Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
World Cup Power Rankings GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve Tom Maston

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Fransa liderliğini korurken, İngiltere gücünü kanıtladı; Arjantin ise bir başka nefes kesici maçta zayıflıklarını sergilemeye devam etti

Power rankings
Dünya Kupası
İngiltere
İspanya
Arjantin
Fransa
Norveç
Belçika
Fas
İsviçre
FEATURES

Artık turnuvanın son aşamasına geldik! Geriye sadece sekiz takım kalırken, 2026 Dünya Kupası heyecan doruk noktasına ulaşmak üzere; çeyrek finalistlerin her biri için riskler tarif edilemeyecek kadar yüksek. Neredeyse her gün büyüleyici anlar yaşatan bu heyecan verici turnuvanın ardından, bir sonraki tur da beklentileri karşılayacak çok şey vaat ediyor.

İster İngiltere’nin Meksika’ya karşı nefes kesen galibiyeti, ister Arjantin’in Mısır’ı yenmek için gerçekleştirdiği destansı geri dönüş, ister Belçika’nın ABD’ye karşı aldığı ezici galibiyet olsun, son 16 turunda herkes için bir şeyler vardı. Erling Haaland, Brezilya'yı yendikleri maçta Norveç'in attığı iki golle ilk Dünya Kupası'nda hakimiyetini sürdürdü; ancak Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kaldırma hayali, Portekiz'in İspanya'ya karşı aldığı kıl payı mağlubiyetle sona erdi ve futbol dünyasının bir başka efsanesine veda ettik.

Artık işin can alıcı kısmına geldik; 19 Temmuz’da New Jersey’de futbolun en prestijli kupasını kaldırma ihtimali en yüksek olan takım hangisi? GOAL, kalan sekiz takımı aşağıda sıralıyor...

Son güncelleme: 4 Temmuz 2026. Son 16 turunda elenen takımlar: Kanada, Paraguay, Brezilya, Meksika, Portekiz, ABD, Mısır ve Kolombiya.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Belçika ⬆️

    Turnuvada nasıl da olgunlaştıklarını bir de buna bakın! Grup aşamasını zorlukla geçtikten ve son 32 turundaki Senegal maçının bitimine dört dakika kala 2-0 geride kalan Belçika, tam da son anda toparlanarak bir şekilde çeyrek finale yükseldi.

    Kırmızı Şeytanlar, Senegal’e karşı geriden gelerek kazandıkları zaferin ardından yazın en iyi performansını sergileyerek ABD’yi turnuvadan eledi. Teknik direktör Rudi Garcia, Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku’yu yedek kulübesine almaktaki cesaretinin karşılığını aldı. Bu arada Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku’nun yedek kulübesinden kısa süreli girişlerle sınırlı kalmaya devam ettiği bir ortamda, forvet hattını yönetebileceğini geç de olsa gösterdi.

    Belçika, çeyrek finalde İspanya’yı yenme umudu beslemek istiyorsa oyununu daha da yükseltmek zorunda, ancak ülkenin futbol geleceğine dair umut en azından yeniden canlandı.

    • Reklam
  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7İsviçre ⬆️

    Eh, kesinlikle hoş bir maç değildi – ama zaten kimse İsviçre’nin Kolombiya ile oynadığı son 16 turu karşılaşmasının futbol tutkunlarını memnun edecek bir maç olmasını beklemiyordu. Her iki takım da Vancouver’a giden yolda muhteşemden ziyade sağlam bir performans sergilemişti; bu nedenle, berbat geçen bir maçın penaltılarla sonuçlanması hiç de şaşırtıcı değildi.

    İsviçre, Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en büyük sürprizlerinden biri olan sakat Johan Manzambi olmadan kazanmanın bir yolunu bulduğu için de övgüyü hak ediyor; penaltı atışlarının kahramanı Ruben Vargas ise sadece yedek kulübesinden oyuna girebilecek kadar formdaydı. Dolayısıyla, İsviçre elbette Arjantin ile oynayacağı çeyrek final maçında büyük bir dezavantajda olacak, ancak şampiyonun son iki maçındaki kötü performansından büyük cesaret alacaktır.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Fas ⬇️

    Jesse Marsch, Fas ile oynadıkları son 16 turu karşılaşmasında Kanada’nın daha iyi takım olduğunu düşünmüş olabilir, ancak Amerikalı teknik adam her zamanki gibi yine tamamen saçma sapan konuşuyordu. Kanadalılar şüphesiz Atlas Aslanları’na zor anlar yaşattı, ancak Fas en haklı galip oldu – 3-0’lık nihai skor onları biraz abartmış olsa da.

    Geçen Dünya Kupası’nı dördüncü sırada tamamlayan Fas’ın bir sonraki rakibi, Katar’da galibiyet serisini sonlandıran Fransa olacak; Fransa, o zamankinden daha da güçlü görünüyor. Yine de Fas da, en azından hücum açısından gelişme kaydetti ve kaybedecek hiçbir şeyi olmadığı için bu intikam fırsatını sabırsızlıkla bekliyor olacak.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • ERLING HAALAND NORWAY Getty Images

    5Norveç ⬆️

    2026 Dünya Kupası’nda Norveç’ten daha iyi bir performans sergileyen bir takım var mı acaba?! Brezilya ile oynayacakları son 16 turu maçı öncesinde, İskandinav ekibinin Selecao için kabus gibi bir rakip olduğunu belirtmiştik; zira 1998’den bu yana katıldıkları ilk Dünya Kupası’nda ana hedefleri olan grup aşamasını geçmeyi çoktan başarmış olmanın verdiği özgürlükle oynuyorlardı.

    Ayrıca Erling Haaland’ın, dünya futbolundaki en güçlü stoper ikililerinden birini bile parçalayabilecek tek kişilik bir yıkım makinesi olduğunu da belirtmiştik – ve bu da East Rutherford’da gülümseyen katilin iki gol atmasıyla kanıtlandı. Norveç, çeyrek finalde İngiltere karşısında yine zayıf taraf olacak, ancak bu durum onlara gayet uygun. Tüm baskı yine rakiplerinin üzerinde.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    4Arjantin ⬇️

    Arjantin şanslı mı, yoksa dirençli mi? Belki de her ikisinden de biraz vardır; zira Mısır karşısında Lionel Scaloni’nin takımına şans kesinlikle gülümsedi – ancak yine de Atlanta’da oynanan ve tarihe geçecek bu son 16 turu maçında, maçın bitimine sadece 11 dakika kala 2-0 geriden gelip Firavunlar’ı 3-2 mağlup etmeleriyle büyük övgüyü hak ettiler.

    Lionel Messi, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde bu geri dönüşün başlıca mimarı oldu. Kaptan, bir kez daha kaçırdığı penaltının telafisini, önce Cristian Romero’ya bir gol hazırlayarak, ardından kendisi de bir gol atarak yaptı; ardından Enzo Fernandez, uzatma dakikalarında Lautaro Martinez’in ortasından kafayla galibiyet golünü attı.

    Arjantin, çeyrek finalde İsviçre’yi yenmelidir, ancak hem Yeşil Burun Adaları’nı hem de Mısır’ı zorlukla geçtikten sonra, şampiyonlar için “üçüncü kez şanssızlık” mı yaşanacak acaba?...

  • Jude Bellingham England 2026 World Cup MexicoGetty

    3İngiltere ⬆️

    İngiltere’nin Dünya Kupası serüvenindeki en zorlu sınav, Thomas Tuchel’in takımından en iyi performansını geç de olsa ortaya çıkardı. Takım, efsanevi Azteca Stadyumu’nda Meksika’yı mağlup ederken, uluslararası futboldaki tartışmasız en kötü şöhretli büyük kupa hasretine gerçekten son verebileceğini kanıtlayacak kadar kalite ve karakter sergiledi.

    Jude Bellingham, El Tri'ye karşı inanılmaz derecede dramatik geçen 3-2'lik galibiyette muhteşem bir performans sergiledi, ancak İngiltere, Meksiko'da gerçek bir takım oyunu ortaya koydu ve bu, Norveç ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesinde takımın özgüvenine büyük katkı sağlayacaktır. Elbette, Üç Aslanlar kadrosundaki hiç kimseye, Erling Haaland’ın tur atlama umutlarına oluşturduğu tehdit hakkında bilgi verilmesine gerek yok; ancak Tuchel, İngiltere’nin bu forvetin pas kaynaklarını kesebilmesi halinde, Bellingham ve Harry Kane’in gerisini halledeceğini düşünüyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    2İspanya ↔️

    İspanya, Avusturya’ya karşı oynadığı son 32 turundaki performansının doruklarına ulaşamasa da, Pazartesi günü Portekiz’de karşılaştığı şimdiye kadarki en zorlu sınavda yine de işi halletmeyi başardı. Mikel Merino’nun uzatma dakikalarında attığı gol, La Roja’nın Asturya’lı komşularını kıl payı mağlup etmesini sağladı; böylece takım, 2024’te kazandığı Avrupa şampiyonluğuna bir de dünya şampiyonluğu ekleme yolunda ilerlemeye devam ediyor.

    Bazı dikkat çekici anlara rağmen, Lamine Yamal pek çok kişinin beklediği gibi turnuvada henüz parlamadı. Gelişim gösteren ancak savunmada zayıflıkları olan Belçika ile karşılaşmak, İspanya’nın genç süperstarı ve takım arkadaşları Cuma günkü çeyrek final maçına hazırlanırken tam da ihtiyaç duydukları şey olabilir.

  • mbappe(C)Getty Images

    1Fransa ↔️

    Paraguay, her anlamda Fransa’yı alt etmek için elinden geleni yaptı; ancak Kylian Mbappé, penaltı noktasından maçın tek golünü atarak kelimenin tam anlamıyla son gülen taraf oldu. Mbappé’nin maç sonrası da belirttiği gibi, Les Bleus, rakibinin sert oyunundan hiç de etkilenmedi; zira onlar çelik gibi bir takım.

    Fransa, çeyrek finalde Fas’ı elemek için şüphesiz en parlak performansına geri dönmek zorunda kalacak; ancak Didier Deschamps’ın oyuncuları, Paraguay karşısında çirkin de olsa kazanmayı bildiklerini kanıtladılar; işte bu yüzden Dünya Kupası’nı kazanma konusunda hâlâ en büyük favori konumundalar.