2026 Dünya Kupası Dallas Bilet Rehberi: Bilet rezervasyonu nasıl yapılır, AT&T Stadyumu maç programı, bilet fiyatları ve daha fazlası

AT&T Stadyumu, 48 takımın futbolun en büyük ödülü için yarışacağı ve turnuvanın şimdiye kadarki en büyük edisyonu olacak 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak üzere seçilen 12 önde gelen stadyumdan biridir.

Geçmişte NBA All-Star Maçları, WrestleMania etkinlikleri, NFL karşılaşmaları ve üst düzey futbol etkinlikleri dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış olan AT&T Stadyumu, şimdi dünyanın dört bir yanından gelen en iyi futbol ülkelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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