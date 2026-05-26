2026 Dünya Kupası Guadalajara Bilet Rehberi: Estadio Akron maç programı ve 2026 Dünya Kupası sahası hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Estadio Akron'u ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bilmeniz gereken her şey burada

Guadalajara'da bulunan Estadio Akron, bir mühendislik şaheseridir ve şu anda Liga MX takımı CD Guadalajara'nın, daha çok Chivas olarak bilinen takımın, ev sahibi stadyumu olarak hizmet vermektedir.

Estadio Akron, 48 takımın bir ay süren bu muhteşem etkinlikte yarışacağı, şimdiye kadarki en büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak stadyumlardan biri olacak. 

Stadyum şu anda yenileme çalışmalarından geçiyor ve turnuva için zamanında hazır hale getirilecek. Yenileme çalışmaları kapsamında aydınlatma sistemi, ses sistemi ve ekranlar iyileştirilecek, yeni bir oyun zemini döşenecek ve daha pek çok yenilik yapılacak.

Yaklaşan Dünya Kupası için stadyumu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bu rehber tam size göre. GOAL, bu muhteşem mekana adım atmadan önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Estadio Akron'da oynanacak?

    Estadio Akron, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında Meksika'nın oynayacağı bir maç da dahil olmak üzere toplam dört grup aşaması maçına ev sahipliği yapacak. 

    TarihMaçYerBilet
    11 Haziran PerşembeGüney Kore - Çekya (20:00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Bilet
    18 Haziran PerşembeMeksika - Güney Kore (19:00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Bilet
    23 Haziran SalıKolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (20:00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Bilet
    26 Haziran CumaUruguay - İspanya (18:00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Biletler

  • Estadio Akron'da Guadalajara Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Estadio Banorte Stadyumu hakkında genel bilgiler

    Kapasite49.813
    Açılış yılı2010
    Kullanıcı(lar)CD Guadalajara
    AdresCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., Meksika
    Akron Stadyumu'nun Tarihi

    Estadio Akron, 2010 yılında açılmış ve o günden bu yana Liga MX'te CD Guadalajara'nın iç saha stadyumu olarak hizmet vermektedir. Başlangıçta Estadio Omnilife olarak bilinen stadyum, Meksika'nın şampiyon olduğu 2011 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapmıştır. Guadalajara'nın maçlarının yanı sıra, Estadio Akron'da birçok Copa MX finali de düzenlenmiştir.

    2016 yılında stadyum kısa bir süre Estadio Chivas olarak yeniden adlandırıldı, ancak 2017'de Akron isim haklarını satın aldı.

    Stadyum, gelecek yıl ilk kez FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ve Meksika'nın da yer alacağı dört grup aşaması maçı oynanacak.

    Estadio Akron'da hangi takımlar oynuyor?

    Estadio Akron, 2010 yılında açıldığında Chivas'ın ana stadyumu olarak Estadio Jalisco'nun yerini aldı.
    TakımLig
    CD GuadalajaraLiga MX
    Estadio Akron'a nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Estadio Akron'a nasıl gidilir 

    Stadyumun yakınında duran birçok otobüs hattı vardır; bunlardan öne çıkanlar A12, T02, T01 ve C109'dur.

    BRT hattı Mi Macro Periferico da stadyuma ulaşmak için etkili bir yoldur; Estadio Chivas istasyonu stadyumun yakınında yer almaktadır.

    Estadio Akron'a araba ile nasıl gidilir 

    Guadalajara şehir merkezinden geliyorsanız, Av. Vallarta (Otoyol 15D) yolunu kullanabilir, Zapopan/Nogales tabelalarını takip edebilir ve ardından Av. del Bosque yolunu kullanarak stadyuma ulaşabilirsiniz.

    Havaalanından geliyorsanız, Carretera Guadalajara–Chapala üzerinden kuzeybatıya doğru ilerleyin, ardından Periferico Manuel Gomez Morin'e girin ve stadyum tabelalarını takip edin.

  • Estadio Akron için rehberli turlar

    Estadio Akron'u ziyaret etmeyi planlıyorsanız, Chivas'ın tarihi ve kültürünü derinlemesine keşfedebileceğiniz bir taraftar deneyimi için stadyumun resmi web sitesi üzerinden rehberli bir tur rezervasyonu yapabilirsiniz.

    90 dakikalık tur, ziyaretçileri soyunma odaları, basın tribünü, oyuncu tüneli ve CD Guadalajara'nın tarihini ve hatıra eşyalarını sergileyen özel bir müze olan Palco del Campeonismo'ya götürür.

    Turlar genellikle yıl boyunca düzenlenir, ancak etkinlik günlerinde saatler değiştirilebilir.

  • Estadio Akron yakınlarında yemek ve içecek mekanları

    Estadio Akron'da stadyum içinde atıştırmalık ve içecek satan büfeler ve satıcılar bulunsa da, fiyatlar genellikle daha yüksektir. Stadyumun dışında ise yerel sokak satıcıları, Meksika'da maç öncesi en sevilen lezzetler olan tacolar, tortalar ve diğer atıştırmalıkları satmaktadır.

    Oturup düzgün bir yemek yemek isteyenler için, stadyumun yakınındaki Zapopan bölgesinde birkaç restoran bulunmaktadır. Av. Vallarta ve diğer yakın ana caddelerdeki restoranlar iyi yemek seçenekleri sunmaktadır.