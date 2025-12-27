Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

2026 Dünya Kupası Grup Sıralaması... Maç Takvimi ve Yayıncı Kanallar

ABD
Paraguay
Dünya Kupası
Avustralya
Brezilya
Fas
Haiti
İskoçya
Katar
İsviçre
Kanada
Meksika
Güney Afrika
Güney Kore
Almanya
Curacao
Fildişi Sahili
Ekvator
Hollanda
Japonya
Tunus
Belçika
Mısır
Yeni Zelanda
İran
İspanya
Cape Verde
Suudi Arabistan
Uruguay
Fransa
Senegal
Norveç
Arjantin
Cezayir
Ürdün
Avusturya
İngiltere
Hırvatistan
Gana
Panama
Portekiz
Özbekistan
Kolombiya
ABD
Paraguay
Avustralya
Brezilya
Fas
Haiti
İskoçya
Katar
İsviçre
Kanada
Meksika
Güney Afrika
Güney Kore
Almanya
Curaçao
Côte d’Ivoire
Ekvador
Hollanda
Japonya
Tunus
Belçika
Mısır
Yeni Zelanda
İran
İspanya
Cabo Verde
Suudi Arabistan
Uruguay
Fransa
Senegal
Norveç
Arjantin
Cezayir
Ürdün
Avusturya
İngiltere
Hırvatistan
Gana
Panama
Portekiz
Özbekistan
Kolombiya

2026 Dünya Kupası grup sıralamalarını ve maç programını öğrenin...

2026 yılı heyecan verici birçok futbol etkinliğiyle dolu olacak, ancak bunların en önemlisi, Haziran ve Temmuz 2026 aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olmak üzere üç ülkede ilk kez düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası olacak.

23. Dünya Kupası, 1930'da turnuvanın başlamasından bu yana ilk kez 48 milli takımın katılımıyla düzenleneceği için benzersiz olacak ve büyük bir seyirci kitlesi ile heyecan verici maçlar bekleniyor.

Turnuvada büyük takımların katılımı bekleniyor. Arjantin "son şampiyon" unvanını korumak için büyük hedeflerle turnuvaya katılırken, "ikinci" Fransa üçüncü yıldızını kovalayacak ve tecrübeli Carlo Ancelotti, Brezilya milli takımını yeniden zirveye taşıyarak 24 yıldır kazanamadıkları şampiyonluğu geri kazanmaya çalışacak.

Ayrıca bu Dünya Kupası'nda Arap ülkeleri de büyük bir katılım gösterecek. Şu ana kadar 7 Arap milli takımın katılımı kesinleşti: "Mısır, Tunus, Cezayir, Fas, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar". Irak'ın dünya play-off'larını geçmesi halinde bu sayının artabileceği de belirtiliyor.

Kooora, aşağıdaki satırlarda 2026 Dünya Kupası grup aşamasının maç takvimini, maç sonuçlarını ve maçları yayınlayacak kanalları takip ediyor.

  • 2026 Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

    2026 Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi 11 Haziran 2026 olacak; açılış töreni Meksika'da düzenlenecek ve A Grubu'ndaki Meksika ile Güney Afrika arasındaki maçla başlayacak.

    Grup aşaması 28 Haziran 2026'ya kadar sürecek, ardından 19 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek eleme turları başlayacak ve final maçı Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanacak.

     TurnuvaAçılışFinal
    Etkinlik2026 Dünya Kupası

    11 Haziran 2026

    19 Temmuz 2026

    Yer

    (ABD - Meksika - Kanada)

    Meksika

    Amerika Birleşik Devletleri

  • 2026 Dünya Kupası hangi kanallarda yayınlanacak?

    Katar merkezli beIN SPORTS kanalları grubu, Orta Doğu bölgesinde 2026 Dünya Kupası maçlarının yayın haklarına sahiptir. beIN SPORTS HD ve beIN SPORTS MAX kanalları, turnuvanın tüm maçlarını yayınlamak üzere ayrılmıştır.

    İnternet üzerinden canlı yayın izlemeyi sevenler, maçları TOD TV ve beIN Connect uygulamaları üzerinden takip edebilirler.

    TurnuvaTarihYayın Kanallarıİnternet Yayını
    2026 Dünya Kupası11 Haziran - 19 Temmuz 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • 2026 Dünya Kupası'nın formatı nedir?

    2026 Dünya Kupası'nın büyük çaplı genişlemesi ve son turnuvalarda 36 olan takım sayısının ilk kez 48'e çıkarılması nedeniyle, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) grup sayısını 12'ye çıkardı ve bu grupları turnuvaya ev sahipliği yapacak üç ülkeye dağıttı.

    Her gruptan birinci ve ikinci sırayı alan takımlar ile üçüncü sırayı alan en iyi sekiz takım, eleme sisteminin başlangıcı olan ve şampiyonun belirleneceği final maçına kadar devam eden 32'li tura doğrudan yükselecek.

    Bu değişiklik, FIFA'nın turnuvayı daha kapsayıcı ve rekabetçi hale getirme arzusunu yansıtıyor. Bu sayede, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftar, uluslararası sahnede yeni milli takımları takip edebilecek Maç sayısı önceki turnuvalardaki 64'ten 104'e çıkacak ve bu da 2026 turnuvasının Dünya Kupası tarihinin en büyük ve en heyecan verici turnuvası olacağına dair beklentileri artırıyor.

  • 2026 Dünya Kupası 1. Grup Maç Programı

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Meksika - Güney Afrika11 Haziran 2026 Perşembe
    23:00 Mısır Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Azteka
    Güney Kore - Çek Cumhuriyeti12 Haziran 2026 Cuma
    06:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 07:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Akron
    2Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika 18 Haziran 2026 Perşembe
    20:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 21:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Mercedes-Benz
    Meksika - Güney Kore19 Haziran 2026 Cuma
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Akron
    3Meksika - Çek Cumhuriyeti25 Haziran 2026 Perşembe
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Guadalajara
    Güney Afrika - Güney Kore25 Haziran 2026 Perşembe
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		- BBVA

  • 1. Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Meksika00000000
    2Güney Kore00000000
    3Güney Afrika00000000
    4Çek Cumhuriyeti00000000

  • 2026 Dünya Kupası 2. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Kanada - Bosna Hersek12 Haziran 2026 Cuma
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BMO Field
    İsviçre - Katar13 Haziran 2026 Cumartesi
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Levis
    2Bosna Hersek - İsviçre17 Haziran 2026 Çarşamba
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Sofia
    Kanada - Katar19 Haziran 2026 Cuma
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BC Place
    3İsviçre - Kanada 24 Haziran 2026
    Salı 23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 24:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BC Plus 
    Katar - Bosna Hersek24 Haziran 2026 Çarşamba
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Lumen Field 

  • 2. Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Kanada00000000
    2İsviçre00000000
    3Katar00000000
    4Bosna Hersek00000000

  • 2026 Dünya Kupası 3. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Brezilya - Fas14 Haziran 2026 Pazar
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-MetLife 
    Haiti - İskoçya14 Haziran 2026 Pazar
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Jilliet  
    2İskoçya - Fas20 Haziran 2026 Cumartesi
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Gillette Stadyumu 
    Brezilya - Haiti20 Haziran 2026 Cumartesi
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Lincoln Financial Field 
    3İskoçya - Brezilya25 Haziran 2026 Perşembe
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:02 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Hard Rock Stadyumu 
    Fas - Haiti25 Haziran 2026 Perşembe
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Mercedes-Benz Stadyumu 

  • Üçüncü Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Brezilya00000000
    2Fas00000000
    3İskoçya00000000
    4Haiti00000000

  • 2026 Dünya Kupası Dördüncü Grup Maç Programı

    TurMaç SonuçStadyum
    1ABD - Paraguay13 Haziran 2026 Cumartesi
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Sufi Stadyumu
    1Avustralya - Türkiye14 Haziran 2026 Pazar
    08:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 09:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BC Place Stadyumu
    2ABD - Avustralya19 Haziran 2026 Cuma
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Lumen Field
    2Türkiye - Paraguay20 Haziran 2026 Cumartesi
    08:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 09:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Levai Stadyumu
    3Türkiye - ABD24 Haziran 2026 Cuma
    06:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 07:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Sufi Stadyumu
    3Paraguay - Avustralya24 Haziran 2026 Cuma
    06:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 07:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Levai Stadyumu

  • Dördüncü Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Amerika00000000
    2Paraguay00000000
    3Avustralya00000000
    4Türkiye00000000

  • 2026 Dünya Kupası 5. Grup Maç Takvimi

    Tur MaçTarihSonuçStadyum
    1Almanya - Curacao14 Haziran 2026 Pazar
    21:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 22:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-NRG
    Fildişi Sahili - Ekvador15 Haziran 2026 Pazartesi
    03:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		 NRG
    2Almanya - Fildişi Sahili21 Haziran 2026 Pazar
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BMO Field
    Ekvador - Curacao21 Haziran 2026 Pazar
    04:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 05:00 BAE    		 Arrowhead
    3Ekvador - Almanya24 Haziran 2026 Cuma
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-MetLife
    Curacao - Fildişi Sahili24 Haziran 2026 Cuma
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		 Lincoln Financial Field

  • 5. Grubun Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Almanya00000000
    2Curaçao00000000
    3Fildişi Sahili00000000
    4Ekvador00000000

  • 2026 Dünya Kupası Altıncı Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Hollanda - Japonya15 Haziran 2026 Pazartesi
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-AT&T Stadyumu 
    Tunus - İsveç15 Haziran 2026 Pazartesi
    06:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 07:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BBVA Stadyumu 
    2Hollanda - İsveç20 Haziran 2026 Cumartesi
    21:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 22:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-AT&T Stadyumu 
    Tunus - Japonya21 Haziran 2026 Pazar
    08:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 09:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BBVA Stadyumu 
    3Tunus - Hollanda24 Haziran 2026 Cuma
    03:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Arrowhead Stadyumu 
    Japonya - İsveç24 Haziran 2026 Cuma
    03:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-AT&T Stadyumu 

  • Altıncı Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Hollanda00000000
    2Japonya00000000
    3İsveç 0000000
    4Tunus00000000

  • 2026 Dünya Kupası 7. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Belçika - Mısır15 Haziran 2026 Pazartesi
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Lumen Field
    İran - Yeni Zelanda16 Haziran 2026
    Salı 05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Sophie
    2Mısır - Yeni Zelanda22 Haziran 2026 Pazartesi
    05:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 06:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BC Plus
    Belçika - İran21 Haziran 2026 Pazar
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Sophie
    3Mısır - İran25 Haziran 2026 Cumartesi
    07:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 08:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Lumen Field
      Belçika - Yeni Zelanda25 Haziran 2026 Cumartesi
    07:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 08:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BC Plus

  • 7. Grubun Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Belçika00000000
    2Mısır00000000
    3İran00000000
    4Yeni Zelanda00000000

  • 2026 Dünya Kupası 8. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1İspanya - Yeşil Burun Adaları 15 Haziran 2026 Pazartesi
    20:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 21:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Mercedes-Benz Stadyumu
    Suudi Arabistan - Uruguay16 Haziran 2026
    Salı 02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Hard Rock Stadyumu 
    2İspanya - Suudi Arabistan21 Haziran 2026 Pazar
    20:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 21:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Mercedes-Benz Stadyumu 
    Uruguay - Yeşil Burun Adaları22 Haziran 2026 Pazartesi
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Hard Rock Stadyumu 
    3Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan25 Haziran 2026 Cumartesi
    04:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 05:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-NRG Stadyumu 
    Uruguay - İspanya25 Haziran 2026 Cumartesi
    04:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 05:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Akron Stadyumu 

  • 8. Grubun Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1İspanya00000000
    2Yeşil Burun Adaları 00000000
    3Suudi Arabistan00000000
    4Uruguay00000000

  • 2026 Dünya Kupası 9. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Fransa - Senegal16 Haziran 2026
    Salı 23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-MetLife
    Norveç - Irak17 Haziran 2026 Çarşamba
    02:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		 Jilliet, Foxborough
    2Fransa - Irak23 Haziran 2026
    Salı 01:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 02:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Lincoln Financial Field
    Norveç - Senegal23 Haziran 2026
    Salı 04:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 05:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		 MetLife
    3Norveç - Fransa24 Haziran 2026 Cuma
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-Jilliet
    Senegal - Irak24 Haziran 2026 Cuma
    23:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 00:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-BMO Field 

    *B Grubu'ndan (Irak - Bolivya - Surinam) kazanan takımlar bu turnuvaya katılmaya hak kazanır.

  • 9. Grubun Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Fransa00000000
    2Norveç00000000
    3Senegal00000000
    4Irak00000000

  • 2026 Dünya Kupası 10. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Avusturya - Ürdün17 Haziran 2026 Çarşamba
    02:00 Suudi Arabistan, 03:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		 Levi
    Arjantin - Cezayir 17 Haziran 2026 Çarşamba
    05:00 Suudi Arabistan, 06:00 BAE    		-Arrohed
    2Avusturya - Arjantin22 Haziran 2026 Pazartesi
    21:00 Suudi Arabistan, 22:00 Birleşik Arap Emirlikleri    		-AT&T
    Ürdün - Cezayir23 Haziran 2026
    Salı 07:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 08:00 BAE    		-Levi
    3Ürdün - Arjantin28 Haziran 2026 Pazar,
    06:00 Suudi Arabistan, 07:00 BAE    		-AT&T
    Cezayir - Avusturya28 Haziran 2026 Pazar
    , 06:00 Suudi Arabistan, 07:00 BAE    		-Arrowhead

  • 10. Grubun Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Arjantin 00000000
    2Avusturya 00000000
    3Cezayir 00000000
    4Ürdün 00000000

  • 2026 Dünya Kupası 11. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1Portekiz - Demokratik Kongo 17 Haziran 2026 Çarşamba
    21:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 22:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-NRG Stadyumu
    Özbekistan - Kolombiya18 Haziran 2026 Perşembe
    06:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 07:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Azteka Stadyumu
    2Portekiz - Özbekistan23 Haziran 2026
    Salı 21:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 22:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-NRG Stadyumu 
    Kolombiya - Demokratik Kongo24 Haziran 2026 Çarşamba
    06:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 07:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Akron Stadyumu 
    3Kolombiya - Portekiz28 Haziran 2026 Pazar
    03:30 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:30 BAE     		-Hard Rock Stadyumu 
    Demokratik Kongo - Özbekistan28 Haziran 2026 Pazar
    03:30 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:30 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Mercedes-Benz Stadyumu 

  • 11. Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1Portekiz00000000
    2Kolombiya00000000
    3Özbekistan 00000000
    4Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0000000

  • 2026 Dünya Kupası 12. Grup Maç Takvimi

    TurMaçTarihSonuçStadyum
    1İngiltere - Hırvatistan 18 Haziran 2026 Perşembe
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan - 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-AT&T Stadyumu 
    Gana - Panama18 Haziran 2026 Perşembe
    03:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:00 BAE     		-BMO Field Stadyumu 
    2İngiltere - Gana24 Haziran 2026 Çarşamba
    00:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 01:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Gillette Stadyumu 
    Panama - Hırvatistan24 Haziran 2026 Çarşamba
    03:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 04:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-BMO Field Stadyumu 
    3Panama - İngiltere28 Haziran 2026 Pazar
    01:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 02:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-MetLife Stadyumu 
    Hırvatistan - Gana28 Haziran 2026 Pazar
    01:00 Mısır ve Suudi Arabistan, 02:00 Birleşik Arap Emirlikleri     		-Lincoln Financial Field Stadyumu 

  • 12. Grup Sıralaması - 2026 Dünya Kupası

    MerkezMilli TakımMaçlarGollerPuan
    OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1İngiltere00000000
    2Hırvatistan00000000
    3Gana00000000
    4Panama00000000

  • 2026 Dünya Kupası gruplarında en iyi üçüncü takımların sıralaması

    MerkezGrupMilli TakımMaçlarGollerPuan
     OynadıGalibiyetBeraberlikKaybettiOnunfarkFark
    1  00000000
    2  00000000
    3  00000000
    4  00000000
     5  00000000
    6  00000000
    7  00000000
    8  00000000
    9  00000000
    10  00000000
    11  00000000
    12  00000000