2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Formda olan Fransa gücünü gösterirken, İngiltere ve ABD Milli Takımı zayıflıklarını ortaya koydu; yeniden yükselişe geçen İsveç ise son altı eleme kotasından birini elde etti

Curacao, son 10 yılda büyük bir gelişme göstererek dünya sıralamasında 150. sıradan 82. sıraya yükseldi; ancak yine de finallere kalması şaşırtıcı bir başarı. Nitekim, Kasım ayında Kingston’da oynanan ve favori gösterilen Jamaika’nın üç kez direkleri salladığı, ayrıca uzatma dakikalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından bir penaltı kararı iptal edilen o belirleyici grup maçında, Curacao’nun finallere kalması hâlâ pek olası görünmüyordu.

Ancak, Şubat ayında istifa etmeden önce kişisel nedenlerle maçı kaçıran teknik direktör Dick Advocaat'ın yokluğuna rağmen, Curacao direndi ve hem yüzölçümü hem de nüfus açısından Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olmak için ihtiyaç duyduğu puanı aldı.

Dolayısıyla, geçen ay Çin ve Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçlarındaki mağlubiyetler, The Blue Wave'in düşük profilli bir oyuncu kadrosuyla Kuzey Amerika'da büyük bir etki yaratmasının pek olası olmadığını vurgulasa da (Manchester United akademisi mezunu Tahith Chong, Premier League takipçileri için en tanıdık yüz olacak), bu pek de önemli değil. Curacao zaten tarih yazdı ve ödülü -eğer buna ödül denebilirse- güçlü Almanya ile oynayacağı açılış maçı, ardından da Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak olması.