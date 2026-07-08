2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Fransa liderliğini korurken, İngiltere gücünü kanıtladı; Arjantin ise bir başka nefes kesici maçta zayıflıklarını sergilemeye devam etti

İster İngiltere’nin Meksika’ya karşı nefes kesen galibiyeti, ister Arjantin’in Mısır’ı yenmek için gerçekleştirdiği destansı geri dönüş, ister Belçika’nın ABD’ye karşı aldığı ezici galibiyet olsun, son 16 turunda herkes için bir şeyler vardı. Erling Haaland, Brezilya'yı yendikleri maçta Norveç'in attığı iki golle ilk Dünya Kupası'nda hakimiyetini sürdürdü; ancak Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kaldırma hayali, Portekiz'in İspanya'ya karşı aldığı kıl payı mağlubiyetle sona erdi ve futbol dünyasının bir başka efsanesine veda ettik.

Artık işin can alıcı kısmına geldik; 19 Temmuz’da New Jersey’de futbolun en prestijli kupasını kaldırma ihtimali en yüksek olan takım hangisi? GOAL, kalan sekiz takımı aşağıda sıralıyor...

Son güncelleme: 4 Temmuz 2026. Son 16 turunda elenen takımlar: Kanada, Paraguay, Brezilya, Meksika, Portekiz, ABD, Mısır ve Kolombiya.