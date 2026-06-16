Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapımızı çalarken, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi hale getirmeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022’de kazandıkları Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya çalışacak. Bu, Lionel Messi ve takım arkadaşlarının nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıkları üçüncü Dünya Kupası zaferiydi.

Turnuva öncesinde adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak üzere yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha pek çok ülke dahil olmak üzere 22 ulusun iç saha formalarını tanıttı. Koleksiyon, her ulusun tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getirerek bunları modernist ve ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas

Cesur forma serisi, her ülkenin kimliğinin önemli unsurlarını öne çıkaran renk kombinasyonları ve desenler aracılığıyla o ülkenin ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisine ve ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar her forma, taraftarları ülkelerine duydukları ortak tutku etrafında birleştirmeyi hedefliyor.

20 Mart 2026’da adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ülkenin kendine özgü kültüründen ilham alan deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların ilgisini çeken modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor.

PUMA

adidas’ın futbolla olan bağı, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derin kökler salmıştır. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas’ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır. Her forma, 90’ların futbol kültürüne bir saygı duruşu niteliğinde olup, günümüzün taleplerine göre yeniden tasarlanmış ve bunları giyecek sporcular ile taraftarların kültürüne ve topluluğuna gururla adanmıştır.

En son büyük forma lansmanı, 20 Mart 2026’da Nike tarafından gerçekleştirildi. Nike, her takımın mirasını, kültürünü ve kimliğini derinlemesine inceleyerek federasyonların iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve çarpıcı bir iyimserlik duygusu ile geleceğe dönük bir ilham kaynağı oldu.

Nike

Bu vizyonun merkezinde yer alan bir diğer unsur ise Nike’ın Aero-FIT performans soğutma teknolojisidir. Bu teknoloji, hesaplamalı tasarım ve son derece özel, dikişe özgü bir örme sürecinden yararlanarak sporcuların bu yazki turnuva boyunca öngörülen zorlu koşullarda serin kalmasına yardımcı olur.

PUMA da 24 Mart 2026’da bu akıma katılarak, Dünya Kupası’na katılacak takımları için kimlik ve mirası ön plana çıkaran formalarını tanıttı; biz de bu muhteşem tasarımlara hayran kaldık. Her tasarım, temsil ettiği ülkenin kültürünü, karakterini ve ruhunu yansıtacak şekilde tasarlandı; futbolun en üst seviyesine uygun olarak geliştirildi, ancak dünyanın her yerinde futbolu besleyen aynı duyguya dayanıyor.

İster evde izliyor olun, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenliyor olun, ister Dünya Kupası’nı yerinde izlemek için seyahate çıkıyor olun, ortama uygun giyinmeniz gerekir. GOAL, bu büyük turnuvaya tam donanımlı bir şekilde hazırlanabilmeniz için tüm koleksiyonu ayrıntılı olarak inceliyor:

Alışveriş: 2026 Dünya Kupası formaları