Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve Tom Maston

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: İngiltere ve İspanya zıt yönlere ilerlerken, rekorlar kıran Lionel Messi, Arjantin’in şampiyonluk unvanını koruma yolunda ilerlemesini sağlamaya devam ediyor

Power rankings
Dünya Kupası
İngiltere
ABD
Brezilya
İspanya
Arjantin
Portekiz
Fransa
Almanya
Hollanda
Meksika
Norveç
İskoçya
Belçika
Kanada
Avustralya
Özbekistan
Ekvator
Güney Kore
Japonya
Yeni Zelanda
İran
Kolombiya
Paraguay
Uruguay
Fas
Senegal
Mısır
Cezayir
Gana
Fildişi Sahili
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Katar
Hırvatistan
Yeşil Burun Adaları
İsviçre
Avusturya
Curacao
İsveç
Çek Cumhuriyeti
Bosna Hersek
Kongo D. Cumhuriyeti
Irak
FEATURES

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk iki turu geride kaldı ve turnuva heyecan verici anlar sunmaya devam ediyor. Yeni ve genişletilmiş formatta kağıt üzerinde dikkat çekici maçlar olmamasına rağmen, futbolun en büyük sahnesinde tüm büyük isimlerin ülkelerini temsil etmesiyle bolca dram yaşandı.

Meksika, ABD, Almanya ve Arjantin olmak üzere dört takım, gruplarında şimdiden birinci sırayı garantiledi; diğer 14 takım ise en az dört puan topladı. Bu da, eleme turlarındaki yerlerin yarısından fazlasının şimdiden kesinleştiği anlamına geliyor. Ancak üçüncü tur maçlarında hâlâ mücadele edilecek çok şey var; son 32'ye kalmak için çılgın bir rekabet yaşanacakken, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Erling Haaland gibi isimler de Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için yarışmaya devam ediyor.

Peki, 19 Temmuz’da New Jersey’de futbolun en ünlü kupasını kaldırma ihtimali en yüksek olan takım hangisi? GOAL, Kuzey Amerika’da umutlarını sürdüren 43 takımın şanslarını sıralıyor...

Son güncelleme: 18 Haziran 2026. 2. maç gününde elenen takımlar: Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün ve Panama.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    43Irak ⬆️

    Irak, Pazartesi gecesi Fransa ile oynadığı karşılaşmada başından beri zor bir mücadeleye gireceği belliydi, ancak Graham Arnold ve oyuncuları için işler bundan daha kötüye gidemezdi. Elbette 3-0’lık skor hiçbir şekilde utanç verici değildi, ancak bir kale vuruşu sırasında yaşanan şok edici bir savunma hatası sonucu Kylian Mbappé’nin Fransa’nın üstünlüğünü ikiye katlamasına kadar takımın aslında iyi bir performans sergilediği düşünülürse, bu durum son derece sinir bozucuydu.

    Daha da kötüsü, Irak’ın Philadelphia’daki maçın ilk yarısında yıldız forveti Aymen Hüseyin’in sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması nedeniyle, Senegal ile oynayacakları kazanılması zorunlu maçta kaptanlarından yoksun kalacak gibi görünüyor. Dolayısıyla, Arnold’un takımının artık geri dönüş yapması zor görünüyor.

    • Reklam
  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    42Özbekistan ⬇️

    Fabio Cannavaro’nun Özbekistan takımı, Kolombiya karşısında uzun zamandır beklenen turnuva ilk maçında 3-1 mağlup olmasına rağmen iyi bir performans sergiledi; ancak Salı günü Portekiz ile oynadıkları maçta bu performansı devam ettiremedi ve Houston’da beş gol yiyerek sahadan silindi.

    Bu nedenle, matematiksel olarak elenmemiş olsalar da, Beyaz Kurtlar'ın gol farkı nedeniyle, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlama umudunu sürdürebilmek için Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ezici bir skorla mağlup etmeleri gerekiyor.

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    41Katar ⬇️

    Dünya Kupası açılış maçında İsviçre’den bir puan almayı başarmış olmanın verdiği coşkunun ardından, Katar’a karşı Kanada’dan ağır bir yenilgi almak büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 2022 Dünya Kupası ev sahibi takımı, Vancouver’da 6-0’lık utanç verici yenilgiyi alırken berbat bir performans sergiledi; ancak Assim Madibo’nun Ismael Kone’nin bacağını kırmasına verdikleri tepki daha da kötüydü; sahada bile olmayan birçok oyuncu, savunulamaz bir olayı savunmaya çalıştı. Teknik direktör Julen Lopetegui, maçın bitiş düdüğünün ardından Kanada'nın teknik direktörü Jess Marsch ile bile çatıştı.

    Şaşırtıcı bir şekilde Katar’ın hala son 32’ye kalma şansı var, ancak Madibo ve Kanada maçında profesyonel faul nedeniyle kırmızı kart gören Homam Ahmed gibi iki as oyuncusunu kaybeden bu son derece sınırlı kadro için Bosna-Hersek’i yenmek bile artık imkansız görünüyor.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    40Curaçao ⬆️

    Hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan Curacao’nun zorlu bir mücadele vereceği belliydi; bu durum, dört kez şampiyon olan Almanya ile oynadıkları açılış maçında da ortaya çıktı. Dick Advocaat’ın takımı, Houston’da yedi gol yiyerek acımasızca mağlup oldu.

    Ancak bu küçük Karayip ülkesi, Ekvador karşısında geri dönüp bir puan kazanarak muazzam bir azim sergiledi; kaleci Eloy Room’un performansı, turnuvanın yakın tarihindeki en kahramanca performanslardan biri olarak kayda geçti. Fildişi Sahili’ni yenerek bir üst tura çıkma şansı çok düşük olsa da, Curacao şimdiden gösterdiği çabadan büyük gurur duyabilir.

  • South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    39Güney Afrika ⬆️

    Güney Afrika, ilk maç gününün ardından tamamen bitmiş gibi görünüyordu. Hugo Broos’un takımı, Meksika’ya 2-0 yenilmesinin yanı sıra, Azteca Stadyumu’nda Yaya Sithole ve Themba Zwane’nin her ikisine de doğrudan kırmızı kart gösterilmesi sonucu iki oyuncusunu da sahadan atılmıştı.

    Ancak Güney Afrikalılar, bir sonraki maçta Teboho Mokoena'nın 83. dakikada attığı penaltı golü sayesinde Çek Cumhuriyeti'nden bir puan almayı başardı ve ardından Guadalupe'de Thapelo Maseko'nun ikinci yarıda attığı tek golle Güney Kore'yi şaşkına çevirdi.

    Sonuç olarak, Bafana Bafana tarihinde ilk kez bir Dünya Kupası'nda eleme turlarına yükseldi ve 32'li turda Inglewood'da hiç de korkutucu olmayan Kanada takımıyla karşılaşacağı için artık son 16'ya kalma konusunda gerçek bir şansa sahip.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    38Yeni Zelanda ⬆️

    FIFA sıralamasına göre Dünya Kupası’ndaki en alt sıradaki takım olan Yeni Zelanda, şu ana kadar beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi; ancak ilk iki maçından sadece tek bir puan toplayabilmiş olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor olmalı. Açılış maçında İran karşısında iki kez öne geçtikten sonra bu avantajı kaybederek berabere kaldılar; Mısır karşısında ise yine öne geçtiler, ancak ikinci yarıda çöküş yaşayarak maçı 3-1 kaybettiler.

    Bu nedenle All Whites, eleme turlarına kalma konusunda zor bir durumdadır; ancak Darren Bazeley’in takımı, son maçında formda olmayan Belçika’yı yenip son 32’ye kalabileceğine inanıyor.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    37Suudi Arabistan ⬇️

    Uruguay karşısında uzun bir süre Suudi Arabistan, Dünya Kupası açılış maçında bir başka sürpriz galibiyet elde edecek gibi görünüyordu; ancak maçın bitimine 10 dakika kala skoru eşitlediler. Yine de Georgios Donis’in takımı, İspanya ile oynayacakları maça büyük bir özgüvenle çıkmalıydı; ancak La Roja karşısında 24 dakika içinde üç gol yiyerek 4-0’lık bir mağlubiyete uğradılar.

    Yine de, eleme turlarına ilk sıradan çıkma şansı hâlâ ellerinde; üçüncü maç gününde Yeşil Burun Adaları’nı yenmeleri, son 32’ye kalmak için yeterli olacaktır. Donis, takımının İspanya maçındaki şok yenilgiden ziyade, Uruguay maçında sergilediği performansa benzer bir performans göstermesini umuyor.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    36Ekvador ⬇️

    Ekvador, etkileyici ve sağlam savunması sayesinde bu turnuvaya potansiyel sürpriz aday olarak katıldı; ancak son altı eleme maçının beşini 0-0 berabere tamamlamasının ardından gol atma kabiliyetine dair şüpheler vardı. Ve bu endişeler haklı çıktı; Fildişi Sahili’ne uzatma dakikalarında yenildikten sonra, La Tri, Curacao’nun savunmasını aşmanın bir yolunu bulamadı ve böylece ilk iki maçından sadece bir puan toplayabildi.

    Henüz her şey kaybedilmiş değil; Almanya’yı yenmesi halinde Ekvador yine de eleme turuna yükselebilir. Şu ana kadar gördüklerimize bakıldığında bu ihtimal pek olası görünmese de, Julian Nagelsmann’ın takımı E Grubu’nda birinciliği garantilediği için artık oynayacak bir şeyi kalmadı ve bu nedenle yıldız oyuncularını dinlendirebilir; bu da Güney Amerika’dan gelen rakiplerine turu geçme şansı verebilir.

  • FBL-WC-2026-MATCH37-URU-CPVAFP

    35Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa’nın çeşitli teknik direktörlük görevlerinde sıklıkla görüldüğü üzere, Uruguay milli takımının başında geçirdiği süre de, takımının ilk iki maçında ne Suudi Arabistan’ı ne de Yeşil Burun Adaları’nı yenememesinin ardından, tam bir fiyasko ile sona ermek üzere olabilir. Her iki maçta da La Celeste, beraberlikleri galibiyete çevirme fırsatlarına sahipti; ancak soğukkanlılık eksikliği ve bazı bireysel hatalar pahalıya mal oldu.

    Henüz her şey kaybedilmiş değil; hatta grup aşamasının son maçında İspanya ile berabere kalmak bile Uruguay’ın son 32’ye kalması için yeterli olabilir. Ancak, bugüne kadar karşılaştıkları rakipler göz önüne alındığında, Bielsa ve oyuncularının Avrupa şampiyonuyla karşılaşmadan önce bu işi neden halletmedikleri konusunda haklı olarak sorular soruluyor.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    34Çekya ⬇️

    Çekya için Dünya Kupası son derece hayal kırıklığı verici bir hal alıyor; 20 uzun yılın ardından ilk kez en büyük sahneye geri dönmelerine rağmen bu fırsatı boşa harcıyorlar. Güney Afrika ile berabere kaldıkları maçta, oynadıkları iki maçta da ikinci kez öne geçtikleri skoru koruyamadılar ve bu durum muhtemelen sonlarını getirecek.

    Bir önceki maçta Güney Kore’ye 2-1 yenilmeleri, zaten zor durumda olduklarını göstermişti. Kazanmaları gereken maçta Bafana Bafana’yı yenememelerinin ardından, artık son 32’ye kalabilmek için formda olan Meksika’yı kendi sahasında yenmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıyalar.

  • Uruguay v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    33Yeşil Burun Adaları ⬆️

    Turnuvanın şu ana kadarki en ilham verici hikayesi, H Grubu’na ezici bir mağlubiyet adayı olarak gelen Yeşil Burun Adaları’na ait. Ancak bu küçük Afrika ülkesi, sergilediği iki kahramanca performansın ardından hem İspanya’dan hem de Uruguay’dan puan almayı başardı. Pazar günü Miami’de sergiledikleri futbolun bir kısmı nefes kesiciydi ve dünya çapında taraftarların kalbini kazandılar.

    Şu anda, Suudi Arabistan karşısında alacakları bir beraberliğin bile onları eleme turlarına taşımaya yetebileceği bir konumdalar; bir galibiyet ise bunu kesinleştirecektir – üstelik sadece şanslı üçüncü sıradaki takımlardan biri olarak değil. İşlerin gidişatına bakılırsa, artık Yeşil Burun Adaları’na karşı bahis oynayan pek kimse kalmadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH48-COL-CODAFP

    32Demokratik Kongo Cumhuriyeti ↔️

    DR Kongo, Guadalajara’da Kolombiya’ya 1-0 yenilmesinin ardından anlaşılır bir şekilde morali bozuldu. Tıpkı açılış turunda Portekiz ile oynadıkları şaşırtıcı beraberlik maçında olduğu gibi, “Leoparlar” rakiplerini zorlamak için muazzam bir çaba sarf ettiler ve Lionel Mpasi, Daniel Munoz’un yön değiştiren şutuna engel olamayınca, bir başka değerli puanı kazanmalarına 15 dakikadan az bir süre kalmıştı.

    Ancak gerçekte bu yenilgi, DR Kongo için pek bir şeyi değiştirmedi. Hedefleri her zaman sadece son 32’ye kalmaktı ve bunun için tek yapmaları gereken, grup son maçında Özbekistan’ı yenmek. Fabio Cannavaro’nun takımının da hâlâ üçüncü sırada bitirme şansı olduğu için hiçbir şey kesin değil, ancak DR Kongo’nun Dünya Kupası başlamadan önce bu senaryoyu seve seve kabul edeceği kesin.

  • Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    31Bosna-Hersek ↔️

    Çarşamba günü Katar’ı 3-1 mağlup etmeden önce, Bosna-Hersek geçen Kasım ayından bu yana 90 dakika içinde bir maç kazanamamıştı. Ancak, Dünya Kupası play-off’larında hem Galler’i hem de İtalya’yı penaltılarla yenen bu küçük Balkan ülkesi, en iyi üçüncü sırayı alan takımlardan biri olarak tarihindeki ilk kez eleme turlarına yükseldi.

    Elbette, XXX ile karşılaşacakları 32'li turda zorlu bir mücadele bekliyor onları, ancak Sergej Barbarez'in takımı şüphesiz daha güçlü rakipleri zorlayabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca, 18 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Alajbegovic, Katar karşısında attığı muhteşem solo golle kanıtladığı gibi, takım için gerçek bir joker kart niteliğinde.

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    30Senegal ⬇️

    Senegal, Fransa ve Norveç ile birlikte I. Gruba yerleştirildiğinde zorlu bir kura çektiğinin farkındaydı; New Jersey’de arka arkaya aldığı iki mağlubiyetin ardından Pape Thiaw’ın takımına durumun ne kadar zor olduğu da kanıtlandı. Her iki maçta da Teranga Aslanları, maçların gidişatını değiştirebilecek fırsatları kaçırdı; ancak sonuçta sırasıyla Kylian Mbappé ve Erling Haaland’ın golleriyle mağlup oldular.

    Henüz her şey bitmiş değil; Irak’ı ağır bir skorla yenmesi halinde Senegal hâlâ eleme turlarına yükselebilir, ancak diğer gruplardaki sonuçlar lehlerine gelişmezse Toronto’daki maçlarına başlamadan elenme ihtimali de var.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    29İran ⬆️

    İran’ın bu Dünya Kupası’ndaki durumu – ki bu durum, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD’nin, daha yeni bombalamayı bıraktıkları bir ülkeden gelen takım üzerinde sergilemesine izin verilen şok edici etkiden kaynaklanmaktadır – tam anlamıyla utanç verici olmuştur. Dolayısıyla bu koşullar altında, İran’ın Yeni Zelanda ve özellikle de Belçika karşısında berabere kalması, tüm turnuvanın en önemli başarılarından biri olarak övülmelidir.

    Belçika’nın golsüz berabere kaldıkları maçın son çeyreğini 10 kişiyle oynamasından en iyi şekilde yararlanamamış olmaları biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir, ancak İran G Grubu’nda hâlâ hayatta ve Mısır’ı yenmeleri halinde mucizevi bir şekilde eleme turlarına yükseleceklerini biliyor. Ne muhteşem bir masal olurdu bu!

  • FBL-WC-2026-MATCH30-SCO-MARAFP

    28İskoçya ↔️

    İskoçya, Haiti’yi sadece tek gol farkla yenmiş olmaktan ne kadar pişman olacak? Tartan Army, 36 yıl sonra ilk Dünya Kupası galibiyetini kutlamayı başarsa da, bu skor farkı, ikinci maç gününde Fas’a yenilmeleri sonrasında takımın elenme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

    Dolayısıyla Steve Clarke’ın takımı, Brezilya’ya yenilse bile tarihlerinde ilk kez grup aşamasını geçebilir, ancak bunun için Selecao’ya karşı sadece az farkla yenilmeleri gerekiyor. Elbette ihtiyaç duydukları puanı alabilirler, ancak iki takım arasındaki kalite farkı bu senaryonun gerçekleşme olasılığını düşürüyor.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    27İsveç ⬇️

    Artık İsveç’i nasıl değerlendirmemiz gerekiyor?! Dünya Kupası’na arka kapıdan katılmaya hak kazanan bu takım, Tunus’u 5-1’lik etkileyici bir skorla mağlup ederek turnuvaya başladı, ancak Cumartesi günü Hollanda’ya aynı skorla yenildi.

    Teknik direktör Graham Potter, Houston'daki maçın sonucunun oyunun gerçek gidişatını yansıtmadığını düşündü; İskandinavlar, ikinci "çeyrekte" daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen devreye 2 gol geride girmeleri nedeniyle kesinlikle şanssızdı. Ancak Alexander Isak bir kez daha canlı bir performans sergiledi ve Viktor Gyokeres ile iyi bir uyum yakalasa da, İsveç'in zayıf savunması güçlü bir Japonya takımı karşısında bir kez daha açığa çıkabilir; bu da turnuvaya katılma şansının hâlâ belirsiz olduğu anlamına geliyor.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Avustralya ⬇️

    Avustralya, 2022’de sürpriz bir şekilde son 16’ya yükselmişti ve Socceroos, Cuma günü Seattle’da ABD’ye yenilerek sergilediği hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen, bir kez daha eleme turlarına kalma konusunda hâlâ makul bir şansa sahip. Socceroos, Türkiye’ye karşı elde ettiği şok galibiyetin ardından gerçek dünyaya geri dönerken, ortak ev sahibi takıma karşı neredeyse hiçbir vuruş yapamadı.

    Bu üç puan, Paraguay karşısında alınacak bir beraberliğin Tony Popovic'in takımını bir üst tura taşıyacağı anlamına geliyor. Rakiplerinin de aynı durumda olduğu düşünülürse, Perşembe günü San Francisco'da oynanacak maçta pek de heyecan verici bir karşılaşma izlenemeyebilir!...

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25Paraguay ⬆️

    2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Paraguay'ın turnuvası, ev sahibi ülkelerden biri olan ABD'ye karşı aldığı ağır yenilginin ardından daha başlamadan bitmiş gibi görünüyordu; ancak takım, Türkiye karşısında erken bir gol atarak etkileyici bir geri dönüş yaptı ve devre arasına kısa bir süre kala Miguel Almiron'un tuhaf bir olay sonucu oyundan atılmasına rağmen, az farkla elde ettiği üstünlüğünü korumayı başardı.

    Almiron, Paraguay’ın Avustralya ile oynayacağı son grup maçında kesinlikle özlenecek, ancak her iki takımın da bir beraberliğin muhtemelen tur atlamalarını sağlayacağını bildiği göz önüne alındığında, Güney Amerika ülkesinin işi halletmek için en iyi performansını sergilemesine gerek kalmayabilir, ne demek istediğimizi anlıyorsanız...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH28-MEX-KORAFP

    24Güney Kore ⬇️

    Güney Kore, ikinci maç gününde Meksika ile oynadığı karşılaşmadan en azından bir puan alabilirdi – hatta almalıydı. Guadalajara’da oynanan oldukça vasat bir maçta biraz daha iyi olan taraf onlardı, ancak Kim Seung-Gyu’nun feci bir el hatası yüzünden eli boş döndüler; kalecinin topu elinden kaçırması, Luis Romo’ya boş kaleye gol atma fırsatı verdi.

    Koreliler ayrıca maçın son dakikalarında beraberliği yakalamak için müthiş bir fırsatı kaçırdı; Cho Gue-Sung, altı yarda kutusunun içinden Raul Rangel’e doğru kafayı vurdu. Yine de Hong Myung-bo’nun takımının eleme turuna çıkma şansı hâlâ var; son grup maçında Güney Afrika’yı rahatlıkla yenmeleri gerekiyor.

  • Belgium v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Belçika ⬇️

    Manchester City’nin kanat oyuncusu Jeremy Doku, geçtiğimiz Kasım ayında Belçika’nın eleme maçlarının “büyük bir kısmında yeterince iyi oynamadığını” itiraf etmişti; dolayısıyla Dünya Kupası’nda şu ana kadar sergiledikleri inişli çıkışlı performanslar pek de şaşırtıcı olmadı. Kırmızı Şeytanlar, Mısır karşısında ilk yarıda berbat bir performans sergiledi, ancak daha sonra toparlanarak beraberliği yakaladı; Pazar günü İran ile oynadıkları golsüz berabere kalan maçta da durumları pek farklı değildi.

    Romelu Lukaku’nun maç kondisyonundaki eksiklik, onun kısa süreli patlamalar dışında etkili olamayacağı anlamına gelirken, Kevin De Bruyne’nin etrafındaki kalite eksikliği, eski Manchester City oyuncusunun her şeyi tek başına halletmeye çalışmasına neden oluyor. Rudi Garcia’nın takımı, Yeni Zelanda karşısında kazanması gereken maça hazırlanırken yine de eleme turlarına kalmayı başarmalı, ancak bu aşamadan sonra daha ileriye gitmesi şu anda pek olası görünmüyor.

  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    22Cezayir ⬆️

    12 yıllık bir aradan sonra Dünya Kupası’na geri dönen Cezayir, turnuva öncesi hazırlık maçlarından birinde Hollanda’yı yenerek morali yüksek bir şekilde sahneye çıktı; ancak Arjantin’le oynadığı açılış maçında gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı. Bununla birlikte, Vladimir Petkovic’in takımı, Ürdün karşısında geriye düşmesine rağmen toparlanmayı başardı ve 2-1’lik galibiyetle eleme turlarına kalma umutlarını canlı tuttu.

    Avusturya ile oynayacakları son grup maçı, her iki takım için de “kazanan her şeyi alır” niteliğinde olsa da, bir beraberlik her iki takımı da son 32’ye taşımaya yetebilir. Gruplarının son maçı oynanacağı için, “Çöl Tilkileri” Cumartesi günü Kansas City’de maçın başlama vuruşu yapıldığında neye ihtiyaçları olduğunu tam olarak bilecekler.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Gana ⬆️

    Carlos Queiroz, Gana milli takımının başına ancak Nisan ayında geçti; ancak eski Portekiz ve İran teknik direktörü, Black Stars ile mucizeler yarattı. Takım, Panama’ya karşı son dakikada elde ettiği galibiyetin ardından, İngiltere ile oynadığı maçta 0-0’lık oldukça övgüye değer bir beraberlik elde etti. Henüz kalesinde gol görmeyen Queiroz’un takımı, aşılması son derece zor bir savunma sergiledi ve eleme turlarına çıkmayı neredeyse garantiledi.

    Üçüncü maç gününde Hırvatistan’ı yenmeyi başarırlarsa L Grubu’nu bile lider tamamlayabilirler ve şu ana kadar gösterdikleri direnç göz önüne alındığında, Gana bir kez daha sürpriz yaratma şansını değerlendirebilir.

  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Avusturya ⬇️

    Avusturya, Pazartesi günü Arjantin’e yenilmiş olabilir, ancak Ralf Rangnick’in Dallas’taki bu maçtan çıkarabileceği pek çok olumlu nokta vardı. Takımı büyük bir hırsla oynadı ve uzatma süresinin son saniyelerine kadar beraberlik golü için bastırdı.

    Sonuç olarak, forvet hattındaki gerçek bir golcü eksikliği konusundaki endişeler devam etse de, Avusturyalıların J Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32'ye kalmak için Cezayir ile oynayacakları son grup maçında ihtiyaç duydukları sonucu alacaklarından son derece eminiz.

  • FBL-WC-2026-MATCH46-PAN-CROAFP

    19Hırvatistan ⬆️

    Hırvatistan, İngiltere’ye karşı aldığı açılış maçı yenilgisinin ardından Dünya Kupası serüvenini yeniden rayına oturtmak için Panama’yı yenmek zorundaydı. Ve bunu, oyuna sonradan giren Ante Budimir’in ikinci yarıda attığı gol sayesinde başardılar. Ancak Toronto’da elde edilen bu 1-0’lık galibiyet, Luka Modrić ve diğer tecrübeli oyuncular için bu turnuvanın artık çok zor olduğu yönündeki endişeleri ortadan kaldırmaya hiç de yetmedi.

    Efsanevi orta saha oyuncusu, milli takımdaki 200. maçında fena bir performans sergilemedi. Ancak Hırvatistan genel olarak zayıf bir görüntü sergiledi ve turnuvanın en zayıf takımlarından birine karşı galip gelmek için Dominik Livakovic’in birkaç önemli kurtarışına ihtiyaç duydu. Sonuç olarak, Katar 2022’de üçüncü sırada bitiren Hırvatistan’ın bu kez grup aşamasında utanç verici bir elenmeden kaçınabilmesi için Gana karşısında önemli bir iyileşme göstermesi gerekiyor.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    18Mısır ⬆️

    Mısır, tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini uzun zamandır bekliyordu; bu nedenle Vancouver’da Yeni Zelanda’ya karşı elde ettikleri zaferin ardından yaşanan coşku anlaşılabilir bir durumdu. Beklendiği gibi, Mohamed Salah bu başarının merkezinde yer aldı; ülkenin futbol ikonu, takımının ikinci yarıdaki geri dönüşünde hem gol attı hem de asist yaptı.

    Firavunlar artık turnuvada ilerlemeyi de hayal ediyor. Üçüncü maç gününde İran’ı yenmeleri halinde G Grubu’nu birinci olarak tamamlayacaklar; ancak eleme turlarında daha kolay bir yol izlemeyi hedefledikleri için bir beraberlik bile yeterli olabilir.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Kanada ⬆️

    Öncelikle kötü haber: Kanada, Vancouver’da İsviçre’ye 2-1 yenildikten sonra 2026 Dünya Kupası’nda kendi sahasında başka bir maç oynamayacak. Kanadalılar, B Grubu’nu birinci sırada tamamlamak için sadece bir beraberliğe ihtiyaç duyuyorlardı; ancak sağlam ama sıradan bir İsviçre takımına karşı gerçek bir mücadele verebilmek için çok geç kalmışlardı.

    Ancak işte iyi haber. Kanada artık 32'li tur için ABD'ye gitmek zorunda olsa da, Inglewood'daki rakibi, A Grubu'nda sürpriz bir şekilde ikinci sırada yer alan Güney Afrika olacak. Jesse Marsch'ın oyuncuları, özellikle de Alphonso Davies nihayet finallerde forma giyebilecek duruma gelirse, bu takımı yenebileceğinden emin olmalı.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Fildişi Sahili ↔️

    Fildişi Sahili, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçının sonunda daha zıt duygularla kalamazdı. Filler, Ekvador’a karşı oynadıkları turnuva açılış maçında 90. dakikada muazzam bir galibiyet golü attılar, ancak Houston’da Almanya’nın Deniz Undav’ın uzatma dakikalarında attığı golün ardından kalpleri kırıldı.

    Fildişi Sahili için bu yenilgi özellikle zor oldu, zira üç puanı almak için birçok iyi fırsatı kaçırmışlardı ve sonunda eli boş döndüler. Yine de, Curacao'ya karşı alınacak bir galibiyet, Emerse Fae'nin takımının grup ikincisi olarak son 32 turuna yükselmesini sağlayacak.

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15İsviçre ⬆️

    İsviçre’nin gol fırsatlarını değerlendirememesinin bedelini ödediği Katar ile oynadığı utanç verici ilk tur beraberliğinin ardından, Murat Yakin’in takımında goller nihayet ikinci maç gününde Bosna-Hersek’i 4-1 yendikleri karşılaşmanın son dakikalarında, oyuna sonradan giren Johan Manzambi ve Ruben Vargas sayesinde akmaya başladı.

    Beklendiği gibi, her iki oyuncu da Çarşamba günü Kanada ile oynanacak kritik maçta ilk 11'e yükseldi ve İsviçre'nin ev sahibi ülkelerden birini mağlup ederek B Grubu'nda liderliği garantilediği maçta her ikisi de yine gol attı. Böylece İsviçre, Vancouver'da XXX ile karşılaşacak ve bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor.

  • Colombia v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kolombiya ⬆️

    Kolombiya’nın turnuva öncesi hedefi netti: K Grubu’nun şampiyonluk favorisi Portekiz ile karşılaşmadan önce, ilk iki maçını kazanarak grup birinciliğini garantilemek. Nestor Lorenzo’nun takımı, Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettikten sonra, turnuvada şu ana kadar oldukça şaşırtıcı bir şekilde en etkili hücum silahı haline gelen kanat bek Daniel Munoz’un tek golüyle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni 1-0 yenerek bu hedefi gerçekleştirdi.

    Sonuç olarak Kolombiya, beklenenden daha da iyi bir konumda bulunuyor; grup birincisi olarak bir üst tura çıkmak için Portekiz karşısında sadece mağlup olmaması yeterli. Elbette, Özbekistan’ı 5-0’lık bir skorla ezip geçen Cristiano Ronaldo ve arkadaşları karşısında bu, söylemesi yapmasından daha kolay olacak; ancak Luis Diaz ve arkadaşları üzerindeki baskı büyük ölçüde azaldı ve Miami’de çaresiz kalacak olan Selecao’nun kendilerine sunacağı kontratak fırsatlarını değerlendirecek kadar yetenekleri fazlasıyla var. 

  • FBL-WC-2026-MATCH53-CZE-MEXAFP

    13Meksika ⬆️

    Meksika’nın turnuva performansı gerçekten daha iyi olamazdı. Güney Afrika ve Güney Kore’ye karşı oynadığı ilk iki maçı kazanarak A Grubu’nda birinciliği garantileyen teknik direktör Javier Aguirre, El Tri’nin Çek Cumhuriyeti ile oynadığı son maçta kadrosunda rotasyon yapma imkânı buldu.

    Değişikliklere rağmen Meksika, Azteca'da yaşanan bir başka coşkulu gecede yüzde 100'lük galibiyet serisini sürdürmeyi başardı ve üst üste üçüncü maçında da kalesini gole kapattı. Bu maçta Mateo Chavez ilk milli golünü attı, genç Gilberto Mora orta sahada etkileyici bir performans sergiledi ve tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa, Dünya Kupası finallerinde tarihi bir altıncı maça çıktı.

    Sonuç olarak: Meksika, eleme turlarına girerken ciddi bir ivme kazandı ve 32'li turda XXX'i yenmesi halinde son 16 maçını da Azteca'da oynayacağı göz önüne alındığında, çeyrek finallere ulaşma konusunda gerçek bir şansa sahip.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12Amerika Birleşik Devletleri ⬆️

    Amerika Birleşik Devletleri için ne harika bir başlangıç! Ev sahibi ülkelerden biri olan ABD, Los Angeles’ta Paraguay’ı ezip geçerken açılış maçından daha iyi bir sonuç bekleyemezdi herhalde; ardından Seattle’da Avustralya’ya karşı, biraz daha az etkileyici olsa da, üstün bir galibiyet elde etti.

    Christian Pulisic'in fiziksel durumu, takıma geri dönene kadar endişe kaynağı olmaya devam edecek; ancak ABD, bir maç kala D Grubu'nu lider tamamladıktan sonra, Mauricio Pochettino artık Perşembe günü, turnuvadan elenmiş Türkiye ile oynayacakları, adeta turnuva ortasında bir hazırlık maçı niteliğindeki karşılaşmanın avantajından yararlanabilecek. Dolayısıyla, bazı yıldız oyuncuların eleme turları öncesinde hak ettikleri dinlenmeyi alması beklenirken, kadroda rotasyon yapılması muhtemel.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Japonya ↔️

    Birkaç kilit oyuncunun sakatlığına rağmen Japonya, turnuva öncesinde en büyük favorilerden biriydi ve Hollanda karşısında iki kez geriye düşüp bir puan almayı başardıktan sonra, ikinci maç gününde Tunus’u adeta yerle bir ederek son 32’ye kalmayı neredeyse garantiledi.

    F Grubu'nu birinci sırada tamamlamak için İsveç'i yüksek skorla yenmeleri gerekecek gibi görünüyor, ancak Mavi Samuraylar'ın şu anki ivmesi göz önüne alındığında, ihtiyaç duydukları sonucu almaları hiç de zor değil.

  • CORRECTION / FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    10Hollanda ↔️

    Hollanda, Dünya Kupası’na geç de olsa ayak uydurdu. Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sergilediği dengesiz performansın ardından Ronald Koeman’ın olumsuz bir tutum sergilediği yönündeki eleştirilere maruz kalan Hollanda, Houston’da İsveç karşısında adeta coştu. 

    Teknik direktörün Brian Brobbey'i ilk 11'e dahil etme kararı muhteşem bir şekilde sonuç verdi; Sunderland'ın forveti maçın ilk 17 dakikasında iki gol attı. Denzel Dumfries, sağ kanatta sergilediği dinamik ve kararlı performansıyla Real Madrid'in onu neden transfer ettiğini açıkça gösterdi; Cody Gakpo ise iki gol ve bir asistle eleştirenleri susturdu. Bir anda Hollanda, son maçında Ekvador’u yenerek grubunu lider bitirmekle kalmayıp, eleme turlarında da ciddi bir etki yaratacak bir takım gibi görünüyor. 

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Norveç ↔️

    Norveç’in bu turnuvada Erling Haaland’ın takımı ne kadar ileriye taşıyabileceğine bağlı olarak ne kadar ileri gidebileceği başından beri belliydi; ilk iki maçlarına bakılırsa, bu yol eleme turlarının oldukça ilerleyen aşamalarına kadar uzanabilir. Haaland, turnuvadaki ilk iki maçında dört gol attı; Irak’a karşı attığı iki golün ardından Senegal karşısında da bir çift gol daha kaydederek Takım I’den birincilikle çıkmalarını garantiledi.

    İskandinavlar, Fransa’yı yenip grubu birincilikle geçmek istiyorlarsa performanslarını bir üst seviyeye çıkarmaları gerekecek; ancak kura sonuçlarına bakılırsa, Les Bleus’un ardından ikinci sırada bitirmeleri halinde E Grubu’nun ikincisiyle (muhtemelen Fildişi Sahili) karşılaşmak en kötü senaryo sayılmaz.

  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Fas ↔️

    Orta saha oyuncusu Bilal El Khannouss’un da itiraf ettiği gibi, Fas Çarşamba günü Haiti’yi 4-2 yendikleri maçta “alçakgönüllülük” eksikliğinin bedelini az kalsın ödüyordu. Atlas Aslanları, kolayca kazanmaları ve böylece gol farkıyla Brezilya'yı geçerek C Grubu'nun zirvesine çıkma şansı yakalamaları beklenen maçın ilk yarısında iki kez geriye düştü. Ancak sonuçta Fas, Atlanta'dan galibiyetle ayrıldığı için rahat bir nefes aldı.

    İkinci sırada bitirmek, dört yıl önce tarihe geçen yarı finalistlerin artık son 32 turunda XXXile karşılaşması gerektiği anlamına geliyor ve bu, aşılması zor bir engel olacak. Bununla birlikte, Fas’ın ilk maç gününde Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı maçtaki performansı, maç ne kadar önemli olursa o kadar iyi oynadıklarını gösteriyor. Achraf Hakimi ve Ismael Saibari’nin her ikisinin de formda olmasıyla birlikte, bu Kuzey Afrikalı takım Guadalupe’deki maçı sabırsızlıkla bekliyor olacak.

  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    7Brezilya ↔️

    Brezilya’nın Fas ile oynadığı ilk tur maçındaki hayal kırıklığı yaratan performans nedeniyle, Carlo Ancelotti’nin takımı hakkında henüz kesin bir yargıya varılamadı. Ancak Selecao, Haiti ve İskoçya’ya karşı arka arkaya aldığı 3-0’lık galibiyetlerin ardından tartışmasız bir ivme kazanmaya başladı.

    Elbette rakiplerin seviyesi düşüktü, ancak Ancelotti'nin her iki maçtan da çıkarabileceği pek çok olumlu nokta vardı. Öncelikle, Vinicius Junior gol atmaya doyamıyor, Matheus Cunha Brezilya'nın forvet pozisyonundaki sorununa potansiyel bir çözüm gibi görünüyor, ayrıca formuna kavuşan Neymar ise İskoçlar karşısında umut verici bir performans sergiledi.

    XXX, son 32 turunda zorlu bir rakip olabilir, ancak turnuvanın başında Brezilya’yı saran tüm karamsarlığa rağmen, beş kez şampiyon olan bu takım için işler artık iyiye gidiyor.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Portekiz ↔️

    Portekiz’in K Grubu’nun açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile aldığı hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından şu soru yeniden gündeme geldi: Selecção, Cristiano Ronaldo olmadan daha mı iyi olurdu? Eh, Özbekistan karşısında 41 yaşındaki yıldızın forvet hattını yönetmesinden kesinlikle çok memnun kaldılar; zira Ronaldo, turnuvaya ilk kez katılan rakibe karşı Salı günü 5-0’lık galibiyette iki gol attı.

    Cumartesi günü Kolombiya maçıyla başlayacak daha zorlu sınavlar bekliyor olsa da, Ronaldo'nun formda olmasıyla Portekiz, eleme turlarına doğru ilerlerken üzerine inşa edebileceği bir ivme yakaladığına inanacaktır.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5İngiltere ⬇️

    İngiltere, üst üste dördüncü turnuvada da açılış maçındaki galibiyetin ardından hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle yetindi; Salı günü Gana ile berabere kalan takımın sergilediği performans, Thomas Tuchel’in yönetimindeki ekibin bu yaz derin savunmaları aşmakta zorlanabileceğini gösterdi. Hırvatistan’ı yenmenin getirdiği sevinç, “Üç Aslanlar”ın son üçte bir sahada daha iyi performans göstermeye çalışmasıyla kısa sürede dağıldı.

    Cumartesi günü Panama’yı yenmeleri halinde yine de L Grubu’nu lider tamamlayacaklar, ancak turnuvanın ilerleyen aşamalarında İngiltere ile karşılaşma ihtimalinden titreyen çok az takım olacaktır.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Almanya ⬆️

    Almanya’nın gerçek gücünü pek ortaya koymayan Curacao’ya karşı 7-1’lik ezici galibiyetin ardından, Julian Nagelsmann’ın oyuncuları Cumartesi günü Yann Diomande’nin ilham verdiği Fildişi Sahili karşısında Dünya Kupası’na hazır olup olmadıklarını gösteren ciddi bir sınava tabi tutuldu. Bu sınavı geçtiler – ama kıl payı.

    Dört kez şampiyon olan Almanya, Houston'da ilk yarıyı bir gol geride tamamladı, ancak Nagelsmann'ın yaptığı değişiklikler maçın gidişatını değiştirdi. Süper yedek Deniz Undav, uzatma dakikalarında attığı galibiyet golü de dahil olmak üzere iki gol attı ve Almanya, E Grubu'nun tam kontrolünü ele geçirdi.

    Ancak Nagelsmann, takımının kalesini gole kapatamaması konusunda endişeli olacaktır; zira eleme turunda daha da zorlu sınavlar beklemektedir. Ayrıca, forvetin Kuzey Amerika’da sadece 56 dakikalık oyun süresinde üç gol attığı göz önüne alındığında, Ekvador maçında Undav’ı ilk 11’de oynatıp oynatmayacağı da merak konusu olacaktır.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3İspanya ⬆️

    İspanya’nın turnuvaya başlangıçta Cape Verde ile 0-0 berabere kalarak yaşadığı, utanç sınırına varan hayal kırıklığının ardından, Lamine Yamal’ın sakatlığının ardından kadroya dönüp gol atmasıyla Suudi Arabistan’ı paramparça eden takım, çok daha kendilerine benziyorlardı. Mikel Oyarzabal da eleştirenlere cevap vererek Avrupa şampiyonlarını eleme turlarına doğru yol almasını sağladı.

    Son 32 turunda kiminle karşılaşacakları, Uruguay ile oynayacakları son grup maçının sonucuna bağlı olacak; zira bir galibiyet, ilk eleme turunda Arjantin ile karşılaşmamalarını sağlayacaktır.

  • France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Fransa ↔️

    Kylian Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Real Madrid’in süperstarı, Pazartesi günü Irak’ı 3-0 yendikleri maçta üst üste ikinci kez iki gol atarak Altın Ayakkabı yarışında Lionel Messi’nin hemen arkasında yerini korurken, Ousmane Dembélé ise büyük bir uluslararası turnuvada nihayet gol attı – bu golün gerçekleşmesinde, Kuzey Amerika’da şimdiden üç asist kaydeden Michael Olise’nin payı da azımsanmayacak kadar büyük.

    Ancak Fransa’nın forvet hattı ne kadar müthiş olsa da, Didier Deschamps’ın takımı, iki saatlik fırtına nedeniyle yaşanan erteleme öncesinde bile Philadelphia’da pek etkileyici birperformans sergilemedi. Yine de Cuma günü Norveç ile oynanacak ve heyecan verici grup maçı, Les Bleus hakkında bilmemiz gereken her şeyi ve üst üste üçüncü kez finale çıkma şanslarını bize gösterecektir.

  • FBL-WC-2026-MATCH43-ARG-AUTAFP

    1Arjantin ↔️

    Arjantin için gerçekten iyi haber, Lionel Messi’nin tek başına ülkesini üst üste ikinci kez Dünya Kupası’na taşıyabilecek gibi görünmesidir. Birazcık kötü haber ise, bunu yapmak zorunda kalabileceği!

    Lionel Scaloni, bugün 39 yaşına giren futbol tarihinin en büyük oyuncusuna hâlâ sahip olmanın avantajını sonuna kadar kullanmak için takımını açıkça bu şekilde kurmuş. Bu bağlamda, Messi'nin Avusturya maçında attığı iki golün ardından şimdiden beş gole ulaşmış olması şaşırtıcı değil. 

    Ancak endişe verici olan, başka hiçbir oyuncunun tek bir gol bile atamamış olması. Yine de Lautaro Martinez veya Julian Alvarez gibi oyuncuların form tutması için hâlâ bolca zaman var ve eğer bunlardan biri form tutarsa, savunma ve orta sahada ne kadar inatçı oldukları düşünüldüğünde, son şampiyonu durdurmak oldukça zor olacak.