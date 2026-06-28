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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

2026 Dünya Kupası grup aşamasının kazananları ve kaybedenleri: Yeşil Burun Adaları’nın masalsı serüveninden Lionel Messi’nin muhteşem performansına, Marcelo Bielsa’nın çöküşünden Türkiye’nin berbat bitiriciliğine

Winners & losers
Dünya Kupası
L. Messi
Brezilya
İngiltere
İspanya
Almanya
Fransa
ABD
Meksika
Kanada
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
C. Ronaldo
Portekiz
Yeşil Burun Adaları
İran
Türkiye
Tunus
FEATURES
Analysis

2026 Dünya Kupası grup aşaması Cumartesi günü dramatik bir şekilde sona erdi; Avusturya, Cezayir karşısında 96. dakikada attığı beraberlik golüyle eleme turuna yükselirken, aynı zamanda turnuvanın üçüncü sırayı alan takımlardan biri olarak bir üst tura çıkmaya hazırlanan İran’ı eledi. Diğer maçlarda ise Lionel Messi, yedek kulübesinden oyuna girerek Arjantin'in Ürdün'ü 3-1 mağlup etmesine ve %100 galibiyet serisini sürdürmesine yardımcı oldu. Böylece 10 numaralı oyuncu, Dünya Kupası finallerindeki rekor gol sayısını 19'a çıkardı.

Ancak Messi’nin büyük rakibi Cristiano Ronaldo, Portekiz’in K Grubu’nda Kolombiya’yı geçerek liderliğe yükselmesine yardımcı olamadı; zira Selecao, Miami’de Los Cafeteros ile 0-0 berabere kaldı. Diğer maçlarda ise DR Kongo, geriye düşmesine rağmen Özbekistan’ı mağlup ederek 32’li turda yerini garantiledi; Hırvatistan ise Gana karşısında 83. dakikada attığı galibiyet golüyle tur atlamayı kesinleştirdi.

Peki, Dünya Kupası tarihinin en geniş grup aşamasının en büyük kazananları ve kaybedenleri kimlerdi? GOAL, tüm bunları aşağıda ayrıntılı olarak ele alıyor...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Ortak sunucular

    Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkeleri için şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Elbette ABD, Meksika ve Kanada’nın hepsi oldukça zayıf gruplara yerleştirilmişti, ancak her takım bir maç kala eleme turlarına kalmayı başardığı için övgüyü hak ediyor.

    ABD Milli Takımı ve El Tri, ilk iki maçlarını kazandıktan sonra grupta birinci sırayı garantilemişti bile. Bu durum özellikle Meksikalılar için büyük önem taşıyordu, zira bu sayede 32'li turda kendi sahalarında oynayacaklar ve Azteca'da Ekvador'u yenmeleri halinde son 16 turunda da yine kendi sahalarında oynayacaklar. Azteca, Meksika'nın Dünya Kupası maçlarında hiç yenilmediği muhteşem ve efsanevi bir stadyumdur. Böylece Meksika, en son 1986 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez çeyrek finallere ulaşma konusunda gerçek bir şansa sahip.

    Kanada için ne yazık ki, aynı şehirde İsviçre’ye 2-1 yenildikten sonra Vancouver’da en az bir maç daha oynama fırsatını kaçırdılar. Bununla birlikte, daha önce Dünya Kupası finallerinde hiç maç kazanmamış bir takım için grup aşamasını geçmek bile yadsınamaz bir başarıdır; Jesse Marsch, geleneksel olarak “hokey ülkesi” olarak bilinen bu ülkeyi büyüleyen Katar’a karşı tarihi 6-0’lık galibiyette 40 milyon kişinin orada olduğunu iddia edeceğini savunuyor.

    Dahası, Canucks’ın 32’li tur için çok uzaklara seyahat etmesi gerekmeyecek. Kanada, Inglewood’da Güney Afrika ile oldukça kazanılabilir bir maçta karşı karşıya gelecek; bu da, ABD Milli Takımı’nın Santa Clara’da Bosna-Hersek karşısında çok fazla hücum gücüne sahip olması nedeniyle, üç ev sahibi ülkenin de son 16’ya kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

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    MAĞLUP: Tunus

    Sabri Lamouchi, Tunus’un İsveç, Japonya ve Hollanda’nın yer aldığı bir grupta mücadele edeceğini çok iyi biliyordu; ancak hem kendisinin hem de oyuncularının “bu inanılmaz küresel etkinliğe” katılmayı sabırsızlıkla beklediklerini vurguladı. Eski Fransa milli takım oyuncusu için talihsiz bir şekilde, turnuva katılımı acımasızca erken sona erdi; Tunus'un İsveç'e 5-1 yenilmesinin ardındanLamouchi görevden alındı ve böylece Dünya Kupası tarihinde sadece bir maçın ardından görevden alınan ilk teknik direktör oldu.

    Yine de eski Nottingham Forest teknik direktörü, milli takımın sorunlarının antrenörden çok daha derinlerde yattığı gerçeğiyle biraz teselli bulabilir. Nitekim, Japonya ve Hollanda karşısında iki ağır yenilgiye daha uğrayan Kartaca Kartalları’nı ayağa kaldıramayan Hervé Renard’ın başarısızlığı, Tunus Futbol Federasyonu’nun (TFF) işleyiş biçimi üzerine, belki de çoktan yapılması gereken bir tartışmayı tetikledi.

    Ne de olsa Lamouchi, eleme turlarını kalesinde gol yemeden geçiren ancak Afrika Uluslar Kupası’nda Mali’ye penaltılarda yenilip son 16 turunda elenen Sami Trabelsi’nin yerine sadece beş ay önce göreve getirilmişti.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    KAZANAN: Sebastian Beccacece

    Sebastian Beccacece, Ekvador’un Almanya’ya karşı aldığı 2-1’lik dramatik galibiyetin kendisiyle ilgili olmadığını hemen vurguladı. “Bu zafer halk için,” dedi. “Oyuncular onlara [son 32 turuna] yükselme şansını kazandırdı; bırakın da birlikte kutlasınlar ve tadını çıkarsınlar.”

    Ancak Beccacece de bu anın tadını çıkarmayı hak etmişti – ve öyle de yaptı; hem Ekvador’un son dakikada attığı galibiyet golünün ardından hem de maçın bitiş düdüğü çaldığında, teknik direktör tribünlere tırmanarak ailesini kucakladı.

    Gerçekten sansasyonel sahneler yaşandı; Dünya Kupası’nı neden izlediğinizi hatırlatan türden sahnelerdi ve Ekvador’un New Jersey’de bu büyük sürprizi gerçekleştirmemiş olsaydı Beccacece’nin muhtemelen kovulmuş olacağı gerçeği, bu anları daha da duygusal hale getirdi.

    Arjantinli teknik direktör, Ekvador’u Güney Amerika elemelerinde ikinci sıraya taşıyarak olağanüstü bir iş çıkarmış olabilir, ancak özellikle arka arkaya dört maçta gol atamadan berabere kalmasının ardından, defans ağırlıklı taktiklerinin doğruluğu sorgulanmaya başlanmıştı.

    Dolayısıyla, Ekvador’un ilk iki Dünya Kupası maçında tek bir gol bile atamaması üzerine Beccacece, işinden kovulmak üzere olan bir adam gibi görünüyordu. Curacao ile 0-0 berabere kalmak, 45 yaşındaki teknik direktör için özellikle kötü bir durumdu; zira La Tri’nin turnuvada kalabilmesi ve kendisinin de işini koruyabilmesi için Almanya’yı yenmekten başka bir seçeneğin olmadığını biliyordu.

    Beccacece, maçın daha ikinci dakikasında geriye düşmesine rağmen, 11 maçlık galibiyet serisi yakalayan bir takıma karşı hak ettiği bir zaferi planlayarak en büyük övgüyü hak ediyor.

    "Bu, Ekvador için bir Dünya Kupası'ndaki en büyük galibiyet," dedi teknik direktör, dört kez şampiyon olan rakibi yenerek eleme turuna yükselmeyi garantiledikten sonra haklı olarak. "Bunun için çalıştık, Ekvador'un şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası'nı yaşatma hayaliyle geldik ve şimdi bunu başardık.

    "Soğukkanlılığımızı koruduk. Nasıl oynayacağımız konusunda tam olarak aynı fikri sürdürdük. Şimdi de alçakgönüllülükle ve ihtiyatla yolumuza devam edeceğiz." Ve bir anda Ekvador'un gözdesi haline gelen Arjantinli bir teknik direktörle.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: İran

    İran, Dünya Kupası’ndan elendi ve bu durum hem ABD hem de FIFA için son derece uygun; zira büyük olasılıkla pek çok kişi, Amir Ghalenoei ve oyuncularının turnuvada ne kadar utanç verici bir muameleye maruz kaldığını unutacak.

    Sadece siyasi zulümden başka hiçbir neden olmaksızın İran, Ghalenoei'nin deyimiyle Dünya Kupası tarihinin “en çok ezilen takımı” oldu; ilk iki grup maçı öncesinde ve hemen sonrasında sahaya çıkmaya zorlandı ve bu durum her iki maça hazırlıklarını da büyük ölçüde olumsuz etkiledi. Kaptan Mehdi Taremi, ilk maç gününde Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından “Her şey bizim için bir felaket gibi” diye itiraf etmişti.

    Buna rağmen İran, Shoja Khalilzadeh’in Mısır’a karşı uzatma dakikalarında attığı “galibiyet golü”, son derece ince bir ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldığı için, son 32 turuna kalmaya “milimetreler kadar” yakındı.

    "Olabilecek en kötü koşullara" maruz kalmamış olsalardı, Dünya Kupası tarihinde ev sahibi ülke tarafından bombalanan ilk takım olan İran'ın eleme turuna yükselme şansı oldukça yüksek olurdu. Yenilgisiz takımının elenmesinin ardından konuşan Ghalenoei, FIFA'dan "bunun bir daha yaşanmasına izin vermemesini" rica ederken, aynı zamanda "Bay Infantino'nun ABD'yekarşı dik durmasını" da istedi. Bunun gerçekleşme ihtimali elbette yoktu/yok. Infantino, önümüzdeki ay yapacağı kapanış konuşmasında bunun "gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası" olduğundan bahsetmekten başka hiçbir şey yapmayacak bir korkaktır.

    Ancak, ABD ve FIFA şüphesiz İran'ın orada hiç bulunmamış gibi göstermek için ellerinden geleni yapacak olsa da, Los Angeles'ta Belçika ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından “tüm uluslar arasında barış, saygı ve dostluğun hakim olması” çağrısında bulunan bir not bırakan Ghalenoei’nin oyuncuları, tüm zorluklara rağmen 2026 Dünya Kupası’nda izlerini bıraktılar. "Bu gençlerin başardıkları," dedi teknik direktör, "tarihe geçecek."

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Türkiye

    Turnuva başlamadan önce genel kanı, üç bariz “sürpriz takım” olduğu yönündeydi: Norveç, Japonya ve Türkiye. İlk ikisi beklentileri karşılayarak iyi bir performans sergiledi; Türkiye ise bunu başaramadı.

    Eş ev sahibi ABD'yi yenmesine rağmen Türkiye, pek çok kişinin zirveye çıkacağını tahmin ettiği grubun sonuncusu oldu ve asıl travmatik olan, sadece iki maçın ardından elenmiş olmalarıydı. Vincenzo Montella'nın takımının, zayıf rakibi Avustralya'ya karşı şok edici bir 2-0 mağlubiyetin ardından 10 kişilik Paraguay'a 1-0 yenilmesinin ardından Real Madrid'in ofansif orta saha oyuncusu Arda Güler, "Herkes üzgün, herkes ağlıyor" dedi. "Bu maçları kazanmalıydık. Çok çaba gösterdik ama işe yaramadı. Ama birkaç gol atmalıydık."

    Ancak gol atamadılar. Türkiye, iki maçta en fazla şut atan takım rekorunu kırdı, ancak bir kez bile fileleri havalandıramadı.

    "Nedense top ağlara girmedi," diye hayıflanan Montella, "Sadece iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etmek gerçekten çok zor." dedi. Bu durum, özellikle de sadece iki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselirken sergilediği muhteşem futbolla "sürpriz takım" unvanını hak eden nispeten genç bir kadro için daha da zor.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Afrika

    Dört yıl önce Katar’da, muhteşem bir Fas milli takımı Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek tarih yazmıştı. Ancak, bu yazki turnuvanın Afrika için şimdiden daha da büyük bir başarı olduğu kolayca söylenebilir.

    Kıta, Kuzey Amerika’daki turnuvaya 10 takım gönderdi ve grup aşamasının ardından sadece bir tanesi (Tunus) eve dönüyor. CAF ülkelerinin eleme aşamasına kalma rekoru daha önce üç olduğu düşünülürse, bu gerçekten tarihi bir başarı!

    "Artık her Afrika takımı büyük hayaller kurabilir. Son Dünya Kupası’nda Fas yarı finale çıkmıştı, ancak bundan sonra olacaklar Afrika takımları için olumlu," dedi Yoane Wissa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Özbekistan’ı 3-1 yenerek son 32 turuna yükselmesine katkıda bulunduktan sonra. "Artık genç oyuncuların daha erken ortaya çıktığını görüyoruz, bu iyi bir şey ve federasyonumuzun büyük hayaller kurabileceğini gösteriyor."


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Marcelo Bielsa

    "Ben zehirli biriyim," diye itiraf etmişti Marcelo Bielsa, geçen Aralık ayında Uruguay'ın ikinci kadrosuyla sahaya çıkan ABD takımına karşı aldığı utanç verici 5-1'lik dostluk maçı yenilgisinin ardından. "Benimle ilişkilendirilmek, durumunuzu daha da kötüleştirir. Anlıyor musunuz?" O zaman anlamayanlar, artık kesinlikle anlıyor.

    Uruguay’ın Dünya Kupası serüveni tam bir felaketti; Celeste, H Grubu’nda tek bir maç bile kazanamadan turnuvadan elendi. Cuma günü İspanya’ya 1-0 yenilmeleri kaderlerini kesinleştirdi, ancak Uruguay, Guadalajara’daki maçın sonucunun 32’li turlara kalmalarını herhangi bir şekilde etkileyeceği bir duruma hiç düşmemeliydi.

    Dünya sıralamasında 16. sırada yer alan bir takım, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları’nı kolaylıkla yenmeliydi. Ancak Uruguay, her iki takımla da berabere kalarak erken elenmesini ne yazık ki öngörülebilir hale getirdi; özellikle de turnuva başlamadan önce bile kulislerde her şeyin yolunda gitmediği aşikardı.

    Uruguay’ın açılış maçı öncesinde de yazdığımız gibi, Bielsa son derece kusurlu bir deha; oyuncularını yıpratma eğilimiyle lanetlenmiş zor bir karakter. Dolayısıyla, onun görev süresinin acı bir şekilde sona ermesi pek de sürpriz olmadı.

    Arjantinli teknik adam, “Bana [milli takımdaki] dönemimin nasıl hatırlanacağını sorarsanız, geride hiçbir iz bırakmayan bir dönemdi” diye itiraf etti. “Uruguay futboluna hiçbir şey bırakmıyorum.” Bu durum son derece üzücü ama inkar edilemez bir gerçek.


  • KAZANAN: Yeşil Burun Adaları

    Önümüzdeki birkaç gün içinde, Yeşil Burun Adaları’nın Dünya Kupası’nın 48 takıma genişletilmesinin neden iyi bir karar olduğunu kanıtladığına dair pek çok yorum duyacaksınız. Buna aldırmayın. Yeşil Burun Adaları arka kapıdan sızmadı. Kamerun'un da bulunduğu grubu birinci olarak tamamlayarak hak ettikleri şekilde elemeyi geçtiler. Ayrıca, üçüncü olarak bitirip 32'li turda bir yer kapmadılar. Tek bir maç bile kaybetmeden gruplarını ikinci sırada tamamladılar; bu, finallere katılmaya hak kazanan en küçük ülke için en olağanüstü başarıdır.

    "Dürüst olmak gerekirse, bu çılgınca," dedi orta saha oyuncusu Deroy Duarte, 32'li tur'a yükselmeyi garantileyen Suudi Arabistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından maçın en iyi oyuncusu seçildikten sonra. "Rüyada gibi hissediyorum. Çok mutluyuz. Umarım tüm Yeşil Burunlular da mutludur. Yarından itibaren bir sonraki maça odaklanacağız."

    Ve bir sonraki maç Arjantin ile olacak; bu da, LinkedIn üzerinden "Mavi Köpekbalıkları" tarafından kadroya alınan Dublin doğumlu stoper Roberto Lopes’in Lionel Messi’ye karşı oynama şansı bulacağı anlamına geliyor.

    “Benim için o, tüm zamanların en iyisi,” dedi Shamrock Rovers’ın stoperi. “Kendini sınamak için ne harika bir fırsat. Bu seviyedeki bir rakibe karşı oynamak, biz oyuncular için inanılmaz bir başarı.”

    Elbette kimse Lopes ve arkadaşlarının son şampiyonu yenme şansı olduğunu düşünmüyor, ancak Bubista ve oyuncuları artık dünya futbolundaki hiçbir takımdan korkmuyor. "Bizim için," dedi teknik direktör, "hiçbir şey imkansız değil."


  • dembele(C)Getty Images

    KAZANAN: Futbolun en ünlü isimleri

    Şimdi düşününce komik geliyor, ancak grup aşaması başlamadan önce turnuvanın en iyi performans gösteren oyuncularından birçoğunun durumu belirsizdi. Lionel Messi, sol hamstringindeki kas yorgunluğu nedeniyle Arjantin’in iki hazırlık maçında sadece 20 dakika oynayabildi; ancak ilk iki maçında beş gol atarak Miroslav Klose’yi geçip Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

    Lamine Yamal, Barcelona’nın 2025-26 sezonunun sonunu kaçırmasının ardından kendi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyordu; ancak ikinci maç gününde İspanya’nın Suudi Arabistan’ı ezici bir skorla mağlup ettiği karşılaşmada ilk Dünya Kupası ilk on birinde yer alarak açılış golünü attı. Kylian Mbappé ise Kuzey Amerika'ya en iyi fiziksel formunda geldi – bazı Real Madrid taraftarları, onun Dünya Kupası için kendini sakladığını düşünüyordu – ancak Didier Deschamps, forvetin gerçek bir takım oyuncusu olmadığına dair iddiaların yeniden gündeme gelmesi üzerine, Fransa'nın turnuva macerası daha başlamadan kaptanının karakterini savunmak zorunda kaldı. Mbappé ise ilk iki maçında attığı dört golle bu eleştirilere cevap verdi.

    Vinicius Jr. da eleştirenleri susturmak için fazla zaman kaybetmedi. Bu kanat oyuncusu, kulüpteki performansını milli takımda gösteremediği için uzun süredir memleketi Brezilya’da eleştiriliyordu; ancak Selecao’nun Fas karşısında zorlandığı anda devreye girdi ve grup aşamasındaki üç maçın hepsinde gol atarak Jairzinho (1970), Romario (1994), Rivaldo ve Ronaldo (her ikisi de 2002) gibi efsanevi Brezilyalı oyuncuların izinden gitti.

    Cristiano Ronaldo’ya gelince, kariyerinin önemli bir bölümünü insanları yanılttığını kanıtlamakla geçirdi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında gol atamamasının ardından, bir sonraki maçında Özbekistan’a karşı gol atarak altı Dünya Kupası’nda da gol atan ilk oyuncu oldu.

    Mohamed Salah'ın Mısır'ı tarihinde ilk kez eleme turuna taşıması, Harry Kane'in bir başka Altın Ayakkabı ödülünü hedeflemesi, Erling Haaland'ın stratejik olarak yedeğe alınmadan önce turnuvayı kasıp kavurması ve Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'nin Norveç karşısında hat-trick yapmasıyla, Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarının hepsinin grup aşamasını aydınlattığını söylemek mümkün; bu da turnuvanın geri kalanı için gerçekten de çok iyi bir işaret.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Gianni Infantino

    Hiç kimseyi şaşırtmayacak şekilde, FIFA Başkanı Gianni Infantino, hem saha içinde hem de saha dışında 2026 Dünya Kupası’nı tam bir karmaşaya dönüştürdü. 

    Bu sitede daha önce de belirtildiği gibi, üçüncü sıra tablosunun getirilmesini gerektiren 48 takımlı format hem haksız hem de gülünçtü; su molalarının getirilmesi ise beklendiği gibi oyunun akışını tamamen baltalayan, oyuncuları korumak amacıyla sunulmuş ama gerçekte turnuvanın TV hak sahipleri için mümkün olduğunca fazla reklam geliri elde etmek amacıyla yapılan alaycı bir hamleden başka bir şey olmayan utanç verici bir karardı. 

    Beklendiği gibi, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Infantino’nun “eşitlik” adına klimalı stadyumlarda veya yağmurlu havalarda bile oyunu kesintiye uğratmasını haklı çıkarmaya yönelik zekâya hakaret niteliğindeki savunmasını gördü ve her bir maçta bu molaları haklı olarak yuhaladılar.

    Ve bunlar, maçlara gerçekten gidebilecek kadar şanslı olan taraftarlardı. Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca diğer taraftarın ise sporun en büyük şenliğine katılmaları engellendi; bilet, otel ve ulaşım ücretlerinin fahiş olması nedeniyle – ya da sadece “yanlış” ten rengi veya dine sahip oldukları için – ABD’deki maçların büyük çoğunluğuna katılamadılar. 

    Yine, bunların hiçbiri en ufak bir şekilde bile şaşırtıcı değildi; çünkü turnuva öncesinde, özellikle Afrikalı futbol taraftarları tarafından dile getirilen tüm endişelere rağmen, Infantino bir yıldan fazla bir süre boyunca sağcı bir delinin kaprislerine boyun eğdi. Dolayısıyla, FIFA’nın düzenlemesi gereken bir turnuvanın kontrolünü tamamen kaybetmesi kaçınılmazdı – Afrika’nın en iyi hakeminin ABD’ye bile girememesi gerçeği de bunu açıkça ortaya koyuyor.

    Infantino, bunun tarihteki “en kapsayıcı” Dünya Kupası olacağını iddia etmişti, ancak şimdiden en dışlayıcı olanı haline geldi – ve bu nedenle FIFA başkanının affedilmesi bir yana, yeniden seçilmesi de asla söz konusu olmamalıdır.