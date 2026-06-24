Meksika, ABD, Almanya ve Arjantin olmak üzere dört takım, gruplarında şimdiden birinci sırayı garantiledi; diğer 14 takım ise en az dört puan topladı. Bu da, eleme turlarındaki yerlerin yarısından fazlasının şimdiden kesinleştiği anlamına geliyor. Ancak üçüncü tur maçlarında hâlâ mücadele edilecek çok şey var; son 32'ye kalmak için çılgın bir rekabet yaşanacakken, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi isimler de Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için yarışmaya devam ediyor.

Peki, 19 Temmuz’da New Jersey’de futbolun en ünlü kupasını kaldırma ihtimali en yüksek olan takım hangisi? GOAL, Kuzey Amerika’da umutlarını sürdüren 43 takımın şanslarını sıralıyor...

Son güncelleme: 18 Haziran 2026. 2. maç gününde elenen takımlar: Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama.