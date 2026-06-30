2026 Dünya Kupası Eleme Maçları: Fildişi Sahili - Norveç CANLI

Son 16 turu

Fildişi Sahili - Norveç

Golcüler:





Erling Braut Haaland'ın forma giydiği Norveç, 2026 Dünya Kupası'nın eleme turlarındaki yolculuğuna başlıyor. Almanya ve Hollanda'yı eleyerek gösterdiği mükemmel performansın ardından, Stale Solbakken'in çalıştırdığı takım, saat 19:00'da Teksas'ın Arlington kentindeki AT&T Stadyumu'nda oynanacak 16'lı final maçında Emerse Fae'nin Fildişi Sahili'ni gibi çok tehlikeli bir rakiple karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, 5 Temmuz Pazar günü saat 22:00'de oynanacak maçta Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Brezilya ile karşılaşacak. İskandinavlar, Fransa, Senegal ve Irak'ın yer aldığı grupta iki galibiyet ve Fransa'ya karşı bir mağlubiyetle ikinci sırada yer alırken, Franck Kessie'nin liderliğindeki Fildişi Sahili takımı ise Almanya, Ekvador ve Curacao'nun bulunduğu grupta iki galibiyet ve Almanya'ya karşı bir mağlubiyetle ikinci sırada yer aldı.











