziksel ve zihinsel olarak tükenmiş olan Walid Regragui Mart ayında istifa etti ve yerine, genç takımlarda büyük başarılar elde etmiş ancak A milli takımda koçluk deneyimi olmayan Mohamed Ouahbi getirildi. Yine de, Norveç ile 1-1 berabere kalınması, Fas'ın turnuvanın gidişatını belirleyebilecek Brezilya ile oynayacağı heyecan verici Dünya Kupası açılış maçı öncesinde moralleri bir ölçüde yükseltti.

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    13Norveç ⬇️

    Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılması, Estonya'yı 4-1 mağlup etmesiyle fiilen kesinleşti; bu sonuç, son eleme maçında İtalya'ya 8-0 yenilseler bile grubu birinci sırada bitirebilecekleri anlamına geliyordu. Ancak Norveç, hız kesmedi; aksine Milano'ya giderek İtalyanları 3-0 mağlup ederek kusursuz bir eleme serüvenine son noktayı koydu.

    Beklenildiği gibi, Erling Haaland da golcülerin arasındaydı ve San Siro'da ikinci yarıda sergilediği muhteşem performansla iki gol attı. Ancak Stale Solbakken'in takımında olağanüstü 9 numarasından daha fazlası var; Oscar Bobb ve Jorgen Strand Larsen'in Azzurri karşısında yedek kulübesinden çıkıp büyük etki yaratması da bunu kanıtlıyor.

    Onların "ödülü", Fransa, Senegal ve Irak ile birlikte zorlu bir Dünya Kupası grubu, ancak Martin Odegaard'ın sezonun bitiminden hemen önce tam olarak forma girip Haaland'ın arkasında oynamaya başlamasıyla Norveç, Kuzey Amerika'da ciddi bir hasar verebilir.

  • japan england(C)Getty Images

    12Japonya ⬆️

    Japonya, geçen yıl 20 Mart’ta Bahreyn’i mağlup ederek Dünya Kupası’na fiilen katılmaya hak kazanan ilk takım oldu ve belirledikleri hedef, ilk kez çeyrek finale yükselmek. Ancak bunu başarabilecekleri konusu, ülkede hararetli tartışmalara konu oluyor. Hollanda, Tunus ve İsveç ile aynı gruba düşen Mavi Samuraylar, grup aşamasında kesinlikle zorlu bir sınavdan geçecek, ancak Japonya şüphesiz turnuvanın sürpriz takımlarından biri.

    İspanya ve Almanya'ya karşı şok galibiyetler alarak ülkesini son 16'ya taşıyan Hajime Moriyasu, dört yıl sonra yine dinamik ve dengeli bir kadro kurdu. Bu kadro, eleme maçlarında 30 gol atarken sadece 3 gol yedi. Japonya ayrıca, tarihinde ilk kez Brezilya'yı mağlup ettiği ve hem İskoçya'yı hem de İngiltere'yi kendi sahalarında yendiği altı maçlık galibiyet serisi yakaladı.

    Bu nedenle, yıldız kanat oyuncusu Kaoru Mitoma'yı sakatlık nedeniyle kaybetmiş olsalar da, Teksas'ta Hollanda ile oynayacakları açılış maçına büyük bir özgüvenle çıkacaklar ve bu maçta niyetlerini açıkça ortaya koyma fırsatı bulacaklar.

  • Sadio ManeGetty

    11Senegal ⬆️

    Senegal, Dünya Kupası kura çekiminde oldukça şanssız bir grup kurdu; Pape Thiaw’ın takımı, Fransa ve Norveç’in yanı sıra geçen hafta İspanya’yı 1-1 berabere tutan Irak ile aynı gruba düşme talihsizliğini yaşadı. Ancak, geçtiğimiz yıl boyunca Teranga Aslanları’ndan gördüklerimize dayanarak, bu talihsizliği kolayca aşabilirler.

    Geçen Haziran ayında City Ground'da oynanan bir hazırlık maçında İngiltere'yi sahadan sildikten sonra, Senegal Fas'ı kendi evinde mağlup ederek ikinci Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazandı. Thiaw ve oyuncuları, Rabat'ta sahayı terk etmeleri nedeniyle haklı olarak çok eleştirildi ve bu da şampiyonluklarının ellerinden alınmasına neden oldu, ancak bu durum onları hiç de rahatsız etmemiş görünüyor.

    Sadio Mane, 33 yaşında da örnek olmaya devam ediyor; bunu geçen hafta ABD'ye yenildikleri dostluk maçında attığı iki golle kanıtladı. Al-Nassr'ın forveti, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye, Nicolas Jackson ve Paris Saint-Germain'in heyecan verici altyapı ürünü İbrahim Mbaye gibi dengeli, fiziksel olarak etkileyici ve teknik yetenekli bir oyuncu grubu tarafından yetkin bir şekilde destekleniyor.

    Şüphesiz ki Senegal, 2002'deki Fransa'ya karşı şok edici açılış maçı galibiyetini tekrarlama fırsatını kaçırmayacaktır ve Grup I'den çıkmayı başarırsa, kendilerine kesinlikle uygun koşullarda yenilmesi zor bir rakip olacaktır.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    10İsviçre ⬇️

    İsviçre, elemelerde sessiz sedasız bir ustadır. 2002'den bu yana hiçbir Dünya Kupası'nı kaçırmamışlardır ve neredeyse her zaman son 16'ya kalacaklarına güvenilebilir. Bu sefer ise, Kosova'da 1-1 berabere kalarak 2026 turnuvasına katılımlarını resmen garantilemek için son maç gününü beklemek zorunda kaldılar. Ancak İsviçre, Cenevre'de İsveç'i 4-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek UEFA B Grubu'nda liderliği garantilemişti. Bu maç, Murat Yakin'in oyuncularının neden bu kadar zorlu rakipler olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdi.

    Kadroda süperstarlar bulunmasa da, Breel Embolo bu seviyede kendini kanıtlamış bir golcü (ve neyse ki ABD'ye giriş izni aldı), Dan Ndoye formunda olduğunda sahada adeta bir elektrik gibidir, Johan Manzambi çok heyecan verici bir gelecek vaat ediyor ve en önemlisi, tecrübeli orta saha oyuncusu Granit Xhaka tartışmasız kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor.

    Kısacası, İsviçre'yi hafife almamak gerekir ve Kanada, Katar ve Bosna-Hersek'in yer aldığı bu zayıf grubu kazanacaklarına çok güveniyorlar.

  • Koeman(C)Getty Images

    9Hollanda ⬇️

    Hollanda, uluslararası futbolda en ilginç takımlardan biridir. Örneğin, Euro 2024’te hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergilemediler, ancak gruplarını üçüncü sırada tamamladıktan sonra yarı finale yükseldiler ve burada İngiltere’ye kıl payı yenildiler.

    Sinir bozucu bir şekilde, Ronald Koeman'ın takımını nasıl değerlendirmek gerektiği hala belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası elemelerindeki istatistikleri oldukça etkileyici: altı galibiyet, iki beraberlik, sıfır mağlubiyet, 27 gol atıldı, dört gol yendi. Ancak, ikinci sıradaki Polonya'yı ne evinde ne de deplasmanda yenebildiler ve Cezayir'e yenildikleri dostluk maçı da dahil olmak üzere son dönemdeki bazı hazırlık maçlarında dağınık bir görüntü sergilediler. Yine de Hollanda hakkında şunu söyleyebiliriz: Formda oldukları zaman tehlikelidirler.

    Virgil van Dijk, Real Madrid'e transfer olacak Denzel Dumfries'in de yer aldığı savunmayı yönetiyor; Koeman, orta sahada Frenkie de Jong ve Ryan Gravenberch gibi isimlere güvenebilir; Memphis Depay hakkında ne derseniz deyin, bu adam uluslararası düzeyde gol atabiliyor. Öte yandan, Xavi Simons, Jurrien Timber ve Matthijs de Ligt'in sakatlıkları büyük bir darbe olurken, Cezayir'e karşı alınan mağlubiyet ve Özbekistan'a karşı son dakikada elde edilen galibiyet, hazırlık maçlarında pek de güven verici olmadı.

    Yine de Japonya, Tunus ve İsveç ile karşı karşıya geldikleri zorlu gruptan çıkabilirlerse, öngörülemez Oranje, eleme turunda karşılaştıkları her rakip için bir sorun olacaktır.

  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    8Belçika ⬆️

    Kevin De Bruyne, 2022 yılında bile Belçika'nın "Altın Kuşak" ile büyük bir uluslararası kupa kazanma şansının çoktan kaçtığını itiraf etmişti; o zamandan bu yana bu görüşü değiştirecek hiçbir gelişme yaşanmadı. Euro 2024, Kırmızı Şeytanlar için tam bir felaketti; De Bruyne, takımı desteklemek için seyahat eden taraftarlarla çatışmaya girdi – ve bu, takımın son 16 turunda elenmesinden önceydi.

    En azından hiçbir maç kaybetmeden Dünya Kupası'na katılmayı başardılar, ancak grup zayıftı ve Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku bile Kasım ayında Kazakistan ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Belçika'nın "çok fazla puan kaybettiğini" ve "çok sayıda maçta yeterince iyi olmadığını" itiraf etmişti.

    Dolayısıyla, Rudi Garcia'nın adamları 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalamış ve Mısır, İran ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu Dünya Kupası grubunu lider bitirmekte zorlanmayacak gibi görünse de, Belçika'nın turnuvayı kazanacağına dair ikna edici bir argüman öne sürmek zor.

  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    7Brezilya ⬆️

    Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), geçtiğimiz Mayıs ayında nihayet Carlo Ancelotti'yi milli takımın başına getirmeyi başardı; ancak "tarihin en büyük teknik direktörü"nün, Selecao'yu bir yıldan biraz fazla bir sürede gerçekten dünya şampiyonu yapıp yapamayacağına dair şüpheler devam ediyor.

    Brezilya'nın Raphinha ve Vinicius Jr. gibi bazı büyük isimleri olduğu kesin, ancak maçlarının üçte birini kaybederek CONMEBOL'da beşinci sırada yer aldılar ve hem Rusya 2018 hem de Katar 2022'de çeyrek finalde elenen Güney Amerikalılar arasında uzun süredir endişe verici bir uyumsuzluk var.

    34 yaşındaki Neymar'ın yoğun talep üzerine kadroya çağrılmış olması bile, sakatlık nedeniyle Rodrygo ve Estevao'dan yoksun kalan hücum hattına duyulan güvensizliği açıkça ortaya koyuyor. Bu bağlamda, Ancelotti'nin finallerde forvetlerinden birinin formda olması gerçekten işine yarayabilir; heyecan verici Endrick belki de en iyi seçenek olabilir.

    Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı zorlu bir gruptan rahatça çıkacak güce sahip olmalı, ancak Ancelotti, Vinicius'un Real Madrid'deki formunu uluslararası düzeyde de sergilemesini sağlayamazsa, bu kadar dağınık bir Selecao'nun çeyrek finalleri geçmesi zor görünüyor.

  • Kai Havertz Germany 2026Getty Images

    6Almanya ↔️

    Genel kanı, Almanya'nın Euro 2024 çeyrek finallerinde İspanya ile eşleşmesinin oldukça şanssız bir durum olduğu yönündeydi; zira Julian Nagelsmann'ın takımı, Stuttgart'ta final maçına yakışır nitelikteki bu destansı karşılaşmada üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmişti. Ancak, 2025 Uluslar Ligi finallerinde kendi sahasında üst üste iki mağlubiyetin ardından, Dünya Kupası elemelerinin açılış maçında Slovakya'ya 2-0 gibi utanç verici bir skorla yenilmesi, teknik direktörün yetenekli oyuncularından en iyi verimi alma becerisini sorgulanır hale getirdi.

    Ancak Nagelsmann o zamandan beri durumu tersine çevirdi. Almanya, geçen Kasım ayında Slovakya'yı 6-0'lık tatmin edici bir skorla mağlup ederek UEFA A Grubu'nda birinci sırayı garantiledi ve geçen hafta sonu Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD'yi 2-1 yenerek galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. Böylece, dört kez şampiyon olan Almanya, birdenbire Kuzey Amerika'da korkulan bir takım haline geldi. Özellikle Kai Havertz'in tekrar formuna kavuşup gol atmaya başlaması ve Liverpool'dan Florian Wirtz'in, Anfield'daki ilk sezonunda beklentileri karşılayamayan oyuncudan çok farklı bir performans sergilemesi bu durumu pekiştirdi.

    Almanya'nın oldukça kolay bir Dünya Kupası grubunda Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador bekliyor, ancak çeyrek finalde Fransa ile karşılaşma ihtimali, son sekizde bir kez daha hayal kırıklığı yaşanacağına dair endişeleri artırdı...

  • Harry Kane England New Zealand ratings GFXGOAL

    5İngiltere ↔️

    İstatistiklere bakıldığında, Sir Gareth Southgate, Sir Alf Ramsey'den bu yana İngiltere'nin en başarılı teknik direktörüydü; ancak uluslararası futboldaki en kötü şöhretli kupa hasretine son veremedi. Üç Aslanlar, finalde İspanya'ya karşı sınıf farkı gösterilen Euro 2024'te bir kez daha başarısızlığa uğradı. Bunun üzerine İngiltere Futbol Federasyonu (FA), 2026 Dünya Kupası'nda takımı yönetmesi için Thomas Tuchel'e başvurdu. Peki, Alman teknik adamın İngiltere'yi büyük bir turnuvada nihayet zafere taşıma şansı ne kadar? Dürüst olmak gerekirse, bunu söylemek hâlâ biraz zor.

    İngiltere, son derece zayıf bir eleme grubunda derin savunma yapan rakiplere karşı zaman zaman zorlandı - özellikle Andorra maçları izlemesi çok zordu - ancak Tuchel'in takımı, tek bir gol bile yemeden tüm maçlarını kazanan ilk Avrupa ülkesi olarak niyetini açıkça ortaya koydu.

    Yine de İngiltere, şu ana kadar oynadığı hazırlık maçlarının hiçbirinde etkileyici bir performans sergileyemedi ve dostluk maçları genel tabloda önemsiz olsa da, bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koydu: Üç Aslanlar, Harry Kane olmadan dişsiz kalıyor.

    Dolayısıyla, Tuchel çok sayıda üst düzey oyuncuya sahip olsa da, potansiyel maç kazandıran oyuncu Jude Bellingham'dan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bulmak zorunda ve aynı zamanda Kane'e bir şey olmaması için dua etmek zorunda!

  • ronaldo Getty Images

    4Portekiz ↔️

    Nations League’e pek önem veren taraftar sayısı çok az olsa da, bu turnuva Cristiano Ronaldo ve Roberto Martinez için tam anlamıyla bir kurtarıcı oldu. Portekiz’in Euro 2024’teki inanılmaz derecede utanç verici performansının ardından her ikisi de çok büyük bir baskı altında kalmıştı. Ancak 2025 Nations League’deki zafer, kaptan ve teknik direktör olarak konumlarını güçlendirdi; bu da Ronaldo’nun 41 yaşında Martinez’in Seleccao’sunu Dünya Kupası’na taşıyacağı anlamına geliyor.

    Dahası, eleme maçında ülkesinin İrlanda'ya 2-0 yenildiği şok maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle üç maçlık cezasını açıklanamaz ama kaçınılmaz bir şekilde atlatmış olan beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Kuzey Amerika'da DR Kongo ve Özbekistan'a karşı hızlı bir başlangıç yapmak için altın bir fırsat yakaladı.

    Elbette, son iki uluslararası turnuvada başarısız olan bir oyuncuya güvenmeye devam etmenin akıllıca olup olmadığı en azından tartışmalı, ancak Portekiz'in Ronaldo'yu sırtlayacak yeteneğe sahip olduğu inkar edilemez - özellikle de Vitinha, Joao Neves ve Bruno Fernandes ile dünya futbolunun tartışmasız en iyi orta saha üçlüsüne sahip oldukları için. Topa sahip olmanın çok önemli olacağı bir turnuvada, Portekiz neredeyse tüm rakiplerine karşı gerçek bir avantaja sahip olmalı. 

  • França Mbappé DeschampsGetty Images

    3Fransa ↔️

    Didier Deschamps hakkında ne derseniz deyin, bu adam pes etmez. Son derece pragmatik bir yapıya sahip olan Fransa teknik direktörü, Euro 2024’te yarı finale kadar uzanan akıl almaz derecede sıkıcı bir serüvenin ardından koltuğunun sallantıda olduğu izlenimini vermişti; ancak Deschamps, 14 yıllık görev süresini noktalayacak şekilde ikinci bir Dünya Kupası zaferi kazanmak için yeniden sahneye çıktı. Les Bleus’un da 2018 Rusya’daki zaferini tekrarlama şansı oldukça yüksek.

    Hugo Ekitike'nin sakatlığı nedeniyle kadrodan düşmesi elbette büyük bir darbe oldu, ancak hücum, Deschamps'ın yetenek sıkıntısı çekmediği bir alan. Michael Olise, Ousmane Dembele, Desire Doue, Rayan Cherki ve Bradley Barcola, futbolun en büyük sahnesinde de parlayan Kylian Mbappe'nin yanında ilk 11'de yer almak için rekabet ediyor. Savunma da çok güçlü, ancak orta sahada derinlik eksikliği var; bu yüzden 35 yaşındaki N'Golo Kante hala kadroda yer alıyor.

    Ancak asıl endişe kaynağı, grubun zorluğu. Les Bleus, AFCON şampiyonu Senegal, Erling Haaland'ın forma giydiği Norveç ve Irak ile eşleşti, bu da grupta birinci olmak için gerçek bir mücadele vermeleri gerektiği anlamına geliyor. Geçen hafta Fildişi Sahili'ne karşı alınan yenilgi de takımın zayıflıklarını ortaya çıkardı, özellikle de William Saliba'nın şu anda sırt problemiyle uğraşıyor olması nedeniyle. Yine de, Fransa grubunu sorunsuz bir şekilde geçerse, eleme turlarına ciddi bir ivme ve inançla girecektir.

  • Lionel Messi Argentina 2026Getty Images

    2Arjantin ↔️

    Sürekli süren spekülasyonların ardından Lionel Messi, nihayet Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma görevini üstlenmeye karar verdi – ve bu karar kimseyi hiç de şaşırtmadı. 10 numara, dört yıl önce futbol kariyerini fiilen noktaladıktan sonra emekli olabilirdi; ancak ülkesinin forması altında oynamayı açıkça çok seviyor ve hafif bir kas sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmadan önce Inter Miami'de gayet iyi bir performans sergiliyordu.

    Bu sakatlık, Messi'nin Arjantin'i bir kez daha zafere taşıyabileceğine dair şüpheler uyandırdı, ancak iyi haber şu ki Lionel Scaloni'nin takımı, Katar'da olduğu kadar kaptanına bağımlı değil. Julian Alvarez son dört yılda giderek güçlendi, Lautaro Martinez ise bu turnuvaya bir öncekinden çok daha iyi bir fiziksel ve zihinsel formda giriyor.

    Her şey yine de Messi'ye bağlı olacak ve onun eskisi kadar patlayıcı olmadığı açık, ancak sahadaki varlığı her zaman Arjantin'in kardeşler topluluğu için büyük bir destek oluyor ve Dünya Kupası'nda Albiceleste'den daha birleşik bir takım olmayacağını söylemek hiç de zor değil; işte bu yüzden Albiceleste bu kadar tehlikeli. 

  • Yamal WilliamsGetty Images

    1İspanya ↔️

    İspanya, Euro 2024'te olağanüstü bir performans sergiledi; nispeten genç kadrosu artık iki yaş daha olgunlaştığı için 2026 Dünya Kupası'nda daha da iyi olabilir, ancak her şeyin Lamine Yamal'ın fiziksel durumuna bağlı olduğu hissediliyor. Barcelona'nın genç yıldızı, grup aşamasındaki katılımını sınırlayacağı tahmin edilen bir kas sorunu nedeniyle sezonun sonunu kaçırdı.

    Yamal'ın süreleri dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekse bile, La Roja'nın Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay'ı yenmekte çok fazla zorlanmaması gerekir. Ancak Irak ile oynanan son hazırlık maçındaki beraberlik, La Roja'nın kanat oyuncusu olmadan aynı takım olmadığını gösterdi, özellikle de forvette hala güvenilir bir golcüye sahip olmadıkları için.

    Yine de, Yamal eleme turlarında tam kapasiteyle oynarsa, İspanya'yı durdurmak zor olacak, çünkü yüksek sıcaklıklarda top hakimiyetini ellerinde tutmalarını sağlayacak olağanüstü bir orta saha ve sağlam bir savunmaya sahipler. Ancak David Raya'nın kalede ilk 11'de başlayıp başlamayacağı henüz belli değil, çünkü Unai Simon hala Luis de la Fuente'nin 1 numarası gibi görünüyor.