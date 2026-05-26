Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
United States v Bolivia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport
2026 Dünya Kupası Dallas Bilet Rehberi: AT&T Stadyumu maç takvimi, bilet fiyatları ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahibi stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için AT&T Stadyumu'nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

AT&T Stadyumu, 48 takımın futbolun en büyük ödülü için yarışacağı, turnuvanın bugüne kadarki en büyük edisyonu olacak 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak üzere seçilen 12 önde gelen stadyumdan biridir.

Geçmişte NBA All-Star Maçları, WrestleManias, NFL maçları ve üst düzey futbol etkinlikleri dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış olan AT&T Stadyumu, şimdi dünyanın en iyi futbol ülkelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

GOAL, Dallas'ın kalbinde yer alan bu ikonik stadyumu ziyaret etmeden önce ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri AT&T Stadyumu'nda oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    14 Haziran PazarHollanda - Japonya (15:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    17 Haziran Çarşambaİngiltere - Hırvatistan (15:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    22 Haziran PazartesiArjantin - Avusturya (12:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Biletler
    25 Haziran PerşembeJaponya - İsveç (18:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    27 Haziran CumartesiÜrdün - Arjantin (21:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    30 Haziran SalıSon 32 Turu (12:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    3 Temmuz Cuma32'li Tur (13:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    6 Temmuz PazartesiSon 16 Turu (14:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet
    14 Temmuz SalıYarı final (14:00 CT)AT&T Stadyumu (Arlington)Bilet

    Lumen Field, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam dokuz maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, iki son 32 turu maçı, bir son 16 turu maçı ve bir yarı final maçı yer alıyor.

  • AT&T Stadyumu'nda Dallas Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    AT&T Stadyumu'na genel bakış

    Kapasite80.000
    Açılış yılı2009
    Kullanıcı(lar)Dallas Cowboys (NFL)
    Adres1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, ABD
    AT&T Stadyumu'nun Tarihi

    AT&T Stadyumu, 2009 yılında inşaatı tamamlandı ve o günden bu yana NFL takımı Dallas Cowboys’un ev sahipliği yapıyor. İlk olarak Cowboys Stadyumu adıyla açılan tesis, 2013 yılında AT&T Stadyumu olarak yeniden adlandırıldı. 80.000 kişilik seyirci kapasitesiyle, ABD’nin en büyük ve en simgesel stadyumlarından biri olmaya devam ediyor.

    NFL ile olan derin bağının yanı sıra, AT&T Stadyumu yıllar boyunca iki ayrı WrestleMania etkinliği ve açılışından sadece bir yıl sonra 2010'da düzenlenen Super Bowl dahil olmak üzere birçok önemli spor etkinliğine ev sahipliği yapmıştır.

    Stadyum, 2024 Copa America, CONCACAF Gold Cup ve en son olarak 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi önemli turnuvalara ev sahipliği yaparak futbol etkinlikleri için de önemli bir mekan haline gelmiş ve dünya çapında bir futbol merkezi olarak konumunu daha da sağlamlaştırmıştır.

    2026 FIFA Dünya Kupası'nda AT&T Stadyumu, beş grup aşaması maçı ve dört önemli eleme turu karşılaşması dahil olmak üzere toplam dokuz maça ev sahipliği yapacak.

    AT&T Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

    2009'daki açılışından bu yana, AT&T Stadyumu NFL takımı Dallas Cowboys'un ev sahibi stadyumu olarak hizmet vermektedir. 
    TakımLig
    Dallas CowboysNFL
    AT&T Stadyumu'na nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile AT&T Stadyumu'na nasıl gidilir 

    Maalesef, AT&T Stadyumu'na toplu taşıma araçlarıyla doğrudan ulaşım mümkün değildir. Trinity Metro ve tramvaylar uygun seçeneklerdir, ancak etkinlik günlerinde hizmet vermedikleri için stadyuma ulaşım zorlaşır. Ziyaretçi taraftarlar genellikle stadyuma ulaşmak için servis otobüslerine veya paylaşımlı taksilere güvenmek zorundadır. Ancak, gelecek yılki Dünya Kupası sırasında trafiği rahatlatmak ve sıkışıklığı azaltmak için özel otobüslerin hizmet vereceği tahmin edilmektedir.

    AT&T Stadyumu'na araba ile nasıl gidilir 

    Stadyuma araba ile gelen taraftarlar, I-30 otoyolundan Ballpark Way veya Collins Street yönüne giden 28 numaralı çıkıştan çıkabilirler. Oradan, AT&T Way veya Randol Mill Road tabelalarını takip ederek stadyum otoparklarına ulaşabilirsiniz.

    AT&T Stadyumu, tesis içinde 12.000'den fazla park yeri ile bol miktarda park imkanı sunar. Otoparklar genellikle etkinliklerden beş saat önce açılır, böylece taraftarlara erken gelip yerlerine yerleşmeleri için yeterli zaman tanınır.

  • AT&T Stadyumu rehberli turları

    AT&T Stadyumu, ziyaretçi taraftarlara her biri kendine özgü deneyimler sunan üç farklı tur seçeneği sunmaktadır. 

    Kendi Kendine Rehberli Tur

    AT&T Stadyumu'ndaki kendi kendine rehberli tur, bilet satış ortağı SeatGeek tarafından desteklenmektedir ve ziyaret eden taraftarlara benzersiz bir deneyim sunar. Bu tur, sahaya, Cowboys ve Cheerleaders soyunma odalarına, Miller Lite Club'a ve maç sonrası röportajlar için kullanılan basın odasına erişim imkanı sunar.

    VIP Tur

    VIP turu, deneyimli bir tur rehberinin eşliğinde taraftarları stadyumda rehberli bir geziye çıkarır. Bu tur, kendi kendine rehberli turda yer alan tüm duraklara erişimin yanı sıra basın tribünü, özel süitler ve daha fazlası gibi özel alanlara da erişim içerir.

    Rally Day Turu

    Rally Day Turu, Dallas Cowboys'un sadık hayranları için kaçırılmayacak bir fırsattır. Bu tur, Cowboys maç günü öncesindeki atmosferi ve enerjiyi perde arkasından gözlemleme imkanı sunar. Hayranlar, soyunma odalarına, sahaya ve takım deneyimini daha yakından yaşamanızı sağlayan diğer önemli alanlara özel erişim hakkına sahip olurlar.

  • AT&T Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

    AT&T Stadyumu'na yürüme mesafesindeki Texas Live!, ziyaretçi taraftarlara çok çeşitli yemek seçenekleri sunan devasa bir eğlence kompleksidir. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza ve PBR Texas, maç öncesinde veya sonrasında dinlenmek için harika mekanlardır.

    Urban Union District, zamanınız varsa keşfetmeye değer bir başka yakın mahalledir. Cartel Taco Bar ve Tipsy Oak gibi mekanlar, yerel halkın gözdesi olup rahat bir ortamda kaliteli yemek seçenekleri sunar.