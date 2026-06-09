2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Lamal ve Yamal’ın sakatlık sorunlarına rağmen İspanya hâlâ zirvede; Carlo Ancelotti Brezilya’yı yeniden ilk 10’a taşırken, ABD Milli Takımı turnuvanın başlamasına az bir süre kala sıralamada yükseldi

Böylece, dört yıl önce Katar’da kazandıkları kupayı savunmak isteyen Lionel Messi’nin Arjantin’iyle birlikte, heyecan verici bir finalin sahnesi hazır. Ancak, çok sayıda ciddi rakip olduğu için son şampiyonun işi hiç de kolay olmayacak.

Fransa, üst üste üçüncü kez finale çıkacak güce sahip; İspanya, Euro 2024'ü kazandıktan sonra özgüven dolu; Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo ise, parlak kariyeri boyunca elinden kaçan tek büyük kupayı kaldırmak için daha iyi bir fırsat bulamayabilir. Diğer yandan, 2014 şampiyonu Almanya, Julian Nagelsmann yönetiminde vites yükseltti; ancak kupa, İngiltere'nin uluslararası arenadaki 60 yıllık acısını sona erdirmekle görevlendirilen bir başka Alman, Thomas Tuchel'e mi gidecek?

Elbette, ortak ev sahibi ülkeler olan Kanada, Meksika ve ABD de göz ardı edilmemeli; Japonya, Senegal ve Fas gibi takımlar ise sürpriz yapabilecek güçte görünüyor. Peki, büyük açılışın başlamasına sadece birkaç gün kala 48 takımın durumu nasıl? Aşağıda GOAL, tüm zamanların en büyük ve tartışmasız en açık sonuçlu Dünya Kupası'na katılan her ülkenin şansını değerlendiriyor...

Önceki güncelleme: 1 Nisan 2026.