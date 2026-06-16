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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Çeviri:

2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Brezilya, Portekiz, İngiltere ve diğer takımların formaları açıklandı

CULTURE
KITS
Dünya Kupası

Futbol dolu bir yaz için takımınızı destekleyin

Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapımızı çalarken, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi hale getirmeyi hedefliyor.

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Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022’de kazandıkları Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya çalışacak. Bu, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıkları üçüncü Dünya Kupası zaferiydi.

Turnuva öncesinde adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak üzere yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha pek çok ülke dahil olmak üzere 22 ulusun iç saha formalarını tanıttı. Koleksiyon, her ulusun tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getirerek bunları modernist ve ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas WC kits adidas

Cesur forma serisi, her ülkenin kimliğinin önemli unsurlarını öne çıkaran renk kombinasyonları ve desenler aracılığıyla o ülkenin ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisine ve ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar her forma, taraftarları ülkelerine duydukları ortak tutku etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

20 Mart 2026’da adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ülkenin kendine özgü kültüründen ilham alan deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların ilgisini çeken modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor. 

PUMA WC kits PUMA

adidas’ın futbolla olan bağı, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derin kökler salmıştır. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas’ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır.  Her forma, 90’ların futbol kültürüne bir saygı duruşu niteliğinde olup, günümüzün taleplerine göre yeniden tasarlanmış ve bunları giyecek sporcular ile taraftarların kültürüne ve topluluğuna gururla adanmıştır. 

En son büyük forma lansmanı, 20 Mart 2026’da Nike tarafından gerçekleştirildi. Nike, her takımın mirasını, kültürünü ve kimliğini derinlemesine inceleyerek federasyonların iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve çarpıcı bir iyimserlik duygusu ile geleceğe dönük bir ilham kaynağı oldu. 

Nike football home kitsNike

Bu vizyonun merkezinde yer alan bir diğer unsur ise Nike’ın Aero-FIT performans soğutma teknolojisidir. Bu teknoloji, hesaplamalı tasarım ve son derece özel, dikişe özgü bir örme sürecinden yararlanarak sporcuların bu yazki turnuva boyunca öngörülen zorlu koşullarda serin kalmasına yardımcı olur.

PUMA da 24 Mart 2026’da bu akıma katılarak, Dünya Kupası’na katılacak takımları için kimlik ve mirası ön plana çıkaran formalarını tanıttı; biz de bu muhteşem tasarımlara hayran kaldık. Her tasarım, temsil ettiği ülkenin kültürünü, karakterini ve ruhunu yansıtacak şekilde tasarlandı; futbolun en üst seviyesine uygun olarak geliştirildi, ancak dünyanın her yerinde futbolu besleyen aynı duyguya dayanıyor.

İster evde izliyor olun, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenliyor olun, ister Dünya Kupası’nı yerinde izlemek için seyahate çıkıyor olun, ortama uygun giyinmeniz gerekir. GOAL, bu büyük turnuvaya tam donanımlı bir şekilde hazırlanabilmeniz için tüm koleksiyonu ayrıntılı olarak inceliyor:

Alışveriş: 2026 Dünya Kupası formaları

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Cezayir I Ana Sayfa

    Cezayir çölünün kum tepelerinden ilham alan Cezayir ev forması, bej ve beyaz renklerdeki dinamik çizgili grafik tasarımının yanı sıra, yaka ve omuzlarda canlı yeşil bir dokunuşa sahiptir. Ülkenin simgesi haline gelmiş dalgalı kum tepelerini yansıtan bu tasarım, takımın vatanıyla olan bağını pekiştirirken, boyun arkasındaki Arapça “Cezayir” yazısı da bu bağı güçlendirir.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Cezayir I Deplasman

    Cezayir’in dört bir yanındaki kayalık çöllerin ve yemyeşil vahaların canlı renklerinden ilham alan deplasman forması, ülkenin eşsiz manzaralarını ve geleneksel renk paletini yansıtan çarpıcı koyu yeşil zemin üzerine serpiştirilmiş dikey yeşil şeritlere sahiptir. “ALGERIA” yazısı, takımın Dünya Kupası yolculuğunda vatanıyla olan bağını simgeleyen bir şekilde, ensenin arkasına Arapça harflerle gururla işlenmiştir.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Arjantin I Ana Sayfa

    Gök mavisi ve beyaz renklerdeki geleneksel Arjantin dikey çizgileri, benzersiz bir üç renkli gradyan efektiyle şekil değiştiren bir görünüme bürünüyor ve 1978, 1986 ve 2022 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan üç formadaki mavi tonlarını yansıtıyor. Arka yaka kısmında ise AFA’nın kuruluş tarihini anmak üzere “1896” yazan özel bir imza yer alıyor. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Arjantin I Deplasman

    Deplasman forması, Arjantin’in zengin sanatsal mirasından ilham almakta ve ülkenin geleneksel motiflerinden esinlenen kendine özgü, kıvrımlı mavi bir grafik desene sahiptir. Siyah zemin üzerine serpiştirilmiş beyaz detaylar, stilize edilmiş çizgileri, karmaşık çiçek kıvrımlarını ve sarmaşık bitkilerini vurgulayarak çarpıcı bir kontrastla tasarıma hayat vermektedir. Yakanın arkasına, ulusal güneş sembolü olan Sol de Mayo’nun önüne yerleştirilmiş özel bir “Argentina” motifi işlenmiştir. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Avustralya I Ana Sayfa

    Ev forması, Avustralya’nın ikonik 2006 forması ve Nike’ın efsanevi Total 90 döneminden doğrudan ilham almaktadır. Geleneksel sarı ve yeşil renkler, hareket ve derinlik katan gradyan yeşil şortlar da dahil olmak üzere modern bir tasarımla yeniden canlandırılmıştır. Bu forma, Avustralya futbolunun geçmişine saygı gösterirken, en üst seviyedeki varlığını da pekiştirmektedir.

    Avustralya formalarışimdiNikeShop’ta

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Avustralya I Deplasman

    Deplasman forması, Avustralya’daki gün doğumlarından ilham alınarak tasarlandı ve Avustralya futbolunu geleceğe taşıma konusundaki ilerlemeyi ve imkânları simgeliyor. Mercan rengi ile koyu yeşilin oluşturduğu gradyan, enerjiyi ve ilerlemeyi yansıtıyor; lentiküler federasyon arması ise formaya boyutlu bir hareket katıyor.

    Avustralya formalarışimdiNikeShop’ta

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Avusturya I Ana Sayfa

    Avusturya için sadelik, etki yaratıyor. Cesur kırmızı zemin, koyu siyah kollar ve keskin beyaz süslemelerle tamamlanıyor; bu, ulusal renklerin sadeleştirilmiş ve tavizsiz bir yansıması. Tasarım, disiplin, fiziksel güç ve kolektif çabayla şekillenen futbol kültürünü yansıtan, sağlam ve tanıdık bir his uyandırıyor.

    Avusturya formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Avusturya I Deplasman

    Deplasman formasında Avusturya’nın kimliği ilerici bir bakış açısıyla yeniden kurgulanıyor. Alp dağlarından ilham alan yumuşak bir renk paletinin üzerine, ülkenin dağlık arazisini hareket halinde yansıtan akıcı topografik çizgiler yerleştirilmiştir. Daha açık tonları ve daha özgür ifadesiyle, ev forması’nın ciddiyetiyle tezat oluştururken aynı zamanda aynı aidiyet duygusunu da yansıtıyor.

    Avusturya formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belçika I Ana Sayfa

    Belçika’nın iç saha forması, ülkenin mimarisinde yaygın olarak görülen göze çarpan Gotik vitray pencerelerden ilham almaktadır. Erkek ve Kadın milli takımlarının takma adları olan “Kırmızı Şeytanlar” ve “Kırmızı Alevler”i temsil eden simgeler, formanın kırmızı zemininde bu tarzda tekrarlanmaktadır. Omuz ve manşet kenarları, ülke bayrağının renklerine atıfta bulunan siyah ve sarı detaylarla süslenmiştir.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belçika I Deplasman

    Deplasman forması, Belçikalı sanatçı René Magritte’ye ve ünlü Belçika sürrealist akımına bir saygı duruşu niteliğinde, açık mavi, pembe ve beyaz renklerinden oluşan baştan sona uzanan bir desenle süslenmiştir. Katmanlı çizgiler ve şekiller, Magritte’nin eserlerine eğlenceli bir gönderme yaparak derinlik ve hareket hissi yaratır. Taraftarlar ayrıca, ülke arması üzerindeki ikonik unsurların yanı sıra top ve saha çizgileri gibi futbol sembollerini de fark edeceklerdir. Geleneksel olarak “Bu bir pipo değildir” anlamına gelen “Ceci n'est pas une pipe” yazısının yer aldığı “Görüntülerin İhaneti” adlı eserine bir yorum, formanın yakasında ince bir detay olarak göze çarpıyor: “Bu bir forma değildir” anlamına gelen “Ceci n'est pas un maillot” yazısı.

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  • Bosnia WC 26 home kit Kelme

    Bosna Hersek I Ana Sayfa

    Bosna-Hersek milli takımının resmi iç saha forması, ülkenin geleneksel koyu kraliyet mavisi renginde tasarlanmış olmakla birlikte, ön ve arka kısımlarda aşağıya doğru uzanan bir dizi ince, dikey sarı çizgiyle düz renklerden farklı bir görünüm sergiliyor. Kelme ayrıca, kumaşa doğrudan dokunmuş kendine özgü tonlu bir jakar deseni entegre etmiştir; bu desen, ışığı yansıttığında dokulu ve geometrik bir görünüm yaratmaktadır. Görünümü tamamlamak için, nervürlü yaka ve kol manşetlerinde mavi, sarı ve beyaz renklerden oluşan kalın, kontrastlı şeritler yer alırken, iç yaka kısmına ise takımın motivasyon sloganı olan “Dream Big Dream BiH” yazısı basılmıştır.

  • Bosnia WC 26 away kit Kelme

    Bosna-Hersek I Deplasman

    Deplasman forması, canlı beyaz bir zemin ile düz mavi raglan kolları birleştirerek daha keskin ve yüksek kontrastlı bir estetik sunuyor. Formanın ön kısmındaki ince, dikey ince çizgiler, ev formasıyla görsel sürekliliği sağlıyor; ancak bu çizgiler, formanın diğer vurgu renklerine uyum sağlamak için mavi ve sarı arasında değişiyor. Forma, keskin, iki renkli bir V yakalı yaka ve buna uyumlu kol kenar süslemeleriyle çerçevelenirken, ülkenin adı olan “Bosna i Hercegovina” yazısı, yaka çizgisinin hemen altındaki sırtın üst kısmına net bir şekilde basılmıştır.

  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brezilya I Ana Sayfa

    Ev forması, Brezilya Milli Takımı futbolunun köklerini temsil ediyor ve hareket, enerji ve ifade yoluyla ulusal kimliği yeniden yorumluyor. Brezilya bayrağından esinlenen unsurlar, çarpıtılarak özel tasarımlı bir örgü grafiğe dönüştürülmüş ve tanıdık bir sembol, formanın gövdesi boyunca canlı bir dokuya dönüşmüştür. Bayrak, statik bir amblem olmaktan çıkıp giyilen, taşınan ve terlemenin bir parçası haline gelir; bu da sahaya çıkan on bir oyuncunun, temsil ettikleri ulusu tam anlamıyla somutlaştırdığını simgeler. İkonik sarı, yeşil ve mavi renkler, örgü dokusunun yarattığı hareketle canlanarak Brezilya’nın kendine özgü görsel kimliğini pekiştiriyor.

    NikeShop’ta Brezilya formalarışimdi satışta

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brezilya I Deplasman

    Jordan Brand’in Brezilya deplasman forması, Brezilya’nın en hızlı ve en korkutucu yırtıcı hayvanlarının renklerinden, desenlerinden ve baskılarından ilham alarak sahaya “apex” zihniyetini taşıyor. Brezilya futbol formalarının geleneksel sarı ve mavi renkleriyle bezeli olan bu forma, Jordan Brand’in ikonik fil desenini de bünyesinde barındırarak, iki farklı “mükemmellik” kültürünü harmanlayan benzersiz bir saha görünümü yaratıyor.

    Brezilya formalarışimdiNikeShop’ta

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Ana Sayfa

    Ev forması, Kanada futbolunun DNA’sına sıkı sıkıya bağlıdır. Tasarımda, akçaağaç yaprağı merkezi sembol olarak öne çıkarılmıştır — iki farklı tonla işlenmiş ve ortalanmış bu sembol, kolektif hırs ve ilerlemeyi simgeleyen bir jest olarak kuzeye doğru bakmaktadır. Kanada’nın açık hava giyiminden ilham alan, zanaat odaklı detaylar, dayanıklılığı ve hassasiyeti pekiştirir. Ev forması cesur ve kendine özgüdür; birlik, güç ve ulusal gururu net bir şekilde ifade eder.

    NikeShop’ta Kanada formalarışimdi satışta

  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada I Deplasman

    Deplasman forması, Kanada futbolunun yeni yüzünü temsil ediyor: kendine güvenen, taviz vermeyen ve son dönemdeki rekabetçi ivmeyle şekillenen bir yüz. Donmuş manzaralardan ilham alan çatlamış buz grafiği, hem gerilimi hem de güzelliği yansıtıyor. Paten bıçağı gibi oyulmuş donmuş akçaağaç yaprağı, Kanada’nın kış sporları mirasını pekiştiriyor. Geleceğin klasiği olarak tasarlanan deplasman forması, daha koyu ve daha çarpıcı bir ifadeyle yoğunluğu ve ileriye doğru atılımı yansıtıyor.

    Kanada formalarışimdiNikeShop’ta

  • Cape Verde home WC 26 kit Capelli

    Yeşil Burun Adaları I Ana Sayfa

    Yeşil Burun Adaları'nın iç saha forması ağırlıklı olarak mavi renktedir ve ön kısımda ve kollarda baştan sona uzanan tonlu bir grafik desen barındırır. Tasarım, ülkenin on adasını birbirine bağlayan uçuş rotalarından esinlenerek oluşturulmuş ve kumaşın her yerine yayılan katmanlı bir geometrik desene dönüştürülmüştür.

  • Cape Verde WC 26 Away kit Capelli

    Yeşil Burun Adaları I Deplasman

    Yeşil Burun Adaları'nın deplasman forması beyaz renkte olup, ön kısım ve kollara yayılan tonlu bir tam yüzey grafiği barındırıyor. Bu desen, ülkenin on adasını birbirine bağlayan uçuş rotalarına atıfta bulunuyor ve süblimasyon tekniği kullanılarak oluşturulan katmanlı geometrik bir tasarımla ifade ediliyor.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolombiya I Ana Sayfa

    Kolombiya’nın iç saha forması, fantastik unsurları gerçekçi ortamlarla harmanlayan ve genellikle sarı kelebeklerle temsil edilen bir sanat akımı olan büyülü gerçekçilikten ilham almıştır. Mavi şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanan bu kombin, eşsiz bir Kolombiya görünümü yaratmaktadır

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolombiya I Deplasman

    Deplasman forması, Kolombiya’nın eşsiz biyolojik çeşitliliğini kutluyor ve ülkenin iki kıyı şeridinin renk paletini harmanlıyor. Tasarımda, Pasifik Okyanusu’nun koyu mavi tonları ile Karayip Denizi’nin açık mavi tonlarını bir araya getiren ve kademeli dikey çizgilerle canlandırılan, tüm yüzeyi kaplayan tekrarlanan bir desen yer alıyor. 3 şerit, manşetler ve logolar boyunca uzanan cesur sarı süsleme detayı, ensenin arkasındaki “COLOMBIA” yazısında da tekrarlanarak, gurur duygusu ve vatanla olan bağı çağrıştırıyor. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Hırvatistan I Ana Sayfa

    Ev forması, Hırvatistan’ın klasik kareli desenini daha küçük ve daha zarif bir ölçekte yeniden sunarak, 1990 tasarımına sıkı sıkıya atıfta bulunurken bunu modern futbol için güncelleştiriyor. Bu tasarım, orijinalin ruhunu ve görsel etkisini koruyan, sadık bir yeniden yorumlamadır; doğrudan bir kopyası değildir. Sonuçta ortaya, bir bakışta tanınabilir ancak aynı zamanda çağdaş bir ev forması çıkmıştır. Bu forma, gelenek ile performans odaklı hassasiyet arasında denge kurarken, Hırvatistan’ın futbol tarihini şekillendiren bir anı onurlandırmaktadır.

    Hırvatistan formalarışimdiNikeShop’ta

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Hırvatistan I Deplasman

    Deplasman forması, aynı kimliğin daha koyu ve daha ölçülü bir yorumu sunuyor. Markanın simgesi haline gelen kareli desen, mavi renk şemasıyla yeniden yorumlanarak, ev formasıyla olan sürekliliği korurken güçlü bir görsel kontrast yaratıyor. Bu daha koyu renkli tasarım, daha sakin ve otoriter bir duruş sergiliyor; böylece deplasman forması, ev formasını tamamlayan ve aynı zamanda kendine özgü bir şekilde özgüvenle öne çıkan modern bir alternatif olarak konumlanıyor.

    Hırvatistan formalarışimdiNikeShop’ta

  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao I Ana Sayfa

    Curaçao’nun iç saha forması, kollarda açık mavi renkli, dalgalı dairesel çizgilerden oluşan kendine özgü bir grafik desene sahiptir. Bu tasarım, Karayip adasını çevreleyen dalgalardan doğrudan ilham alınarak tasarlanmış olup, denize bir saygı duruşu niteliğindedir.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Deplasman

    Curaçao’nun deplasman forması, başkent Willemstad’ı ve şehrin Punda ile Otrobanda semtlerinde yer alan rengarenk binaları kutluyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu semtler, canlı ve güneş ışığıyla aydınlanan cepheleriyle tanınır; bu tasarımda ise pastel sarı zemin ile çarpıcı pembe, turkuaz ve turuncu şeritler aracılığıyla yansıtılmıştır. Estetiği tamamlayan ise, kollardan manşetlere ve adidas logosu ile milli amblemin dış hatlarına kadar uzanan karmaşık mavi detaylardır.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    Çek Cumhuriyeti I Ana Sayfa

    Cesaret ve ulusal gurur, Çekya’ya yol gösteriyor. Koyu kırmızı gövde, dikkat dağıtmadan derinlik katan dokulu bir desenle kaplıyken, mavi ve beyaz vurgular yaka ve kolları çerçeveliyor. Geleneğe dayalı, modern bir özgüvenle hayata geçirilmiş.

    Çek Cumhuriyeti formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Czech Republic away kitPUMA

    Çek Cumhuriyeti I Deplasman

    Deplasman forması, sadelikten gelen zarafetle şekilleniyor. Temiz beyaz zemin, eskizleri, sokak haritalarını ve kaldırımdaki tebeşir izlerini çağrıştıran soyut çizgilerle doku kazanarak oyunun doğallığını ve özgürlüğünü yansıtıyor. Altın rengi detaylar, zariflik ile keskinliği dengeleyerek sade bir hava katıyor.

    Çek Cumhuriyeti formalarışimdiPUMAShop’ta

  • DR Congo home kit Umbro

    Demokratik Kongo Cumhuriyeti I Ana Sayfa

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin iç saha forması, uzun süredir “Leoparlar” ile özdeşleşmiş çarpıcı ve parlak açık mavi zemin rengini kullanarak, takımın geleneksel kimliğini canlı ve modern bir dokunuşla kutluyor. Formanın en belirgin özelliği, tamamen özel olarak tasarlanmış, süblimasyon tekniğiyle işlenmiş ton sür ton leopar desenli doku ve formanın alt yarısını kaplayan, kumaşa kusursuz bir şekilde uyum sağlayan dalgalı grafik desendir. Cesur kırmızı şeritler, yuvarlak boğaz yakasını ve kol manşetlerini vurgular ve Kongo ulusal bayrağının renklerini yansıtıyor.

    Umbro Shop’ta DR Kongo formalarışimdi satışta

  • DR Congo away kit Umbro

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti I Deplasman

    DR Kongo’nun deplasman forması, ev forması tasarımıyla güçlü bir görsel bağ kurarken, net ve sade bir estetiğe bürünüyor. Temiz beyaz bir zemin üzerine tasarlanan formanın alt kısmında, üstte parlak beyazdan başlayıp altta yumuşak mavi tonlara geçiş yapan, göz alıcı geometrik bir elmas deseni yer alıyor.

    Umbro Shop’ta DR Kongo formalarışimdi satışta

  • Ecuador home WC 26 kit Marathon

    Ekvador I Ana Sayfa

    Ekvador'un iç saha forması, çarpıcı sarı bir zemin üzerine, kırmızı iç şerit detayı içeren lacivert V yakalı ve kol manşetlerinde ince kırmızı vurgular bulunan uyumlu lacivert kenar şeritleriyle tasarlanmıştır. FEF arması sol göğüs kısmında yer alırken, Marathon logosu sağ tarafta bulunmaktadır. Yanlardan aşağıya doğru uzanan lacivert ve kırmızı desenli bir ek parça, genel tasarıma kendine özgü bir detay katmaktadır. 

  • Ecuador away 26 WC kit Marathon

    Ekvador I Deplasman

    Ekvador’un yeni deplasman forması, kumaşa entegre edilmiş ince tonlu bir desenin yer aldığı koyu lacivert bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Yapısal bir polo tarzı yaka, lacivert renkte işlenmiş olup, yaka kenarı ve ön kapama kısmı boyunca ince altın rengi detaylar barındırmaktadır. Kol manşetleri de bu tasarımı yansıtmakta ve uyumlu altın rengi vurgu şeritleri içermektedir. Vücut gövdesi boyunca dikey olarak uzanan kontrastlı bir yan panel, mat bakır tonlarında dokulu bir grafik efekti içeren daha koyu lacivert bir ek parçayı sergilemektedir. 

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Mısır I Ana Sayfa

    Mısır’ın iç saha formasında sembolizm derin bir anlam taşır. Göğüs bölgesinde zengin kırmızı renk, daha koyu tonlara doğru yumuşayarak geçiş yapar; bunun üzerine, hem antik hiyerogliflere hem de modern Kahire’nin elektriksel enerjisine atıfta bulunan köşeli geometrik desenler yerleştirilmiştir. Siyah ve altın rengi vurgular, prestij ve hırsı pekiştirir. Anıtsal bir havaya sahip olan bu forma, kültürel mirası kadar derin bir futbol tarihine sahip bir ulusa yakışır.

    Mısır formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Mısır I Deplasman

    Deplasman forması, daha yumuşak ve düşünceli bir yaklaşımla şekillenmiştir. Yumuşak beyaz zemin üzerine, tonlu soyut desenler, çöl kumları, değişen ışık ve hareket halinde tasvir edilmiş zamansız manzaralar katmanlar halinde yerleştirilmiştir. Yakadaki koyu yeşil süsleme, tasarıma denge katarken, genel görünüm sade, dengeli ve kendinden emin bir izlenim bırakır. 

    Mısır formalarışimdiPUMAShop’ta

  • England WC 26 Home kitNike

    İngiltere I Ana Sayfa

    Ev forması, İngiliz futbolunun mirasına dayanıyor; ikonik tamamen beyaz görünümü yeniden ortaya koyarken, modern bir yorumla bu tasarımı bir üst seviyeye taşıyor. İngiltere’nin futbol kültüründen ilham alan ince simgeler, kumaşın içine doğrudan işlenerek klasik silueti boğmadan derinlik katıyor. Amblemin üstündeki metalik altın yıldız, geleneksel tonlu tasarımı yerini alıyor. Ev forması, tanıdık ama aynı zamanda yepyeni bir özgüven hissi uyandırıyor; tarihe saygı gösterirken, İngiltere’nin küresel sahnede yeniden uyanışına işaret ediyor.

    İngiltere formalarışimdiNikeShop’ta

  • England WC 26 away kitNike

    İngiltere I Deplasman

    Deplasman forması, kırmızı üst ile lacivert şortu bir araya getirerek İngiltere’nin görsel kimliğinde tarihi bir dönüşüme imza atıyor. Bu cesur kombinasyon, geleceğe dönük bir İngiltere’yi simgeliyor; geleneklere bağlı kalırken aynı zamanda geleneklerin sınırlarını zorlamaya hazır bir İngiltere. Ortada yer alan federasyon arması, metalik altın yıldızın altında bulunarak takımın varlığını ve gururunu pekiştiriyor.

    İngiltere formalarışimdiNikeShop’ta

  • France WC 26 kit home Nike

    Fransa I Ana Sayfa

    Fransa’nın iç saha forması, yeni neslin enerjisini ve modern Fransız futbolunun zarafetini yansıtıyor: genç, etkileyici ve yaratıcı. Fransız haute couture’dan ilham alan formanın beyaz yakası, geleneksel mavi, beyaz ve kırmızı renk paletini yeniden yorumluyor. Kumaşa işlenmiş tekrarlanan mavi desen, Fransız milli takımının hızını yansıtıyor. Metalik bakır renkli arma, klasik beyaz polo yaka ve kırmızı düğmeli ön kapama ile bir araya getirilmiştir. 

    Fransa formalarışimdiNikeShop’ta

  • France WC 26 away kitNike

    Fransa I Deplasman

    Fransa’nın deplasman forması, Fransız Milli Takımı için şimdiye kadar tasarlanan en yenilikçi formalardan biridir ve çağdaş tarihle derin bağlara sahiptir. “Liberté” olarak adlandırılan bu forma, Fransa’nın Amerika Birleşik Devletleri’ne hediye ettiği Özgürlük Anıtı’ndan ilham almıştır. Açık mavi-yeşil renkli zemin, anıtın günümüzdeki patinasını yansıtırken, orijinal malzemesini anımsatan metalik bakır unsurlarla kontrast oluşturmaktadır. Üç renkli kol kenar süslemeleri ve formadaki tipografi, kültürel, lüks ve minimalist bir boyut katıyor. Forma, miras, zarafet ve modern inceliği harmanlayarak, geçmişte ve günümüzde Fransa’nın savunduğu özgürlük kimliğini ve değerlerini pekiştiriyor.

    NikeShop’ta Fransa formalarışimdi satışta

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Almanya I Ana Sayfa

    Bu turnuvada Almanya’nın geçmiş başarılarını ön plana çıkaran ev sahibi forması, ülkenin en ikonik formalarından bazılarına saygı duruşunda bulunuyor. Tekrarlanan elmas şekli ve şevron detayları, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu kazanılan forma da dahil olmak üzere önceki formaların ikonik grafiklerinden ilham alıyor.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Almanya I Deplasman

    Ev forması tasarımının görsel dilini sürdüren diyagonal şeritler, lacivert renkteki tam kaplama desen olarak yeniden yorumlanarak, birbirine geçen üç şeklin ritmik bir tekrarını oluşturuyor. Renk paleti, DFB tarihinin farklı dönemlerine ait tonları harmanlıyor. 1954 yılında giyilen klasik mavi çeyrek fermuarlı formaların yanı sıra 60'lar, 70'ler ve 80'lerin klasik mavi ve beyaz antrenman üstlerine de bir gönderme yaparken, su mavisi vurgular ise 90'ların cesur renkli antrenman kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Tüm bunlar, çarpıcı ve güçlü bir görsel etki yaratmak üzere tasarlandı. Formanın etek ucundaki ince bayrak etiketi, 1954'ten bu yana adidas ve Almanya arasındaki uzun soluklu ortaklığı kutluyor.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Gana I Ana Sayfa

    Saf enerji. Beyaz zemin, kırmızı, sarı ve yeşilin canlı tonlarında cesur geometrik desenlerle kaplanıyor — ulusal renkler, ritim ve hareketle hayat buluyor. İkonik Kara Yıldız, tasarımın tam ortasında göze çarpıyor. Kutlama havasında, özgüvenli ve dikkat çekmek için tasarlanmış.

    Gana formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Gana I Deplasman

    Güç ve iyimserlik yayan altın rengi deplasman forması, tüm bakışları üzerine çekiyor. Kente deseninden esinlenen tüm yüzeyi kaplayan desen, kültürel derinlik katarken, kırmızı süslemeler ve Kara Yıldız, tasarımı Ganalı mirasa bağlamaktadır.

    Gana formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Haiti Home WC 26 kit Saeta

    Haiti I Ana Sayfa

    Ev forması, Haiti’nin geleneksel koyu mavi zemin rengini temel alırken, bisiklet yaka ve kol manşetleri çevresinde canlı kırmızı detaylarla vurgulanıyor. Ancak FIFA, formayı fazla politik buldu ve turnuvaya sadece bir gün kala formada değişiklik yapılmasını talep etti. Tartışmanın odağı, formanın sağ kalça kısmında yer alan ve Vertières Savaşı ile Haiti Devrimi’nden esinlenilen silüetlerdi.

  • Haiti WC 26 away kit Saeta

    Haiti I Deplasman

    Deplasman formaları aynı yapısal şablonu takip etmekle birlikte, turnuva gardırobunu tamamlamak üzere alternatif renk seçenekleri sunuyor. Tasarım, yaka ve kollarda kontrast oluşturan kırmızı süslemelerle tamamlanan, canlı ve temiz bir beyaz zemin üzerine yerleştirilmiştir. Bu forma da milli amblemin ortada konumlandırılmasını ve sırt kısmındaki ton sür ton palmiye ağacı grafiğini koruyarak, üç maç günü seçeneğinin tamamında takım için uyumlu bir görsel kimlik sunuyor.

  • Iran 2026 WC kit Majid

    İran I Ana Sayfa

    Ev forması, milli takımla özdeşleşmiş geleneksel sade beyaz rengini koruyor. Tasarımın en dikkat çeken unsuru, ön gövdenin sağ alt köşesinde büyük, gri bir filigran olarak yer alan, stilize edilmiş ve göze çarpan Asya çitası grafiğinin geri dönüşüdür. Bu çarpıcı motif, İran platosuna özgü ve kritik derecede tehlike altında olan bu büyük kedigilin dünya çapında farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Bu yaban hayatı koruma teması, son on yılda ülkenin en ikonik turnuva formaları arasında yer alan birçok formayı gururla tanımlamıştır.

  • Iran Away WC 2026 kit Majid

    İran I Deplasman

    Deplasman forması, ana forma ile aynı yapısal şablonu ve düzeni kullanıyor ancak renk paletini ateşli bir kırmızı zeminle değiştiriyor. Bu ikinci formada, büyük Asya çitası grafiği sağ alt kalça bölgesine geri dönüyor; stadyum ışıkları altında kumaştan ince bir şekilde ortaya çıkan, biraz daha koyu ve kontrastlı bir kırmızı tonuyla tasarlanmış. Bu düzen, grup aşaması boyunca Team Melli için görsel bir devamlılık sağlarken, taraftarlara ev forması’nın sade estetiğine kıyasla daha cesur ve son derece uyumlu bir alternatif sunuyor.

  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Fildişi Sahili I Ana Sayfa

    Fildişi Sahili'nin iç saha forması tam bir kutlama niteliğinde. Canlı, hayvansal bir havaya sahip turuncu gövde, geleneksel Fildişi tekstil ürünlerinden ve sembollerinden esinlenen, her yerine yayılan bir desenle canlanıyor; bu da hareket, şenlik ve sıcaklık hissi yaratıyor. Yeşil vurgular denge sağlarken, genel tasarım gurur ve toplu bir neşe yayıyor. Ruh dolu bir futbol.

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  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Fildişi Sahili I Deplasman

    Temiz beyaz bir zemin, Deplasman forması tasarımına şekil verir; bu zemin üzerine, yaprakların arasından süzülen güneş ışığını ve Fildişi Sahili manzarasının doğal dokularını çağrıştıran ince tonlu desenler katmanlanmıştır. Turuncu ve yeşil renkler, ulusal renk ile birlikte tasarımı çerçeveleyerek, sade zanaatkarlığın ön plana çıkmasını sağlar.

    Fildişi Sahili formalarışimdiPUMAShop'ta

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japonya I Ana Sayfa

    Japonya’nın ev sahibi forması üzerindeki klasik mavi renk, Japonya’da gökyüzü ile denizin birleştiği ufukta görülen meşhur pusu yansıtan, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle canlandırılmıştır. Japon bayrağı, boynun arka kısmında bir imza niteliğinde gururla yer almaktadır.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japonya I Deplasman

    “Colours Beyond the Horizon”dan ilham alan Japonya deplasman forması, saha içinde ve dışında ulusun birliğini ve bağını temsil eden 12 farklı rengin yer aldığı bir şerit deseniyle hayat buluyor. Krem rengi zemin üzerine yerleştirilen 11 adet soluk dikey çizgi, yağmur etkisi yaratarak forma boyunca uzanıyor ve sahadaki 11 oyuncuyu simgeliyor; ortadaki kalın şerit ise milli bayrağın kırmızı güneşinin rengini alarak takımın kalbini, yani taraftarlarını temsil ediyor. Ulusal gurur ve kolektif kimliğin sembolü olarak, Japon bayrağı forma boynunun arkasına basılmıştır. 

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  • Jordan WC 26 home kit Kelme

    Jordan I Ana Sayfası

    Ürdün’ün iç saha forması, kültürel açıdan önemli ve kendine özgü bir kol deseniyle öne çıkan sade beyaz bir zemin üzerine tasarlanmıştır. Kollar, Ürdün’de önemli bir ulusal sembol olarak kabul edilen geleneksel Orta Doğu eşarbı olan kufiyadan doğrudan ilham alınarak, çok sayıda küçük kırmızı baklava deseniyle kaplıdır. 

  • Jordan 26 WC away kitKelme

    Jordan I Deplasman

    Deplasman forması, ev formasıyla tamamen aynı tasarım şablonunu kullanıyor, ancak renk düzenini tamamen tersine çeviriyor. Forma, omuzlar ve kollarda beyaz, kufiya esintili elmas desenli detaylara sahip, ağırlıklı olarak kırmızı bir tasarıma sahip olup, buna uyumlu kırmızı şort ve çoraplarla tamamlanıyor.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Meksika I Ana Sayfa

    Meksika’nın yeni iç saha formasında miras ve gelecek bir araya geliyor. Bu forma, yaklaşan FIFA Dünya Kupası sırasında nesiller boyu taraftarları bir araya getirecek olan enerjiyi ve gururu temsil ediyor. Futbolu yaşayan ve soluyan bir ulusun sarsılmaz desteğini kutluyor; burada paylaşılan her an, Meksika’nın ruhunu yansıtıyor. Yakanın arkasında, “SOMOS MÉXICO” (Biz Meksika’yız) yazısı, Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkunun sembolü olarak yer alıyor.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Meksika I Deplasman

    Meksika’nın zengin tarihinden ilham alan deplasman forması, beyaz zemin üzerine geleneksel mimari ve sanatta “Grecas” olarak bilinen desenlerden esinlenerek tasarlanmış, tüm yüzeyi kaplayan gri bir grafiğe sahiptir. Formanın her yerinde tekrarlanan bu motif, geleneksel Meksika binalarında sıklıkla görülen basamaklı dış cephelere atıfta bulunan, soyut merdivenlerden oluşan bir desen içerir. Boyun arkasına yazılan “SOMOS MÉXICO” (Biz Meksika’yız) ifadesi, rekor niteliğindeki 3. FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmadan önce Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkuyu simgeliyor. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Fas I Ana Sayfa

    Derin ve etkileyici bir kırmızı renk, Fas’ın iç saha forması için genel havayı belirlerken, yaka ve kollardaki yeşil vurgular ile geleneksel desenler doğrudan Fas mirasına dayanmaktadır. Sade, kendinden emin ve hırsla dolu.

    PUMAShop’ta Fas formalarışimdi satışta

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Fas I Deplasman

    Deplasman forması, ince detaylarla öne çıkıyor. Beyaz zemin, geleneksel Fas çini işçiliğinden ve mimarisinden esinlenen ince geometrik desenlerle süslenmiştir: narin, katmanlı ve kültürel anlamlarla zenginleştirilmiş. Kırmızı ve yeşil vurgular kontrast oluşturarak zarafeti ve dayanıklılığı dengeliyor. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Hollanda I Ana Sayfa

    Hollanda iç saha forması, ikonik “Oranje”yi yeniden icat etmek yerine onu daha da öne çıkararak yeniden yorumluyor. Uzaktan da fark edilebilecek şekilde tasarlanan bu forma, bugüne kadar Hollanda turuncusunun en canlı ifadesini sunuyor. Yenilikçi lentiküler federasyon arması, hareket ve boyut hissi katarak oyuncular sahada hareket ettikçe görünümünü değiştiriyor. İç saha forması, benzersiz, enerjik ve gururla Hollanda’yı temsil ediyor.

    Hollanda formalarışimdiNikeShop’ta

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Hollanda I Deplasman

    Deplasman forması, Hollanda’nın tarihi tamamen beyaz görünümünü yeniden canlandırıyor. Mikroskobik renk geçişlerinden ilham alan formada, deneyselliği ve hassasiyeti simgeleyen yatay bir turuncu renk geçişi yer alıyor. Ortaya yerleştirilmiş, büyük boyutlu lentiküler arması ise yenilikçiliği bir kimlik unsuru olarak pekiştiriyor. Sade çizgiler ve geometrik denge, Hollanda tasarım ilkelerini yansıtırken aynı zamanda ilerici bir geleceğe işaret ediyor.

    Hollanda formalarışimdiNikeShop’ta

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Yeni Zelanda I Ana Sayfa

    Yeni Zelanda’nın iç saha forması, her şeyi yalın ve abartısız bir güce indirgiyor. Siyah gövde, doğal manzaraları – eğrelti otları, kıyı şeridi, volkanik araziler – çağrıştıran soyut ve akıcı desenlerle süslenmiş; bu desenler modern ve hareketli bir izlenim uyandırıyor. Göğsün üzerinde gururla yer alan ikonik gümüş eğrelti otu, tasarıma kimliğini kazandırıyor. Sade ama kendinden emin. 

    Yeni Zelanda formalarışimdiPUMAShop'ta

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Yeni Zelanda I Deplasman

    Soluk buz mavisi zemin, deplasman formasına daha yumuşak ve keşifçi bir hava katıyor. Organik çizgiler, topografyayı, su akıntılarını ve doğal hareketi çağrıştırarak, Yeni Zelanda’nın kara ve denizle olan bağını modern bir dokunuşla yansıtıyor.

    Yeni Zelanda formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norveç I Ana Sayfa

    Ev forması, Norveç’in ikonik tamamen kırmızı kimliğini temel alırken, ulusal bayraktan doğrudan ilham almaktadır. Viking mirasından esinlenen, tonlu bir Urnes tarzı grafik, mavi şeritlerin içine yerleştirilerek eski sembolizmi modern performansla birleştiriyor. Bu forma, ulusal gurur ve ortak inanç anlarını yansıtarak Norveç’in geçmişini onurlandırırken, küresel sahnedeki giderek artan varlığını da pekiştiriyor.

    NikeShop’ta Norveç formalarışimdi satışta

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norveç I Deplasman

    Deplasman forması, Norveç’in baştan aşağı siyah ilk milli formasıdır. Patlayıcı bir yoğunlukla tanınan ön cephe savaşçıları olan Viking Berserk’lerinden ilham alan tasarım, Norveç futbolunda yeni bir dönemin habercisi niteliğindedir. Minimal ve acımasız bir tasarıma sahip olan deplasman forması, itidalli bir tavırla özgüvenini ortaya koyarken, karanlık tonları ve kumaşın dokusunu kullanarak gücü yansıtıyor.

    NikeShop’ta Norveç formalarışimdi satışta

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Ana Sayfa

    Klasik kırmızı-beyaz çizgiler, yenilenmiş bir enerjiyle geri dönüyor. Hafif eskitilmiş bir dokuya sahip olan tasarım, tarihsel bir hava ve yaşanmışlık hissi uyandırıyor. Yaka ve manşetlerdeki mavi süslemeler, ulusal bayrağa atıfta bulunarak gelenek ile çağdaş bir dokunuşu dengeliyor.

    PUMAShop’ta Paraguay formalarışimdi satışta

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I Deplasman

    Cesur ve ezber bozan bir ruha sahip olan Deplasman forması, siyah ve turkuaz tonlarında derin, kamuflaj benzeri bir desene sahip olup, hareketlilik ve öngörülemezlik hissi yaratıyor. Tasarım, taktiksel ve modern bir izlenim bırakırken, Paraguay futbolunu tanımlayan azim ve uyum yeteneğini yansıtıyor. Beklenmedik durumlar için tasarlandı.

    Paraguay formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Panama 2026 world cup kit Reebok

    Panama I Ana Sayfa

    Panama’nın yeni iç saha forması, geleneksel milli renkler ve güncellenmiş kumaş detayları etrafında şekillendirilmiş yapısal bir tasarıma sahip olup, kırmızı zemin üzerine gövde boyunca dikey olarak uzanan beyaz yan panellerle sunuluyor. Lacivert renkli katlanabilir polo yaka, beyaz kenar süslemelerine sahip ve bu süslemeler, uyumlu kol manşetleriyle eşleştirilmiş. Kumaş, gövde boyunca dikey şeritler ve milli takım amblemini yansıtan tekrarlanan kartal motiflerinden oluşan ton içinde ton desenine sahip.

  • Panama away 2026 World Cup kitReebok

    Panama I Deplasman Maçı

    Panama deplasman forması, kumaşa entegre edilmiş ince tonlu detaylarla birleştirilmiş beyaz bir zemin üzerinde sunuluyor. Kumaşta, gövde ve kollarda görülebilen geometrik unsurları içeren tekrarlanan dikey bir desen yer alıyor. V yakası, kırmızı kenar şeritli lacivert renkte tasarlanmış olup, aynı renk kombinasyonuna sahip kol manşetleriyle uyumlu bir görünüm sergiliyor. Omuz dikişleri boyunca uzanan altın rengi biye, ön ve arka paneller arasında belirgin bir geçiş oluşturuyor.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portekiz I Ana Sayfa

    Portekiz’in iç saha forması, okyanusun gücünü ve ülkeyi dünya sahnesinde harekete geçiren tutkuyu yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. İkonik kırmızı zemin üzerine dalgalardan esinlenen detaylar ve yeşil vurgular yerleştirilmiştir; bu, ülkenin denizcilik kökenlerine ve yılmaz, korkusuz ruhuna görsel bir selam niteliğindedir. Yeşil ve altın rengi süslemeler ulusal renkleri pekiştirirken, ikonik Portekiz arması tasarımı geleneklere dayandırmaktadır. Cesur, zarif ve en büyük sahne için tasarlanmış.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portekiz I Deplasman

    Portekiz’in denizcilik ruhu, deplasman formasında hayat buluyor. Beyaz zemin, ülkenin denizle olan derin bağını ve keşif tarihini çağrıştıran geniş turkuaz dalga desenleriyle kaplanıyor. Akıcı, dinamik ve modern.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Ana Sayfa

    Katar milli bayrağının beyaz ve bordo bölümlerini ayıran zikzak çizgisini onurlandırmak üzere tasarlanan bordo renkli Katar iç saha forması, formanın ortasından aşağıya doğru uzanan bir dizi daha koyu renkli tırtıklı çizgiyle vurgulanmış olup, ensenin arkasına Arapça “Katar” yazısı bir imza niteliğinde eklenmiştir. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar I Deplasman

    Katar’ın deplasman forması, soyut gri dalga benzeri bir grafikle öne çıkıyor. Çöl kumullarından ilham alan bu desen, nefes kesici manzarada görülen geometrik şekilleri yansıtıyor. Ulusal gurur ve birlik sembolü olarak, boyun arkasına Arapça “Katar” yazısı işlenmiştir.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Suudi Arabistan I Ana Sayfa

    Suudi Arabistan’ın iç saha forması, ülkedeki özenle süslenmiş kapı girişlerinden esinlenerek tasarlanmış, bölgenin lavanta tarlalarından alınan canlı detayları barındıran benzersiz bir mor ve koyu yeşil desenle dikkat çekiyor. Koyu yeşil zemin üzerine yerleştirilen bu çarpıcı tasarım, ülkenin sevilen sembolleri olan şahin ve palmiye ağacından da ilham alırken, geometrik desenlerle birleştirilerek modern bir estetik yaratıyor.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Suudi Arabistan I Deplasman

    Suudi Arabistan’ın deplasman forması, sedefli beyaz zemin üzerine çeşitli geleneksel giysilerde sıklıkla rastlanan özel bir dokuma desenine sahiptir ve Suudi modasının canlı ruhunu yansıtmaktadır. Logo ve arma, kraliyet altın rengi detaylarla süslenirken, yaka ve forma numarası ülkenin koyu yeşil rengiyle zarif bir şekilde vurgulanmıştır. Bir palmiye ağacı ve çapraz kılıçları tasvir eden Suudi Arabistan amblemi, mirasa ve kimliğe bir gönderme olarak sırt kısmına basılmıştır.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    İskoçya I Ana Sayfa

    İskoçya’nın ev sahibi formasında, İskoçya bayrağında da yer alan geleneksel saltire, formanın geleneksel mavi rengi üzerinde tekrarlanan koyu mavi bir desen olarak ön plana çıkıyor. Saltire grafiği, son dokunuş olarak boyun arkasına da işlenmiştir.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    İskoçya I Deplasman

    Deplasman forması, İskoçya’nın bazı klasik formalarının tarihine bir gönderme niteliğinde, koyu kırmızı tonlarını yeniden gündeme getiriyor. İnce, mor dikey şeritlerle süslenen bu tasarım, zamansız bir tasarıma şık ve çağdaş bir yorum katıyor. Dayanıklılığı simgeleyen İskoçya’nın ulusal çiçeği olan mor ve yeşil renkli devedikeni, boyun arkasını zarif bir dokunuşla süslüyor.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Ana Sayfa

    Senegal’in iç saha formasında zarafet, kültürel gururla buluşuyor. Beyaz zemin üzerine, geleneksel tekstil ürünlerinden ve sembollerden esinlenilen karmaşık tonlu desenler katmanlar halinde işlenerek derinlik ve doku yaratıyor. Tasarımı ulusal bayrağa bağlayan ince yeşil, sarı ve kırmızı vurgular, zarif ve anlamlı bir estetik sunuyor.

    Senegal formalarışimdiPUMAShop’ta

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I Deplasman

    Deplasman forması, cesur ve özgüvenli bir renge bürünüyor. Koyu turkuaz gövde, hareket ve doğal enerjiyi çağrıştıran akıcı, organik desenlerle dokulu bir yapıya sahip. Sarı ve kırmızı süslemeler, görünümü daha belirgin hale getirerek Senegal futbolunun neşeli ruhunu canlı ve coşkulu bir şekilde yansıtıyor.

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  • SA 2026 kitadidas

    Güney Afrika I Ana Sayfa

    Güney Afrika’nın 2026 ev forması, ulusal gururun simgesi haline gelmiş renk paleti olan, yeşil süslemeli kendine özgü sarı zemin rengini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve zarif yapı, silueti modernize ederek günümüzün küresel futbolunun gerekliliklerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

    En dikkat çekici özelliği ise, güncellenen tasarımın Güney Afrika’nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunmasıdır; bu, ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbola olan ortak sevgisini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda bir araya gelen çok sayıda sesi simgelemektedir. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Güney Afrika I Deplasman

    Deplasman forması, Güney Afrika’nın simgesel yeşil ve altın rengiyle cesur bir iz bırakıyor – bu renk kombinasyonu, ülkenin spor kimliğinde derin kökleri olan bir unsur. Gelenek ile zarafeti harmanlayan tasarımda, temel rengi oluşturan geleneksel yeşilin üzerine, yakada yer alan detaylı beyaz ve altın süslemeler, ülkedeki futbolun prestijine ve gelişimine bir övgü niteliğinde. Altın ve beyaz vurgular, manşetleri ve logoları süsleyerek zamansız bir zarafeti yansıtırken, ülkenin futbolun en büyük sahnesinde parlama arzusunu da somutlaştırıyor.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Güney Kore I Ana Sayfa

    Ev forması, güç ve korumanın kalıcı bir ulusal sembolü olan beyaz kaplanın cesur bir yeniden yorumlamasına odaklanıyor. Kumaşa işlenmiş çarpıcı bir kaplan kamuflaj deseni, hem mirasa bağlı hem de belirgin bir şekilde modern bir his uyandıran dinamik bir görsel yaratıyor. Özel tipografi, geleneksel Kore kaligrafisini Batı tasarım öğeleriyle birleştirerek geçmiş ile bugünün kaynaşmasını pekiştiriyor. Ev forması, kontrollü bir saldırganlık ve görsel bir özgüvenle Kore’nin kimliğini yansıtarak, sürprizler yaratmak için kurulmuş bir takımın ruhunu yakalıyor.

    Güney Kore formalarışimdiNikeShop’ta

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Güney Kore I Deplasman

    Deplasman forması, Kore’nin tutkusunu ve ivmesini çiçeklerden ilham alan bir ifadeyle “ambush” temasını daha da genişletiyor. Tasarım, hareket, duygu ve kolektif enerjinin birikip serbest kalışını yakalayarak yoğun bir şekilde çiçek açıyor. “Bold Violet” renk şeması üzerine yerleştirilen grafik tasarım, zarafeti ve gücü dengeleyerek Kore’nin rekabet ortamında güzelliği ve saldırganlığı bir araya getirme yeteneğini yansıtıyor. Deplasman forması, kültürel gururu pekiştirirken keskin bir rekabet avantajını da koruyan alternatif bir kimlik olarak, etkileyici ve kendinden emin bir izlenim bırakıyor.

    Güney Kore formalarışimdiNikeShop’ta

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    İspanya I Ana Sayfa

    İspanya’nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, sade ve ince çizgili bir tasarıma sahip. Kırmızı zemin üzerinde, ulusal bayrak ve armadan esinlenilen tekrarlanan sarı dikey çizgiler göze çarpıyor. Formanın arka yakasında yer alan “ESPANA” yazısı ile oyuncular, ulusun ruhunu sahaya taşıyacak. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    İspanya I Deplasman

    İspanya’nın deplasman forması tasarımı, ülkenin görkemli edebi tarihinden ilham almaktadır. Klasik kitap ve el yazmalarındaki çizim ve grafiklerden ilham alan, pirite rengindeki karmaşık desen, sayfa rengini yansıtan kirli beyaz zemin üzerinde öne çıkıyor. Kollarda ve yaka kısmında altın ve bordo renkli detaylar yer alırken, boyun arkasına “ESPAÑA” yazısı işlenmiş; bu yazıda, İspanyol dilini ve kültürel mirasını simgeleyen karakteristik “Ñ” harfi de yer alıyor.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    İsveç I Ana Sayfa

    İsveç’in iç saha formasıyla özdeşleşmiş geleneksel sarı ve mavi renkler, ülkenin 70’li yıllarına bir saygı duruşu niteliğinde modern bir yorumla yeniden yorumlandı. Tasarımda, o dönemin kot pantolonlarında ve geleneksel İsveç halk kıyafetlerinde yaygın olarak görülen popüler çiçek nakışlarından esinlenerek kumaşa entegre edilmiş tonlu bir grafik yer alıyor. Nostalji esintili bu forma, taraftarlara miraslarını hem taze hem de tanıdık bir estetikle kutlama fırsatı sunuyor. Formanın ensesindeki “Sverige” (İngilizce’de İsveç) yazısı ise bu tasarımı tamamlıyor.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    İsveç I Deplasman

    Görsel öğelerini ve estetiğini 70’lerin desenlerinden alan İsveç’in deplasman formasında, üç farklı mavi tonu bir araya gelerek ülkenin zengin kültürel mirasına bir selam niteliğinde, cesur ve tüm yüzeyi kaplayan bir grafik tasarım oluşturuyor. Boyun arkasındaki “Sverige” (İngilizce’de İsveç) yazısı ile modern tipografi, çağdaş bir dokunuşla harmanlanan bu retro etki, tasarıma günümüz taraftarları için yepyeni bir görünüm kazandırıyor. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    İsviçre I Ana Sayfa

    İsviçre’nin 2026 forması tasarımı, ülkenin simgesi haline gelmiş koyu kırmızı temel rengini korurken, beyaz grafik vurgular ve İsviçre’nin hassasiyetine ve mirasına atıfta bulunan cesur şevron detaylarıyla zenginleştirilmiştir. Hassasiyet ve netlik, İsviçre’nin ev sahibi forması için belirleyici unsurlardır. Cesur kırmızı gövde, sade ve kendinden emin bir duruş sergilerken, ulusal rengin minimal süslemelerle kendi adına konuşmasına imkân tanır. Beyaz vurgular keskin bir kontrast oluştururken, İsviçre haçı göğüste gururla yer alır. Gürültü yok, sadece amaç var. Sahada saf İsviçre verimliliği.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    İsviçre I Deplasman

    İsviçre kimliğinin daha hafif ve daha ifade gücü yüksek bir yönü, deplasman forması tasarımına yön veriyor. Yumuşak, neredeyse neon yeşili bir zemin üzerine, Alpler’e ve İsviçre’nin dağlık arazisine atıfta bulunan soyut topografik desenler işlenmiştir. Siyah vurgular, tasarıma görsel bir denge katarak taze, modern ve yenilikçi bir izlenim yaratıyor.

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  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunus I Ana Sayfa

    Ev forması, sade ve canlı beyaz bir zemin üzerine cesur kırmızı detaylarla tasarlanmıştır. Formayı öne çıkaran en belirgin özelliği, omuzlar ve kollara uzanan, klasik bisiklet yaka ile çerçevelenmiş zarif ve ince bir kartal tüyü desenidir.

    Tunus formalarışimdiKappa Shop'ta

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunus I Deplasman

    Tunus’un deplasman forması, aynı şablonu ve tüy desenini kullanıyor ancak renk paletini tamamen tersine çeviriyor; turnuva boyunca bütünlüklü bir görünüm sağlamak amacıyla canlı kırmızı ana renkle keskin beyaz grafikler arasında kontrast oluşturuyor.

    Tunus formalarışimdiKappa Shop'ta

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Türkiye I Ana Sayfa

    Ev forması, ikonik göğüs şeridini daha sade ve modern bir formda korurken, “Sport Red” renk tona geçişiyle yeni bir dönemin habercisi oluyor. Şeridin içinde, Ebru sanatından ilham alan çarpıcı bir grafik, doku ve hareket hissi katarak Türk kültürel mirasının merkezinde yer alan zanaat ve sanata atıfta bulunuyor. Hibrit yaka tasarımı, yuvarlak yaka ile V yakayı harmanlarken, Türk bayrağı göğsün tam ortasında göze çarpan bir şekilde yer alıyor. Geleneksel olarak daire şeklinde çerçevelenen bayrak, artık formanın keskin ve köşeli tasarım çizgileriyle uyumlu dikdörtgen bir şekilde sunuluyor; böylece ulusal sembole daha sade ve çağdaş bir geometri kazandırılıyor.

    Türkiye formalarışimdiNikeShop’ta

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkiye I Deplasman

    Deplasman forması beyaz zeminine geri dönerek klasik “Türkiye” görünümünü yeniden canlandırırken, geleneksel kırmızı göğüs şeridini belirleyici unsur olarak koruyor. Ebru deseni yine bu şeridin içinde yer alıyor; ev ve deplasman formaları arasında görsel bir bağlantı görevi görüyor ve koleksiyonun bütünlüğünü pekiştiriyor. Kırmızı yan paneller ve çoraplardaki kırmızı şerit, deplasman forması tasarımını tamamlayarak gelenek ve yenilik arasında dengeli bir ifade yaratıyor — her iki versiyonda da miras renkleri, modern detaylar ve birleştirici bir zanaat referansı yer alıyor.

    Türkiye formalarışimdiNikeShop’ta

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Ana Sayfa

    Ev forması, Uruguay futbolunun saf özünü yansıtıyor. Modern-klasik bir temele dayanan bu forma, Uruguay’ın ikonik gök mavisi renginin sade bir yorumunu sunarken, netliği ve özgüveni pekiştiren lacivert vurgularla tamamlanıyor. Tasarımın sadeliği, takımın kimliğini yansıtıyor: dürüst, disiplinli ve kolektif çaba ile hareket eden bir takım.

    Uruguay formalarışimdiNikeShop’ta

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Deplasman

    Deplasman forması, Uruguay’ın mücadele ruhunu daha çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Göğüs kısmını kaplayan cesur kanat deseni, yükselişi, hırsı ve zafere yönelik durmak bilmeyen arayışı simgeliyor. Bu görsel dil, futbolun en eski küresel dönemlerindeki rolü de dahil olmak üzere Uruguay’ın tarihi başarılarına atıfta bulunurken, bu mirası daha keskin ve daha agresif bir bakış açısıyla yeniden şekillendiriyor. Deplasman forması, Uruguay’ı en meydan okuyan haliyle temsil ediyor: kompakt, korkusuz ve boyun eğmez. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    ABD I Ana Sayfa

    Ev forması, Amerikan futbolunun DNA’sından ilham alıyor ve “Yıldızlar ve Şeritler” bayrağını modern, hareket odaklı bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Deforme edilmiş şeritler ve degrade efektler, hareket halindeki bayrağı çağrıştırarak, çeşitli toplulukları, manzaraları ve futbola olan sevgisiyle şekillenen bir ulusu simgeliyor.

    Ulusal simgeler, kelimenin tam anlamıyla grafikler yerine özel olarak tasarlanmış dokulara dönüştürülerek, gururla Amerikan kimliğini yansıtan ve aynı zamanda özgüven ile ileriye dönük bir ivmeyi simgeleyen bir iç saha forması yaratılmıştır. Bu forma, tribünlerdeki her taraftarın üzerinde göze çarpan ve sahada cesurca hareket eden, kaçırılmayacak bir tasarım ifadesi barındırıyor.

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  • USA WC 26 away kitNike

    ABD I Deplasman

    Deplasman forması, zamanın sınavından geçecek şekilde tasarlanmış, sade ve ikonik bir tasarım olarak geleceğin klasiği olmayı hedefliyor. Koyu Obsidiyen tonlarının hakim olduğu bu forma, kumaşa ustaca işlenmiş özel bir ızgara-yıldız örgü deseniyle dikkat çekiyor ve belirleyici sembol olarak çizgilerden yıldızlara odaklanıyor. Minimal, keskin ve yaşam tarzı odaklı olan deplasman forması, performans ile giyilebilirliği bir araya getirerek hem saha içinde hem de saha dışında kimliğini ifade eden bir nesli yansıtıyor. Bu forma, sesini duyurmak için gürültüye ihtiyaç duymayan, daha sakin bir özgüveni temsil ediyor.

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  • Uzbekistan 2026 WC home kit7Saber

    Özbekistan I Ana Sayfa

    Ev forması, Özbekistan’ın klasik ana rengine sadık kalarak zengin bir kraliyet mavisi zemin üzerine tasarlanmıştır. Formanın en dikkat çekici özelliği, kumaş üzerine süblimasyon tekniğiyle işlenmiş ince ve karmaşık geometrik mozaik desendir; bu desen, ülkenin nefes kesici tarihi mimarisine ve Semerkant ile Buhara gibi şehirlerdeki ünlü çini anıtlarına doğrudan bir saygı duruşu niteliğindedir. 

  • Uzbekistan 2026 WC away kit7Saber

    Özbekistan I Deplasman

    Deplasman forması, ev formasıyla tamamen aynı şablonu ve yapısal düzeni paylaşıyor ancak renk paletinde değişiklik yapılıyor. Takım için bütünlüklü bir görünüm sağlamak amacıyla, aynı mimari elmas dokulu örgüye sahip temiz ve canlı bir beyaz zemin kullanılıyor. Forma, sahada daha belirgin bir görünüm kazandırmak için kollarda mavi raglan tarzı şeritlere sahip. 