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World Cup Power Rankings last 16 GFXGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve Tom Maston

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı büyük bir şokun ardından zirveden düştü; ancak Fransa ve İspanya niyetlerini açıkça ortaya koydu

Power rankings
Dünya Kupası
İngiltere
ABD
Brezilya
İspanya
Arjantin
Portekiz
Fransa
Meksika
Norveç
Belçika
Kanada
Kolombiya
Paraguay
Fas
Mısır
İsviçre
FEATURES

Gerçek Dünya Kupası nihayet başladı! Turnuvanın gülünç formatı nedeniyle neredeyse hiç heyecan barındırmayan grup aşamasının ardından, eleme turlarının ilk aşaması bize uzun zamandır özlediğimiz heyecanlı anlar yaşattı; Almanya ve Hollanda gibi büyük takımlar 32'li turda elendi. Ancak birkaç ağır top daha elenebilirdi.

Yeşil Burun Adaları, Miami’de son dünya şampiyonu Arjantin’i uzatmalara kadar zorladı; bu durum, Lionel Messi ve arkadaşlarının son 16’ya kalmalarını büyük ölçüde şansa borçlu olduklarını hissetmelerine neden oldu. Aynı durum, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadıkları maçta son 15 dakikaya kadar geride olan İngiltere için de geçerliydi; ta ki takımın yıldızı Harry Kane, maçı belirleyen iki golü atana kadar.

Bununla birlikte, Fransa ve İspanya ciddi bir niyet beyanında bulunurken, Belçika ise Senegal karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak umutlarını canlı tuttu. Ev sahibi ülkeleri de unutmayalım; üçü de bir üst tura yükseldi: 10 kişiyle oynayan ABD, Bosna-Hersek’i eledi; Meksika, bu kez Ekvador karşısında gol yemeden bir galibiyet daha aldı; Kanada ise Güney Afrika’ya karşı son dakikada heyecan verici bir galibiyet golü attı.

Artık işin özüne geldiğimize göre, 19 Temmuz’da New Jersey’de futbolun en prestijli kupasını kaldırma ihtimali en yüksek olan takım hangisi? GOAL, kalan 16 takımı aşağıda sıralıyor...

Son güncelleme: 28 Haziran 2026. Son 32 turunda elenen takımlar: Güney Afrika, Japonya, Almanya, Hollanda, Fildişi Sahili, İsveç, Ekvador, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Avusturya, Avustralya, Gana.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Paraguay ⬆️

    Paraguay, grup aşamasının açılış maçında ABD’ye 4-1’lik ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra, son 16’ya kalma ihtimali hiç de yüksek görünmüyordu. Ancak Gustavo Alfaro'nun öğrencileri o günden bu yana rakip takımların aşması son derece zor bir savunma sergiledi. Türkiye'yi yenerek ve Avustralya ile her iki tarafın da işine gelen bir beraberlikle eleme turlarına yükselen Paraguay, Boston'da 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda dört kez şampiyon olan Almanya'yı mağlup ederek tarihinin tartışmasız en büyük sürpriz galibiyetini elde etti. 

    Elbette kötü haber şu ki, Jose Canale ve arkadaşları, Dünya Kupası'ndaki en iyi performanslarına (2010 Güney Afrika'da çeyrek final) ulaşmak istiyorlarsa şimdi Fransa'yı durdurmak zorundalar ve bu muhtemelen turnuvadaki en zor görev. Ancak Paraguay, Mauricio Pochettino'nun ev sahibi takımına karşı ilk maçta aldığı ağır yenilginin ardından bu aşamaya gelmekle bile şimdiden inanılmaz bir başarıya imza attı.

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  • Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Mısır ⬆️

    Açıkçası, Mısır, Belçika ile oynadıkları ilk maçta sergilediği etkileyici performansın ardından pek de iyi bir oyun sergilemedi. İran karşısında, grubunu ikinci sırada bitirmek için ihtiyaç duydukları puanı almayı başarmak için inanılmaz derecede şanslıydılar ve Avustralya karşısında da inişli çıkışlı bir performans sergilediler.

    Ancak bunların hepsi pek de önemli değil. Mısır, Dünya Kupası'nda daha önce hiç maç kazanmamış olarak Kuzey Amerika'ya geldi. Şimdi ise penaltılarda Avustralya'yı yenmek için büyük bir soğukkanlılık göstererek 120 milyonluk bir ulusu rüya alemine taşıdı ve Atlanta'da Arjantin ile rüya gibi bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı.

  • South Africa v Canada: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14Kanada ⬆️

    Diğer iki ev sahibi ülke gibi Kanada da şu ana kadar oldukça kolay bir kura çekiminden faydalandı. Esasen, grup aşamasını geçebilmelerinin tek nedeni gruplarında Katar’ın bulunmasıydı; İsviçre’nin ardından ikinci sırada bitirmelerine rağmen, son 32 turunda son derece sıradan bir Güney Afrika takımıyla eşleştiler. 

    Yine de hakkını vermek gerek. Jesse Marsch herkesin beğenisini kazanmış bir isim olmasa da, bu Amerikalı teknik direktör, daha önce Dünya Kupası'nda tek bir maç bile kazanamamış bir ülkeyi son 16'ya taşımayı başardı ve tarih yazan Kanadalılar, Houston'da favori gösterilen Fas takımıyla oynayacakları maçta artık kaybedecek hiçbir şeyleri yok. Elbette, Güney Afrika’yı 1-0 yendikleri maçta son ana kadar mücadeleyi bırakmamaları, Kanadalıların en azından bir sürpriz yaratabilecek kapasitede olduklarını gösteriyor.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    13Belçika ⬆️

    Belçika’nın bu turnuvada hâlâ nasıl yer aldığını kimse tam olarak bilmiyor. Grup aşamasını zorlukla geçen Belçika, Seattle’da oynadığı ilk eleme maçının bitimine dört dakika kala Senegal karşısında 2-0 gerideydi. Kırmızı Şeytanlar berbat bir performans sergilemişti; teknik direktör Rudi Garcia ise, maçın 60. dakikasından önce takımının en yetenekli iki oyuncusu olan Kevin De Bruyne ve Jeremy Doku’yu oyundan aldıktan sonra ne yapacağını bilemez bir halde görünüyordu.

    Ancak Belçika, birdenbire geri dönüşe geçti; Romelu Lukaku ve Youri Tielemans’ın golleri mucizevi bir şekilde maçı uzatmalara taşıdı, ardından Tielemans’ın hem kazandığı hem de gole çevirdiği tartışmalı bir penaltı, takımı turu geçirmeyi başardı. Şansları bir noktada kesinlikle tükenecektir, belki de son 16 turunda ABD karşısında, ancak Belçika’nın yıldız oyuncuları en iyi hallerine geri dönebilirlerse, neredeyse her rakibe kafa tutabilirler.

  • Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    12İsviçre ⬆️

    Kimse onlara pek ilgi göstermiyor ama İsviçre bu durumdan hiç rahatsız görünmüyor. Turnuvaya Katar ile berabere kalarak utanç verici bir başlangıç yapmalarına rağmen, Murat Yakin’in oyuncuları soğukkanlılıklarını korudular, sıkı çalışmaya devam ettiler ve şimdi, grup birinciliğini garantileyen Kanada’ya karşı zorlu bir galibiyetin ardından, 32’li turda Cezayir’i 2-1’lik çok daha rahat bir skorla mağlup ederek son 16’ya yükseldiler.

    İsviçre, 1954'te turnuvaya ev sahipliği yaptığından beri Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalamamıştı; ancak Kuzey Amerika'da bu başarıyı tekrarlama şansları oldukça yüksek, zira son sekize kalmak için karşılaşabilecekleri en zorlu rakip Kolombiya değil. Dahası, kadrolarında bu yazın en büyük sürprizlerinden biri olan Johan Manzambi bulunuyor; bu 20 yaşındaki muazzam yetenekli oyuncu, hızı ve gücüyle her takıma sorun çıkarabilecek kapasitede.

  • HaalandGetty Images

    11Norveç ⬆️

    Tabii ki o olmalıydı. Norveç, Fildişi Sahili karşısında uzatmalara hazırlanırken, Erling Haaland muhteşem bir takım hareketinin son vuruşunu yaparak ülkesini son 16’ya taşıdı. Doğrusu, Haaland’ın alaycı gülümsemesinin de açıkça gösterdiği gibi, bu özellikle iyi bir vuruş değildi; ancak o her zaman doğru zamanda doğru yerde oluyor gibi görünüyor.

    Manchester City'nin forvetinin şimdi Brezilya'yı yenip yenemeyeceği tartışmalı, ancak artık herkesin "sürpriz takım" olarak gördüğü takımlar üzerindeki baskı tamamen ortadan kalktı; bu takımlar şu anda sadece keyiflerini çıkarıyor gibi görünüyor - ve bu da Norveç'i turnuva başladığı zamankinden daha da tehlikeli hale getiriyor.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Meksika ⬆️

    Meksika, 1986 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana Dünya Kupası’nda çeyrek finale kalamamıştı, ancak şimdi bu başarıyı tekrarlama konusunda gerçek bir şansa sahip. Elbette İngiltere, özellikle son yedi turnuvada arka arkaya son 16 turunda elenen ve artık bir lanet altında olduğunu hissetmeye başlayan bir ülke için son derece zorlu bir rakip. Bununla birlikte, Meksika kendi sahasında ciddi bir ivme kazandı. 

    Grup aşamasındaki üç maçını da kazandıktan sonra son 32 turunda Ekvador’u rahatlıkla geçtiler ve hâlâ tek bir gol bile yemediler. İngiltere ile oynanacak maçın, deniz seviyesinden 2000 metreden fazla yükseklikte bulunan ve Meksika’nın Dünya Kupası’nda hiç yenilmediği efsanevi Azteca Stadyumu’nda oynanacağını da göz önünde bulundurduğunuzda, El Tri’nin bu olağanüstü serisinin devam edeceğine inanmak için her türlü sebebi var.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Amerika Birleşik Devletleri ⬆️

    Eş ev sahibi ABD Milli Takımı, San Francisco’da 32’li turdaki rakibi Bosna-Hersek’i profesyonel bir şekilde mağlup ederek yükselişini sürdürüyor. Folarin Balogun gol önündeki iyi formunu sürdürürken, Malik Tillman ustaca bir serbest vuruşla galibiyeti perçinleyerek ABD’nin turnuva tarihindeki ikinci eleme turu galibiyetini garantiledi.

    Bu galibiyetten çıkarılacak tek büyük olumsuzluk, Balogun’a gösterilen kırmızı kart oldu; bu kart nedeniyle oyuncu, Pazartesi günü Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giyemeyecek. Mauricio Pochettino’nun takımı, kendi ivmesi ve Kırmızı Şeytanlar’ın turnuvadaki bugüne kadarki performansları göz önüne alındığında, yine de şansını yüksek görmeli; ancak Mart ayında oynanan bir hazırlık maçında ABD’nin Rudi Garcia’nın takımına 5-2 yenildiği de unutulmamalıdır.

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    8Portekiz ⬇️

    Roberto Martinez ve Cristiano Ronaldo gerçekten çok şanslı adamlar. Hırvatistan karşısında umut verici bir ilk 45 dakika geçirdikten sonra, Portekiz ikinci yarının büyük bir bölümünde sahadan silindi ve Ivan Perisic'in açılış golünü Ronaldo'nun penaltısıyla dengeleyebildi. Ardından, sadece Goncalo Ramos'un (kesinlikle forvette ilk 11'de başlaması gereken) muhteşem kafa vuruşu sayesinde değil, aynı zamanda maçın neredeyse son vuruşunda Josko Gvardiol'un çok tartışmalı bir şekilde geçersiz sayılan golü sayesinde de 2-1'lik bir galibiyet elde etti. 

    Dolayısıyla, Selecção’nun İspanya’yı yenmek için gerekli oyunculara, en önemlisi de orta saha oyuncularına sahip olduğu açık olsa da – tıpkı geçen yılki Uluslar Ligi finalinde penaltı atışlarıyla yaptıkları gibi – bunu başaracaklarına dair en ufak bir güvenimiz yok. Portekiz, Kolombiya’nın ardından ikinci olarak tamamladığı grup aşamasında pek etkileyici bir performans sergilemedi ve Hırvatistan karşısında defalarca savunmasının açığa çıkması hiç de iyiye işaret değil.

  • Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Kolombiya ⬆️

    Kolombiya’nın Dünya Kupası’ndaki performansı muhteşemden ziyade istikrarlı olsa da, işlerini başarıyla yerine getiriyorlar. Gol vuruşlarındaki zayıflık, yadsınamaz bir endişe kaynağı. Portekiz ile golsüz berabere kaldıkları maçta 24 şut çeken Kolombiya, Cuma gecesi Gana'yı mağlup ettikleri 32'li tur maçında ise 20 şutun sadece birini gole çevirebildi. Ancak Kolombiya'nın, özellikle de Luis Diaz'ın, çok geçmeden formuna kavuşacağı hissi uyandırıyor.

    Nestor Lorenzo, savunmanın mükemmel performansından da cesaret alacaktır; Gana’yı 1-0 yenerek takımının üst üste üçüncü maçında kalesini gole kapatmış olması da buna katkıda bulunuyor. Dolayısıyla, İsviçre zorlu bir rakip olsa da, Los Cafeteros burada 2014 Brezilya Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselerek elde ettikleri en iyi Dünya Kupası performansını eşitleme konusunda mükemmel bir fırsata sahip. 

  • FBL-WC-2026-MATCH80-ENG-CODAFP

    6İngiltere ⬇️

    İngiltere, büyük bir turnuvada vasat performanslar sergilese de yine de turları geçiyor – bunu daha önce duymuşsanız bizi durdurun... Üç Aslanlar, bu yaz Atlanta’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne karşı oynadıkları maçta, turnuvadaki diğer bazı rakiplerin sergilediği seviyenin yine çok gerisinde kaldı; ancak Harry Kane’in muhteşem performansı sayesinde işi hallettiler.

    İngiltere kaptanı, iki gol atarak geriden gelip galibiyeti garantiledi ve Pazar günü turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile heyecan verici bir karşılaşma ayarladı. Thomas Tuchel’in takımının yetenek açısından El Tri’den üstün olduğu şüphe götürmez, ancak Estadio Azteca’da onları bekleyen coşkulu seyirci ve yüksek irtifada oynamanın getirdiği zorluklar, iki takım arasındaki güç dengesini büyük ölçüde eşit hale getiriyor.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Brezilya ↔️

    Brezilya, Japonya karşısında büyük sıkıntı yaşadı; Hajime Moriyasu’nun dinamik kontratak takımını hem aşmakta hem de durdurmakta zorlanırken, ilk yarıyı haklı olarak 1-0 geride tamamladı. Ancak Carlo Ancelotti, tarihin en çok başarıya imza atmış teknik direktörlerinden biri olmasının bir sebebi var. 

    Soğukkanlılığı, sakinliği ve kendinden emin tavırlarıyla tanınan İtalyan teknik adam, fiilen 4-2-4'e yakın bir dizilişe geçti ve Casemiro'yu sahada tutma kararının karşılığını tecrübeli orta saha oyuncusunun attığı golle aldı; ardından oyuna sonradan giren Gabriel Martinelli, uzatma dakikalarında galibiyet golünü atarak Erling Haaland'ın Norveç'iyle oynanacak son 16 turu karşılaşmasının yolunu açtı. 

    Brezilya, bek ve orta saha pozisyonlarında ciddi sorunlar yaşayan, kusurlu bir takım olmaya devam ediyor; ancak son derece yetenekli forvetlere sahip ve Don Carlo'nun yedek kulübesinde olmasıyla, beş kez şampiyon olan bu takım için her şey mümkün. 

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Fas ⬆️

    Fas, turnuvada kalabilmek için Issa Diop’un uzatma dakikalarında attığı beraberlik golüne ihtiyaç duymuş olabilir, ancak şüphesiz ki Atlas Aslanları, Hollanda ile oynadıkları 32’li tur maçında uzatmaya götürmeyi tam anlamıyla hak etti ve ardından penaltılarda bir üst tura yükseldi. Mohamed Ouahbi'nin öğrencileri, Monterrey'deki maçın büyük bölümünde üstünlük kurdu, ancak şanssızlık, bitiricilik eksikliği ve Bart Verbruggen'in muhteşem kaleci performansının birleşimi nedeniyle defalarca gol fırsatlarını kaçırdı.

    Ancak, galibiyete ulaşmanın bir yolunu bulan Katar 2022'de dördüncü sırada bitiren takım, son 16 turunda oyun gücü sınırlı Kanada ile karşılaşacağı için en azından çeyrek finale yükselme konusunda muhteşem bir fırsata sahip. 

  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Arjantin ⬇️

    Arjantin’in Yeşil Burun Adaları karşısındaki performansını nasıl yorumlamalıyız acaba? Dünya Kupası’na ilk kez katılan ve İspanya’nın da yer aldığı grubu yenilgisiz geçen bir takıma karşı, son şampiyonlar neyle karşılaşacaklarını bilmeliydi; ancak yine de Yeşil Burun Adaları’nın kalitesi ve karakteri karşısında şaşkın görünüyorlardı.

    Arjantin maç boyunca dikkatsiz ve halsiz bir görüntü sergiledi ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizini sadece Lionel Messi ve birkaç duran top golü sayesinde atlatabildi. Elbette şimdi umulan, bu büyük korkunun Arjantinlilerin zihinlerini, kazanmaları gereken bir başka maç olan Mısır karşılaşması öncesinde yeniden odaklamış olmasıdır; ancak Yeşil Burun Adaları, Lionel Scaloni’nin takımındaki bazı ciddi eksiklikleri ortaya çıkardı; bunların başında da yaratıcılık ve goller konusunda neredeyse tamamen Messi’ye bağımlı olmaları geliyor.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2İspanya ⬆️

    Partiye hoş geldin, İspanya! Heyecan verici olmayan ve sönük geçen grup aşaması performansının ardından, son Avrupa şampiyonu, Avusturya’yı 3-0’lık ikna edici bir galibiyetle yenerek futbolun en büyük sahnesine geç de olsa varlığını hissettirdi. Bu maçta Mikel Oyarzabal, ülkesini Dünya Kupası zaferine taşıyabileceğine dair bugüne kadarki en ikna edici kanıtı sundu.

    2025 yılının başından bu yana Real Sociedad'ın yıldız oyuncusundan daha fazla milli gol atan tek isim Erling Haaland olsa da, İspanya'nın 2010'da kupayı kaldırdığından beri eleme turlarında galibiyet alamadığı göz önüne alındığında, Bask forvetin bu aşamada da başarabileceğini kanıtlaması için büyük bir baskı vardı. Elbette Portekiz, La Roja’nın şampiyonluk iddiaları için daha zorlu bir sınav olacak; ancak Avusturya maçındaki gibi oynayıp baskı kurarlarsa, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarını tamamen ezip geçebilirler. 

  • FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEAFP

    1Fransa ⬆️

    Fransa’nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselmesini kimse engelleyebilir mi? Les Bleus’dan şimdiye kadar gördüklerimize bakılırsa, bu pek olası görünmüyor. Fransa’nın forvet hattı turnuvanın en iyisi; o kadar iyi ki Didier Deschamps, Desire Doue ya da Bradley Barcola’dan birini kadro dışında bırakabilecek kadar imrenilecek bir konumda bulunurken, Rayan Cherki ise neredeyse hiç şans bulamıyor.

    Barcola, İsveç maçında ilk 11’de yer aldı ve turnuvadaki ikinci golünü attı; 2022 yılının ikincisi olan Fransa, Michael Olise ve Kylian Mbappé’nin muhteşem performansları sayesinde son 16 turuna yükseldi. Dolayısıyla Fransa’nın Cumartesi günü Philadelphia’da Paraguay’ı elemekte de pek zorlanmayacağı düşünülüyor. 