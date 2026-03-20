Brazil England WC 26 kits Nike
2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Brezilya, İspanya, İngiltere ve tüm üst düzey takımların formaları açıklandı

Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapıda olduğundan, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka çaremiz yok. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası haline getirmeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası unvanını korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıklarında, bu onların üçüncü Dünya Kupası zaferi olmuştu.

Turnuva öncesinde, adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak için yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha pek çok ülke dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formalarını piyasaya sürdü. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

Cesur forma koleksiyonu, her ülkenin kimliğinin temel unsurlarını öne çıkaran renk ve desenlerle o ulusun ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisinden ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar, her forma taraftarları ülkelerine duydukları ortak tutkuyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

PUMA da 4 Aralık 2025'te bu akıma katılarak Portekiz, Avusturya, Çekya, İzlanda ve İsviçre için kimlik ve mirası keşfeden formaları tanıttı; biz de bu çarpıcı tasarımları görmek için buradayız.

20 Mart 2026'da adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ulusun benzersiz kültüründen ilham alan deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların ilgisini çeken modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor. 

adidas'ın futbolla olan hikayesi, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derinlere uzanıyor. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas'ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır.  Her forma, 90'ların futbol kültürüne saygı duruşunda bulunuyor, günümüzün taleplerine göre yeniden tasarlanıyor ve bunları giyecek sporcuların ve taraftarların kültürü ve topluluğu için gururla üretiliyor. 

En son büyük forma lansmanı 20 Mart'ta Nike tarafından yapıldı. Nike, her takımın mirasını, kültürünü ve kimliğini derinlemesine inceleyerek federasyonun iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve çarpıcı bir iyimserlik duygusu ile geleceğe yönelik ilham getirdi. 

Bu vizyonun bir diğer önemli unsuru ise Nike’ın Aero-FIT performans soğutma teknolojisidir. Bu teknoloji, bilgisayar destekli tasarım ve son derece özel, dikişlere özel bir örme sürecinden yararlanarak sporcuların bu yazki turnuva boyunca karşılaşacakları zorlu koşullarda serin kalmalarını sağlar.

İster evde izliyor olun, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenliyor olun, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahat ediyor olun, bu etkinliğe yakışır bir görünüm sergilemeniz gerekir. GOAL, büyük turnuva için kendinizi donatabilmeniz için tüm koleksiyonu ayrıntılı olarak inceliyor:

    Cezayir I Ana Sayfa

    Cezayir çölünün kum tepelerinden ilham alan Cezayir iç saha forması, bej ve beyaz renklerdeki dinamik çizgili grafik tasarımının yanı sıra yaka ve omuzlarda canlı yeşil bir dokunuşa sahiptir. Ülkenin simgesi haline gelen dalgalı kum tepelerini yansıtan bu tasarım, takımın memleketiyle olan bağını pekiştirirken, yakanın arkasında Arapça yazılmış "Cezayir" yazısı da bu bağı tamamlamaktadır.

    Cezayir I Deplasman

    Cezayir’in dört bir yanındaki kayalık çöllerin ve yemyeşil vahaların canlı renklerinden ilham alan deplasman forması, ülkenin eşsiz manzaralarını ve geleneksel renk paletini yansıtan çarpıcı koyu yeşil zemin üzerine serpiştirilmiş dikey yeşil şeritlere sahiptir. Takımın Dünya Kupası yolculuğunda vatanıyla bağını simgeleyen “ALGERIA” yazısı, boyun arkasına Arapça harflerle gururla işlenmiştir.

    Arjantin I Ana Sayfa

    Gök mavisi ve beyaz renklerdeki geleneksel Arjantin dikey çizgileri, benzersiz bir üç renkli degrade efektiyle şekil değiştiren bir görünüme bürünüyor ve 1978, 1986 ve 2022 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanan üç formadaki mavi tonlarını yansıtıyor. Arka yaka kısmında ise AFA’nın kuruluş tarihini anmak üzere “1896” yazan özel bir imza yer alıyor. 

    Arjantin I Deplasman

    Deplasman forması, Arjantin’in zengin sanatsal mirasından ilham alıyor ve ülkenin geleneksel motiflerinden esinlenen kendine özgü, kıvrımlı mavi grafik deseniyle öne çıkıyor. Siyah zemin üzerine serpiştirilmiş beyaz detaylar, stilize edilmiş çizgileri, karmaşık çiçek desenlerini ve sarmaşık motiflerini vurgulayarak çarpıcı bir kontrastla tasarıma hayat veriyor. Boyun arkasına, ulusal güneş sembolü olan Sol de Mayo'nun önüne yerleştirilmiş özel bir "Argentina" motifi işlenmiştir. 

    Avustralya I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Avustralya’nın ikonik 2006 forması ve Nike’ın efsanevi Total 90 döneminden doğrudan ilham alıyor. Geleneksel sarı ve yeşil renkler, hareket ve derinlik katan degrade yeşil şortlar da dahil olmak üzere modern bir yorumla yeniden canlandırılıyor. Bu forma, Avustralya futbolunun geçmişine saygı gösterirken, en üst seviyedeki varlığını da pekiştiriyor.

    Avustralya I Deplasman

    Deplasman forması, Avustralya’daki gün doğumlarından ilham alınarak tasarlandı ve Avustralya futbolunu geleceğe taşıma konusundaki ilerlemeyi ve olasılıkları simgeliyor. Mercan rengi ile koyu yeşilin oluşturduğu degrade, enerji ve ilerlemeyi yansıtıyor; lentiküler federasyon arması ise formaya boyutlu bir hareket katıyor.

    Belçika I Ana Sayfa

    Belçika'nın iç saha forması, ülkenin mimarisinde yaygın olarak görülen Gotik vitray pencerelerden ilham almaktadır. Erkek ve kadın milli takımlarının takma adları olan "Kırmızı Şeytanlar" ve "Kırmızı Alevler"i temsil eden simgeler, formanın kırmızı zemininde bu tarzda tekrarlanmaktadır. Omuz ve manşet kenarları, ülke bayrağının renklerine atıfta bulunan siyah ve sarı detaylarla tamamlanmıştır.

    Belçika I Deplasman

    Deplasman forması, Belçikalı sanatçı René Magritte’ye ve ünlü Belçika sürrealist akımına bir saygı duruşu niteliğinde tasarlanan açık mavi, pembe ve beyaz renklerden oluşan bir desenle süslenmiştir. Üst üste binen çizgiler ve şekiller, Magritte’nin eserlerine eğlenceli bir gönderme yaparak derinlik ve hareket hissi yaratır. Taraftarlar ayrıca, ülke arması üzerindeki ikonik unsurların yanı sıra top ve saha çizgileri gibi futbol sembollerini de fark edeceklerdir. Geleneksel olarak "Ceci n'est pas une pipe" (Bu bir pipo değil) yazan "Görüntülerin İhaneti" adlı eserine bir gönderme, formanın yakasında ince bir detay olarak göze çarpıyor: "Ceci n'est pas un maillot" (Bu bir forma değil).

    Brezilya I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Brezilya Milli Takımı futbolunun köklerini temsil ediyor ve ulusal kimliği hareket, enerji ve ifade yoluyla yeniden yorumluyor. Brezilya bayrağından ilham alan unsurlar, özel olarak tasarlanmış bir örgü grafiğe dönüştürülerek, tanıdık bir sembolü forma gövdesi boyunca canlı bir dokuya dönüştürüyor. Bayrak, statik bir amblem olmaktan çıkıp giyilen, taşınan ve terlemenin bir parçası haline geliyor; bu da sahaya çıkan on bir oyuncunun temsil ettikleri ulusu tam anlamıyla somutlaştırdığını simgeliyor. İkonik sarı, yeşil ve mavi renkler, örgüden gelen hareketle canlanarak Brezilya'nın benzersiz görsel kimliğini pekiştiriyor.

    Brezilya I Deplasman

    Jordan Brand’ın Brezilya deplasman forması, Brezilya’nın en hızlı ve en korkutucu yırtıcı hayvanlarının renklerinden, desenlerinden ve baskılarından ilham alarak sahaya zirve ruhunu taşıyor. Brezilya futbol formalarının geleneksel sarı ve mavi renkleriyle bezeli olan bu forma, Jordan Brand’ın ikonik fil desenini de bünyesinde barındırarak, iki farklı büyüklük kültürünü harmanlayan benzersiz bir saha görünümü yaratıyor.

    Kanada I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Kanada futbolunun DNA’sına sıkı sıkıya bağlıdır. Tasarımda, akçaağaç yaprağı iki tonlu ve ortalanmış bir şekilde merkezi sembol olarak öne çıkar; bu yaprak, toplumsal hırs ve ilerlemeyi simgeleyen bir jestle kuzeye doğru uzanır. Kanada’nın outdoor giyiminden ilham alan, zanaat odaklı detaylar, dayanıklılığı ve hassasiyeti pekiştirir. Ev sahibi forması cesur ve kendine özgüdür; birlik, güç ve ulusal gururu net bir şekilde ifade eder.

    Kanada I Deplasman

    Deplasman forması, Kanada futbolunun yeni yüzünü temsil ediyor: kendine güvenen, taviz vermeyen ve son dönemdeki rekabetçi ivmenin şekillendirdiği bir yüz. Donmuş manzaralardan ilham alan çatlak buz grafiği, hem gerilimi hem de güzelliği yansıtıyor. Paten bıçağı gibi oyulmuş donmuş akçaağaç yaprağı, Kanada’nın kış sporları mirasını pekiştiriyor. Geleceğin klasiği olarak tasarlanan deplasman forması, daha koyu ve daha çarpıcı bir ifadeyle yoğunluğu ve ileriye doğru atılımı yansıtıyor.

    Şili I Ana Sayfa

    Şili'nin ulusal kuşu olan kondor, ev sahibi formalarının en göze çarpan unsuru. Geleneksel kırmızı zemin üzerine yerleştirilmiş, formanın her yerine yayılan desen, kuşun tüylerini yansıtıyor; boyun arkasındaki özel tasarımlı imza simgesinde ise kondor yeniden karşımıza çıkıyor. 

    Şili I Deplasman

    Şili'nin deplasman forması, Atacama Çölü'nün nadir görülen bir doğa olayı olan "çiçek açan çöl"den ilham alıyor. Ülkenin eşsiz doğal manzarasını yansıtan bu tasarımda, kirli beyaz zemin üzerine çarpıcı pembe çiçeklerden oluşan bir grafik baskı yer alıyor; çiçeklerin ortaya çıktığı çatlakları simgeleyen ince kahverengi detaylar ise tasarıma hayat veriyor. Tasarım, boyun arkasına siyah renkte yerleştirilen ve Federasyon armasından alınan kalkan motifiyle tamamlanıyor.

    Kolombiya I Ana Sayfa

    Kolombiya'nın iç saha forması, fantastik unsurları gerçekçi ortamlarla harmanlayan ve genellikle sarı kelebeklerle temsil edilen bir sanat akımı olan büyülü gerçekçilikten ilham almıştır. Mavi şort ve kırmızı çoraplarla tamamlanan bu kombinasyon, eşsiz bir Kolombiya görünümü yaratıyor

    Kolombiya I Deplasman

    Deplasman forması, Kolombiya’nın eşsiz biyolojik çeşitliliğini kutluyor ve ülkenin iki kıyı şeridinin renk paletini harmanlıyor. Tasarımda, Pasifik Okyanusu’nun koyu mavi tonları ile Karayip Denizi’nin açık mavi tonlarını bir araya getiren ve kademeli dikey çizgilerle hayat bulan, tüm yüzeyi kaplayan tekrarlanan bir desen yer alıyor. 3 şerit, manşetler ve logolar üzerinde yer alan cesur sarı süslemeler, boyun arkasındaki "COLOMBIA" yazısında da tekrarlanarak, gurur duygusu ve vatanla olan bağı çağrıştırıyor. 

    Kosta Rika I Ana Sayfa

    Kosta Rika’nın iç saha forması, kırmızı, mavi ve pembe renklerdeki yapraklar, tukanlar ve gülümseme motiflerinden oluşan, canlı ve tüm yüzeyi kaplayan tekrarlayan bir grafik baskıya sahiptir – tüm bu görseller “Pura Vida”yı yansıtmaktadır. Formanın arka yakasında yer alan bu terim, iyimserlik, şükran, memnuniyet ve doğayla uyumlu yaşamın eşanlamlısı olan, ulusal kimliğin derinliklerine işlemiş bir yaşam tarzıdır. Kosta Rikalıların gurur duyduğu bir yaşam tarzı.

    Kosta Rika I Deplasman

    Kosta Rika deplasman forması, mavi ve fuşya renklerinin hakim olduğu dinamik bir grafikle süslenmiştir. Bu tasarımda, Kosta Rika’ya özgü ikonik bir kuş olan tukanın unsurları ile bu kuşların yaşadığı uçsuz bucaksız yağmur ormanlarının yaprakları bir araya getirilmiştir. Kuşların canlı renkleri ve sosyal yapısı, boyun arkasına işlenmiş “Pura Vida” ifadesinde somutlaşan ülkenin neşeli, mutlu ve dostane kültürünü yansıtmaktadır.

    Hırvatistan I Ana Sayfa

    Ev forması, Hırvatistan’ın klasik kareli desenini daha küçük ve zarif bir ölçekte yeniden sunarak, 1990 tasarımına sıkı sıkıya bağlı kalırken onu modern futbolun gerekliliklerine uygun hale getiriyor. Bu tasarım, orijinalin ruhunu ve görsel etkisini koruyan, sadık bir yeniden yorumlamadır; doğrudan bir kopyası değildir. Sonuç, bir bakışta tanınabilir ancak aynı zamanda çağdaş bir iç saha formasıdır. Bu forma, mirası performans odaklı hassasiyetle dengelerken, Hırvatistan'ın futbol tarihini şekillendiren bir anı onurlandırır.

    Hırvatistan I Deplasman

    Deplasman forması, aynı kimliğin daha koyu ve daha ölçülü bir yorumu sunuyor. Markanın simgesi haline gelen kareli desen, mavi renk tonlarında yeniden yorumlanarak iç saha formasıyla uyumu korurken güçlü bir görsel kontrast yaratıyor. Bu daha koyu renkli tasarım, daha sakin ve otoriter bir duruş sergiliyor; böylece deplasman forması, iç saha formasını tamamlayan modern bir alternatif olarak öne çıkarken, aynı zamanda kendine özgü bir kimlikle özgüvenle öne çıkıyor.

    Curaçao I Deplasman

    Curaçao'nun deplasman forması, başkent Willemstad'ı ve şehrin Punda ile Otrobanda semtlerinde yer alan rengarenk binaları yansıtıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu semtler, canlı ve güneş ışığıyla aydınlanan cepheleriyle öne çıkıyor; bu tasarımda ise pastel sarı zemin ile çarpıcı pembe, turkuaz ve turuncu şeritler aracılığıyla bu özellikler yansıtılıyor. Estetiği tamamlayan ise, kollardan manşetlere ve adidas logosu ile milli amblemin dış hatlarına uzanan ince mavi detaylar.

    İngiltere I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, İngiliz futbolunun mirasına dayanıyor; ikonik tamamen beyaz görünümü yeniden ortaya koyarken, modern bir yorumla bir üst seviyeye taşıyor. İngiltere’nin futbol kültüründen ilham alan ince simgeler, kumaşın içine doğrudan işlenerek klasik silueti boğmadan derinlik katıyor. Amblemin üzerindeki metalik altın yıldız, geleneksel tonlu tasarımı yerini alıyor. Ev sahibi forması tanıdık ama aynı zamanda yepyeni bir özgüven sergiliyor; tarihi onurlandırırken, İngiltere’nin küresel sahnede yeniden uyanışını da simgeliyor.

    İngiltere I Deplasman

    Deplasman forması, kırmızı üst ile lacivert şortu bir araya getirerek İngiltere’nin görsel kimliğinde tarihi bir dönüşüme imza atıyor. Bu cesur kombinasyon, geleceğe dönük bir İngiltere’yi simgeliyor; geleneklere bağlı kalırken aynı zamanda alışılmışın dışına çıkmaya hazır bir İngiltere’yi. Ortaya yerleştirilmiş federasyon arması, metalik altın yıldızın altında yer alarak varlığını ve gururunu pekiştiriyor.

    Fransa I Ana Sayfa

    Fransa iç saha forması, yeni neslin enerjisini ve modern Fransız futbolunun zarafetini yansıtıyor: genç, etkileyici ve yaratıcı. Fransız haute couture’dan ilham alan formanın beyaz yakası, geleneksel mavi, beyaz ve kırmızı renk paletini yeniden yorumluyor. Kumaşa işlenmiş tekrarlanan mavi desen, Fransız milli takımının hızını yansıtıyor. Metalik bakır renkli arma, klasik beyaz polo yaka ve kırmızı düğmeli ön kapama ile bir araya geliyor. 

    Fransa I Deplasman

    Fransa'nın deplasman forması, Fransız Milli Takımı için bugüne kadar tasarlanan en yenilikçi formalarından biri olup, çağdaş tarihle derin bağlara sahiptir. “Liberté” adını taşıyan bu forma, Fransa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne armağan ettiği Özgürlük Anıtı'ndan ilham almıştır. Açık mavi-yeşil renkli zemin, anıtın günümüzdeki patinasını yansıtırken, orijinal malzemesini anımsatan metalik bakır unsurlarla kontrast oluşturmaktadır. Üç renkli kol kenarları ve formadaki tipografi, kültürel, lüks ve minimalist bir boyut katıyor. Forma, miras, zarafet ve modern inceliği harmanlayarak, Fransa'nın geçmişte ve günümüzde savunduğu özgürlük kimliğini ve değerlerini pekiştiriyor.

    Almanya I Ana Sayfa

    Bu turnuvada Almanya'nın geçmiş başarılarını ön plana çıkaran ev sahibi forması, ülkenin en ikonik formalarına saygı duruşunda bulunuyor. Tekrarlanan elmas şekli ve şevron detayları, 2014 Dünya Kupası şampiyonluğu forması da dahil olmak üzere önceki formaların ikonik grafiklerinden ilham alıyor.

    Almanya I Deplasman

    Ev forması tasarımının görsel dilini sürdüren diyagonal şeritler, lacivert renkteki tüm yüzeyi kaplayan bir desen olarak yeniden yorumlanarak, birbirine geçen üç şeklin ritmik bir tekrarını oluşturuyor. Renk paleti, DFB tarihinin farklı dönemlerinden tonları harmanlıyor. 1954'te giyilen klasik mavi çeyrek fermuarlı formaların yanı sıra 60'lar, 70'ler ve 80'lerin klasik mavi ve beyaz antrenman üstlerine de selam çakarken, su mavisi vurgular 90'ların cesur renkli antrenman kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Tüm bunlar, çarpıcı ve güçlü bir görsel etki yaratmak için tasarlanmıştır. Formanın etek ucundaki ince bayrak etiketi, 1954'ten bu yana adidas ve Almanya arasındaki uzun soluklu ortaklığı kutlamaktadır.

    Macaristan I Ana Sayfa

    Macaristan'ın iç saha forması, ülkenin geleneksel koyu kırmızı rengiyle, Macar bayrağının renklerini temsil eden beyaz ve yeşil unsurların birleşiminden oluşuyor. Forma, özel bir jübile logosu ile Macaristan Futbol Federasyonu'nun 125. yıl dönümünü kutlarken, ülke arması göğsün üst kısmında, Federasyon logosu ise göğsün sağ tarafında yer alıyor. Boyun arkasındaki tasarımda ise "Magyarország" (Macaristan) yazısı bulunuyor.

    Macaristan I Deplasman

    Forma, ülkenin milli renklerinden ilham alıyor; federasyonun 125. yıl dönümünü kutlamak amacıyla beyaz zemin üzerine omuzlar ve pazı bölgelerinde koyu kırmızı detaylar bir araya getirildi. Forma, koyu altın renginde özel olarak tasarlanmış 125 yazısı ile arka yaka kısmında tamamlanıyor.

    İtalya I Ana Sayfa

    İtalya iç saha formasında gelenek yenilikle buluşuyor – İtalyan futbolunun zengin mirasından ilham alan bu forma, cesur tasarımıyla İtalya Futbol Federasyonu’nun özünü yansıtıyor. Milli takımın lakabı ve formanın rengini ifade eden “mavi” anlamına gelen “Azzurra” yazısı, forma yakasının arka kısmında altın rengi harflerle yer alıyor.

    İtalya I Deplasman

    Geleneksel İtalyan terzilik geleneğine dayanan ve milli takımın tarihi kutlama anlarında giydiği şık takım ceketlerinden ilham alan bu forma, bu tür giysilerde görülen karmaşık dokumaları yansıtan, her tarafını kaplayan açık mavi ve beyaz deseniyle dikkat çekiyor.  Kollar, logolar ve numaralar, deniz mavisi ve altın rengi detaylarla tamamlanmıştır. Öte yandan, boyun arkasındaki monogramdan esinlenen "Italia" yazısı, sahiplik ve kimliği simgeleyen kişiselleştirilmiş bir nakış stilini yansıtmaktadır. 

    Japonya I Ana Sayfa

    Japonya'nın ev sahibi forması üzerindeki klasik mavi renk, Japonya'da gökyüzü ile denizin buluştuğu ufukta görülen meşhur sis tabakasını yansıtan, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle hayat buluyor. Japon bayrağı, ensenin arka kısmında gururla yer alıyor.

    Japonya I Deplasman

    “Ufuk Ötesindeki Renkler”den ilham alan Japonya deplasman forması, saha içinde ve dışında ulusun birliğini ve bağını temsil eden 12 farklı rengin yer aldığı bir şerit deseniyle hayat buluyor. Krem rengi zemin üzerine, yağmur efekti yaratan 11 adet soluk dikey çizgi, sahadaki 11 oyuncuyu simgelerken, ortadaki kalın şerit, milli bayrağın kırmızı güneşinin rengini alarak takımın kalbini, yani taraftarlarını temsil ediyor. Ulusal gurur ve kolektif kimliğin sembolü olarak Japon bayrağı, formanın ensesine basılmıştır. 

    Meksika I Ana Sayfa

    Meksika'nın yeni iç saha formasında miras ve gelecek bir araya geliyor. Bu forma, yaklaşan FIFA Dünya Kupası sırasında nesiller boyu taraftarları bir araya getirecek olan enerjiyi ve gururu temsil ediyor. Futbolla yaşayan ve nefes alan bir ulusun sarsılmaz desteğini kutluyor; burada paylaşılan her an, Meksika'nın ruhunu yansıtıyor. Yakanın arkasında, Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkunun sembolü olarak "SOMOS MÉXICO" (Biz Meksika'yız) ifadesi yer alıyor.

    Meksika I Deplasman

    Meksika’nın zengin tarihinden ilham alan deplasman forması, beyaz zemin üzerine geleneksel mimari ve sanatta rastlanan “Grecas” olarak bilinen desenlerden esinlenerek tasarlanmış, tüm yüzeyi kaplayan gri bir grafiğe sahiptir. Formanın her yerinde tekrarlanan bu motif, geleneksel Meksika binalarında sıklıkla görülen basamaklı dış cepheleri anımsatan soyut merdiven desenlerinden oluşmaktadır. "SOMOS MÉXICO" (Biz Meksika'yız) anlamına gelen bu ifade, yakasının arkasına işlenmiş olup, rekor niteliğindeki 3. FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmadan önce Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkuyu simgeliyor. 

    Hollanda I Ana Sayfa

    Hollanda iç saha forması, ikonik Oranje'yi yeniden icat etmek yerine onu daha da öne çıkararak yeniden yorumluyor. Uzaktan da fark edilebilecek şekilde tasarlanan bu forma, bugüne kadar Hollanda turuncusunun en canlı ifadesini sunuyor. Yenilikçi lentiküler federasyon arması, hareket ve boyut hissi katarak oyuncular sahada hareket ettikçe görünümünü değiştiriyor. İç saha forması, eşsiz, enerjik ve gururla Hollanda'yı temsil ediyor.

    Hollanda I Deplasman

    Deplasman forması, Hollanda’nın tarihi tamamen beyaz görünümünü yeniden canlandırıyor. Mikroskobik renk geçişlerinden ilham alan formada, deneyselliği ve hassasiyeti simgeleyen yatay bir turuncu renk geçişi yer alıyor. Ortaya yerleştirilmiş büyük boyutlu lentiküler arması, yenilikçiliği bir kimlik unsuru olarak pekiştiriyor. Sade çizgiler ve geometrik denge, Hollanda tasarım ilkelerini yansıtmanın yanı sıra ilerici bir geleceğe işaret ediyor.

    Nijerya I Ana Sayfa

    Nijerya iç saha forması, ülkenin en tanınabilir kimliğinin modern bir yorumunu sunuyor. Ülkenin klasik yeşil rengini temel alan tasarım, güç, hazırlık ve rekabet avantajı hissi uyandıran zırh esintili yan panellere yer veriyor. Geleneksel unsurlar, şık ve hızlı bir siluete entegre edilerek, hız, azim ve inançla oynayan takımı güçlendiriyor. İç saha forması, Nijerya'nın köklerine saygı gösterirken, aynı zamanda güven, ilerleme ve mücadeleye hazır olma hissini yansıtıyor.

    Nijerya I Deplasman

    Deplasman forması, ifade gücüne ve gençliğin enerjisine tam anlamıyla odaklanıyor. Motokros motosikletlerinin cesur grafiklerinden ilham alan tasarım, geleneksel yeşilden Volt rengine doğru geçiş yapan, tüm yüzeyi kaplayan bir alev desenine sahip. Bu degrade uygulama, hareket, yoğunluk ve yeniliği vurgulayarak Nijerya’nın yeni neslinin kültürü, stili ve küresel önemi nasıl şekillendirdiğini yansıtıyor. Deplasman forması, cesur ve etkileyici bir tasarımla, ivme ve hırsın görsel bir ifadesi olarak öne çıkıyor.

    Kuzey İrlanda I Ana Sayfa

    Kuzey İrlanda’nın iç saha forması, turkuaz ve yeşil renkli bir zemin üzerine, ülkenin mimarisinin dinamik çizgilerinden esinlenerek tasarlanmış soyut bir grafikle süslenmiştir; bu tasarım, taraftarları ve oyuncuları ülkenin kalbine bağlamaktadır. 

    Kuzey İrlanda I Deplasman

    Taraftarların sarsılmaz desteğinden ilham alan bulut beyazı renkli deplasman forması, ön kısmında çapraz olarak uzanan nane yeşili çizgilerle süslenmiştir – bu renk kombinasyonu taraftarlar tarafından büyük beğeni toplamaktadır. Takımın tribünlerden aldığı desteğe bir başka saygı göstergesi olarak, 12 rakamı boyun arkasına Romen rakamlarıyla işlenmiştir. 

    Norveç I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Norveç’in simgesel tamamen kırmızı kimliğini temel alırken, ulusal bayraktan doğrudan ilham alıyor. Viking mirasından esinlenen tonlu Urnes tarzı bir grafik, mavi şeritlerin içine yerleştirilerek eski sembolizmi modern performansla birleştiriyor. Bu forma, ulusal gurur ve ortak inancın anlarını yansıtıyor; Norveç’in geçmişini onurlandırırken, küresel sahnedeki artan varlığını da pekiştiriyor.

    Norveç I Deplasman

    Deplasman forması, Norveç’in baştan aşağı siyah renkli ilk milli formasıdır. Patlayıcı bir yoğunlukla tanınan ön cephe savaşçıları Viking Berserk’lerinden ilham alan tasarım, Norveç futbolunda yeni bir dönemin habercisi niteliğindedir. Minimalist ve acımasız bir tasarıma sahip olan deplasman forması, itidalli bir tavırla özgüvenini ortaya koyarken, koyu renkler ve kumaşın dokusuyla gücü yansıtıyor.

    Peru I Ana Sayfa

    Peru’da bulunan üç coğrafi unsurdan – Kıyı Şeridi, Yaylalar ve Yağmur Ormanları – ilham alan kırmızı bir şerit, Peru’nun iç saha formasının beyaz zemininde tüm yüzeyi kaplayan bir grafik baskı olarak gururla yer alıyor. Baskı, Kıyı Şeridi için penguen, Yağmur Ormanı için orman yaprağı gibi her bir coğrafi bölgenin sembollerini oluşturan soyut çizgiler kullanılarak tasarlanmıştır. Arka yaka kısmındaki “PERU” yazısı da benzer bir grafik yazı stiliyle oluşturulmuştur.

    Peru I Deplasman

    Peru’nun geleneksel renkli afiş ve sanat eserlerinde sıklıkla rastlanan canlı “Chicha” tasarım kültürünü yansıtan deplasman forması, siyah zemin üzerine yerleştirilmiş trefoil amblemi ve omuz kısmında bulunan, magenta, güneş sarısı ve güneş turuncusu gibi floresan renklerdeki üç şerit ile tamamlanıyor. Boyun arkasındaki “Peru” yazısı da aynı “Chicha” esintili renkleri taşıyarak tasarımın bütünlüğünü sağlıyor.

    Polonya I Ana Sayfa

    Ev forması, Lech efsanesini modern ve etkileyici bir bakış açısıyla hayata geçiriyor. Beyaz kartaldan ilham alan tasarım, kuşun tüylerini kollara ve şortlara yayılan bir grafik diline dönüştürüyor. Işık ve bulut motifleriyle bir araya gelen desen, efsaneyi tanımlayan o aydınlanma anını çağrıştırarak ulusal sembolü, gerçekçi bir görüntüden ziyade özenle tasarlanmış bir dokuya dönüştürüyor. Kırmızı detaylarla vurgulanan iç saha forması, cesur, zamansız ve tartışmasız bir şekilde Polonya'ya özgü bir hava yaratıyor. 

    Polonya I Deplasman

    Deplasman forması, Polonya'nın ev sahibi formalarının renklerini tersine çevirme geleneğini temel alıyor. Geçmişteki deplasman formaları genellikle "Sport Red" ile beyazın birleşiminden oluşurken, bu versiyonda daha koyu ve zarif bir ton olan "Noble Red" kullanılıyor. Daha koyu renk tonu, forma daha heybetli ve iddialı bir görünüm kazandırarak güç ve özgüven hissi uyandırıyor. Geleceğin klasiği olarak tasarlanan bu deplasman forması, daha keskin ve etkileyici bir görsel ifadeyle geleneği yeniden yorumluyor.

    Portekiz I Ana Sayfa

    Portekiz'in iç saha forması, okyanusun gücünü ve ülkeyi dünya sahnesinde harekete geçiren tutkuyu yansıtacak şekilde tasarlandı. Simgesel kırmızı zemin üzerine dalgalardan esinlenen detaylar ve yeşil vurgular yerleştirildi; bu tasarım, ülkenin denizcilik kökenlerine ve yılmaz, korkusuz ruhuna görsel bir selam niteliğinde.

    Katar Ana Sayfa

    Katar milli bayrağının beyaz ve bordo renkli kısımlarını ayıran zikzak çizgisini onurlandırmak üzere tasarlanan bordo renkli Katar iç saha forması, tişörtün ortasından aşağıya doğru uzanan bir dizi koyu renkli tırtıklı çizgiyle süslenmiştir; ayrıca ensenin arkasına Arapça "Katar" yazısı bir imza niteliğinde eklenmiştir. 

    Katar I Deplasman

    Katar'ın deplasman forması, soyut gri dalga benzeri bir grafikle dikkat çekiyor. Çöl kumullarından ilham alan desen, nefes kesici manzarada görülen geometrik şekilleri yansıtıyor. Ulusal gurur ve birlikteliğin sembolü olarak, boyun arkasına Arapça "Katar" yazısı işlenmiştir.

    Suudi Arabistan I Ana Sayfa

    Suudi Arabistan'ın iç saha forması, ülkedeki özenle süslenmiş kapı girişlerinden esinlenerek tasarlanmış, bölgenin lavanta tarlalarından alınan canlı detayları barındıran benzersiz bir mor ve koyu yeşil desenle dikkat çekiyor. Koyu yeşil zemin üzerine yerleştirilen bu çarpıcı tasarım, ülkenin sevilen sembolleri olan şahin ve palmiye ağacından da ilham alırken, geometrik desenlerle birleştirilerek modern bir estetik yaratıyor.

    Suudi Arabistan I Deplasman

    Suudi Arabistan’ın deplasman forması, sedefli beyaz zemin üzerine çeşitli geleneksel giysilerde sıklıkla rastlanan özel bir dokuma deseniyle tasarlanmış olup, Suudi modasının canlı ruhunu yansıtıyor. Logo ve arma, kraliyet altın rengi detaylarla süslenirken, yaka ve forma numarası ülkenin koyu yeşil rengiyle zarif bir şekilde vurgulanıyor. Bir palmiye ağacı ve çapraz kılıçları tasvir eden Suudi Arabistan amblemi, mirasa ve kimliğe bir gönderme olarak sırt kısmına basılmıştır.

    İskoçya I Ana Sayfa

    İskoçya'nın iç saha formasında, İskoçya bayrağında da yer alan geleneksel haç sembolü, formaya özgü mavi zemin üzerinde tekrarlanan koyu mavi bir desen olarak ön plana çıkıyor. Haç deseni, son dokunuş olarak boyun arkasına da işlenmiştir.

    İskoçya I Deplasman

    Deplasman forması, İskoçya’nın bazı klasik formalarının tarihine bir gönderme niteliğinde, koyu kırmızı tonlarını yeniden gündeme getiriyor. İnce mor dikey şeritlerle süslenen bu tasarım, zamansız bir modele şık ve çağdaş bir yorum katıyor. Dayanıklılığı simgeleyen İskoçya’nın ulusal çiçeği olan mor ve yeşil renkli devedikeni, boyun arkasını zarif bir dokunuşla süslüyor.

    Güney Afrika I Ana Sayfa

    Güney Afrika'nın 2026 ev sahibi forması, ulusal gururun simgesi haline gelmiş renk paleti olan yeşil süslemeli kendine özgü sarı zemin rengini koruyor. Geliştirilmiş detaylar ve rafine yapı, silueti modernize ederek günümüzün küresel futbolunun gerekliliklerine uygun, performans odaklı bir forma sunuyor.

    En dikkat çekici özelliği ise, güncellenen tasarımın Güney Afrika'nın 12 resmi diline saygı duruşunda bulunmasıdır; bu, ülkenin çeşitliliğini, birliğini ve futbola olan ortak sevgisini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. Kumaşa dokunmuş ince grafik unsurlar, ülke genelindeki ve dünyanın dört bir yanındaki stadyumlarda bir araya gelen birçok sesi simgelemektedir. 

    Güney Afrika I Deplasman

    Deplasman forması, Güney Afrika’nın simgesel yeşil ve altın rengiyle cesur bir duruş sergiliyor – bu renk kombinasyonu, ülkenin spor kimliğine derinlemesine kök salmış durumda. Gelenek ile zarafeti harmanlayan tasarımda, temel rengi oluşturan geleneksel yeşilin üzerine, yakada detaylı beyaz ve altın süslemeler yer alıyor; bu detaylar, ülkedeki futbolun prestijine ve gelişimine bir övgü niteliğinde. Altın ve beyaz vurgular, manşetleri ve logoları süsleyerek zamansız bir zarafeti yansıtıyor ve aynı zamanda ülkenin futbolun en büyük sahnesinde parlamak için beslediği hırsı somutlaştırıyor.

    Güney Kore I Ana Sayfa

    Ev forması, güç ve korumanın değişmez ulusal sembolü olan beyaz kaplanın cesur bir yorumuna odaklanıyor. Kumaşa işlenen çarpıcı kaplan kamuflaj deseni, hem geleneklere bağlı hem de belirgin bir şekilde modern bir his uyandıran dinamik bir görsel yaratıyor. Özel tipografi, geleneksel Kore kaligrafisini Batı tasarım öğeleriyle birleştirerek geçmiş ile bugünün kaynaşmasını pekiştiriyor. Ev sahibi forması, kontrollü bir agresiflik ve görsel bir özgüvenle Kore'nin kimliğini ifade ederek, sürprizler yaratmak için kurulmuş bir takımın ruhunu yansıtıyor.

    Güney Kore I Deplasman

    Deplasman forması, Kore’nin tutkusunu ve ivmesini çiçeklerden ilham alan bir ifadeyle “Ambush” teması üzerinden yansıtıyor. Tasarım, hareket, duygu ve birikip patlayan kolektif enerjiyi yakalayarak yoğun bir şekilde çiçek açıyor. Cesur Menekşe rengi üzerine yerleştirilen grafik tasarım, zarafeti ve gücü dengeleyerek Kore’nin rekabette güzelliği ve saldırganlığı bir araya getirme yeteneğini yansıtıyor. Deplasman forması, kültürel gururu pekiştirirken keskin bir rekabet avantajını da koruyan, etkileyici ve kendinden emin bir alternatif kimlik sunuyor.

    İspanya I Ana Sayfa

    İspanya'nın 2026 Dünya Kupası için hazırlanan iç saha forması, sade ve ince çizgili bir tasarıma sahip. Kırmızı zemin, ulusal bayrak ve armadan esinlenerek tasarlanan, tekrarlanan sarı dikey çizgilerle vurgulanıyor. Formanın arka yakasında yer alan "ESPANA" yazısı, oyuncular tarafından ulusun ruhunu yansıtacak. 

    İspanya I Deplasman

    İspanya'nın deplasman forması tasarımı, ülkenin görkemli edebiyat tarihinden ilham alıyor. Klasik kitap ve el yazmalarındaki çizimlerden ve grafiklerden ilham alan, tüm yüzeyi kaplayan karmaşık pirit rengi desen, sayfa rengini yansıtan kirli beyaz zemin üzerinde öne çıkıyor. Kollarda ve yaka kısmında altın ve bordo detaylar yer alırken, boyun arkasına “ESPAÑA” yazısı işlenmiş ve İspanyol dilini ve kültürel mirasını simgeleyen karakteristik Ñ harfi de yer alıyor.

    İsveç I Ana Sayfa

    İsveç'in iç saha formasıyla özdeşleşmiş geleneksel sarı ve mavi renkler, ülkenin 70'li yıllarına saygı duruşunda bulunmak amacıyla modern bir yorumla yeniden yorumlandı. Tasarım, o dönemin kot pantolonlarında ve geleneksel İsveç halk kıyafetlerinde yaygın olarak görülen popüler çiçek nakışlarından esinlenerek kumaşa entegre edilmiş tonlu bir grafiğe sahiptir. Nostalji odaklı bu forma, taraftarların miraslarını taze ama tanıdık bir estetikle kutlamasına olanak tanıyor. Formanın arka yakasında yer alan "Sverige" (İsveç) yazısı ise bu tasarımı tamamlıyor.

    İsveç I Deplasman

    70'lerin desenlerinden ilham alan görsel öğeler ve estetikle tasarlanan İsveç'in deplasman formasında, üç farklı mavi tonu bir araya gelerek ülkenin zengin kültürel mirasına bir selam niteliğinde, cesur ve tüm yüzeyi kaplayan bir grafik tasarım oluşturuyor. Boyun arkasındaki "Sverige" (İngilizce'de İsveç) yazısı ile modern tipografi, çağdaş bir dokunuşla harmanlanan bu retro etki, tasarıma günümüz taraftarları için yepyeni bir görünüm kazandırıyor. 

    İsviçre I Ana Sayfa

    İsviçre'nin 2026 forması, ülkenin simgesi haline gelmiş koyu kırmızı zemin rengini korurken, beyaz grafik vurgular ve İsviçre'nin hassasiyetine ve mirasına selam duran cesur şerit detaylarıyla zenginleştirilmiştir. Puma'nın modern şablonu, hafif performans kumaşı ve ergonomik kesimlerle bir araya gelerek, formanın sahada olduğu kadar sokaklarda da şık durmasını sağlıyor. Parlak beyaz Puma şeridi ve sade amblem yerleşimi, estetiği İsviçre'nin minimalist kimliğine tam olarak uyumlu hale getiriyor.

    Türkiye I Home

    Ev forması, ikonik göğüs şeridini daha sade ve modern bir formda korurken, Sport Red renkli bir temaya geçişiyle yeni bir dönemin habercisi oluyor. Şeridin içinde yer alan, Ebru sanatından ilham alan çarpıcı grafik, Türk kültürel mirasının merkezinde yer alan zanaat ve sanata atıfta bulunarak doku ve hareket hissi katıyor. Yaka kısmı, bisiklet yaka ve V yaka unsurlarını harmanlayan bir tasarıma sahipken, Türk bayrağı göğsün tam ortasında göze çarpan bir şekilde yer alıyor. Geleneksel olarak daire şeklinde çerçevelenen bayrak, artık formanın keskin, köşeli tasarım çizgileriyle uyumlu dikdörtgen bir şekilde sunuluyor ve ulusal sembole daha temiz, daha çağdaş bir geometri kazandırıyor.

    Türkiye I Away

    Deplasman forması beyaz zeminine geri dönerek klasik Türkiye görünümünü yeniden canlandırırken, geleneksel kırmızı göğüs şeridini belirleyici unsur olarak koruyor. Ebru deseni yine bu şeridin içinde yer alıyor; ev ve deplasman formaları arasında görsel bir bağ görevi görüyor ve koleksiyonun bütünlüğünü pekiştiriyor. Kırmızı yan paneller ve çoraplardaki kırmızı şerit, deplasman forması tasarımını tamamlayarak gelenek ve yeniliğin dengeli bir ifadesini yaratıyor: her iki versiyonda da miras renkleri, modern detaylar ve birleştirici bir zanaat referansı bulunuyor.

    Ukrayna I Ana Sayfa

    Ukrayna'nın iç saha forması, ülkenin zengin mirasına ve geleneklerine bir övgü niteliğindedir. Geleneksel parlak sarı ve mavi renklerden oluşan forma, Ukrayna arması'nda yer alan şekil ve unsurlardan ilham alan, koyu sarı renkteki ince ve tekrarlanan bir grafik deseni barındırır. Tasarımı tamamlayan unsur ise, arka yaka kısmında yer alan ve Ukraynaca'da "Ukrayna" anlamına gelen "Україна" yazısıdır.

    Ukrayna I Deplasman

    Çağdaş Ukrayna tasarımından ilham alan deplasman forması, geleneksel kültürel unsurların ve sembollerin çarpıcı bir yorumunu sunarak miras ile yeniliğin cesur bir birleşimini yaratıyor. Grafik, mavi zemin üzerine gizemli bir mürekkep tonuyla göğsün üst kısmında gururla yer alıyor ve vintage estetiği çağdaş sokak giyimi etkileriyle harmanlıyor. Canlı sarı renkte, Ukrayna’nın “Ykpaïha” yazısı ensenin arkasına işlenmiştir.

    Uruguay I Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Uruguay futbolunun saf özünü yansıtıyor. Modern-klasik bir temele dayanan forma, Uruguay’ın simgesel gök mavisi renginin sade bir yorumunu sunarken, netliği ve özgüveni pekiştiren lacivert detaylarla tamamlanıyor. Tasarımın sadeliği, takımın kimliğini yansıtıyor: dürüst, disiplinli ve kolektif çaba ile hareket eden bir takım.

    Uruguay I Deplasman

    Deplasman forması, Uruguay’ın mücadeleci ruhunu daha çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Göğüs kısmını kaplayan cesur kanat deseni, yükselişi, hırsı ve zaferi yakalamak için gösterilen yılmaz çabayı simgeliyor. Bu görsel dil, futbolun ilk küresel dönemlerindeki rolü de dahil olmak üzere Uruguay’ın tarihi başarılarına selam çakarken, bu mirası daha keskin ve agresif bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Deplasman forması, Uruguay’ı en meydan okuyan haliyle temsil ediyor: kompakt, korkusuz ve taviz vermeyen. 

    ABD Ana Sayfa

    Ev sahibi forması, Amerikan futbolunun DNA’sından ilham alıyor ve Yıldızlar ve Şeritler’i modern, hareket odaklı bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Deforme edilmiş şeritler ve degrade efektler, hareket halindeki bayrağı çağrıştırarak, farklı toplulukları, manzaraları ve futbola olan sevgisiyle şekillenen bir ulusu simgeliyor.

    Ulusal simgeler, kelimenin tam anlamıyla grafikler yerine özel olarak tasarlanmış dokulara dönüştürülerek, gururla Amerikan kimliğini yansıtan ve aynı zamanda güven ve ileriye doğru bir ivme hissi veren bir iç saha forması yaratılmıştır. Bu forma, tribünlerdeki tüm taraftarların üzerinde göze çarpan ve sahada cesurca hareket eden, kaçırılmayacak bir tasarım ifadesine sahiptir.

    ABD I Deplasman

    Deplasman forması, zamanın sınavından geçecek şekilde tasarlanmış, sade ve ikonik bir tasarımla geleceğin klasiği olarak kurgulanmıştır. Koyu Obsidiyen renk paletine dayanan forma, kumaşa ustaca dokunmuş özel bir ızgara-yıldız örgü desenine sahiptir ve odak noktasını çizgilerden yıldızlara kaydırarak bu deseni belirleyici bir sembol haline getirir. Minimal, keskin ve yaşam tarzı odaklı olan deplasman forması, performans ve giyilebilirliği bir araya getirerek hem saha içinde hem de saha dışında kimliğini ifade eden bir nesli yansıtıyor. Bu forma, sesini duyurmak için gürültüye ihtiyaç duymayan, daha sakin bir özgüveni temsil ediyor.

    Venezuela I Ana Sayfa

    Venezuela'nın iç saha forması üzerindeki bordo kırmızısı, Tepui dağlarındaki şekillerden ve topografyadan ilham alan, tüm yüzeyi kaplayan soyut desenle hayat buluyor. Arka yaka kısmında altın rengi bir yazıyla federasyonun resmi adı olan "LA VINOTINTO" yer alıyor. 

    Venezuela I Deplasman

    Federasyonun tarihine saygı duruşunda bulunan bu bembeyaz deplasman forması, üç şeritten logolara ve takım amblemine kadar uzanan kendine özgü sarı, kırmızı ve mavi detaylarla süslenmiştir. Armanın sol göğüs kısmında blok harflerle "VENEZUELA" yazısı yer alıyor ve tasarım, 1961 ile 1967 yılları arasında kullanılan armayı anımsatıyor. Manşetlerdeki ve forma numarasındaki altın rengi detaylar, zarif ve sofistike bir hava katarken, federasyonun resmi adı olan "LA VINOTINTO" yazısı da ensenin arkasına işlenerek tasarımı tamamlıyor.

    Galler I Ana Sayfa

    Galler milli takımının iç saha formasıyla özdeşleşmiş kırmızı zemin, yatay şeritli bir tasarımla yeniden yorumlandı; bu tasarımda koyu yeşil, kırmızı ve beyaz şeritler yer alırken, orta yeşil şeridin üzerinde ülke adının resmi Galce çevirisi olan CYMRU hafifçe görünüyor. Bu tasarım, takımın sloganı olan "Gorau Chwarae Cyd Chwarae" (En İyi Oyun Takım Oyunu'dur) ile birlikte yine boyun arkasına yerleştirilmiştir.

    Galler I Deplasman

    Ülkenin kimliğini ve mirasını yansıtan Galler deplasman forması, krem rengi zemin üzerine, formanın ön kısmında detaylandırılmış, koyu kırmızı tonlarda Galler ejderhasının soyut grafik yorumlarıyla süslenmiştir. CYMRU yazısı, takım sloganı olan “Gorau Chwarae Cyd Chwarae” ile birlikte yakanın arka kısmında yer almaktadır.

