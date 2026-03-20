2026 Dünya Kupası formaları: Arjantin, Almanya, Meksika, Portekiz ve tüm üst düzey takımların formaları açıklandı

Dünyanın dört bir yanındaki pek çoğumuz için kış kapıda olduğundan, futbol dolu bir yaz hayal etmekten başka çaremiz yok. Sabırlı olun, çünkü 2026 Dünya Kupası’nın başlamasına çok az kaldı; turnuva 11 Haziran’da başlayacak ve ABD, Meksika ile Kanada, bu turnuvayı şimdiye kadarki en iyi Dünya Kupası haline getirmeyi hedefliyor.

Lionel Scaloni ve Arjantin, Katar 2022'de kazandıkları Dünya Kupası şampiyonluğunu korumaya çalışacak. Lionel Messi ve arkadaşları nihayet o çok arzu edilen kupayı ellerine aldıklarında, bu onların üçüncü Dünya Kupası zaferi olmuştu.

Turnuva öncesinde, adidas, Nike, PUMA ve daha fazlası dahil olmak üzere en büyük markalardan bazıları, sahada yepyeni bir görünüm sunmak için yeni formalar piyasaya sürdü. 5 Kasım 2025'te adidas, son şampiyon Almanya, İspanya, Belçika, ortak ev sahibi Meksika ve daha birçok ülke dahil olmak üzere 22 ülkenin iç saha formalarını tanıttı. Koleksiyon, her ülkenin tarihi görsel kimliklerini ve geleneklerini bir araya getiriyor ve bunları modernist, ileriye dönük bir estetikle yansıtıyor.

adidas

Cesur forma koleksiyonu, her ülkenin kimliğinin temel unsurlarını öne çıkaran renk ve desenlerle o ulusun ruhunu yansıtıyor. Zengin tarihlerinden ünlü manzaralarına, geleneksel mimarisinden ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar, her forma taraftarları ülkelerine duydukları ortak tutkuyla bir araya getirmeyi hedefliyor.

PUMA da 4 Aralık 2025'te bu akıma katılarak Portekiz, Avusturya, Çekya, İzlanda ve İsviçre için kimlik ve mirası keşfeden formaları tanıttı; biz de bu çarpıcı tasarımları görmek için buradayız.

Formaların en son büyük lansmanı 20 Mart 2026'da gerçekleşti; adidas, 25 ortak federasyonun tümü için resmi deplasman formalarını tanıttı. Her ulusun benzersiz kültüründen ilham alan deplasman formaları, geometrik desenler ve stilize edilmiş dikey çizgiler gibi klasik adidas Dünya Kupası estetiğini, hem taraftarların hem de sporcuların ilgisini çeken modern ve çağdaş bir tarzda yeniden yorumluyor.

adidas

adidas'ın futbolla olan bağı, sahadaki performanstan sokaklardaki kültürel etkiye kadar derinlere uzanıyor. 36 yıl sonra ilk kez dünya futbolunun en büyük sahnesinde iz bırakan adidas Trefoil – adidas'ın özgünlüğünün simgesi – her formanın göğsünün sağ tarafına basılmıştır. Her forma, 90'ların futbol kültürüne saygı duruşunda bulunurken, günümüz sporcularının ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlanmış ve bunları giyecek sporcular ile taraftarların kültürü ve topluluğu için gururla üretilmiştir.

İster evde izleyin, ister arkadaşlarınızla bir izleme partisi düzenleyin, ister Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için seyahate çıkın, bu etkinliğe yakışır bir görünüm sergilemeniz gerekiyor. GOAL, büyük turnuva için kendinizi donatabilmeniz için tüm koleksiyonu ayrıntılı olarak inceliyor:

