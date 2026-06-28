2026 Dünya Kupası grup aşamasının kazananları ve kaybedenleri: Yeşil Burun Adaları’nın masalsı serüveninden Lionel Messi’nin muhteşem performansına, Marcelo Bielsa’nın çöküşünden Türkiye’nin berbat bitiriciliğine

Sebastian Beccacece, Ekvador’un Almanya’ya karşı aldığı 2-1’lik dramatik galibiyetin kendisiyle ilgili olmadığını hemen vurguladı. “Bu zafer halk için,” dedi. “Oyuncular onlara [son 32 turuna] yükselme şansını kazandırdı; bırakın da birlikte kutlasınlar ve tadını çıkarsınlar.”
Ancak Beccacece de bu anın tadını çıkarmayı hak etmişti – ve öyle de yaptı; hem Ekvador’un son dakikada attığı galibiyet golünün ardından hem de maçın bitiş düdüğü çaldığında, teknik direktör tribünlere tırmanarak ailesini kucakladı.
Gerçekten sansasyonel sahneler yaşandı; Dünya Kupası’nı neden izlediğinizi hatırlatan türden sahnelerdi ve Ekvador’un New Jersey’de bu büyük sürprizi gerçekleştirmemiş olsaydı Beccacece’nin muhtemelen kovulmuş olacağı gerçeği, bu anları daha da duygusal hale getirdi.
Arjantinli teknik direktör, Ekvador’u Güney Amerika elemelerinde ikinci sıraya taşıyarak olağanüstü bir iş çıkarmış olabilir, ancak özellikle arka arkaya dört maçta gol atamadan berabere kalmasının ardından, defans ağırlıklı taktiklerinin doğruluğu sorgulanmaya başlanmıştı.
Dolayısıyla, Ekvador’un ilk iki Dünya Kupası maçında tek bir gol bile atamaması üzerine Beccacece, işinden kovulmak üzere olan bir adam gibi görünüyordu. Curacao ile 0-0 berabere kalmak, 45 yaşındaki teknik direktör için özellikle kötü bir durumdu; zira La Tri’nin turnuvada kalabilmesi ve kendisinin de işini koruyabilmesi için Almanya’yı yenmekten başka bir seçeneğin olmadığını biliyordu.
Beccacece, maçın daha ikinci dakikasında geriye düşmesine rağmen, 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan bir takıma karşı hak ettiği bir zaferi planlayarak en büyük övgüyü hak ediyor.
"Bu, Ekvador için bir Dünya Kupası'ndaki en büyük galibiyet," dedi teknik direktör, dört kez şampiyon olan rakibi yenerek eleme turuna yükselmeyi garantiledikten sonra haklı olarak. "Bunun için çalıştık, Ekvador'un şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası'nı yaşatma hayaliyle geldik ve şimdi bunu başardık.
"Soğukkanlılığımızı koruduk. Nasıl oynayacağımız konusunda tam olarak aynı fikri sürdürdük. Şimdi de alçakgönüllülükle ve ihtiyatla yolumuza devam edeceğiz." Ve bir anda Ekvador'un gözdesi haline gelen Arjantinli bir teknik direktörle.