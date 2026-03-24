Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapıda olduğundan, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka çaremiz yok. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası haline getirmeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıklarında, bu onların üçüncü Dünya Kupası zaferi olmuştu.

Turnuva öncesinde, adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak için yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha pek çok ülke dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formalarını piyasaya sürdü. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas

Cesur tasarımlı formalar, her ülkenin kimliğinin temel unsurlarını öne çıkaran renk ve desenlerle o ulusun ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisinden ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar, her forma taraftarları ülkelerine duydukları ortak tutkuyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

20 Mart 2026'da adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ülkenin benzersiz kültüründen ilham alan deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların beğenisini kazanan modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor.

PUMA

adidas'ın futbolla olan bağı, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derinlere uzanıyor. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas'ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır. Her forma, 90'ların futbol kültürüne saygı duruşunda bulunuyor, günümüzün taleplerine göre yeniden tasarlanıyor ve bunları giyecek sporcuların ve taraftarların kültürü ve topluluğu için gururla üretiliyor.

En son büyük forma lansmanı, 20 Mart 2026'da Nike tarafından yapıldı. Nike, her takımın mirasını, kültürünü ve kimliğini derinlemesine inceleyerek federasyonun iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve çarpıcı bir iyimserlik duygusu ile geleceğe yönelik ilham getirdi.

Nike

Bu vizyonun bir diğer önemli unsuru ise Nike’ın Aero-FIT performans soğutma teknolojisidir. Bu teknoloji, bilgisayar destekli tasarım ve son derece özel, dikiş odaklı bir örme sürecinden yararlanarak sporcuların bu yazki turnuva boyunca karşılaşacakları zorlu koşullarda serin kalmalarını sağlar.

PUMA da 24 Mart 2026'da bu akıma katılarak, Dünya Kupası'na katılacak takımları için kimlik ve mirası keşfeden formaları tanıttı; biz de bu çarpıcı tasarımları görmek için buradayız. Her tasarım, temsil ettiği ulusun kültürünü, karakterini ve ruhunu yansıtacak şekilde oluşturulmuş, oyunun en üst seviyesi için tasarlanmış, ancak futbolun oynandığı her yerde onu besleyen aynı duyguya dayandırılmıştır.

İster evde izliyor olun, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenliyor olun, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahat ediyor olun, bu ortama uygun giyinmeniz gerekir. GOAL, büyük turnuva için kendinizi hazırlayabilmeniz için tüm koleksiyonu ayrıntılı olarak inceliyor:

