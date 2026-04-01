World Cup 2026 Power Rankings
Mark Doyle ve Krishan Davis

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Formda olan Fransa gücünü gösterirken, İngiltere ve ABD Milli Takımı zayıflıklarını ortaya koydu; yeniden yükselişe geçen İsveç ise son altı eleme kotasından birini elde etti

Dünya Kupası'nın yerini hiçbir şey tutamaz. Eleme maçları bile, kulüp maçlarının asla ulaşamayacağı bir ulusal heyecan yaratıyor. Bu yüzden, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek futbol şenliği için son altı eleme maçı kesinleştiğinde, Mart ayındaki milli maç arası boyunca dünyanın dört bir yanında gerçekten neşeli manzaralara tanık olduk.

Avrupa'da en büyük haber, Bosna-Hersek'in penaltılarda İtalya'yı elemesi oldu; bu sonuç, Azzurri'nin üst üste üçüncü turnuvada yer alamayacağı anlamına geliyor. Öte yandan, Barcelona'nın süperstarı Robert Lewandowski de Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek, zira Polonya milli takımı Solna'da İsveç'e 3-2 yenildi. Diğer iki UEFA play-off maçında ise Türkiye, Kosova'nın hayallerini sona erdirirken, Çekya penaltı atışlarında Danimarka'yı mağlup etti. Meksika'da ise Irak, konfederasyonlar arası play-off maçında Bolivya'yı şaşkına çevirirken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uzatmaların ardından Jamaika'yı zor da olsa geçti. 

Artık 48 takımın tamamını bildiğimize göre, bu yaz Kuzey Amerika'da kimler şampiyonluğa kadar gidebilir ve hangi ülkelerin 11 Haziran'da Meksiko'da oynanacak açılış maçı öncesinde hâlâ çok çalışması gerekiyor? Aşağıda GOAL, üç ev sahibi ülke (ABD, Meksika ve Kanada) ile tüm zamanların en büyük Dünya Kupası'na katılacak diğer takımların şanslarını değerlendiriyor...

Önceki güncelleme:19 Ocak 2026.

    48Curacao ⬇️

    Curacao, son 10 yılda büyük bir gelişme göstererek dünya sıralamasında 150. sıradan 82. sıraya yükseldi; ancak yine de finallere kalması şaşırtıcı bir başarı. Nitekim, Kasım ayında Kingston’da oynanan ve favori gösterilen Jamaika’nın üç kez direkleri salladığı, ayrıca uzatma dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından bir penaltı kararı iptal edilen o belirleyici grup maçında, Curacao’nun finallere kalması hâlâ pek olası görünmüyordu.

    Ancak, Şubat ayında istifa etmeden önce kişisel nedenlerle maçı kaçıran teknik direktör Dick Advocaat'ın yokluğuna rağmen, Curacao direndi ve hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olmak için ihtiyaç duyduğu puanı aldı. 

    Dolayısıyla, geçen ay Çin ve Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçlarındaki mağlubiyetler, The Blue Wave'in düşük profilli bir oyuncu kadrosuyla Kuzey Amerika'da büyük bir etki yaratmasının pek olası olmadığını vurgulasa da (Manchester United akademisi mezunu Tahith Chong, Premier League takipçileri için en tanıdık yüz olacak), bu pek de önemli değil. Curacao zaten tarih yazdı ve ödülü -eğer buna ödül denebilirse- güçlü Almanya ile oynayacağı açılış maçı, ardından da Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak olması.

    47Haiti ⬇️

    Haiti'nin, Dünya Kupası finallerine ilk kez katıldığından 52 yıl sonra ikinci kez eleme turlarını geçmesi, adeta bir mucize. CONCACAF elemelerinde en güçlü üç takımın (Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan ABD, Meksika ve Kanada) yer almaması elbette yardımcı oldu, ancak kimse Les Grenadiers'in Kosta Rika ve Honduras'ın da bulunduğu grubu zirvede bitirebileceğine inanmıyordu - özellikle de Sebastien Migne'nin takımı, 2010'daki depremden bu yana Haiti'yi sarsan çatışmalar nedeniyle tüm iç saha maçlarını Curacao'da oynamak zorunda kaldığı için. 

    Hala Karayip adasını ziyaret edemeyen ve yerel oyuncular hakkında bilgi almak için Haiti Futbol Federasyonu yetkililerine güvenmek zorunda kalan Migne'nin elinde özellikle güçlü bir kadro bulunmuyor. Ancak, Wolves'un Fransa doğumlu orta saha oyuncusu Jean-Ricner Bellegarde'ı Haiti için oynamaya ikna etmesinin ardından, Sunderland'ın forveti Wilson Isidor da aynı yolu izledi ve Mart ayında İzlanda ile oynanan ve berabere biten dostluk maçında ilk kez forma giyip gol atarak, Brezilya, Fas ve İskoçya'nın yer aldığı zorlu grupta sürpriz yapma umutlarını artırdı.

    46Irak 🆕

    Turnuvaya katılmaya hak kazanan 48. ve son takım olan Irak, en son bir Dünya Kupası'nda oynamasının üzerinden 40 uzun yıl geçti. 2023'te başlayan ve beş eleme turunu içeren zorlu bir mücadelenin ardından Asya'nın tek konfederasyonlar arası play-off biletini kazanan Irak, Kasım 2025'te iki maçta Birleşik Arap Emirlikleri'ni kıl payı mağlup ederek, turnuvaya kimlerin katılacağını belirleyecek Bolivya veya Surinam ile karşılaşmaya hak kazandı.

    Sonunda Mart ayında Bolivya ile karşılaştılar ve Orta Doğu'da patlak veren savaş nedeniyle hazırlıkları ve seyahatleri aksamasına rağmen Meksika'da Güney Amerika ülkesini 2-1 mağlup ettiler. Bu zafer, maçın sonunda sinirleri yıpratan dokuz dakikalık uzatma süresini atlatmalarını gerektirdi.

    Bu tarihi zafer, Irak'a bu Dünya Kupası'nda 2018 şampiyonu Fransa, Afrika'nın güçlü takımı Senegal ve sürpriz aday Norveç ile birlikte "Ölüm Grubu" olarak adlandırılan gruba girme hakkı kazandırdı. Irak, bu turnuvada en büyük favoriler arasında yer almayacak olsa da, en büyük sahneden 40 yıl uzak kaldıktan sonra, dünyanın en iyileriyle kendilerini sınama hakkını kazandıkları için bunu hiç umursamayacaklar.

    45Panama ⬇️

    2018 Rusya Dünya Kupası'nda kalpleri fetheden Panama'nın muhteşem taraftarları, takımlarının CONCACAF elemelerinin son maç gününde doğrudan katılım hakkı kazanan bir sıraya yerleşmesinin ardından, önümüzdeki yaz finallere çok sevindirici bir dönüş yapacak. Kırmızı Dalga, Panama City'de 3-0'lık galibiyetle zaten elenmiş olan El Salvador'u bir kenara itti ve bu sonuç, Surinam'ın Guatemala'da 3-1 mağlup olmasıyla birleşince, Thomas Christiansen'in takımı A Grubu'nu birinci sırada tamamladı.

    Kadrolarının gücüne bakıldığında, bu hafta Cape Town'da Güney Afrika'yı yenerek kolay lokma olmadıklarını kanıtlamış olsalar da, Dünya Kupası'nın eleme turlarına ulaşmak Los Canaleros için şimdiden imkansız görünüyordu. Ancak İngiltere, Hırvatistan ve Gana ile eşleşen Panama, ne yazık ki 2018 Rusya Dünya Kupası'nda olduğu gibi grup aşamasındaki üç maçı da kaybedebilir.

    44Ürdün ⬇️

    Ürdün, 5 Haziran'da ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanarak tarih yazdı ve ülke genelinde coşkulu kutlamalara yol açtı. Ali Olwan'ın hat-trick'iyle Umman'ı 3-0 mağlup eden Al Nashama, finallere katılmaya çok yaklaştı ve aynı günün ilerleyen saatlerinde Güney Kore'nin üçüncü sıradaki Irak'ı 2-0 mağlup etmesi sayesinde AFC B Grubu'nu ilk iki sırada tamamlaması garantilendi.

    Salı günü Nijerya ile saygın bir beraberlik elde etmelerine rağmen, final turnuvasında Ürdün'den pek bir şey beklenmiyor. Jamal Sellami'nin takımının çoğu kendi ülkesinde oynuyor, ancak yıldız kanat oyuncusu Musa Al-Taamari kariyerinin çoğunu Avrupa'da geçirdi ve geçen yıl Montpellier'den Rennes'e transfer oldu.

    Dünya sıralamasında 63. sırada yer alan Ürdün, son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve hatta Katar'da düzenlenen 2023 Asya Kupası'nda ikincilik elde ederken Güney Kore'yi mağlup etmişti. Ancak son dönemde Bolivya, Arnavutluk ve Tunus'a karşı alınan dostluk maçı yenilgileri, Dünya Kupası'ndaki mücadelenin zorlu geçeceğini gösteriyor. Son 32'ye kalma umudunu sürdürmek için, grup son maçında son şampiyon Arjantin ile karşılaşmadan önce Avusturya veya Cezayir'i yenmeleri gerekiyor.

    43Katar ⬇️

    2022'de ev sahibi olarak katıldıkları ilk Dünya Kupası'nda herkesi hayal kırıklığına uğratan Katar, dört yıl sonra bu turnuvada çok daha olumlu bir izlenim bırakmayı hedefliyor. Ancak, iki kez Asya şampiyonu olan bu takımın eleme sürecinde tartışmalar yaşandı. Takımın dördüncü turdaki iki maçını da kendi sahasında oynamasına izin verilmesi anlaşılmaz bir durumdu. Al Rayyan'da Umman ile golsüz berabere kalan Katar, aynı sahada Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-1 yenerek üç takımlı grubunda birinci sırayı aldı.

    Eski Real Madrid ve İspanya teknik direktörü Julen Lopetegui, Mayıs ayında teknik direktörlük görevini üstlendikten sonra Katar'ın eleme sürecinin sonuna kadar takımın başında kaldı ve üçüncü eleme turunda 10 maçta 24 gol yiyen savunmayı sağlamlaştırmada iyi bir iş çıkardı. Lopetegui, Almoez Ali ile AFC grubunda herkesten daha fazla gol (12) atan golcü bir forvete de sahip.

    Ancak Katar, Dünya Kupası kura çekiminde büyük takımlardan kaçmayı başardı ve Kanada, İsviçre ve Bosna-Hersek ile aynı gruba düştü. Dört maçlık mağlubiyet serisi yaşayan bir takım için eleme turuna kalmak zor görünüyor.

    42Suudi Arabistan ⬇️

    1994 yılında ABD’de düzenlenen turnuvaya ilk kez katıldıklarından bu yana sekizinci kez Dünya Kupası’na geri dönen Suudi Arabistan, nihayet Ekim ayında turnuvaya katılma hakkını elde edene kadar zorlu bir eleme sürecinden geçmek zorunda kaldı.

    Roberto Mancini, Asya Kupası'ndaki kötü performans ve Ekim 2024'teki Dünya Kupası elemelerine hayal kırıklığı yaratan bir başlangıcın ardından, göreve geleli bir yılı biraz geçtikten sonra teknik direktörlükten istifa etti ve yerine selefi Herve Renard yeniden atandı. Fransız teknik direktörün yönetimindeki performanslar istikrarlı olmasa da, Suudiler Asya elemelerinin dördüncü turunda attıkları gollerle Irak'ı geride bırakarak kura çekimine katılmayı başardılar - ancak her iki maçını da Cidde'de oynayabilmeleri bu konuda önemli bir avantaj sağladı.

    Suudi Pro Ligi'ne yabancı süperstarların akını, milli takıma olumsuz bir etki yapmış gibi görünüyor. Birçok oyuncu kulüp kadrolarından çıkarılmak zorunda kaldı ve geçen hafta Mısır'a 4-0 yenilen takım için, 2022'de Arjantin'e karşı elde ettikleri şok galibiyetin tekrarlanması şu anda uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

    41Yeşil Burun Adaları ⬇️

    Yeşil Burun Adaları, gelecek yaz düzenlenecek turnuvaya katılma hakkını elde etmek için son ana kadar soğukkanlılığını koruyarak, nüfus bakımından Dünya Kupası’na katılan üçüncü en küçük ülke olacak. Mavi Köpekbalıkları, Ekim ayında Eswatini’yi 3-0 mağlup ederek eleme grubunda birinci sırayı garantiledi ve Afrika’nın geleneksel futbol devlerinden Kamerun’un dört puan önünde bitirerek turnuvaya ilk kez katılmayı başardı.

    Bu takım, kesinlikle büyük isimlerden oluşan veya zengin bir futbol federasyonunun desteğini alan bir takım değil. Örneğin, Shamrock Rovers'tan Pico Lopes, profesyonel sosyal ağ platformu LinkedIn üzerinden takıma katıldı. Ayrıca, 2023'teki AFCON'da çeyrek finale yükselmesinden bu yana, takımı temsil etmek için gönüllü olan uygun oyuncuların katılımından da faydalandılar.

    Bu nedenle Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'nda açık ara en zayıf takım olacak. Mart ayındaki milli maç aralarında Güney Amerika'nın zor durumdaki takımı Şili'ye yenilen bu takım, Suudi Arabistan ile oynayacağı maçı kazanabileceğini düşünse de, İspanya ve Uruguay karşısında büyük zorluklar yaşayacaktır.

    40İran ⬇️

    İran, Mart ayında Tahran'da ikinci sıradaki Özbekistan ile oynadığı maçta iki kez geriye düşmesine rağmen 2-2 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti; bu sonuç, ev sahibi takımın AFC A Grubu'nu ilk iki sırada bitirmesini garantiledi. Beklenildiği üzere Mehdi Taremi belirleyici oldu; Olympiakos'un forveti, Sardar Azmoun'un bir kez daha ustaca desteğiyle ülkesinin iki golünü de attı.

    İran'ın oyuncu kadrosu çok derin değil - 2025 CAFA Uluslar Kupası'nda Özbekistan'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan mağlubiyetteki zayıf performans da bunu ortaya koydu - ancak deneyim açısından kesinlikle bir eksiklikleri yok ve şu anda dünya sıralamasında 21. sırada yer alan bu takım hafife alınmamalı. Bu, İran'ın üst üste dördüncü kez katıldığı finaller olacak ve Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda gibi nispeten kolay bir kura çekimi sonrasında, yedinci denemelerinde ilk kez grup aşamasını geçebilirler.

    Ancak, Team Melli'nin hazırlıkları ve hatta turnuvaya katılımı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı nedeniyle tam bir kaosa sürüklendi. ABD Başkanı Donald Trump, Taremi ve arkadaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği için onların oynamasının "uygun" olmayacağını kamuoyuna açıkladı.

    39Demokratik Kongo Cumhuriyeti 🆕

    Eski bir İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin 52 yıllık acı verici bekleyişini sona erdirerek Dünya Kupası’na katılmasını sağlayan kahraman oldu. Eski Manchester United ve şu anki Burnley savunma oyuncusu Axel Tuanzebe, Meksika'da Jamaika ile oynanan kıtalararası play-off maçında, eskiden Zaire olarak bilinen ülke için 100. dakikada galibiyet golünü attı. Les Leopards, eleme grubunda Senegal'in ardından ikinci sırada bitirerek play-off'a kalmak için Afrika'nın futbol devleri Kamerun ve Nijerya'yı elemişti.

    K Grubu'nda Portekiz, Kolombiya ve Özbekistan bekliyor ve kadroda West Ham'dan Aaron Wan Bissaka, Sunderland'dan Noah Sadiki ve Newcastle'ın forveti Yoane Wissa gibi bazı iyi oyuncular bulunuyor. Ancak bu kadar uzun bir bekleyişin ardından, Kongolu taraftarlar ve oyuncular Dünya Kupası'na katılmaktan dolayı kesinlikle çok mutlu olacaklardır.

    38Güney Afrika ⬇️

    2010'da ev sahibi oldukları zamandan bu yana ilk kez ve kendi başlarına sadece üçüncü kez, Güney Afrika Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı; ancak CAF C Grubu'ndaki sağlam performanslarına rağmen bu fırsatı neredeyse ellerinden kaçırıyorlardı. Eylül ayında Lesoto'ya karşı oynadıkları maçta oynama hakkı olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmeleri nedeniyle 3 puan kaybettiler ve bu nedenle gelecek yaz için yerlerini garantilemek için son maçlarında Ruanda'yı yenmeleri ve Nijerya'nın da kendilerine yardım etmesi gerekiyordu.

    2023 Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükselmesi, Bafana Bafana'nın yaklaşık on yıllık bir durgunluk döneminin ardından tekrar rayına oturduğunu göstermişti, ancak bu yılki hayal kırıklığı yaratan son 16 turunda elenmesi, hem saha içinde hem de saha dışında hala çok fazla işleri olduğunu ortaya koydu. Elbette teknik direktör Hugo Broos, Güney Afrika'da büyük tartışma konusu haline gelen yapısal sorunlar konusunda pek bir şey yapamaz, bu yüzden "artık gözümüzü Dünya Kupası'na dikmiş olarak gelecekteki hedeflerimize hazırlanmaya" odaklanmaya devam ediyor.

    Kura, büyük ölçüde yerli süper güç Mamelodi Sundowns'a dayanan takım için nispeten iyi çıktı. 16 yıl önce olduğu gibi, Güney Afrika turnuvaya Meksika ile başlayacak, ardından Çekya ile karşılaşacak ve grup aşamasını Güney Kore ile tamamlayacak. Bu kesinlikle en kötü fikstür değil, ancak AFCON'da Mısır ve Kamerun'a karşı alınan mağlubiyetler ve geçen ay Panama ile oynanan iki hazırlık maçında da galibiyet elde edilememesi göz önüne alındığında, Bafana Bafana için bu fikstürü başarıyla geçmek çok zor olabilir. 

    37Yeni Zelanda ↔️

    FIFA'nın Okyanusya'ya 2026 Dünya Kupası'nda garantili bir yer ayırma kararı, Yeni Zelanda'nın 2010'dan bu yana ilk kez finallere katılmasını bir formalite haline getirdi; zira OFC'de onlara rakip olabilecek hiçbir takım bulunmuyor. All Whites'ın Yeni Kaledonya'yı 3-0 yenerek tur atlamasının ardından savunma oyuncusu Michael Boxall'ın dediği gibi, "Geçtiğimiz kampanyalarda büyük hayal kırıklıkları yaşadık, ancak turnuva genişledikten sonra kendimizden bunu bekliyorduk."

    Şimdi soru, gelecek yıl Kuzey Amerika'da herhangi bir etki yaratıp yaratamayacakları. Norveç ile yakın zamanda oynanan ve berabere biten maç, biraz da olsa iyimserlik için bir neden oluşturdu; ancak dünya sıralamasında 85. sıraya gerileyen bir takımın geleceği konusunda kendinden emin olmak zor.

    Mart ayında Şili'yi 4-1 yenmeleri, en azından sekiz maçlık galibiyetsiz seriyi sona erdirdi, ancak Nottingham Forest'ın forveti Chris Wood'un Yeni Zelanda kadrosundaki tek gerçek üst düzey oyuncu olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu nedenle, All Whites'ın açılış maçında İran'ı yenmesi, Mısır ve Belçika'nın da bulunduğu gruptan çıkma şansları açısından hayati önem taşıyor.

    36Tunus ⬇️

    Tunus’un üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerine katılacağı konusunda hiçbir zaman gerçek anlamda bir şüphe yoktu. Ancak, Afrika Uluslar Kupası’ndaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Sami Trabelsi’nin teknik direktörlük görevinden alınarak yerine Sabri Lamouchi’nin getirilmesiyle, takımın geleceği şu anda belirsizlikle kaplı.

    Eski stoper Trabelsi, bu göreve geçen yılın Şubat ayında geri dönmüş ve Kartaca Kartalları'nın hiçbir gol yemeden 2026 Dünya Kupası'na katılmasını sağlamıştı. Ancak Trabelsi için talihsiz bir şekilde, Afrika Uluslar Kupası Tunus için bir felaket oldu. Tunus, Kazablanka'daki maçta 90 dakikadan fazla süre boyunca 10 kişiyle oynayan Mali'ye penaltılarda yenildi.

    Lamouchi, en azından görevine yenilgisiz bir başlangıç yaptı; Haiti'yi 1-0 yendiler ve Kanada ile golsüz berabere kaldılar, ancak özellikle kadroda dünya klasında kaliteli oyuncuların çok az olması nedeniyle, Hollanda ve Japonya'nın da bulunduğu Dünya Kupası grubundan Tunus'u çıkarmak onun için çok zor olacak.

    35Avustralya ⬇️

    Avustralya, 10 Haziran’da Suudi Arabistan’ı deplasmanda mağlup ederek (o maçta beş gol farkla yenilmemesi bile yeterli olacaktı) 2026 Dünya Kupası’na katılımını kesin bir şekilde garantiledi; ancak asıl elemeyi garantileyen, bundan beş gün önce Japonya’ya karşı alınan 1-0’lık galibiyetti.

    Socceroos, finallere üst üste altıncı kez katılmayı hedefliyor ancak şu anki haliyle, yıldız oyuncudan yoksun bu kadro, 2006 ve 2022'de elde edilen son 16 başarısını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor. Popovic'in Eylül 2024'te Graham Arnold'un yerine teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana performanslar kesinlikle iyileşti ve Mohamed Toure, Nestory Irankunda ve Alessandro Circati gibi heyecan verici genç oyuncuların ortaya çıkışı, "Down Under" futbolu için daha parlak bir geleceğe işaret ediyor.

    Grup aşamasında büyük takımlarla karşılaşmamaları, onlara en azından son 32'ye kalma şansı veriyor. Mart ayında Kamerun ve Curacao'ya karşı alınan galibiyetler, Avustralyalıların Türkiye, ABD ve Paraguay ile oynayacakları maçlardan yeterli puanı toplayarak eleme turlarına sızabileceklerini gösteriyor.

    34Özbekistan ⬇️

    Sayısız kıl payı kaçırılan fırsat ve pek çok hayal kırıklığının ardından Özbekistan, bu yaz nihayet ilk kez Dünya Kupası finallerinde boy gösterecek. Eleme süreci hiç de kolay geçmedi. Srecko Katanec, Ocak ayında sağlık sorunları nedeniyle teknik direktörlük görevinden istifa etmek zorunda kaldı ve eski orta saha oyuncusu Timur Kapadze, 5 Haziran'da Birleşik Arap Emirlikleri ile oynanan ve AFC A Grubu'nda ilk iki sırayı garantileyen, nefes kesen 0-0 berabere biten maçla Slovenyalı teknik adamın başlattığı işi tamamladı. 

    Ancak, İtalya efsanesi Fabio Cannavaro, Kapadze'nin yardımcılığında bu Asya ülkesinin ilk Dünya Kupası macerasını yönetecek. Dünya Kupası şampiyonu Cannavaro'nun görevi umut verici bir şekilde başladı; Beyaz Kurtlar, Kasım ayında düzenlenen Al Ain Uluslararası Kupası'nda (bir dostluk turnuvası) yarı finalde Mısır'ı yenip finalde İran'ı penaltılarda mağlup ettikten sonra, 2026 FIFA Serisi'nde Gabon ve Venezuela'yı da mağlup etti. 

    Açık olan bir şey var ki, Özbekistan'ın Dünya Kupası'nda eleme turlarına kalma konusundaki inkar edilemez derecede zayıf umutları, Manchester City'nin stoper oyuncusu Abdukodir Khusanov'un liderliğindeki güçlü savunmaya bağlı olacak. Bu savunma, Kolombiya ve Portekiz ile oynayacakları ilk iki grup maçında Luis Diaz ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncuları durdurmakla görevli olacak. Ardından ise DR Kongo ile kazanılması gereken bir karşılaşma bekliyor.

    33Bosna Hersek 🆕

    Bosna-Hersek, İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının sebebi oldu. H Grubu'ndan doğrudan çıkma şansını, son eleme maçında Avusturya'nın son dakikalarda attığı beraberlik golüyle acı bir şekilde kaçıran İtalya'nın, play-off'larda dört kez şampiyon olan Azzurri ile aynı kolda eşleşmesi üzerine, Bosnalıların turnuvaya katılabileceğine inanan pek kimse yoktu; ancak onlar olağanüstü bir sürpriz yarattı.

    Yarı finalde, her zaman formda olan Edin Dzeko'nun 86. dakikada attığı golle ülkesine bir kez daha hizmet etmesinin ardından, Galler'i penaltılarla elediler ve sadece dört gün sonra, Alessandro Bastoni'nin ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından 1-0 geride oldukları maça geri dönerek, penaltı atışlarında İtalyanların kalbini kırdılar.

    Bu koşullar altında turnuvada yer almaktan memnun olacak olsalar da, Bosna, 40 yaşındaki Dzeko için neşeli bir veda turnuvası olacak olan, ev sahibi Kanada, İsviçre ve Katar'dan oluşan Dünya Kupası grubundan çıkma şansını yüksek görüyor.

    32Çekya 🆕

    Çekya, Dünya Kupası sahnesine dönmek için 20 yıllık bekleyişi sona erdirdi; eleme grubunda Hırvatistan’ın çok gerisinde ikinci sırada bitirdikten sonra play-off’ları geçerek yerlerini kazanmanın getirdiği ek bir coşkuyu da yaşadı.

    Yarı final ve finalde de işleri kesinlikle zorlaştırdılar; Çekler, Prag'da sadece 23 dakika sonra İrlanda'ya 2-0 gerideyken, yarı finalde dramatik bir geri dönüşe imza attı. Ladislav Krejci'nin 86. dakikadaki golü maçı uzatmaya götürdü ve Wolves oyuncusu, penaltı atışlarında galibiyet golünü attı. Danimarka ile oynadıkları sonraki maçta da dram eksik olmadı; iki takım uzatmalarda da gol atarak birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Danimarkalılar, 120 dakika boyunca istatistiklerde üstünlük kurmalarına rağmen, dört penaltı atışından üçünü kaçırarak Çekya'ya galibiyeti hediye etti.

    Sonuç olarak Çekya, Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore ile birlikte yer aldı. Pavel Sulc ve Patrik Schick gibi yetenekli hücum oyuncularına sahip olsalar ve savunmada sağlam olsalar da, bu turnuvada büyük bir ilerleme kaydetmeleri büyük bir sürpriz olur.

    31Gana ⬇️

    Bu yazının kaleme alındığı sırada, Dünya Kupası'nın başlamasına üç aydan az bir süre kala Gana'nın teknik direktörü yok. Eski teknik direktör Otto Addo, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki felaketle sonuçlanan performansının ardından yoğun baskı altındaydı ve Black Stars'ı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını sağlasa da, 27 Mart'ta Avusturya'ya karşı alınan 5-1'lik utanç verici yenilgiyi de içeren dört dostluk maçı üst üste yenilgisinin ardından görevinden alındı.

    Czeslaw Michniewicz'in görevi devralacağı söyleniyor ve eski Polonya teknik direktörü Antoine Semenyo ve Mohammed Kudus gibi oyuncularla çalışmayı dört gözle bekliyor olsa da, özgüven eksikliği çeken bir takımın İngiltere, Hırvatistan ve Panama'nın bulunduğu Dünya Kupası grubunda zorlu bir mücadele vereceği kesin.

    30Kanada ⬇️

    Kanada, Jesse Marsch yönetiminde kesinlikle gelişme kaydetti; dünya sıralamasında 30. sıraya yükselmiş olmaları da bunu açıkça gösteriyor. Ancak Amerikalı teknik direktör göreve geldiğinden beri her şey yolunda gitmedi. Haziran ayında CONCACAF Altın Kupa çeyrek finalinde Guatemala'ya yenilmeleri büyük bir utanç kaynağı oldu ve Avustralya'ya karşı alınan dostluk maçı yenilgisi de hiç iyiye işaret etmiyordu. Ancak, son dönemde Dünya Kupası elemelerine katılan Kolombiya, Ekvador ve Tunus ile berabere kalmaları, Kanadalıların en üst düzeyde rekabet edebileceğini kanıtladı.

    Nitekim, Marsch'ın geçen yılın Mayıs ayında görevi devraldıktan kısa bir süre sonra Kanada'yı 2024 Copa America'da dördüncü sıraya taşıdığı unutulmamalıdır; bu, tartışmasız ülkenin futbol tarihindeki en büyük başarı olarak kabul edilebilir. Elbette şimdi önündeki zorluk, Dünya Kupası'nda daha da büyük bir etki yaratmaktır. Kanada, daha önce sadece iki kez (1986 ve 2022) finallere katılmaya hak kazanmış ve her iki seferde de grup maçlarının üçünü de kaybetmişti. Ancak, turnuvanın açılış maçında İtalya yerine Bosna-Hersek ile karşılaşacak olmaları ve ardından Katar ve İsviçre ile oynayacak olmaları, eleme turlarına yükselme umutlarını şüphesiz artırdı.

    Geçtiğimiz yıl boyunca sakatlık sorunlarıyla boğuşan kaptan Alphonso Davies'in form durumu elbette kilit öneme sahip olacak, ancak yaz aylarında Juventus'a transfer olduktan sonra kaybettiği golcü kimliğini yeniden kazanması, yıldız forvet Jonathan David için tartışmasız daha da önemli. 

    29Cezayir ⬇️

    12 yıllık bir aradan sonra Cezayir, CAF elemelerinde bir maç kala yerini garantileyerek 2026 Dünya Kupası finallerine geri dönecek. Bu ara dönemde, 2019 Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan ancak aynı turnuvanın grup aşamasında üç kez daha tek bir maç bile kazanamadan elenen Çöl Tilkileri için inişli çıkışlı bir süreç yaşandı. Bu yılki turnuvada ise son 16 turunda DR Kongo'yu yendiler, ancak Nijerya'ya 2-0 yenildiler. Cezayir Futbol Federasyonu (FAF), bu mağlubiyetin "sorgulanmalara yol açan ve yaygın bir öfkeye neden olan" hakem kararlarından aşırı derecede etkilendiğini düşündü.

    Doğrusu, sergilenen performansın içler acısı niteliği göz önüne alındığında, bu bir dikkatleri başka yöne çekme girişimi gibi görünüyordu ve FAF'ın hakemleri eleştirirken, aynı zamanda Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte taraftarlara Vladimir Petkovic ve oyuncularına destek konusunda birleşmeleri çağrısında bulunması da anlamlıydı. Milli takım açıkça "yeniden yapılanma aşamasından geçiyor" ve Mohamed Amoura eleme maçlarında 10 gol atarak gerçekten öne çıkmış olsa da, 35 yaşındaki Riyad Mahrez'e endişe verici bir şekilde bağımlı kalmaya devam ediyor.

    Yine de Cezayir, son şampiyon Arjantin'in de yer aldığı Dünya Kupası grubunu lider bitirme şansı olmasa da, Mart ayındaki uluslararası maçlarda Guatemala'yı 7-0 mağlup edip Uruguay ile golsüz berabere kaldıkları olumlu bir performansın ardından, sadece Ürdün'ü değil, Avusturya'yı da geride bırakabileceklerine inanıyor.

    28Güney Kore ⬇️

    Güney Kore'nin önümüzdeki yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılması, Taeguk Warriors'ın son 10 turnuvada da yer almış olması nedeniyle hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu sefer eleme turlarını yenilgisiz tamamlayarak kupaya katılmayı garantilediler; son maçlarında Kuveyt'i 4-0 mağlup ederek bu seriyi noktaladılar.

    Ancak her şey o kadar da kolay olmadı; Irak'ı yenerek işi bitirmeden önce üç maç üst üste berabere kaldılar ve efsanevi kaptan Son Heung-min dahil olmak üzere birçok önemli oyuncunun yaşı ilerliyor. Yine de teknik direktör Hong Myung-bo, 2023 Asya Kupası'nda Ürdün'e karşı şok bir yarı final yenilgisi yaşadıktan sonra Kore'yi tekrar rayına oturtmayı başardı. Bu yenilgi, Jürgen Klinsmann'ın teknik direktörlükten kovulmasına neden olmuştu. Yeni teknik direktör, Dünya Kupası öncesinde kadroyu gençleştirmeye şimdiden başladı.

    Ancak, son aylarda Brezilya ve Fildişi Sahili'ne karşı alınan ağır yenilgiler, kura çekimi onlar için çok da kötü geçmemiş olsa bile, Güney Kore'nin 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği dördüncülüğe yaklaşabileceğini kimse tahmin etmiyor. Güney Kore, oldukça dengeli bir grup olan A Grubu'nda Meksika, Güney Afrika ve Çekya ile eşleşti.

    27İskoçya ⬇️

    İskoçya, Hampden Park'ta Danimarka ile oynadığı, kazanması gereken maçta uzatma dakikalarında iki gol atarak, olabilecek en dramatik şekilde eleme turlarını geçip 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Doğrusu, Danimarkalılar 10 kişi kalmış olsalar bile daha iyi oynayan taraftı, ancak İskoçlar olağanüstü bir mücadele ruhu ve bitmek bilmeyen bir kalite sergiledi. Nitekim, şimdiden efsaneleşmiş 4-2'lik galibiyette Scott McTominay, Kieran Tierney ve Kenny McLean'in attığı goller hepsi de muhteşemdi.

    Ancak İskoçya'nın ilk kez bir Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçecek kadar yeterli kaliteye sahip olup olmadığı tartışmaya açık bir konu; özellikle de Mart ayında Japonya ve Fildişi Sahili'ne karşı arka arkaya alınan dostluk maçı yenilgilerinden sonra. Unutmayın, bu takım Euro 2024 elemelerinde etkileyici bir performans sergilemişti ancak Almanya'da berbat bir performans gösterdi ve Clarke'ın takımını Brezilya ve Fas ile aynı gruba yerleştiren zorlu kura, Kuzey Amerika'daki görevlerini hiç de kolaylaştırmadı.

    Yine de Haiti'yi kolayca yenmeleri gerekir ve Tartan Army'nin desteğiyle, en azından grubunda üçüncü sırayı almak için ihtiyaç duydukları diğer puanı kazanma şansı var.

    26Meksika ↔️

    Jaime Lozano, 2023 yılında Meksika'yı Gold Cup şampiyonluğuna taşıdı; ancak geçen yılki feci Copa America performansının ardından görevinden alındı. El Tri, Jamaika, Venezuela ve Ekvador'un yer aldığı ve çok kolay geçmesi beklenen gruptan çıkmakta feci bir şekilde başarısız olmuştu. Sonuç olarak, Javier Aguirre yeniden takımın başına geçti ve bu kez, Dünya Kupası'ndan sonra baş antrenörlük görevini devralması planlanan efsanevi Rafael Marquez'den yardım alıyor.

    Aguirre'nin üçüncü dönemi şu ana kadar oldukça hareketli geçti. Meksika, Honduras'a karşı ilk maçta aldığı şok yenilgiden (bu maç sırasında teknik direktör, ev sahibi taraftar tarafından atılan bir bira kutusuyla vurulmuştu!) sonra toparlanarak geçen Mart ayında Nations League'i kazandı. Ardından Haziran ayında Houston'da düzenlenen Gold Cup finalinde ABD'yi 2-1 yenerek bir kupa daha kazandı. 

    Son derece öngörülemez bir performans sergileyen Meksika, 2025'te başka bir galibiyet alamadı, ancak 2026'ya üç galibiyetle başladı. Ardından Avrupa'nın ağır topları Portekiz ve Belçika ile berabere kalarak, El Tri'nin 1986'da turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşma umutlarını yeşertti.

    25Mısır ↔️

    Afrika futbolunda Mısır kadar başarılı bir takım için Dünya Kupası'na katılma sicili oldukça yetersiz. Firavunlar, son 11 Afrika Uluslar Kupası finalinin beşinde yer aldı ve bunlardan üçünü kazandı; ancak 2026, 1990'dan bu yana dünya sahnesinde yer alacakları sadece ikinci kez olacak. Bir önceki kampanyaları da pek iç açıcı değildi; 2018'de pek de zorlu görünmeyen bir grupta üç maçı da kaybettiler. Bu nedenle Mısır'ın tecrübeli oyuncuları, Dünya Kupası'nda büyük bir etki yaratmaya kararlı olacaklar; bunların başında da Mohamed Salah geliyor. 

    Bu üretken kanat oyuncusunun Liverpool kariyeri kötü bir şekilde sona ermek üzere olabilir, ancak Salah, Kuzey Amerika'ya giden yolda attığı dokuz golle ülkesinin talismanı olmaya devam ediyor ve Manchester City'nin çok yönlü forveti Omar Marmoush ile birlikte tehditkar bir forvet hattı oluşturuyor. Teknik direktör Hossam Hassan ayrıca, 10 eleme maçında sadece iki gol yiyen iyi organize olmuş bir savunmaya sahip. 

    Bu yılki AFCON'da yarı finale yükselmesiyle de görüldüğü gibi, Avrupa'da oynayan sadece üç oyuncuyu barındıran Mısır kadrosu, Salah'a büyük ölçüde bağımlıdır, ancak geçen ay Suudi Arabistan'ı ezici bir skorla mağlup etmeleri ve İspanya ile berabere kalmaları, kadronun genel gücünün küçümsenmemesi gerektiğini kanıtladı. Salah şüphesiz kilit rol oynayacak ve eğer tam olarak formda ve golcü ruhunda olursa, ülkesini Belçika, İran ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu gruptan çıkaramalı.

    24Paraguay ⬇️

    Paraguay, son bir yıl içinde çok büyük bir yol kat etti – ve bunun başlıca nedeni teknik direktör Gustavo Alfaro. La Albirroja, 2024 Copa America'da ilk turda elenmiş ve grup maçlarının üçünü de kaybetmişti, bu da Daniel Garnero'nun görevden alınmasına neden olmuştu. Alfaro görevi devraldığından beri harikalar yarattı; Paraguay, 10 maçlık yenilmezlik serisi sırasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay'ı yenerek formunda ani bir yükseliş yaşadı ve Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

    Haziran ayında Sao Paulo'da Brezilya'ya 1-0 yenilerek ilerleyişleri durdurulsa da, Paraguay Eylül ayında Ekvador ile golsüz berabere kalarak 2010'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde etti. Dolayısıyla Alfaro'nun kadrosunda dünya çapında bir forvet bulunmasa da, Palmeiras'ın tecrübeli stoperi Gustavo Gomez'in liderlik ettiği, en azından resmi maçlarda aşılması çok zor olan muhteşem bir savunma hattına sahip.

    Paraguay, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığından bu yana oynadığı altı maçta dokuz gol yedi ve bu süreçte üç kez mağlup oldu. Bu nedenle, ABD, Türkiye ve Avustralya'nın da yer aldığı gruptan çıkmakta zorlanabilir. 

    23Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa, Uruguay'ı Dünya Kupası'na taşıyor ve bu, renkli kişilikleri ve hücum futbolunu seven herkes için sevindirici bir haber. ‘El Loco’, futbol tarihinin en ikonik teknik direktörlerinden biri ve kimse onun bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin edemiyor!

    Uruguay, 2024 Copa America'da yarı finale yükselirken Brezilya'yı mağlup etmenin yanı sıra, Dünya Kupası elemelerinde de Selecao'dan 4 puan aldı ve hatta Buenos Aires'te Arjantin'i yenmeyi başardı. Ancak iki kez dünya şampiyonu olan takım, 2025'te istikrar ve akıcılık konusunda zorlandı ve ABD'ye 5-1 yenilmesi alarm zillerini çaldı ve Bielsa'yı birkaç gün sonra düzenlenen olağanüstü bir basın toplantısında karakteri ve yöntemleri üzerine düşünmeye sevk etti.

    O zamandan beri durum biraz sakinleşmiş görünüyor ve Mart ayındaki milli maç aralarında İngiltere ve Cezayir ile oynanan iki beraberlik, Bielsa'nın en azından Dünya Kupası başladığında hala görevde olacağını gösteriyor gibi görünüyor. Grup aşamasında İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak olan takım için 32 turuna kalma şansı oldukça yüksek olduğundan, finallerde kendi kendilerini yok etmeleri kesinlikle çok yazık olur.

    22Amerika Birleşik Devletleri ⬇️

    Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak uzun zamandır beklenen ataması, Eylül 2024'te büyük bir coşkuyla duyuruldu ve şu ana kadar tam bir inişli çıkışlı bir süreç yaşandı. 

    Nations League'de Panama ve Kanada'ya, geçen yılki Gold Cup finalinde ise Meksika'ya karşı alınan acı yenilgilerin ardından, ABD 2025'in sonuna kadar 5 maçlık yenilmezlik serisiyle ciddi bir ivme kazandı ve bu serinin zirvesinde Uruguay'ı 5-1 mağlup etti. Ancak Amerikalılar, geçen ay Belçika'dan acı bir ders aldı; Kırmızı Şeytanlar, Atlanta'da 5-2'lik bir galibiyet elde etti ve ardından Portekiz, Amerikalılar için üst üste ikinci yenilgiyi getirdi.

    Yıldız oyuncu Christian Pulisic iyimserliğini koruyor ve ev sahibi takım, Paraguay, Avustralya ve Türkiye'nin bulunduğu zayıf bir gruptan çıkmayı başarmalı, ancak Pochettino'nun göreve gelmesinden 18 ay sonra, takımından herhangi bir günde tam olarak ne bekleyebileceğini bilmek hala zor.

    21İsveç 🆕

    Arka kapıdan sızmak diye buna denir! İsveç, felaketle sonuçlanan eleme mücadelesinde tek bir maç bile kazanamadı; dört mağlubiyet ve iki beraberlikle grubunun en alt sırasında (hem de İsviçre, Kosova ve Slovenya’nın gerisinde) bitirerek utanç verici bir durum yaşadı.

    O zaman nasıl oldu da Dünya Kupası'na katıldılar diye soruyorsunuz? Bu soruyu cevaplamak için 2024 yılının Kasım ayına kadar geriye gitmemiz gerekiyor. İsveçliler, Azerbaycan, Estonya ve Slovakya'dan oluşan Uluslar Ligi C grubunu zirvede bitirerek play-off'a katılma hakkı kazandılar - ve bu fırsatı elde etmek için B Liginden düşmüşlerdi.

    Bununla birlikte, bahar play-off'ları öncesinde Jon Dahl Tomasson'u kovup eski West Ham, Chelsea ve Brighton teknik direktörü Graham Potter'ı göreve getirme kararı ciddi meyveler verdi; İngiliz teknik adam, en dramatik koşullarda işi başardı. İsveç, yarı finalde Ukrayna'yı rahat bir şekilde yendi; maçın savaşın vurduğu ülkede değil, tarafsız bir sahada oynanması da buna yardımcı oldu. Ardından, 88. dakikada Viktor Gyokeres'in golüyle Polonya'yı 3-2 mağlup ederek kendi sahasında galibiyete ulaştı.

    Turnuvaya inanılmaz derecede alışılmadık bir yoldan gelmelerine rağmen, İsveçliler, hücum silahları Gyokeres ve Alexander Isak (eğer tam olarak formda olursa) ile Kuzey Amerika'da hala bir tehdit oluşturabilir. Kağıt üzerinde, Lucas Bergvall, Roony Bardghji, Yasin Ayari ve Williot Swedberg gibi yüksek potansiyele sahip oyuncularla genel olarak heyecan verici bir genç kadroya sahipler. Ancak, eleme sürecindeki zorlukları, Hollanda, Japonya ve Tunus ile birlikte F Grubu'nda yer alacakları Dünya Kupası'nda sürprizler yaratmak için hala çok çalışmak zorunda olduklarını gösteriyor.

    20Turkiye 🆕

    Türkiye, play-off'ları geçerek Dünya Kupası'na arka kapıdan girerek futbolun en büyük sahnesine dönmek için 24 yıllık bekleyişine son verdi. Eleme maçlarında sadece dört puan kaybedip (hepsi İspanya'ya karşı) E Grubu'nu Avrupa şampiyonunun sadece üç puan gerisinde tamamladıktan sonra, bunu hak ettiklerini de düşünüyor olacaklardır.

    Türkler işleri nadiren kolay yoldan halletmeyi seviyor gibi görünüyor; açık ara favori olmalarına rağmen, turnuvaya katılmak için play-off'larda Romanya'yı ve ardından Kosova'yı ancak zorlukla yendiler. 53, hem yarı finalde hem de finalde tuhaf bir şekilde o dakikada galibiyet gollerini atmalarıyla şanslı sayıları oldu.

    Her zaman herkesin gizli favorisi olarak gösterilen Türkiye, Euro 2024'te çeyrek finale yükselerek neler yapabileceğini gösterdi ve grubun büyük ölçüde aynı kalmasıyla bu deneyim Kuzey Amerika'da çok önemli olacak. Kadro, gençlik ve tecrübeli oyuncuları harmanlıyor. Real Madrid'den Arda Güler ve Juventus'tan Kenan Yıldız ciddi tehditler oluştururken, kurnaz Hakan Çalhanoğlu da onların arkasında görev yapıyor. Türkiye, ev sahibi ABD, Avustralya ve Paraguay'ın da yer aldığı grubu lider bitirebilir.

    19Ekvador ↔️

    Ekvador, Güney Amerika elemelerinde rakip takımlar için tam bir kabusa dönüştü; Paris Saint-Germain’in stoperi Willian Pacho’nun liderlik ettiği ve Chelsea’nin top kazanma makinesi Moises Caicedo’nun koruduğu savunma göz önüne alındığında, bu belki de o kadar da şaşırtıcı değil. CONMEBOL'da hiçbir takım Ekvador kadar az gol yemedi (18 maçta sadece 5 gol), ayrıca 12 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Ekvador'un aldığı iki yenilgi, Brezilya ve Arjantin deplasmanlarında oldu; Ekvador, Güney Amerika sıralamasında ikinci sırayı garantilemek için oynadığı son eleme maçında Arjantin'i kendi sahasında mağlup etti. 

    Ne yazık ki teknik direktör Sebastian Beccacece, forvette bol miktarda yetenekli oyuncuya sahip değil (35 yaşındaki Enner Valencia, takımın en iyi gol kaynağı olmaya devam ediyor) ve bu nedenle Ekvador çok fazla maçta berabere kalıyor. Nitekim Mart ayı milli maç aralarında hem Fas hem de 10 kişiyle oynayan Hollanda ile berabere kaldılar. 

    Ancak Ekvador, Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakipleri Almanya ve Fildişi Sahili'ni çileden çıkarmak için çok iyi donanımlı. Bu iki maçtan sadece bir puan alsalar bile, 2022'deki grup aşamasından elenmelerini telafi etmek için muhtemelen yeterli olacağını biliyorlar, zira Curacao'yu yenmeleri kesin gibi görünüyor. 

    18Fildişi Sahili ⬆️

    Fildişi Sahili, son iki turnuvayı kaçırdıktan sonra Dünya Kupası'na geri döndü – ve bu eleme sürecini etkileyici bir performansla tamamladı. Filler, CAF F Grubu'nda tek bir gol bile yemedi ve 10 maçın 8'ini kazandı, diğer ikisinde ise Gabon ve Kenya ile berabere kaldı. 2023 Afrika Uluslar Kupası'ndaki zafer dolu kampanyanın ortasında teknik direktörlük görevini devralan Emerse Fae'nin liderliğindeki Fildişi Sahili kadrosunda Franck Kessie, Nicolas Pepe, Jean Michael Serie, Sebastien Haller ve Ibrahim Sangare gibi birçok deneyimli oyuncu yer alıyor.

    Ancak, heyecan verici genç yetenekler konusunda da sıkıntı çekmiyorlar. Genç forvetler Bazoumana Toure ve Yan Diomande, bu yılki Afrika Uluslar Kupası çeyrek finallerine uzanan yolculuklarında gerçek birer umut vadeden oyuncular olduklarını gösterdiler; 23 yaşındaki Amad Diallo ise Fas'ta oynadığı beş maçta üç gol atarak potansiyelini tam olarak ortaya koymak için mükemmel bir konumda görünüyor.

    Dolayısıyla, Filler 2006 ile 2014 yılları arasında üst üste üç Dünya Kupası'na katıldıkları dönemdeki kadar tanınmış isimlere sahip olmasa da, hücumda öngörülemezlik ile savunmada düzeni bir arada barındıran bir kadroya sahipler ve bu da geçen ay diğer finalistler Güney Kore ve İskoçya'ya karşı etkileyici dostluk maçı galibiyetleri elde etmelerine yardımcı oldu. Şüphesiz ki Fildişi Sahili, bu yaz Almanya'ya ve özellikle de Curacao ile Ekvador'a pek çok sorun çıkarabilir.

    17Avusturya ⬆️

    Euro 2024'ü takip eden herkes, Avusturya'nın Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasından büyük heyecan duyacaktır; zira Ralf Rangnick'in takımı, turnuvanın en zorlu gruplarından birini zirvede bitirmesini sağlayan muhteşem, pozitif ve dinamik futbol anlayışı sayesinde Almanya'da izlemesi en heyecan verici takımlardan biriydi. O zamandan beri bazı hayal kırıklığı yaratan sonuçlar aldılar - en önemlisi, UEFA H Grubu'ndaki kusursuz rekorlarını mahveden Ekim ayındaki Romanya'ya 1-0 yenilgiydi - ancak son maç gününde ikinci sıradaki Bosna-Hersek ile geriye düşmelerine rağmen berabere kalarak birinci sırayı garantilediler.

    Avusturya'nın Christoph Baumgartner ve Konrad Laimer gibi kaliteli oyuncuları var, ancak Rangnick'in takımıyla ilgili en büyük endişe, 36 yaşındaki Marko Arnautovic'in hala en büyük gol tehdidi olması ve Marcel Sabitzer ile Michael Gregoritsch'in de 30 yaşın üzerinde olması. Bu durum, gelecek yaz Kuzey Amerika'da her zamanki yoğunlukta pres yapmalarını zorlaştırabilir.

    Yine de, geçen ay Gana'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Grup aşamasındaki Arjantin ile oynayacakları önemli maçtan bir şey çıkarmaları pek olası olmasa da, Avusturya hem Cezayir'i hem de Ürdün'ü yenerek son 32'ye kalma şansını yüksek görüyor.

    16Hırvatistan ↔️

    Hırvatistan'ın Euro 2020'de grup aşamasında yaşadığı yıkıcı elenmenin ardından Luka Modrić'i uluslararası sahnede son kez gördüğümüzü sanıyorduk, ancak Ballon d'Or ödüllü oyuncu şimdi 40 yaşında Dünya Kupası'nda milli takımının kaptanlığını üstlenecek. Zlatko Dalic'in takımı eleme turlarını oldukça rahat geçti ve Rijeka'da Faroe Adaları'nı 3-1 yenerek bir tur kala turnuvaya katılmayı garantiledi. Ancak, Hırvatistan'da her zaman olduğu gibi, yaşlanan yıldızlara bu kadar çok güvenmeye devam ederken, turnuvada gerçekten büyük bir etki yaratabileceklerini merak ediyoruz. 

    Sonuçta, zamanın akışına karşı koyan tek tecrübeli oyuncu Modric değil; Ivan Perisic (36) ve Andrej Kramaric (34) de eleme kampanyasına önemli katkılarda bulundu. Umut verici bir şekilde, Petar Sucic ve Franjo Ivanovic (her ikisi de 22 yaşında) heyecan verici gelecek vaat eden isimler olarak öne çıktı, ancak savunma, Ocak ayında tibia kemiği kırığı geçiren Josko Gvardiol'un (23) finallere yetişmek için zamana karşı yarışını kazanmasına çaresizce ihtiyaç duyuyor.

    Salı günü Brezilya'ya karşı alınan mağlubiyetteki kötü performans Hırvatistan için iyiye işaret etmiyor, ancak hepimizin bildiği gibi Modric ve arkadaşları turnuva öncesi tahminleri alt üst etmeyi çok seviyorlar. L Grubu'nda İngiltere, Gana ve Panama ile birlikte turnuvaya başlayacaklar ve şüphesiz en azından son 32'ye kalacaklarına dair içten bir güven duyuyorlar.

    15Kolombiya ⬇️

    Nestor Lorenzo, Haziran 2022'de Kolombiya milli takımının başına geçtiğinden bu yana başarılı bir performans sergiledi; Los Cafeteros'u 2024 Copa America finallerine taşıdıktan sonra, bir maç kala Dünya Kupası'na katılma hakkını garantiledi. James Rodriguez, takımın elemelerde başarılı olmasında kilit rol oynadı. 2014 Dünya Kupası'nın yıldızı, ülkesinin CONMEBOL'da ilk altı arasında yer almasını garantileyen Bolivya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta ilk golü atarak bu rolüne yakışır bir performans sergiledi. Ancak Bayern Münih'in yıldızı Luis Diaz da muazzam bir performans gösterdi.

    Olumlu tarafı ise, Kolombiya'nın Dünya Kupası'nda gol atmakta zorlanmayacağı düşünülüyor: Jhon Arias, Richard Rios ve Daniel Munoz yetenekli oyuncular, Jhon Duran ise gerçek bir joker. Ancak bahisçiler, Bolivya'yı yenerek nihayet galibiyet serisini sonlandırmadan önce altı maç galibiyetsiz kalan ve geçen ay hem Hırvatistan'a hem de Fransa'ya yenilen, büyük takımlarla boy ölçüşecek kadar yeterli savunma kalitesine sahip olmadığı izlenimini veren bu inişli çıkışlı takıma bahis yapmaktan çekineceklerdir.

    Yine de en azından gruplarından çıkmaları gerekir. Portekiz'i yenmek zor olacak, ancak Kolombiya, Özbekistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni rahatlıkla geçebilmelidir.

    14Fas ↔️

    Lionel Messi'nin Arjantin'i Dünya Kupası zaferine taşımasının yanı sıra, Katar 2022'nin en dikkat çeken hikayesi Fas oldu; Atlas Aslanları, turnuva tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ülkesi oldu. Walid Regragui'nin takımı, bu yaz Kuzey Amerika'da yine büyük bir etki yaratacak potansiyele sahip; özellikle de bulundukları grup (Brezilya, İskoçya ve Haiti) hiç de ürkütücü değil. Ancak, AFCON finalinde Senegal'e karşı aldıkları yıkıcı yenilginin ardından, takımın moral durumu konusunda büyük bir soru işareti var.

    Rakibin gücüne rağmen, Fas, 2009'dan beri kendi sahasında resmi bir maç kaybetmediği için Rabat'ta galibiyetin favorisiydi. Ancak, turnuvanın en golcü oyuncusu Brahim Diaz'ın normal sürenin son saniyelerinde son derece yanlış bir "Panenka" penaltısı kaçırmasının ardından uzatmalarda mağlup oldular.

    Elbette, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), ev sahibi takıma verilen penaltı sonrasında Teranga Aslanları'nın sahayı terk etmesi nedeniyle Senegal'den şampiyonluğu alıp Fas'a verdi; ancak bu son derece tartışmalı kararın, 18 Ocak akşamı yaşadıkları manevi yaraları sarmaya yardımcı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Geçen hafta Ekvador ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kesinlikle iyi görünmüyorlardı, ancak ardından Paraguay'ı 2-1 yenmeleri umarız moralini düzeltmiştir.

    13Japonya ⬆️

    Japonya, geçen yıl 20 Mart’ta Bahreyn’i yenerek Dünya Kupası’na fiilen katılmaya hak kazanan ilk takım oldu ve belirledikleri hedef, ilk kez çeyrek finale yükselmek. Ancak bunu başarabilecekleri, ülkede yoğun tartışmalara konu oluyor. Hollanda, Tunus ve İsveç ile aynı gruba düşen Japonya, grup aşamasında kesinlikle zorlu bir sınavdan geçecek. Wataru Endo'nun sezon sonu sakatlığı da büyük bir darbe oldu; ancak Liverpool'un orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'na katılma umudunu henüz kaybetmiş değil.

    Ancak harika olan şey, Japonya'nın Endo'nun yokluğunu önemsemeden Mart ayındaki milli maç aralarında hem İskoçya'yı hem de İngiltere'yi kendi sahalarında yenerek Samuray Maviler'in üst üste beş galibiyet almasını sağlamasıydı. Dolayısıyla, gruplarından çıkmak hiç de kolay olmayacak olsa da, son 32'ye kalan hiçbir takım, elemelerde 30 gol atıp sadece 3 gol yiyen dinamik ve dengeli bir takımla karşılaşmak istemeyecektir.

    12Senegal ⬆️

    Senegal, Dünya Kupası kura çekiminde büyük bir talihsizlik yaşadı; Pape Thiaw’ın takımı, Fransa, Norveç ve Irak ile aynı gruba düşme şanssızlığını yaşadı. Ancak, geçtiğimiz yıl boyunca Teranga Aslanları’ndan gördüklerimize dayanarak, bu yaz Kuzey Amerika’da ciddi bir etki yaratabilirler.

    Haziran ayında City Ground'da oynanan dostluk maçında İngiltere'yi sahadan sildikten sonra, Senegal Fas'ı kendi evinde yenerek ikinci Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazandı. Thiaw ve oyuncuları, Rabat'taki maçtan çekilme kararları nedeniyle haklı olarak çok eleştirildi, ancak 33 yaşındaki Sadio Mane örnek olmaya devam ediyor ve Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye ve Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Ibrahim Mbaye gibi dengeli, fiziksel olarak etkileyici ve teknik açıdan yetenekli bir grup oyuncu tarafından yetkin bir şekilde destekleniyor.

    Şüphesiz ki Senegal, 2002'deki Fransa'ya karşı şok edici ilk tur galibiyetini tekrarlama fırsatını kaçırmayacaktır ve Grup I'den çıkmayı başarırlarsa, kendilerine kesinlikle uygun olan koşullarda durdurulması zor bir rakip olacaklardır.

    11Brezilya ⬆️

    Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), geçtiğimiz Mayıs ayında nihayet Carlo Ancelotti'yi milli takımın başına getirmeyi başardı; ancak "tarihin en büyük teknik direktörü"nün, Selecao'yu bir yıldan biraz fazla bir sürede gerçekten dünya şampiyonu yapıp yapamayacağına dair şüpheler devam ediyor. 

    Brezilya'nın Raphinha ve Vinicius Jr. gibi bazı büyük isimleri olduğu kesin, ancak maçlarının üçte birini kaybederek CONMEBOL'da beşinci sırada yer aldılar ve hem Rusya 2018 hem de Katar 2022'de çeyrek final aşamasında elenen Güney Amerikalılar arasında uzun süredir endişe verici bir uyumsuzluk var.

    Fransa'ya karşı moral bozucu bir hazırlık maçı yenilgisinin ardından pek çok taraftar ve eski oyuncunun 34 yaşındaki Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmasını talep etmesi, mevcut forvet kadrosuna duyulan güven eksikliği hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor. Bu bağlamda, Ancelotti'nin finallerde forvetlerinden birinin form tutması gerçekten işine yarayabilir; Igor Thiago, Salı günü Hırvatistan'a karşı moral verici galibiyette milli takımdaki ilk golünü attıktan sonra şu anda en güçlü aday gibi görünüyor. 

    Brezilya, Fas, İskoçya ve Haiti'nin yer aldığı zorlu bir gruptan rahatça çıkacak güce sahip olmalı, ancak Ancelotti, Vinicius'un Real Madrid'deki formunu geç de olsa milli takımda da sergilemesini sağlayamazsa ya da Estevao, Kuzey Amerika'da kendisine yakıştırılan "yeni Neymar" lakabının hakkını veremezse, Brezilya'nın çeyrek finallerin ötesine geçmesi zor görünüyor.

    10Belçika ↔️

    Kevin De Bruyne, 2022 yılında bile Belçika'nın "Altın Kuşak" ile büyük bir uluslararası kupa kazanma şansının çoktan kaçtığını itiraf etmişti; o zamandan bu yana bu görüşü değiştirecek hiçbir gelişme yaşanmadı. Euro 2024, Kırmızı Şeytanlar için tam bir felaketti; De Bruyne, takımı desteklemek için seyahat eden taraftarlarla çatışmaya girdi – ve bu, takımın son 16 turunda elenmesinden önceydi. 

    En azından hiçbir maç kaybetmeden Dünya Kupası'na katılmayı başardılar, ancak grup zayıftı ve Manchester City'nin kanat oyuncusu Jeremy Doku bile Kasım ayında Kazakistan ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Belçika'nın "çok fazla puan kaybettiğini" ve "çok sayıda maçta yeterince iyi olmadığını" itiraf etti. 

    Dolayısıyla, Rudi Garcia'nın takımı Mart ayında oynanan hazırlık maçında ABD'yi ezip geçerken kesinlikle iyi bir performans sergiledi ve Mısır, İran ve Yeni Zelanda'nın bulunduğu Dünya Kupası grubunu lider bitirmekte pek zorlanmayacaktır, ancak Belçika'nın bu yaz sonunda kupa hasretine son vereceğine dair ikna edici bir argüman sunmak zor.

    9Norveç ↔️

    Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası finallerine katılacağı, Estonya'yı 4-1 mağlup ederek fiilen kesinleşti; bu sonuç, son eleme maçında İtalya'ya 8-0 yenilseler bile grubu birinci sırada bitirebilecekleri anlamına geliyordu. Ancak Norveç, gaza basmayı bırakmadı; aksine Milano'ya giderek İtalyanları 3-0 mağlup ederek kusursuz bir eleme serüvenini taçlandırdı. 

    Beklendiği gibi Erling Haaland da golcüler arasındaydı ve San Siro'da ikinci yarıda sergilediği muhteşem performansla iki gol attı. Ancak Stale Solbakken'in takımında olağanüstü 9 numarasından daha fazlası var; Oscar Bobb ve Jorgen Strand Larsen'in Azzurri karşısında yedek kulübesinden çıkıp büyük etki yaratması da bunu vurguluyor.

    Onların "ödülü", Fransa, Senegal ve Irak ile birlikte zorlu bir Dünya Kupası grubu, ancak herkes, özellikle de kaptan Martin Odegaard, tam olarak formda olursa, Mart ayında Hollanda'ya yenilmeleri ve İsviçre ile berabere kalmaları beklentileri biraz azaltmış olsa da, Norveç Kuzey Amerika'da uzun bir yol kat edebilir.

    8İsviçre ↔️

    İsviçre, eleme sürecinde sessiz sedasız bir ustadır. 2002'den bu yana hiçbir Dünya Kupası'nı kaçırmamışlardır ve neredeyse her zaman son 16'ya kalacaklarına güvenilebilir. Bu sefer ise, Kosova'da 1-1 berabere kalarak 2026 turnuvasına katılımlarını resmi olarak garantilemek için son maç gününü beklemek zorunda kaldılar. Ancak İsviçre, Cenevre'de İsveç'i 4-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek UEFA B Grubu'nda liderliği fiilen garantilemişti. Bu maç, Murat Yakin'in oyuncularının neden bu kadar zorlu rakipler olduğunu mükemmel bir şekilde gösterdi.

    Kadroda süperstarlar bulunmasa da, Breel Embolo bu seviyede kendini kanıtlamış bir golcü, Dan Ndoye formunda olduğunda sahada adeta bir elektrik, Johan Manzambi ise çok heyecan verici bir gelecek vaat ediyor ve en önemlisi, tecrübeli orta saha oyuncusu Granit Xhaka tartışmasız kariyerinin en iyi futbolunu oynuyor.

    Kısacası, Mart ayında Almanya'ya 4-3 yenildikten sonra Norveç ile berabere kalan İsviçre, hafife alınmamalı ve özellikle de B Grubu'nda İtalya yerine Bosna-Hersek'in yanı sıra Kanada ve Katar ile eşleşecek olmaları nedeniyle son 32'ye kalma konusunda kendilerine çok güveniyorlar.

    7Hollanda ↔️

    Hollanda, uluslararası futbolda en ilginç takımlardan biridir. Örneğin, Euro 2024'te pek ikna edici bir performans sergilemediler, ancak gruplarını üçüncü sırada tamamladıktan sonra yarı finale yükseldiler ve burada İngiltere'ye kıl payı yenildiler.

    Sinir bozucu bir şekilde, Ronald Koeman'ın takımını nasıl değerlendireceğimiz hala belirsizliğini koruyor. Dünya Kupası elemelerindeki istatistikleri oldukça etkileyici: altı galibiyet, iki beraberlik, sıfır mağlubiyet, 27 gol atıldı, dört gol yendi. Ancak, ikinci sıradaki Polonya'yı ne evinde ne de deplasmanda yenebildiler. Yine de Hollanda hakkında şunu söyleyebiliriz: onlar tehlikeli. 

    Virgil van Dijk, Micky van de Ven ve Denzel Dumfries'in de yer aldığı savunmayı yönetiyor; orta saha o kadar güçlü ki Ryan Gravenberch'in ilk 11'de yer alacağı kesin değil; Memphis Depay hakkında ne derseniz deyin, bu adam uluslararası düzeyde gol atabiliyor - özellikle de Tijjani Reijnders, Xavi Simons ve Cody Gakpo gibi isimlerin desteğiyle. Sonuç olarak: Hollanda, turnuvanın sürpriz takımı. Japonya, Tunus ve İsveç ile karşılaştıkları zorlu gruptan çıkabilirlerse, Oranje, eleme turunda karşılaştıkları her rakip için baş belası olacak.

    6Almanya ↔️

    Genel kanı, Almanya'nın Euro 2024 çeyrek finallerinde İspanya ile eşleşmesinin oldukça şanssız olduğu yönündeydi; zira Julian Nagelsmann'ın takımı, Stuttgart'ta final maçına yakışır nitelikteki bu destansı karşılaşmada üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmişti. Ancak, 2025 Uluslar Ligi finallerinde kendi sahasında üst üste iki mağlubiyetin ardından, Dünya Kupası elemelerinin açılış maçında Slovakya'ya 2-0 gibi utanç verici bir skorla yenilmesi, teknik direktörün yetenekli oyuncularından en iyi verimi alabilme becerisini sorgulanır hale getirdi. 

    Ancak Nagelsmann o zamandan beri durumu tersine çevirdi. Almanya, geçen Kasım ayında Slovakya'yı 6-0'lık tatmin edici bir skorla mağlup ederek UEFA A Grubu'nda birinci sırayı garantiledi ve o zamandan beri İsviçre ve Gana'ya karşı oynadığı hazırlık maçlarındaki galibiyetler sayesinde galibiyet serisini yedi maça çıkardı; Florian Wirtz, Basel'de İsviçre'ye karşı 4-3 kazanılan maçta kesinlikle olağanüstü bir performans sergiledi. Böylece, dört kez şampiyon olan Almanya, birdenbire Kuzey Amerika'da korkulan bir takım haline geldi. Özellikle de Kai Havertz sahalara geri döndü ve Jamal Musiala'nın da sezon sonuna kadar tamamen iyileşip tekrar formuna kavuşması bekleniyor. 

    Almanya'nın oldukça kolay bir Dünya Kupası grubunda Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador bekliyor, ancak çeyrek finalde Fransa ile karşılaşma ihtimali, son sekizde bir kez daha hayal kırıklığı yaşanacağına dair endişeleri artırdı...

    5İngiltere ⬇️

    İstatistiklere bakıldığında, Sir Gareth Southgate, Sir Alf Ramsey'den bu yana İngiltere'nin en başarılı teknik direktörüydü; ancak uluslararası futboldaki en kötü şöhretli kupa hasretine son veremedi. Üç Aslanlar, finalde İspanya'ya karşı sınıf farkı gösterilen Euro 2024'te bir kez daha başarısızlığa uğradı. Bunun üzerine Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nda ülkeyi yönetmesi için Thomas Tuchel'e başvurdu. Peki, Alman teknik adamın İngiltere'yi büyük bir turnuvada nihayet zafere taşıma şansı ne kadar? Dürüst olmak gerekirse, bunu söylemek hâlâ biraz zor.

    İngiltere, son derece zayıf bir eleme grubunda derin savunma yapan rakiplere karşı zaman zaman zorlandı - Andorra maçları özellikle izlemesi zordu - ancak Tuchel'in takımı, tek bir gol bile yemeden tüm maçlarını kazanan ilk Avrupa ülkesi olarak niyetini açıkça ortaya koydu. 

    Yine de İngiltere, Mart ayındaki iki uluslararası maçını da kazanamadı; Uruguay'a karşı oynanan ve esasen bir deneme maçı niteliğindeki karşılaşmada kimse etkileyici bir performans sergileyemedi, ardından Japonya'ya 1-0 yenildikleri maçta taraftarlar, takımın sembolü Harry Kane'in olmadığı bir geleceğin rahatsız edici bir görüntüsünü gördü. Dolayısıyla, Tuchel çok sayıda üst düzey oyuncuya sahip olsa da, Jude Bellingham gibi oyunculardan en iyi şekilde nasıl yararlanacağını bulmak zorunda. Öte yandan, Kane'e bir şey olursa Three Lions'ın şampiyonluğa ulaşma şansı kalmayacakmış gibi görünüyor.

    4Portekiz ↔️

    Nations League’e pek önem veren taraftar sayısı çok az olsa da, bu turnuva Cristiano Ronaldo ve Roberto Martinez için tam anlamıyla bir kurtarıcı oldu. Portekiz’in Euro 2024’teki inanılmaz derecede utanç verici performansının ardından her ikisi de çok büyük bir baskı altında kalmıştı. Ancak, 2025 Nations League'deki zafer, kaptan ve teknik direktör olarak konumlarını güçlendirdi. Bu da, Ronaldo'nun, sağlık durumu elverirse, 41 yaşında Martinez'in Seleccao'sunu 2026 Dünya Kupası'na taşıyacağı anlamına geliyor - özellikle de süperstar forvet, eleme maçında ülkesinin İrlanda'ya 2-0 yenilgisi sırasında aldığı kırmızı kart nedeniyle, açıklanamaz ama kaçınılmaz bir şekilde üç maçlık cezasından kurtuldu.

    Son iki uluslararası turnuvada başarısız olan bir oyuncuya güvenmeye devam etmenin akıllıca olup olmadığı hâlâ büyük bir tartışma konusu, ancak Portekiz'in Ronaldo'yu sırtlayacak yeteneğe sahip olduğu inkar edilemez; en azından Vitinha, Joao Neves ve Bruno Fernandes'ten oluşan, dünya futbolundaki tartışmasız en iyi orta saha üçlüsüne sahip oldukları için. Mart ayındaki milli maç aralarında Meksika ile berabere kalan ve ABD'yi yenen Seleccao'nun, DR Kongo, Özbekistan ve Kolombiya'nın yer aldığı Dünya Kupası grubunda pek sorun yaşamaması bekleniyor.

    3Fransa ⬆️

    Didier Deschamps hakkında ne derseniz deyin, bu adam pes etmiyor. Son derece pragmatik bir yapıya sahip olan Fransa teknik direktörü, Euro 2024’te yarı finale kadar uzanan, insanı uyuşturan derecede sıkıcı bir serüvenin ardından kolay bir hedef gibi görünüyordu. Ancak Les Bleus’un 2025 Uluslar Ligi’nde son dörde kalma serüveninde sıkıcı tek bir an bile yoktu; bu aşamada İspanya’ya karşı nefes kesici bir mücadelede 5-4 yenildiler.

    Kylian Mbappe'nin formuna kavuşması, Fransa'nın yeniden canlanmasında elbette önemli bir rol oynadı, ancak Michael Olise'nin Bayern Münih'e katıldığından beri oyununu bambaşka bir seviyeye taşıması, Ousmane Dembele'nin nihayet toparlanması ve geçen hafta Brezilya'ya karşı kazanılan hazırlık maçında kritik ikinci golü atan Hugo Ekitike ile Pazar günü Kolombiya'yı mağlup eden maçın yıldızı Desire Doue'nin ortaya çıkması da takıma yardımcı oldu. 

    Sonuç olarak, Deschamps'ın önümüzdeki yaz görev süresini zirvede bitirme şansı oldukça yüksek. Çünkü teknik direktörün muhafazakarlığı nedeniyle Fransa'nın olması gerektiği kadar iyi olmadığı hissi devam etse de, takım eleme turlarında 18 puanlık havuzun 16'sını topladı ve altı maçta sadece dört gol yedi.

    Ancak asıl endişe kaynağı, Dünya Kupası finallerindeki grubun gücü. Les Bleus, AFCON şampiyonu Senegal, Erling Haaland'ın Norveç'i ve Irak ile eşleşti, yani birinci olmak için gerçek bir mücadele vermeleri gerekecek. Yine de, bu sınavlardan zarar görmeden geçebilirlerse, eleme turlarına ciddi bir ivme ve inançla girecekler.

    2Arjantin ↔️

    Emekli olacak mı, olmayacak mı? Lionel Messi, Katar'da Diego Maradona'yı aratmayacak sihirli performanslarıyla Arjantin'i 2022 Dünya Kupası zaferine taşıdıktan sonra emekli olabilirdi, ancak Albiceleste ile hala çok eğlendiği için bir Copa America daha kazanmak üzere takımda kaldı. Ancak, bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya kadar gerçekten devam edip etmeyeceği sorusu hala cevaplanmamış durumda. Şu aşamada, oynamamaya karar vermesi daha büyük bir sürpriz olurdu.

    İyi haber ise, Lionel Scaloni'nin kadrosunun Messi'ye olan bağımlılığının azalıyor olması. Takım, sakat kaptanları olmadan eleme maçlarında Brezilya'yı ezici bir skorla mağlup ederek bunu heyecan verici bir şekilde vurguladı. Arjantin'in talismanı ne karar verirse versin, ön tarafta Julian Alvarez ve Lautaro Martinez gibi isimler varken, takımın gelecek yaz gol tehdidi konusunda bir sıkıntısı olmayacağı kesin.

    Ancak gerçek şu ki, Messi oynamaya devam ederse, Arjantin şampiyonluğunu korumak konusunda daha da kendinden emin olacaktır. Messi, "yük" olmak istemediğini söylüyor, ancak ilham verici kaptanları için duvarları bile aşmaya hazır olan oyuncular için, onun varlığı bir lütuf olarak görülüyor. Cezayir, Avusturya ve Ürdün'ün yer aldığı nispeten zayıf bir grupta, Messi'ye değerli bir dinlenme fırsatı tanınabilir.

    1İspanya ↔️

    İspanya, Euro 2024'te olağanüstü bir performans sergiledi; ancak 2026 Dünya Kupası'nda daha da iyi olabilir. Lamine Yamal giderek daha da güçleniyor; aynı şey Barcelona'daki takım arkadaşı Pedri için de geçerli; Dean Huijsen ise dörtlü savunmaya sorunsuz bir şekilde uyum sağladı.

    Elbette La Roja hiçbir şekilde durdurulamaz değil. Portekiz, Haziran ayında Uluslar Ligi finalinde penaltılarda İspanya'yı eleyerek bunu kanıtladı; ayrıca Yamal'ın tükenmişlik riski altında olabileceğine dair endişeler artıyor. Salı günü Mısır ile oynanan ve ırkçı tezahüratların gölgesinde geçen golsüz berabere biten maçta, golcü bir 9 numara eksikliği konusundaki şüpheler yeniden su yüzüne çıktı; ancak genel olarak İspanya, özellikle eleme turlarında altı gol atan iki Mikel, Merino ve Oyarzabal sayesinde gol atmakta çok fazla sorun yaşamadı. İyi haber ise, Merino'nun yakın zamanda geçirdiği ayak kırığı sonrasında Dünya Kupası'na yetişmesi bekleniyor. 

    Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yer aldığı Dünya Kupası grubu da, Avrupa şampiyonluğuna bir dünya şampiyonluğu ekleme konusunda son derece kendinden emin olan Luis de la Fuente'nin oyuncuları için yeterince kolay olmalı.