2026 Dünya Kupası Güç Sıralaması: Arjantin, Yeşil Burun Adaları karşısında yaşadığı büyük bir şokun ardından zirveden düştü; ancak Fransa ve İspanya niyetlerini açıkça ortaya koydu

Yeşil Burun Adaları, Miami’de son dünya şampiyonu Arjantin’i uzatmalara kadar zorladı; bu durum, Lionel Messi ve arkadaşlarının son 16’ya kalmalarını büyük ölçüde şansa borçlu olduklarını hissetmelerine neden oldu. Aynı durum, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadıkları maçta son 15 dakikaya kadar geride olan İngiltere için de geçerliydi; ta ki takımın yıldızı Harry Kane, maçı belirleyen iki golü atana kadar.

Bununla birlikte, Fransa ve İspanya ciddi bir niyet beyanında bulunurken, Belçika ise Senegal karşısında inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak umutlarını canlı tuttu. Ev sahibi ülkeleri de unutmayalım; üçü de bir üst tura yükseldi: 10 kişiyle oynayan ABD, Bosna-Hersek’i eledi; Meksika, bu kez Ekvador karşısında gol yemeden bir galibiyet daha aldı; Kanada ise Güney Afrika’ya karşı son dakikada heyecan verici bir galibiyet golü attı.

Artık işin özüne geldiğimize göre, 19 Temmuz’da New Jersey’de futbolun en prestijli kupasını kaldırma ihtimali en yüksek olan takım hangisi? GOAL, kalan 16 takımı aşağıda sıralıyor...

Son güncelleme: 28 Haziran 2026. Son 32 turunda elenen takımlar: Güney Afrika, Japonya, Almanya, Hollanda, Fildişi Sahili, İsveç, Ekvador, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Avusturya, Avustralya, Gana.