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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Çeviri:

2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Brezilya, Portekiz, İngiltere ve diğerleri açıklandı

CULTURE
KITS
Dünya Kupası

Futbol dolu bir yaz için takımını destekle

Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapıda olduğundan, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi hale getirmeyi hedefliyor.

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Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıklarında, bu onların üçüncü Dünya Kupası zaferi olmuştu.

Turnuva öncesinde, adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak için yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha fazlası dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formalarını piyasaya sürdü. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas WC kits adidas

Cesur forma serisi, her ülkenin kimliğinin önemli yönlerini kutlayan renkler ve desenlerle o ülkenin ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisine ve ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar her forma, taraftarları ülkelerine olan ortak tutkuları etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

20 Mart 2026'da adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ülkenin benzersiz kültüründen esinlenen deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların ilgisini çeken modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor. 

PUMA WC kits PUMA

adidas'ın futbolla olan hikayesi, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derinlere uzanıyor. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas'ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır.  Her forma, 90'ların futbol kültürüne saygı duruşunda bulunuyor, günümüzün taleplerine göre yeniden tasarlanıyor ve bunları giyecek sporcuların ve taraftarların kültürü ve topluluğu için gururla üretiliyor. 

En son büyük forma lansmanı 20 Mart 2026'da Nike tarafından yapıldı. Nike, her takımın mirasını, kültürünü ve kimliğini derinlemesine inceleyerek federasyonun iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve çarpıcı bir iyimserlik hissi ile geleceğe dönük ilham getirdi. 

Nike football home kitsNike

Bu vizyonun merkezinde yer alan bir diğer unsur ise Nike’ın Aero-FIT performans soğutma teknolojisidir. Bu teknoloji, hesaplamalı tasarım ve son derece özel, dikişe özgü bir örme sürecinden yararlanarak sporcuların bu yazki turnuva boyunca beklenen aşırı koşullarda serin kalmasına yardımcı olur.

PUMA da 24 Mart 2026'da bu akıma katılarak, Dünya Kupası'na katılacak takımları için kimlik ve mirası ön plana çıkaran formalarını tanıttı; biz de bu muhteşem tasarımlara hayran kaldık. Her tasarım, temsil ettiği ülkenin kültürünü, karakterini ve ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanmış; futbolun en üst seviyesine uygun olarak geliştirilmiş, ancak dünyanın her yerinde futbolu besleyen o aynı duyguya dayandırılmıştır.

İster evde izliyor olun, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenliyor olun, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahat ediyor olun, bu etkinliğe yakışır bir görünüm sergilemeniz gerekir. GOAL, bu büyük turnuva için kendinizi hazırlayabilmeniz için tüm ürünleri ayrıntılı olarak inceleyecek:

Mağaza: 2026 Dünya Kupası formaları

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Cezayir I Ana Sayfa

    Cezayir çölünün kum tepelerinden ilham alan Cezayir iç saha forması, bej ve beyaz renklerdeki dinamik çizgili deseniyle dikkat çekerken, yaka ve omuz kısımlarında canlı yeşil bir dokunuş barındırıyor. Ülkenin simgesi haline gelen dalgalı kum tepelerini yansıtan bu tasarım, takımın memleketiyle olan bağını pekiştirirken, yakanın arkasında Arapça yazılmış "Cezayir" yazısı da göze çarpıyor.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Cezayir I Deplasman

    Cezayir’in dört bir yanındaki kayalık çöllerin ve yemyeşil vahaların canlı renklerinden ilham alan deplasman forması, ülkenin eşsiz manzaralarını ve geleneksel renk paletini yansıtan çarpıcı koyu yeşil zemin üzerine serpiştirilmiş dikey yeşil şeritlere sahiptir. “ALGERIA” yazısı, takımın Dünya Kupası yolculuğunda vatanıyla olan bağını simgeleyen bir sembol olarak, ensenin arkasına Arapça harflerle gururla işlenmiştir.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Arjantin I Ana Sayfa

    Gök mavisi ve beyaz renklerdeki geleneksel Arjantin dikey çizgileri, benzersiz bir üç renkli degrade efektiyle şekil değiştiren bir görünüme bürünüyor ve önceki üç Dünya Kupası şampiyonluğuna imza atan formaların mavi tonlarını yansıtıyor – 1978, 1986 ve 2022. Arka yaka kısmında ise AFA’nın kuruluş tarihini anmak üzere “1896” yazan özel bir imza yer alıyor. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Arjantin I Deplasman

    Deplasman forması, Arjantin’in zengin sanatsal mirasından ilham alıyor ve ülkenin geleneksel motiflerinden esinlenen kendine özgü, kıvrımlı mavi grafik deseniyle öne çıkıyor. Siyah zemin üzerine serpiştirilmiş beyaz detaylar, stilize edilmiş çizgileri, karmaşık çiçek desenlerini ve sarmaşık motiflerini vurgulayarak çarpıcı bir kontrastla tasarıma hayat veriyor. Boyun arkasına, ulusal güneş sembolü olan Sol de Mayo'nun önüne yerleştirilmiş özel bir "Argentina" motifi işlenmiştir. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Avustralya I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Avustralya’nın ikonik 2006 forması ile Nike’ın efsanevi Total 90 döneminden doğrudan ilham alıyor. Geleneksel sarı ve yeşil renkler, hareket ve derinlik katan degrade yeşil şortlar da dahil olmak üzere modern bir tasarımla yeniden canlandırıldı. Bu forma, Avustralya futbolunun geçmişine saygı gösterirken, en üst seviyedeki varlığını da pekiştiriyor.

    Avustralya formalarışimdiNikeShop'ta

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Avustralya I Deplasman

    Deplasman forması, Avustralya’daki gün doğumlarından ilham alınarak tasarlandı ve Avustralya futbolunu geleceğe taşıma konusundaki ilerlemeyi ve potansiyeli simgeliyor. Mercan rengi ile koyu yeşilin oluşturduğu degrade, enerji ve ilerlemeyi yansıtıyor; lentiküler federasyon arması ise forma derinlik ve hareket katıyor.

    Avustralya formalarışimdiNikeShop'ta

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Avusturya I Ana Sayfa

    Avusturya için sadelik, etki yaratıyor. Cesur kırmızı zemin, koyu siyah kollar ve keskin beyaz süslemelerle tamamlanıyor; bu, ulusal renklerin sadeleştirilmiş ve tavizsiz bir yansıması. Tasarım, disiplin, fiziksel güç ve takım ruhuyla şekillenen futbol kültürünü yansıtan, sağlam ve tanıdık bir his uyandırıyor.

    Avusturya formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Avusturya I Deplasman

    Deplasman formasında Avusturya’nın kimliği yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlanıyor. Alp dağlarından ilham alan yumuşak renk paletinin üzerine, ülkenin dağlık arazisini hareket halinde yansıtan akıcı topografik çizgiler işlenmiştir. Daha açık tonları ve daha özgür ifadesiyle, aynı aidiyet duygusunu taşırken iç saha formasının ciddiyetiyle zıtlık oluşturuyor.

    Avusturya formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belçika I Ana Sayfa

    Belçika'nın iç saha forması, ülkenin mimarisinde sıkça rastlanan göze çarpan Gotik vitray pencerelerden ilham almaktadır. Erkek ve Kadın milli takımlarının takma adları olan "Kırmızı Şeytanlar" ve "Kırmızı Alevler"i temsil eden simgeler, formanın kırmızı zemininde bu tarzda tekrarlanmaktadır. Omuz ve manşet kenarları, ülke bayrağının renklerine atıfta bulunan siyah ve sarı detaylarla tamamlanmıştır.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belçika I Deplasman

    Deplasman forması, Belçikalı sanatçı René Magritte’ye ve ünlü Belçika sürrealist akımına bir saygı duruşu niteliğinde tasarlanan açık mavi, pembe ve beyaz renklerden oluşan baştan aşağı bir desenle süslenmiştir. Üst üste binen çizgiler ve şekiller, Magritte’nin eserlerine eğlenceli bir gönderme yaparak derinlik ve hareket hissi yaratır. Taraftarlar ayrıca, ülke arması üzerindeki ikonik unsurların yanı sıra top ve saha çizgileri gibi futbol sembollerini de fark edeceklerdir. Geleneksel olarak "Ceci n'est pas une pipe" (Bu bir pipo değildir) yazan "Görüntülerin İhaneti" adlı eserine bir gönderme, formanın yakasında ince bir detay olarak göze çarpıyor: "Ceci n'est pas un maillot" (Bu bir forma değildir).

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brezilya I Ana Sayfa

    Ev forması, Brezilya Milli Takımı futbolunun köklerini temsil ediyor ve hareket, enerji ve ifade yoluyla ulusal kimliği yeniden yorumluyor. Brezilya bayrağından esinlenen unsurlar, özel olarak tasarlanmış bir örgü grafiğe dönüştürülerek, tanıdık bir sembolü forma gövdesi boyunca canlı bir dokuya dönüştürüyor. Bayrak, statik bir amblem olmaktan çıkıp giyilen, taşınan ve terlemenin bir parçası haline geliyor; bu da sahaya çıkan on bir oyuncunun temsil ettikleri ulusu tam anlamıyla somutlaştırdığını simgeliyor. İkonik sarı, yeşil ve mavi renkler, örgüden gelen hareketle canlanarak Brezilya'nın eşsiz görsel kimliğini pekiştiriyor.

    NikeShop'ta Brezilya formalarışimdi satışta

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brezilya I Deplasman

    Jordan Brand’in Brezilya deplasman forması, Brezilya’nın en hızlı ve en korkutucu yırtıcı hayvanlarının renklerinden, desenlerinden ve baskılarından ilham alarak sahaya zirve ruhunu taşıyor. Brezilya futbol formalarının geleneksel sarı ve mavi renkleriyle bezeli olan bu forma, Jordan Brand’in ikonik fil desenini de bünyesinde barındırarak, iki farklı büyüklük kültürünü harmanlayan benzersiz bir saha görünümü yaratıyor.

    NikeShop'ta Brezilya formalarışimdi satışta

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Kanada futbolunun DNA’sına sıkı sıkıya bağlıdır. Tasarımda, akçaağaç yaprağı iki tonlu ve ortalanmış bir şekilde merkezi sembol olarak öne çıkar; bu yaprak, toplumsal hırs ve ilerlemeyi simgeleyen bir jestle kuzeye doğru uzanır. Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alan, ustalıkla işlenmiş detaylar, dayanıklılığı ve hassasiyeti pekiştirir. Ev sahibi forması cesur ve kendine özgüdür; birlik, güç ve ulusal gururu net bir şekilde ifade eder.

    NikeShop'ta Kanada formalarışimdi satışta

  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada I Deplasman

    Deplasman forması, Kanada futbolunun yeni yüzünü yansıtıyor: kendine güvenen, taviz vermeyen ve son dönemdeki rekabetçi ivmenin şekillendirdiği bir yüz. Donmuş manzaralardan ilham alan çatlak buz grafiği, hem gerilimi hem de güzelliği yansıtıyor. Paten bıçağı gibi oyulmuş donmuş akçaağaç yaprağı, Kanada’nın kış sporları mirasını pekiştiriyor. Geleceğin klasiği olarak tasarlanan deplasman forması, daha koyu ve daha çarpıcı bir ifadeyle yoğunluğu ve ileriye doğru atılımı yansıtıyor.

    NikeShop'ta Kanada formalarışimdi satışta

  • Cape Verde home WC 26 kit Capelli

    Yeşil Burun Adaları I Ana Sayfa

    Yeşil Burun Adaları'nın iç saha forması ağırlıklı olarak mavi renktedir ve ön kısımda ve kollarda baştan sona tonlu bir grafik desen barındırır. Tasarım, ülkenin on adasını birbirine bağlayan uçuş rotalarından esinlenerek, kumaşın her yerine yayılan katmanlı bir geometrik desene dönüştürülmüştür.

  • Cape Verde WC 26 Away kit Capelli

    Yeşil Burun Adaları I Deplasman

    Yeşil Burun Adaları'nın deplasman forması beyaz renkte olup, ön kısmı ve kolları kaplayan tonlu bir grafik desene sahiptir. Bu desen, ülkenin on adasını birbirine bağlayan uçuş rotalarına atıfta bulunmakta ve süblimasyon tekniği kullanılarak oluşturulan katmanlı geometrik bir tasarımla ifade edilmektedir.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolombiya I Ana Sayfa

    Kolombiya'nın iç saha forması, fantastik unsurları gerçekçi ortamlarla harmanlayan ve genellikle sarı kelebeklerle temsil edilen bir sanat akımı olan büyülü gerçekçilikten ilham almıştır. Mavi şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanan bu kombinasyon, eşsiz bir Kolombiya görünümü yaratmaktadır

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolombiya I Deplasman

    Deplasman forması, Kolombiya’nın eşsiz biyolojik çeşitliliğini kutluyor ve ülkenin iki kıyı şeridinin renk paletini harmanlıyor. Tasarımda, Pasifik Okyanusu’nun koyu mavi tonları ile Karayip Denizi’nin açık mavi tonlarını bir araya getiren ve kademeli dikey çizgilerle hayat bulan, tüm yüzeyi kaplayan tekrarlanan bir desen yer alıyor. 3 şerit, manşetler ve logolar boyunca uzanan cesur sarı süslemeler, boynun arkasındaki "COLOMBIA" yazısında da tekrarlanarak, gurur duygusu ve vatanla olan bağı çağrıştırıyor. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Hırvatistan I Ana Sayfa

    Ev forması, Hırvatistan’ın klasik kareli desenini daha küçük ve zarif bir ölçekte yeniden sunarak, 1990 tasarımına sıkı sıkıya bağlı kalırken onu modern futbolun gereksinimlerine göre güncelleştiriyor. Bu tasarım, orijinalin ruhunu ve görsel etkisini koruyan, sadık bir yeniden yorumlamadır; doğrudan bir kopyası değildir. Sonuç, bir bakışta tanınabilir ancak aynı zamanda çağdaş bir ev sahibi formasıdır. Bu forma, mirası performans odaklı hassasiyetle dengeler ve Hırvatistan'ın futbol tarihini şekillendiren bir anı onurlandırır.

    Hırvatistan formalarışimdiNikeShop'ta

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Hırvatistan I Deplasman

    Deplasman forması, aynı kimliğin daha koyu ve sade bir yorumu sunuyor. Markanın simgesi haline gelen kareli desen, mavi renk tonlarında yeniden yorumlanarak ev formasıyla uyumu korurken güçlü bir görsel kontrast yaratıyor. Bu daha koyu renkli tasarım, daha sakin ve otoriter bir duruş sergiliyor; böylece deplasman forması, ev formasını tamamlayan modern bir alternatif olarak öne çıkarken, aynı zamanda kendine özgü bir kimlikle özgüvenle duruyor.

    Hırvatistan formalarışimdiNikeShop'ta

  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao I Ana Sayfa

    Curaçao'nun iç saha forması, kollarda açık mavi renkli, dalgalı dairesel çizgilerden oluşan kendine özgü bir grafik desene sahiptir. Bu tasarım, Karayip adasını çevreleyen dalgalardan doğrudan ilham alınarak tasarlanmış olup, denize bir saygı duruşu niteliğindedir.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Deplasman

    Curaçao deplasman forması, başkent Willemstad’ı ve şehrin Punda ile Otrobanda semtlerinde yer alan rengarenk binaları kutluyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu semtler, canlı ve güneş ışığıyla aydınlanan cepheleriyle tanınır; bu tasarımda ise pastel sarı zemin ile çarpıcı pembe, turkuaz ve turuncu şeritler aracılığıyla yansıtılmıştır. Estetiği tamamlayan unsur ise kollardan manşetlere ve adidas logosu ile milli amblemin dış hatlarına uzanan ince mavi detaylardır.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    Çek Cumhuriyeti I Ana Sayfa

    Cesaret ve ulusal gurur, Çekya’ya yol gösteriyor. Koyu kırmızı gövde, dikkat dağıtmadan derinlik katan dokulu bir desenle kaplıyken, mavi ve beyaz vurgular yaka ve kolları çerçeveliyor. Geleneğe dayalı, modern bir özgüvenle hayata geçirilmiş.

    Çek Cumhuriyeti formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Czech Republic away kitPUMA

    Çek Cumhuriyeti I Deplasman

    Deplasman forması, sadelikten gelen bir zarafetle şekilleniyor. Temiz beyaz zemin, eskizleri, sokak haritalarını ve kaldırımdaki tebeşir izlerini anımsatan soyut çizgilerle dokulandırılarak oyunun doğallığını ve özgürlüğünü yansıtıyor. Altın rengi detaylar, zariflik ile keskinliği dengeleyerek forma ince bir hava katıyor.

    Çek Cumhuriyeti formalarışimdiPUMAShop'ta

  • DR Congo home kit Umbro

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti I Ana Sayfa

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin iç saha forması, uzun zamandır "Leoparlar" ile özdeşleşmiş çarpıcı ve parlak açık mavi zemin rengini kullanarak, takımın geleneksel kimliğini canlı ve modern bir dokunuşla kutluyor. Formanın en belirgin özelliği, tamamen özel olarak tasarlanmış, süblimasyonlu ton sür ton leopar desenli doku ve formanın alt yarısını kaplayan, kumaşa kusursuz bir şekilde uyum sağlayan dalgalı grafik desendir. Cesur kırmızı süslemeler, yuvarlak boğazlı yakayı ve kol manşetlerini vurgular ve Kongo ulusal bayrağının renklerini yansıtıyor.

    DR Kongo formalarışimdiUmbro Shop'ta

  • DR Congo away kit Umbro

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti I Deplasman

    DR Kongo deplasman forması, ev sahibi formasıyla güçlü bir görsel bağ kurarken, aynı zamanda net ve sade bir estetiğe bürünüyor. Sade beyaz bir zemin üzerine tasarlanan formanın alt kısmında, üstte parlak beyazdan başlayıp altta yumuşak mavi tonlara geçiş yapan göz alıcı geometrik bir elmas deseni yer alıyor.

    DR Kongo formalarışimdiUmbro Shop'ta

  • Ecuador home WC 26 kit Marathon

    Ekvador I Ana Sayfa

    Ekvador'un iç saha forması, canlı sarı bir zemin üzerine, kırmızı iç şerit detayı içeren lacivert V yakalı ve kol manşetlerinde ince kırmızı vurgular bulunan uyumlu lacivert kenar şeritlerine sahiptir. FEF arması sol göğüs kısmında yer alırken, Marathon logosu sağ tarafta bulunmaktadır. Yanlardan aşağıya doğru uzanan lacivert ve kırmızı desenli bir ek parça, genel tasarıma kendine özgü bir detay katmaktadır. 

  • Ecuador away 26 WC kit Marathon

    Ekvador I Deplasman

    Ekvador'un yeni deplasman forması, kumaşa entegre edilmiş ince tonlu bir desenin yer aldığı koyu lacivert bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Yapısal bir polo yakası, lacivert renkte işlenmiş olup, yaka kenarı ve ön kapama kısmında ince altın rengi detaylar barındırmaktadır. Kol manşetleri de bu tasarımı yansıtmakta ve uyumlu altın rengi vurgu şeritleri ile tamamlanmaktadır. Vücut gövdesi boyunca dikey olarak uzanan kontrast yan panel, mat bakır tonlarında dokulu bir grafik efekti içeren daha koyu lacivert bir ek parçaya sahiptir. 

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Mısır I Ana Sayfa

    Mısır'ın iç saha forması, derin bir sembolizm barındırıyor. Göğüs kısmında zengin kırmızı tonlar daha koyu tonlara doğru geçiş yapıyor; bu üzerine, hem antik hiyerogliflere hem de modern Kahire'nin canlı enerjisine atıfta bulunan köşeli geometrik desenler işlenmiş. Siyah ve altın rengi vurgular, prestij ve hırs duygusunu pekiştiriyor. Anıtsal bir havaya sahip bu forma, kültürel mirası kadar köklü bir futbol geçmişine sahip bir ulusa yakışır nitelikte.

    Mısır formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Mısır I Deplasman

    Deplasman forması, daha yumuşak ve düşünceli bir tarzla öne çıkıyor. Yumuşak beyaz zemin üzerine, tonlu soyut desenler, çöl kumları, değişen ışık ve hareket halinde tasvir edilmiş zamansız manzaralar katmanlar halinde yerleştirilmiştir. Yakadaki koyu yeşil kenar, tasarıma sağlamlık katarken, genel görünüm sade, dengeli ve kendinden emin bir izlenim bırakıyor. 

    Mısır formalarışimdiPUMAShop'ta

  • England WC 26 Home kitNike

    İngiltere I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, İngiliz futbolunun mirasına dayanıyor; ikonik tamamen beyaz görünümü yeniden ortaya koyarken, modern bir yorumla bir üst seviyeye taşıyor. İngiltere’nin futbol kültüründen ilham alan ince simgeler, kumaşın içine doğrudan işlenerek klasik silueti boğmadan derinlik katıyor. Armanın üzerindeki metalik altın yıldız, geleneksel tonlu tasarımı yerini alıyor. Ev sahibi forması tanıdık ama aynı zamanda yepyeni bir özgüven sergiliyor; tarihi onurlandırırken, İngiltere’nin küresel sahnede yeniden uyanışına işaret ediyor.

    NikeShop'ta İngiltere formalarışimdi satışta

  • England WC 26 away kitNike

    İngiltere I Deplasman

    Deplasman forması, kırmızı üst ile lacivert şortu bir araya getirerek İngiltere’nin görsel kimliğinde tarihi bir dönüşüme imza atıyor. Bu cesur kombinasyon, geleceğe dönük bir İngiltere’yi simgeliyor; geleneklere bağlı kalırken aynı zamanda geleneklerin sınırlarını zorlamaya hazır bir İngiltere. Ortaya yerleştirilmiş federasyon arması, metalik altın yıldızın altında yer alarak varlığını ve gururunu pekiştiriyor.

    İngiltere formalarışimdiNikeShop'ta

  • France WC 26 kit home Nike

    Fransa I Ana Sayfa

    Fransa iç saha forması, yeni neslin enerjisini ve modern Fransız futbolunun zarafetini yansıtıyor: genç, etkileyici ve yaratıcı. Fransız haute couture’dan ilham alan formanın beyaz yakası, geleneksel mavi, beyaz ve kırmızı renk paletini yeniden yorumluyor. Kumaşa işlenmiş tekrarlanan mavi desen, Fransız milli takımının hızını yansıtıyor. Metalik bakır renkli arma, klasik beyaz polo yaka ve kırmızı düğmeli ön kapama ile bir araya getirildi. 

    Fransa formalarışimdiNikeShop'ta

  • France WC 26 away kitNike

    Fransa I Deplasman

    Fransa'nın deplasman forması, Fransız Milli Takımı için bugüne kadar tasarlanan en yenilikçi formalarından biri olup, çağdaş tarihle derin bağlara sahiptir. “Liberté” adını taşıyan bu forma, Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne armağan ettiği Özgürlük Anıtı’ndan ilham almıştır. Formanın açık mavi-yeşil rengi, anıtın günümüzdeki patinasını yansıtırken, orijinal malzemesini anımsatan metalik bakır unsurlarla kontrast oluşturmaktadır. Üç renkli kol süslemeleri ve formadaki tipografi, kültürel, lüks ve minimalist bir boyut katıyor. Forma, miras, zarafet ve modern inceliği harmanlayarak, Fransa'nın geçmişte ve günümüzde savunduğu özgürlük kimliğini ve değerlerini pekiştiriyor.

    NikeShop'ta Fransa formalarışimdi satışta

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Almanya I Ana Sayfa

    Bu turnuvada Almanya'nın geçmiş başarılarını ön plana çıkaran ev sahibi forması, ülkenin en ikonik formalarına saygı duruşunda bulunuyor. Tekrarlanan elmas şekli ve şevron detayları, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu forması da dahil olmak üzere önceki formaların ikonik grafiklerinden ilham alıyor.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Almanya I Deplasman

    Ana formanın görsel dilini sürdüren diyagonal şeritler, lacivert renkteki tam kaplama desen olarak yeniden yorumlanarak, birbirine geçen üç şeklin ritmik bir tekrarını oluşturuyor. Renk paleti, DFB tarihinin farklı dönemlerinden tonları harmanlıyor. 1954'te giyilen klasik mavi çeyrek fermuarlı formaların yanı sıra 60'lar, 70'ler ve 80'lerin klasik mavi ve beyaz antrenman üstlerine de selam çakarken, su mavisi vurgular 90'ların cesur renkli antrenman kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Tüm bunlar, çarpıcı ve güçlü bir görsel etki yaratmak için tasarlanmıştır. Formanın etek ucundaki ince bayrak etiketi, 1954'ten bu yana adidas ve Almanya arasındaki uzun soluklu ortaklığı kutlamaktadır.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Gana I Ana Sayfa

    Saf enerji. Beyaz zemin, kırmızı, sarı ve yeşilin canlı tonlarında cesur geometrik desenlerle kaplanıyor — ulusal renkler, ritim ve hareketle hayat buluyor. İkonik Kara Yıldız, tasarımın tam ortasında yer alıyor. Kutlama havasında, özgüvenli ve dikkat çekmek için tasarlanmış.

    Gana formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Gana I Deplasman

    Güç ve iyimserlik yayan altın rengi deplasman forması, tüm bakışları üzerine çekiyor. Kente deseninden esinlenen tüm yüzeyi kaplayan desen, kültürel bir derinlik katarken, kırmızı süslemeler ve Kara Yıldız sembolü, tasarımı Ganalı mirasa bağlıyor.

    Gana formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Haiti Home WC 26 kit Saeta

    Haiti I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Haiti’nin geleneksel koyu mavi rengini temel alırken, bisiklet yaka ve kol manşetlerinde canlı kırmızı detaylarla vurgulanıyor. Ancak FIFA, formayı fazla politik bulduğu için turnuvaya sadece bir gün kala değişiklik yapılmasını şart koştu. Tartışmanın odağı, formanın sağ kalça kısmında yer alan ve Vertières Savaşı ile Haiti Devrimi’nden esinlenen silüetlerdi.

  • Haiti WC 26 away kit Saeta

    Haiti I Deplasman

    Deplasman formaları aynı temel tasarıma sahip olmakla birlikte, turnuva gardırobunu tamamlamak üzere farklı renk seçenekleri sunuyor. Tasarım, yaka ve kollarda kontrast oluşturan kırmızı süslemelerle tamamlanan, net ve sade bir beyaz zemin üzerine oturuyor. Bu forma da milli amblemin ortada yer almasını ve sırt kısmındaki ton sür ton palmiye ağacı grafiğini koruyarak, üç maç günü seçeneğinin tamamında takım için uyumlu bir görsel kimlik sunuyor.

  • Iran 2026 WC kit Majid

    İran I Ana Sayfa

    Ev forması, milli takımla özdeşleşmiş geleneksel sade beyaz rengini koruyor. Tasarımın en dikkat çekici özelliği, ön gövdenin sağ alt köşesinde büyük, gri bir filigran olarak yer alan, stilize edilmiş ve göze çarpan Asya çitası grafiğinin geri dönüşüdür. Bu çarpıcı motif, İran platosuna özgü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu büyük kedigilin dünya çapında farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu yaban hayatı koruma teması, son on yılda ülkenin en ikonik turnuva formaları arasında gururla yer almıştır.

  • Iran Away WC 2026 kit Majid

    İran I Deplasman

    Deplasman forması, ana forma ile aynı yapısal şablonu ve düzeni kullanıyor ancak renk paletini ateşli kırmızı bir zeminle değiştiriyor. Bu ikinci formada, büyük Asya çita grafiği sağ alt kalça bölgesine geri dönüyor; stadyum ışıkları altında kumaştan hafifçe ortaya çıkan, biraz daha koyu ve kontrastlı bir kırmızı tonuyla işlenmiş. Bu tasarım, grup aşaması boyunca Team Melli için görsel bir devamlılık sağlarken, taraftarlara iç saha formasının sade estetiğine kıyasla daha cesur ve son derece uyumlu bir alternatif sunuyor.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Fildişi Sahili I Ana Sayfa

    Fildişi Sahili'nin iç saha forması tam bir kutlama niteliğinde. Canlı, hayvansal tonlardaki turuncu gövde, geleneksel Fildişi tekstil ürünlerinden ve sembollerinden esinlenen, her tarafını kaplayan desenle canlanıyor; hareket, şenlik ve sıcaklık hissi yaratıyor. Yeşil vurgular denge sağlarken, genel tasarım gurur ve toplu bir neşe yayıyor. Ruh dolu bir futbol.

    Fildişi Sahili formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Fildişi Sahili I Deplasman

    Deplasman forması, yaprakların arasından süzülen güneş ışığını ve Fildişi Sahili manzarasının doğal dokularını çağrıştıran ince tonlu desenlerle süslenmiş, sade beyaz bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Turuncu ve yeşil renkler, ulusal renklerle birlikte tasarımı çerçeveleyerek, sade zanaatkarlığın ön plana çıkmasını sağlar.

    Fildişi Sahili formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japonya I Ana Sayfa

    Japonya'nın ev sahibi forması üzerindeki klasik mavi renk, Japonya'da gökyüzü ile denizin buluştuğu ufukta görülen meşhur pusu yansıtan, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle hayat buluyor. Japon bayrağı, ensenin arka kısmında gururla yer alıyor.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japonya I Deplasman

    “Ufuk Ötesindeki Renkler”den ilham alan Japonya deplasman forması, saha içinde ve dışında ulusun birliğini ve bağını temsil eden 12 farklı rengin yer aldığı çizgili bir grafikle hayat buluyor. Krem rengi zemin üzerine, yağmur efekti yaratan 11 adet soluk dikey çizgi, sahadaki 11 oyuncuyu simgelerken, ortadaki kalın şerit ise milli bayrağın kırmızı güneşinin rengini alarak takımın kalbini, yani taraftarlarını temsil ediyor. Ulusal gurur ve kolektif kimliğin sembolü olarak Japon bayrağı, gömleğin arka yakasına basılmıştır. 

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  • Jordan WC 26 home kit Kelme

    Jordan I Ana Sayfa

    Ürdün'ün iç saha forması, kültürel açıdan önemli ve kendine özgü bir kol deseniyle öne çıkan sade beyaz bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Kollar, Ürdün'ün önemli bir ulusal sembolü olan geleneksel Orta Doğu eşarbı kufiyadan doğrudan ilham alınarak tasarlanmış çok sayıda küçük kırmızı baklava deseniyle kaplıdır. 

  • Jordan 26 WC away kitKelme

    Jordan I Deplasman

    Deplasman forması, iç saha formasıyla tamamen aynı tasarım şablonunu kullanıyor, ancak renk düzenini tamamen tersine çeviriyor. Forma, omuzlar ve kollarda beyaz, kufiye deseninden esinlenen baklava desenli detaylara sahip, ağırlıklı olarak kırmızı bir tasarıma sahip olup, buna uyumlu kırmızı şort ve çoraplarla tamamlanıyor.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksika I Ana Sayfa

    Meksika'nın yeni iç saha formasında gelenek ve gelecek bir araya geliyor. Bu forma, yaklaşan FIFA Dünya Kupası'nda nesiller boyu taraftarları bir araya getirecek olan enerjiyi ve gururu temsil ediyor. Futbolu her anında yaşayan ve nefes alan bir ulusun sarsılmaz desteğini kutluyor; burada paylaşılan her an, Meksika'nın ruhunu yansıtıyor. Yakanın arkasında, Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkunun sembolü olarak "SOMOS MÉXICO" (Biz Meksika'yız) ifadesi yer alıyor.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Meksika I Deplasman

    Meksika’nın zengin tarihinden ilham alan deplasman forması, geleneksel mimari ve sanatta görülen “Grecas” olarak bilinen desenlerden esinlenerek beyaz zemin üzerine gri renkli bir tam kaplama grafikle tasarlanmıştır. Tekrar eden bu tam kaplama motif, geleneksel Meksika binalarında sıklıkla rastlanan basamaklı dış cepheye atıfta bulunan, soyut merdivenlerden oluşan bir desen içerir. "SOMOS MÉXICO" (Biz Meksika'yız) anlamına gelen bu ifade, yakasının arkasına işlenmiş olup, rekor niteliğindeki 3. FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmadan önce Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkuyu simgeliyor. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Fas I Ana Sayfa

    Fas'ın iç saha forması, Fas mirasına doğrudan dayanan yaka ve kollardaki yeşil detaylar ve geleneksel desenlerle birlikte, derin ve etkileyici bir kırmızı tonuyla öne çıkıyor. Sade, kendinden emin ve hırsla dolu.

    PUMAShop'ta Fas formalarışimdi satışta

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Fas I Deplasman

    Deplasman forması, ince detaylarla şekilleniyor. Beyaz zemin, geleneksel Fas çini işçiliği ve mimarisinden esinlenen ince geometrik desenlerle süslenmiş: zarif, katmanlı ve kültürel anlamlarla dolu. Kırmızı ve yeşil vurgular kontrast yaratarak zarafet ile dayanıklılığı dengeliyor. 

    PUMAShop'ta Fas formalarışimdi satışta

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Hollanda I Ana Sayfa

    Hollanda iç saha forması, ikonik Oranje'yi yeniden icat etmek yerine onu daha da öne çıkararak yeniden yorumluyor. Uzaktan da fark edilebilecek şekilde tasarlanan bu forma, bugüne kadar Hollanda turuncusunun en canlı ifadesini sunuyor. Yenilikçi lentiküler federasyon arması, hareket ve boyut hissi katarak oyuncular sahada hareket ettikçe görünümünü değiştiriyor. İç saha forması, eşsiz, enerjik ve gururla Hollanda'yı temsil ediyor.

    Hollanda formalarışimdiNikeShop'ta

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Hollanda I Deplasman

    Deplasman forması, Hollanda’nın tarihi tamamen beyaz görünümünü yeniden canlandırıyor. Mikroskobik renk geçişlerinden ilham alan formada, deneyselliği ve hassasiyeti simgeleyen yatay bir turuncu renk geçişi yer alıyor. Ortaya yerleştirilmiş büyük boyutlu lentiküler arması, yenilikçiliği bir kimlik unsuru olarak pekiştiriyor. Sade çizgiler ve geometrik denge, Hollanda tasarım ilkelerini yansıtmanın yanı sıra ilerici bir geleceğe işaret ediyor.

    Hollanda formalarışimdiNikeShop'ta

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Yeni Zelanda I Ana Sayfa

    Yeni Zelanda'nın iç saha forması, her şeyi yalın ve abartısız bir güce indirgiyor. Siyah gövde, doğal manzaraları – eğrelti otları, kıyı şeridi, volkanik araziler – çağrıştıran soyut ve akıcı desenlerle süslenmiş; bu desenler modern ve hareketli bir izlenim uyandırıyor. Göğsün üzerinde gururla duran ikonik gümüş eğrelti otu, tasarıma kimliğini kazandırıyor. Sakin ama kendinden emin. 

    Yeni Zelanda formalarışimdiPUMAShop'ta

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Yeni Zelanda I Deplasman

    Soluk buz mavisi zemin, deplasman formasına daha yumuşak ve keşifçi bir hava katıyor. Organik çizgiler, topografyayı, su akıntılarını ve doğal hareketi yansıtarak Yeni Zelanda’nın kara ve denizle olan bağını modern bir dokunuşla yansıtıyor.

    Yeni Zelanda formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norveç I Ana Sayfa

    Ev forması, Norveç’in simgesel tamamen kırmızı kimliğini temel alırken, ulusal bayraktan doğrudan ilham alıyor. Viking mirasından esinlenen tonlu Urnes tarzı bir grafik, mavi şeritlerin içine yerleştirilerek eski sembolizmi modern performansla birleştiriyor. Bu forma, ulusal gurur ve ortak inancın anlarını yansıtıyor; Norveç’in geçmişini onurlandırırken, küresel sahnedeki artan varlığını da pekiştiriyor.

    NikeShop'ta Norveç formalarışimdi satışta

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norveç I Deplasman

    Deplasman forması, Norveç’in baştan aşağı siyah renkli ilk milli formasıdır. Patlayıcı bir yoğunlukla tanınan ön cephe savaşçıları olan Viking Berserk’lerinden ilham alan tasarım, Norveç futbolunda yeni bir dönemin habercisi niteliğindedir. Minimalist ve acımasız bir tasarıma sahip olan deplasman forması, itidalli bir tavırla özgüvenini ortaya koyarken, karanlık tonları ve kumaşın dokusunu kullanarak gücü yansıtmaktadır.

    NikeShop'ta Norveç formalarışimdi satışta

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Ana Sayfa

    Klasik kırmızı-beyaz çizgiler, yenilenmiş bir enerjiyle geri dönüyor. Hafif eskitilmiş bir dokuya sahip olan tasarım, tarihsel bir hava ve yaşanmışlık hissi uyandırıyor. Yaka ve manşetlerdeki mavi süslemeler ulusal bayrağa atıfta bulunarak, gelenek ile çağdaş bir dokunuş arasında denge kuruyor.

    Paraguay formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I Deplasman

    Cesur ve ezber bozan bir ruha sahip olan deplasman forması, siyah ve turkuaz tonlarında derin, kamuflaj benzeri bir desenle hareket ve öngörülemezlik hissi yaratıyor. Tasarım, taktiksel ve modern bir hava sunarken, Paraguay futbolunu tanımlayan azim ve uyum yeteneğini yansıtıyor. Beklenmedik anlar için tasarlandı.

    Paraguay formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Panama 2026 world cup kit Reebok

    Panama I Ana Sayfa

    Panama'nın yeni iç saha forması, geleneksel milli renkler ve modern kumaş detayları üzerine kurulu bir tasarım sunuyor. Kırmızı zemin üzerine, gövde boyunca dikey olarak uzanan beyaz yan paneller yer alıyor. Lacivert renkli katlanabilir polo yaka, beyaz kenar süslemeleriyle dikkat çekerken, kol manşetleri de bu renklerle uyumlu bir görünüm sergiliyor. Kumaşın üzerinde, dikey çizgiler ve milli takım armasından esinlenilen tekrarlanan kartal motiflerinden oluşan ton sür ton bir desen bulunuyor.

  • Panama away 2026 World Cup kitReebok

    Panama I Deplasman

    Panama deplasman forması, kumaşa entegre edilmiş ince tonlu detaylarla birleştirilmiş beyaz bir zemin üzerinde sunuluyor. Kumaşta, gövde ve kollarda görülebilen geometrik unsurlar içeren tekrarlanan dikey bir desen yer alıyor. V yakalı tasarım, lacivert zemin üzerine kırmızı kenar şeritleriyle tamamlanırken, kol manşetleri de aynı renk kombinasyonuna sahip. Omuz dikişleri boyunca uzanan altın rengi şeritler, ön ve arka paneller arasında belirgin bir geçiş oluşturuyor.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portekiz I Ana Sayfa

    Portekiz iç saha forması, okyanusun gücünü ve ülkeyi dünya sahnesinde harekete geçiren tutkuyu yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. İkonik kırmızı zemin üzerine dalgalardan ilham alan detaylar ve yeşil vurgular yerleştirilmiştir; bu, ülkenin denizcilik kökenlerine ve yılmaz, korkusuz ruhuna görsel bir selam niteliğindedir. Yeşil ve altın rengi süslemeler ulusal renkleri pekiştirirken, ikonik Portekiz arması tasarımı geleneklere dayandırmaktadır. Cesur, zarif ve en büyük sahne için tasarlanmış.

    FanaticsShop'ta Portekiz formalarışimdi

    PUMAShop'ta Portekiz formalarışimdi

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portekiz I Deplasman

    Portekiz’in denizcilik ruhu, deplasman formasında hayat buluyor. Beyaz zemin, ülkenin denizle olan derin bağını ve keşif tarihini çağrıştıran geniş turkuaz dalga desenleriyle kaplanıyor. Akıcı, dinamik ve modern.

    FanaticsShop'ta Portekiz formalarışimdi

    PUMAShop'ta Portekiz formalarışimdi

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Ana Sayfa

    Katar milli bayrağının beyaz ve bordo renkli kısımlarını ayıran zikzak çizgisini onurlandırmak üzere tasarlanan bordo renkli Katar iç saha forması, tişörtün ortasından aşağıya doğru uzanan bir dizi koyu renkli tırtıklı çizgiyle vurgulanırken, ensenin arkasına Arapça "Katar" yazısı bir imza niteliğinde yerleştirilmiştir. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar I Deplasman

    Katar’ın deplasman forması, soyut gri dalga benzeri bir grafikle öne çıkıyor. Çöl kumullarından ilham alan desen, nefes kesici manzarada görülen geometrik şekilleri yansıtıyor. Ulusal gurur ve birlikteliğin sembolü olarak, boyun arkasına Arapça “Katar” yazısı işlenmiştir.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Suudi Arabistan I Ana Sayfa

    Suudi Arabistan'ın iç saha forması, ülkedeki özenle süslenmiş kapı girişlerinden ilham alan ve bölgenin lavanta tarlalarından alınan canlı detayları barındıran, benzersiz bir mor ve koyu yeşil desenle tasarlanmıştır. Koyu yeşil zemin üzerine yerleştirilen bu çarpıcı tasarım, ülkenin sevilen sembolleri olan şahin ve palmiye ağacından da ilham alırken, geometrik desenlerle birleştirilerek modern bir estetik yaratmaktadır.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Suudi Arabistan I Deplasman

    Suudi Arabistan’ın deplasman forması, Suudi modasının canlı ruhunu yansıtan, sedefli beyaz zemin üzerine çeşitli geleneksel giysilerde sıklıkla rastlanan özel bir dokuma desenine sahiptir. Logo ve arma, kraliyet altın rengi detaylarla süslenirken, yaka ve forma numarası ülkenin koyu yeşil rengiyle zarif bir şekilde vurgulanmıştır. Bir palmiye ağacı ve çapraz kılıçları tasvir eden Suudi Arabistan amblemi, mirasa ve kimliğe bir gönderme olarak sırt kısmına basılmıştır.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    İskoçya I Ana Sayfa

    İskoçya'nın iç saha formasında, İskoçya bayrağında da yer alan geleneksel saltire deseni, formanın klasik mavi rengi üzerinde tekrarlanan koyu mavi bir desen olarak ön plana çıkıyor. Saltire deseni, son dokunuş olarak boyun arkasına da işlenmiştir.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    İskoçya I Deplasman

    Deplasman forması, İskoçya’nın bazı klasik formalarının tarihine bir selam niteliğinde, koyu kırmızı tonlarını yeniden gündeme getiriyor. İnce mor dikey şeritlerle süslenen bu tasarım, zamansız bir modele şık ve modern bir yorum katıyor. Dayanıklılığı simgeleyen İskoçya’nın ulusal çiçeği olan mor ve yeşil renkli devedikeni, boyun arkasını zarif bir dokunuşla süslüyor.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Ana Sayfa

    Senegal'in iç saha formasında zarafet, kültürel gururla buluşuyor. Beyaz zemin üzerine, geleneksel dokumalar ve sembollerden esinlenerek tasarlanmış karmaşık tonlu desenler yerleştirilmiş; bu da forma derinlik ve doku katıyor. Tasarımdaki ince yeşil, sarı ve kırmızı vurgular, ulusal bayrağa atıfta bulunarak zarif ve anlamlı bir estetik ortaya koyuyor.

    Senegal formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I Deplasman

    Deplasman forması, cesur ve özgüvenli bir renk paletine bürünüyor. Koyu turkuaz gövde, hareket ve doğal enerjiyi yansıtan akıcı, organik desenlerle süslenmiştir. Sarı ve kırmızı şeritler, görünümü daha da belirginleştirerek Senegal futbolunun neşeli ruhunu canlı ve coşkulu bir şekilde yansıtıyor.

    Senegal formalarışimdiPUMAShop'ta

  • SA 2026 kitadidas

    Güney Afrika I Ana Sayfa

    Güney Afrika’nın 2026 ev sahibi forması, ulusal gururun simgesi olan sarı zemin üzerine yeşil süslemelerden oluşan kendine özgü renk paletini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve zarif kurgusu, silueti modernize ederek günümüzün küresel futbolunun gerekliliklerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

    En dikkat çekici özelliği ise, güncellenen tasarımın Güney Afrika'nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunmasıdır; bu, ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbola olan ortak sevgisini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyadaki stadyumlarda bir araya gelen birçok sesi simgelemektedir. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Güney Afrika I Deplasman

    Deplasman forması, Güney Afrika’nın simgesel yeşil ve altın rengiyle cesur bir duruş sergiliyor – bu renk kombinasyonu, ülkenin spor kimliğine derinlemesine kök salmış durumda. Gelenek ile zarafeti harmanlayan tasarımda, temel rengi oluşturan geleneksel yeşilin üzerine, yakada yer alan detaylı beyaz ve altın süslemeler, ülkedeki futbolun prestijine ve gelişimine bir övgü niteliğinde. Altın ve beyaz vurgular, manşetleri ve logoları süsleyerek zamansız bir zarafeti yansıtıyor ve aynı zamanda ülkenin futbolun en büyük sahnesinde parlama arzusunu somutlaştırıyor.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Güney Kore I Ana Sayfa

    Ev forması, güç ve korumanın değişmez ulusal sembolü olan beyaz kaplanın cesur bir yorumuna odaklanıyor. Kumaşa işlenmiş çarpıcı kaplan kamuflaj deseni, hem geleneklere bağlı hem de belirgin bir şekilde modern bir his uyandıran dinamik bir görsel yaratıyor. Özel tipografi, geleneksel Kore kaligrafisini Batı tasarım öğeleriyle birleştirerek geçmiş ile bugünün kaynaşmasını pekiştiriyor. Ev sahibi forması, kontrollü bir agresiflik ve görsel bir özgüvenle Kore'nin kimliğini ifade ederek, sürprizler yaratmak için kurulmuş bir takımın ruhunu yansıtıyor.

    NikeShop'ta Güney Kore formalarışimdi satışta

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Güney Kore I Deplasman

    Deplasman forması, Kore’nin tutkusunu ve ivmesini çiçeklerden ilham alan bir ifadeyle “Ambush” temasını daha da genişletiyor. Tasarım, hareket, duygu ve birikip serbest kaldıkça ortaya çıkan kolektif enerjiyi yakalayarak yoğun bir şekilde çiçek açıyor. Cesur Mor renk tonu üzerine yerleştirilen grafik tasarım, zarafeti güçle dengeleyerek Kore’nin rekabet ortamında güzelliği ve agresifliği bir araya getirme yeteneğini yansıtıyor. Deplasman forması, kültürel gururu pekiştirirken keskin bir rekabet avantajını da koruyan alternatif bir kimlik olarak, etkileyici ve kendinden emin bir hava yaratıyor.

    Güney Kore formalarışimdiNikeShop'ta

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    İspanya I Ana Sayfa

    İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, sade ve ince çizgili bir tasarıma sahip. Kırmızı zemin üzerine, ulusal bayrak ve armadan esinlenerek tasarlanan tekrarlanan sarı dikey çizgiler yer alıyor. Formanın arka yakasında yer alan "ESPANA" yazısı ile oyuncular, ulusun ruhunu sahaya taşıyacak. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    İspanya I Deplasman

    İspanya'nın deplasman forması tasarımı, ülkenin görkemli edebi tarihinden ilham alıyor. Klasik kitap ve el yazmalarındaki çizim ve grafiklerden ilham alan, tüm yüzeyi kaplayan karmaşık pirit rengi desen, sayfa rengini yansıtan kirli beyaz zemin üzerinde öne çıkıyor. Kollarda ve yaka kısmında altın ve bordo detaylar yer alırken, boyun arkasına “ESPAÑA” yazısı işlenmiş ve İspanyol dilini ve kültürel mirasını simgeleyen karakteristik Ñ harfi de bu yazıya eşlik ediyor.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    İsveç I Ana Sayfa

    İsveç'in iç saha formasıyla özdeşleşmiş geleneksel sarı ve mavi renkler, ülkenin 70'li yıllarına saygı duruşunda bulunmak amacıyla modern bir yorumla yeniden yorumlandı. Tasarım, o dönemin kot pantolonlarında ve geleneksel İsveç halk kıyafetlerinde yaygın olarak görülen popüler çiçek nakışlarından esinlenerek kumaşa entegre edilmiş tonlu bir grafiğe sahiptir. Nostalji dolu bu forma, taraftarların miraslarını taze ama tanıdık bir estetikle kutlamalarına olanak tanıyor. Formanın arka yakasında yer alan "Sverige" (İsveç) yazısı ise bu tasarımı tamamlıyor.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    İsveç I Deplasman

    70’lerin desenlerinden ilham alan görsel öğeler ve estetikle tasarlanan İsveç’in deplasman formasında, üç farklı mavi tonu bir araya gelerek cesur ve tüm yüzeyi kaplayan bir grafik tasarım oluşturuyor; bu tasarım, ülkenin zengin kültürel mirasına bir selam niteliğinde. Boyun arkasındaki “Sverige” (İngilizce’de İsveç) yazısı ile modern tipografi, çağdaş bir dokunuşla harmanlanan bu retro esinti, tasarıma günümüz taraftarları için yepyeni bir görünüm kazandırıyor. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    İsviçre I Ana Sayfa

    İsviçre'nin 2026 forması, ülkenin simgesi haline gelmiş koyu kırmızı zemin rengini korurken, beyaz grafik vurgular ve İsviçre'nin hassasiyetine ve mirasına selam duran cesur şerit detaylarıyla zenginleştirilmiştir. Hassasiyet ve netlik, İsviçre'nin iç saha formasını tanımlamaktadır. Cesur kırmızı gövde, sade ve kendinden emin bir duruş sergilerken, ulusal rengin minimal süslemelerle kendi adına konuşmasına olanak tanır. Beyaz vurgular keskin bir kontrast yaratırken, İsviçre haçı göğsün üzerinde gururla yer alır. Gürültü yok, sadece amaç var. Sahada saf İsviçre verimliliği.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    İsviçre I Deplasman

    İsviçre kimliğinin daha hafif ve daha etkileyici bir yönü, deplasman forması tasarımına damgasını vuruyor. Yumuşak, neredeyse neon yeşili bir zemin, Alpler’e ve İsviçre’nin dağlık arazisine atıfta bulunan soyut topografik desenlerle zenginleştirilmiş. Siyah vurgular, tasarıma görsel bir denge katarak taze, modern ve yenilikçi bir hava yaratıyor.

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  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunus I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, sade ve canlı beyaz bir zemin üzerine cesur kırmızı detaylarla tasarlanmıştır. Formayı öne çıkaran özelliği, omuzlar ve kollara uzanan, klasik bisiklet yaka ile çerçevelenmiş zarif ve ince bir kartal tüyü desenidir.

    Kappa Shop'ta Tunus formalarışimdi satışta

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunus I Deplasman

    Tunus'un deplasman forması aynı şablonu ve tüy desenini kullanıyor ancak renk paletini tamamen tersine çeviriyor; turnuva boyunca bütünlüklü bir görünüm sağlamak için canlı kırmızı ana renk üzerine keskin beyaz grafikler öne çıkıyor.

    Tunus formalarışimdiKappa Shop'ta

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Türkiye I Ana Sayfa

    Ev forması, ikonik göğüs şeridini daha sade ve modern bir formda korurken, Sport Red renkli bir temaya geçişiyle yeni bir dönemin habercisi oluyor. Şeridin içindeki, Ebru sanatından ilham alan çarpıcı grafik, Türk kültürel mirasının merkezinde yer alan zanaat ve sanata atıfta bulunarak doku ve hareket hissi katıyor. Yaka kısmı, yuvarlak yaka ile V yakayı harmanlayan bir tasarıma sahipken, Türk bayrağı göğsün tam ortasında göze çarpan bir şekilde yer alıyor. Geleneksel olarak daire şeklinde çerçevelenen bayrak, artık formanın keskin, köşeli tasarım çizgileriyle uyumlu dikdörtgen bir şekle bürünerek ulusal sembole daha temiz ve çağdaş bir geometri kazandırıyor.

    Türkiye formalarışimdiNikeShop'ta

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkiye I Deplasman

    Deplasman forması beyaz zeminine geri dönerek klasik Türkiye görünümünü yeniden canlandırırken, geleneksel kırmızı göğüs şeridini belirleyici unsur olarak koruyor. Ebru deseni yine bu şeridin içinde yer alıyor; ev ve deplasman formaları arasında görsel bir bağ görevi görüyor ve koleksiyonun bütünlüğünü pekiştiriyor. Kırmızı yan paneller ve çoraplardaki kırmızı şerit, deplasman formunu tamamlayarak gelenek ve yeniliğin dengeli bir ifadesini yaratıyor: her iki versiyonda da miras renkleri, modern detaylar ve birleştirici bir zanaat referansı.

    Türkiye formalarışimdiNikeShop'ta

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Uruguay futbolunun saf özünü yansıtıyor. Modern-klasik bir temele dayanan forma, Uruguay’ın simgesel gök mavisi renginin sade bir yorumunu sunarken, netliği ve özgüveni pekiştiren lacivert detaylarla tamamlanıyor. Tasarımın sadeliği, takımın kimliğini yansıtıyor: dürüst, disiplinli ve kolektif çaba ile hareket eden bir takım.

    Uruguay formalarışimdiNikeShop'ta

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Deplasman

    Deplasman forması, Uruguay’ın mücadeleci ruhunu daha çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Göğüs kısmını kaplayan cesur kanat deseni, yükselişi, hırsı ve zafere olan yılmaz arayışı simgeliyor. Bu görsel dil, futbolun en eski dönemlerindeki rolü de dahil olmak üzere Uruguay’ın tarihi başarılarına selam çakarken, bu mirası daha keskin ve agresif bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Deplasman forması, Uruguay’ı en meydan okuyan haliyle temsil ediyor: sıkı, korkusuz ve pes etmeyen. 

    Uruguay formalarışimdiNikeShop'ta

  • USA WC 26 home kitNike

    ABD I Ana Sayfa

    Ev forması, Amerikan futbolunun DNA’sından ilham alıyor ve Yıldızlar ve Şeritler bayrağını modern, hareket odaklı bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Deforme edilmiş şeritler ve degrade efektler, hareket halindeki bayrağı yansıtarak, farklı toplulukları, manzaraları ve futbola olan sevgisiyle şekillenen bir ulusu simgeliyor.

    Ulusal simgeler, kelimenin tam anlamıyla grafikler yerine özel olarak tasarlanmış dokulara dönüştürülerek, gururla Amerikan kimliğini yansıtan ve aynı zamanda güven ve ileriye doğru bir ivme hissi veren bir iç saha forması yaratılmıştır. Bu forma, tribünlerdeki tüm taraftarların üzerinde göze çarpan ve sahada cesurca hareket eden, kaçırılmayacak bir tasarım ifadesine sahiptir.

    NikeShop'ta ABD formalarışimdi satışta

  • USA WC 26 away kitNike

    ABD I Deplasman

    Deplasman forması, zamanın sınavından geçecek şekilde tasarlanmış, sade ve ikonik bir tasarımla geleceğin klasiği olarak kurgulanmıştır. Koyu Obsidiyen renk paletine dayanan forma, kumaşa ustaca işlenmiş özel bir ızgara-yıldız örgü deseni sunuyor ve odak noktasını çizgilerden yıldızlara kaydırarak onları belirleyici bir sembol haline getiriyor. Minimal, keskin ve yaşam tarzı odaklı olan deplasman forması, performans ve giyilebilirliği bir araya getirerek hem saha içinde hem de saha dışında kimliğini ifade eden bir nesli yansıtıyor. Bu forma, kendini ifade etmek için gürültüye ihtiyaç duymayan, daha sakin bir özgüveni temsil ediyor.

    ABD formalarışimdiNikeShop'ta

  • Uzbekistan 2026 WC home kit7Saber

    Özbekistan I Ana Sayfa

    Ev forması, zengin bir kraliyet mavisi zeminle Özbekistan'ın klasik ana rengine sadık kalıyor. En dikkat çeken özelliği ise kumaş üzerine süblimasyonla işlenmiş, incelikli ve karmaşık geometrik mozaik deseni; bu desen, ülkenin nefes kesici tarihi mimarisine ve Semerkant ile Buhara gibi şehirlerdeki ünlü çini anıtlarına doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde. 

  • Uzbekistan 2026 WC away kit7Saber

    Özbekistan I Deplasman

    Deplasman forması, iç saha formasıyla tamamen aynı şablonu ve yapısal düzeni paylaşıyor ancak renk paletinde değişiklik yapılıyor. Takımın bütünlüğünü korumak amacıyla, aynı mimari elmas dokulu örgüye sahip temiz ve canlı bir beyaz zemin kullanılıyor. Forma, sahada daha belirgin bir görünüm kazandırmak için kollarda mavi raglan tarzı şeritlere sahip. 