2026 Dünya Kupası Grup Sıralaması... Maç Takvimi ve Yayıncı Kanallar

2026 yılı heyecan verici birçok futbol etkinliğiyle dolu olacak, ancak bunların en önemlisi, Haziran ve Temmuz 2026 aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkede ilk kez düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası olacak.

23. Dünya Kupası, 1930'da turnuvanın başlamasından bu yana ilk kez 48 milli takımın katılımıyla düzenleneceği için benzersiz olacak ve büyük bir seyirci kitlesi ile heyecan verici maçlar bekleniyor.

Turnuvada büyük takımların katılımı bekleniyor. Arjantin "son şampiyon" unvanını korumak için büyük hedeflerle turnuvaya katılırken, "ikinci" Fransa üçüncü yıldızını kovalayacak ve tecrübeli Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımını yeniden zirveye taşıyarak 24 yıldır kazanamadıkları şampiyonluğu geri kazanmaya çalışacak.

Ayrıca bu Dünya Kupası'nda Arap ülkeleri de büyük bir katılım gösterecek. Şu ana kadar 7 Arap milli takımın katılımı kesinleşti: "Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar". Irak'ın dünya play-off'larını geçmesi halinde bu sayının artabileceği de belirtiliyor.

Kooora, aşağıdaki satırlarda 2026 Dünya Kupası grup aşamasının maç takvimini, maç sonuçlarını ve maçları yayınlayacak kanalları takip ediyor.