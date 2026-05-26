2026 Dünya Kupası Guadalajara Bilet Rehberi: Estadio Akron maç programı ve 2026 Dünya Kupası sahası hakkında bilmeniz gereken her şey

Guadalajara'da bulunan Estadio Akron, bir mühendislik şaheseridir ve şu anda Liga MX takımı CD Guadalajara'nın, daha çok Chivas olarak bilinen takımın, ev sahibi stadyumu olarak hizmet vermektedir.

Estadio Akron, 48 takımın bir ay süren bu muhteşem etkinlikte yarışacağı, şimdiye kadarki en büyük turnuva olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak stadyumlardan biri olacak.

Stadyum şu anda yenileme çalışmalarından geçiyor ve turnuva için zamanında hazır hale getirilecek. Yenileme çalışmaları kapsamında aydınlatma sistemi, ses sistemi ve ekranlar iyileştirilecek, yeni bir oyun zemini döşenecek ve daha pek çok yenilik yapılacak.

Yaklaşan Dünya Kupası için stadyumu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, bu rehber tam size göre. GOAL, bu muhteşem mekana adım atmadan önce ihtiyacınız olan tüm bilgileri sunuyor.

