2026 Dünya Kupası grup aşamasının kazananları ve kaybedenleri: Yeşil Burun Adaları’nın masalsı serüveninden Lionel Messi’nin muhteşem performansına, Marcelo Bielsa’nın çöküşünden Türkiye’nin berbat bitiriciliğine

Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkeleri için şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Elbette ABD, Meksika ve Kanada’nın hepsi oldukça zayıf gruplara yerleştirilmişti, ancak her takım bir maç kala eleme turlarına kalmayı başardığı için övgüyü hak ediyor.

ABD Milli Takımı ve El Tri, ilk iki maçlarını kazandıktan sonra grupta birinci sırayı garantilemişti bile. Bu durum özellikle Meksikalılar için büyük önem taşıyordu, zira bu sayede 32'li turda kendi sahalarında oynayacaklar ve Azteca'da Ekvador'u yenmeleri halinde son 16 turunda da yine kendi sahalarında oynayacaklar. Azteca, Meksika'nın Dünya Kupası maçlarında hiç yenilmediği muhteşem ve efsanevi bir stadyumdur. Böylece Meksika, en son 1986 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez çeyrek finallere ulaşma konusunda gerçek bir şansa sahip.

Kanada için ne yazık ki, aynı şehirde İsviçre’ye 2-1 yenildikten sonra Vancouver’da en az bir maç daha oynama fırsatını kaçırdılar. Bununla birlikte, daha önce Dünya Kupası finallerinde hiç maç kazanmamış bir takım için grup aşamasını geçmek bile yadsınamaz bir başarıdır; Jesse Marsch, geleneksel olarak “hokey ülkesi” olarak bilinen bu ülkeyi büyüleyen Katar’a karşı tarihi 6-0’lık galibiyette 40 milyon kişinin orada olduğunu iddia edeceğini savunuyor.

Dahası, Canucks’ın 32’li tur için çok uzaklara seyahat etmesi gerekmeyecek. Kanada, Inglewood’da Güney Afrika ile oldukça kazanılabilir bir maçta karşı karşıya gelecek; bu da, ABD Milli Takımı’nın Santa Clara’da Bosna-Hersek karşısında çok fazla hücum gücüne sahip olması nedeniyle, üç ev sahibi ülkenin de son 16’ya kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.