Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapıda olduğundan, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi hale getirmeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıklarında, bu onların üçüncü Dünya Kupası zaferi olmuştu.

Turnuva öncesinde, adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak için yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha fazlası dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formalarını piyasaya sürdü. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas

Cesur forma serisi, her ülkenin kimliğinin önemli yönlerini kutlayan renkler ve desenlerle o ülkenin ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisine ve ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar her forma, taraftarları ülkelerine olan ortak tutkuları etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

20 Mart 2026'da adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ülkenin benzersiz kültüründen esinlenen deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların ilgisini çeken modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor.

PUMA

adidas'ın futbolla olan hikayesi, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derinlere uzanıyor. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas'ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır. Her forma, 90'ların futbol kültürüne saygı duruşunda bulunuyor, günümüzün taleplerine göre yeniden tasarlanıyor ve bunları giyecek sporcuların ve taraftarların kültürü ve topluluğu için gururla üretiliyor.

En son büyük forma lansmanı 20 Mart 2026'da Nike tarafından yapıldı. Nike, her takımın mirasını, kültürünü ve kimliğini derinlemesine inceleyerek federasyonun iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve çarpıcı bir iyimserlik hissi ile geleceğe dönük ilham getirdi.

Nike

Bu vizyonun merkezinde yer alan bir diğer unsur ise Nike’ın Aero-FIT performans soğutma teknolojisidir. Bu teknoloji, hesaplamalı tasarım ve son derece özel, dikişe özgü bir örme sürecinden yararlanarak sporcuların bu yazki turnuva boyunca beklenen aşırı koşullarda serin kalmasına yardımcı olur.

PUMA da 24 Mart 2026'da bu akıma katılarak, Dünya Kupası'na katılacak takımları için kimlik ve mirası ön plana çıkaran formalarını tanıttı; biz de bu muhteşem tasarımlara hayran kaldık. Her tasarım, temsil ettiği ülkenin kültürünü, karakterini ve ruhunu yansıtacak şekilde tasarlanmış; futbolun en üst seviyesine uygun olarak geliştirilmiş, ancak dünyanın her yerinde futbolu besleyen o aynı duyguya dayandırılmıştır.

İster evde izliyor olun, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenliyor olun, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahat ediyor olun, bu etkinliğe yakışır bir görünüm sergilemeniz gerekir. GOAL, bu büyük turnuva için kendinizi hazırlayabilmeniz için tüm ürünleri ayrıntılı olarak inceleyecek:

Mağaza: 2026 Dünya Kupası formaları