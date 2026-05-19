2026 Dünya Kupası Brezilya kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya seçildi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Brezilya, dünya futbolunda hâlâ dikkate alınması gereken bir güç olmaya devam ediyor ve 2026 Dünya Kupası’nı kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olacak.

Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho ve Rivaldo gibi efsanevi oyuncular, ünlü sarı formayı giymişlerdir ve Selecao, diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere beş kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

Ancak son yıllarda, özellikle de Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergileyemediler; son birkaç turnuvadaki performansları hayal kırıklığı yarattı. 2006'da çeyrek finalde, 2010'da ise son 16 turunda elendiler, ancak en büyük utanç 2014 turnuvasında yaşandı. Kendi evinde oynayan Brezilya, Maracana'daki yarı finalde Almanya'ya 7-1'lik şok bir yenilgiyle boyun eğdi. Almanlar, finalde Arjantin'i yenerek turnuvayı kazandı.

2018'de Brezilya, güçlü kadrosuyla favoriler arasındaydı ancak çeyrek finalde Belçika'ya elenerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. 2022 Dünya Kupası da benzer bir tablo çizdi; Hırvatistan, yine çeyrek finalde dramatik bir penaltı atışları sonucu Brezilya'yı eledi.

2026 Dünya Kupası CONMEBOL elemelerindeki performansları da pek ikna edici değildi. Ancak, kaptanlık koltuğunda seriye galip gelen Carlo Ancelotti ve kadroda Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden bazılarının bulunmasıyla, turnuvanın C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşmadan önce iyi bir performans sergileyip son aşamalara ulaşabileceklerine dair umutlar yeniden canlandı.

GOAL, Ancelotti'nin ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için seçtiği oyuncuları mercek altına alıyor.

    Kaleciler

    Brezilya'nın kaleci kadrosu her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Liverpool'dan Alisson, kaleyi koruyacak en güçlü aday olsa da, Selecao'nun elinde, Premier Lig'de Pep Guardiola'nın altında çalışırken edindiği engin tecrübe ve sayısız şampiyonlukla donanmış eski Manchester City kalecisi Ederson gibi bir seçenek de bulunmaktadır. Öte yandan Weverton ise üçüncü kaleci olarak görev alacak.

    OyuncuKulüp 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    WevertonGremio
    Defans oyuncuları

    Brezilya savunması, deneyimli oyuncularla yükselen genç yeteneklerin bir karışımını sunuyor. Marquinhos'un varlığı, bu yazki turnuvada Selecao'nun savunma hattını yönetmede kilit bir faktör olacak; eski Juventus yıldızı Alex Sandro ise sol bek pozisyonunda sağlam bir seçenek olmaya devam ediyor.

    Arsenal'in yıldızı Gabriel Magalhaes, Arsenal'de geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Dünya Kupası'na katılacak ve dörtlü savunmanın merkezinde Marquinhos'un partneri olacak. Juventus'tan Bremer ise savunmanın merkezinde alternatif bir seçenek sunuyor.

    OyuncuKulüp
    MarquinhosPSG
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    BremerJuventus
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Douglas SantosZenit
    Orta saha oyuncuları

    Newcastle United'dan Bruno Guimaraes, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve milli takımda da kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor. Manchester United'ın orta saha oyuncusu Casemiro ile birlikte ilk 11'de yer alması bekleniyor; Casemiro, Brezilya milli takımı için muhtemelen son uluslararası turnuvasına seçildi.

    Lucas Paqueta, 2022 turnuvasında Brezilya'nın en iyi oyuncularından biriydi ve 26 kişilik kadroda yer aldı. Deneyimli eski Liverpool orta saha oyuncusu Fabinho da kadroya çağrıldı ve yedek seçenek olarak görev yapacak.

    OyuncuKulüp
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    Danilo SantosBotafogo
    Lucas PaquetaFlamengo
    FabinhoAl-Ittihad
    Saldırganlar

    Brezilya, özellikle hücumda olağanüstü bir performans sergiliyor ve bu alanda çok sayıda seçenek sunuyor.

    Kadro belirlenmeden önce en çok konuşulan konu, Neymar'ın Santos'taki forvetin kadroya dahil edilebilecek kadar formda olup olmadığıydı. Ancelotti, eski Barcelona ve PSG forvetini Joao Pedro ve Antony gibi isimlerin önüne tercih ederek bunun mümkün olduğuna karar verdi. 

    Vinicius Junior, Real Madrid'de Ancelotti yönetiminde birçok şampiyonluk kazandı ve hücumun solunda ilk 11'de yer alması bekleniyor; Gabriel Martinelli ise alternatif bir yedek seçenek olarak görülüyor. Vinicius'un Real Madrid'deki takım arkadaşı Rodrygo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Raphinha ise Hansi Flick yönetiminde kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve Kuzey Amerika'da önemli bir rol oynamayı umuyor.

    Matheus Cunha veya Igor Thiago'dan biri muhtemelen Selecao'nun forvet hattını yönetecek, bu arada heyecan verici yetenek Endrick, Ocak ayında Real Madrid'den Lyon'a kiralandıktan sonra gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken isimlerden biri.

    Premier League'in forvetleri Richarlison ve Estevao kadroda yer almayacak; Estevao, Nisan ayında yaşadığı uyluk sakatlığıyla mücadele ediyor.

    OyuncuKulüp
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
    Brezilya'nın yıldız oyuncuları

    Brezilya, 2026 Dünya Kupası kadrosunda şampiyonluğa ulaşma hedefinde belirleyici rol oynayabilecek bazı büyük isimlere sahip.

    PSG'nin stoperi Marquinhos, savunmanın temel taşı olmaya devam ediyor ve PSG'nin bir kez daha Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasında en iyi performansını sergiledi. Gabriel ise Arsenal'in savunmasında her maçta yer aldı ve duran toplarda rakip kaleye gol tehdidi oluşturdu.

    Vinicius Junior ve Raphinha gibi diğer yıldızların da Selecao'nun hücumunda daha fazla sorumluluk alması gerekecek. Neymar ise, Brezilya formasıyla katıldığı son büyük uluslararası turnuvada kariyerini zirvede tamamlamak istediği için, muhtemelen yedek kulübesinden oyuna girerek etkili bir rol oynayacaktır.

    2026 Dünya Kupası için Brezilya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Brezilya kalesinde Alisson’un, Dünya Kupası’nda Ancelotti’nin takımında birinci kaleci olarak ilk 11’deki yerini koruması bekleniyor. Ederson ise muhtemelen yedek kaleci rolünü sürdürecek.

    Savunmada Ancelotti, her zaman dörtlü savunma düzenini tercih etmiştir ve Dünya Kupası'nda da Selecao ile benzer bir sistem benimsemesi beklenmektedir. Marquinhos ve Gabriel, tercih edilen stoper ikilisi olurken, Wesley ise sakatlanan Vanderson'un yerine sağ bekte görev alabilir. Flamengo'dan Alex Sandro ise sol kanatta yer alacaktır.

    Orta sahada Bruno Guimaraes ve Casemiro, dörtlü savunmanın önünde kalkan görevi görecek ve Brezilya için tempo kontrolü ve savunma istikrarı sağlamada kilit rol oynayacak. Vinicius Jr, Matheus Cunha ve Raphinha ise yıldızlarla dolu hücum hattında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    Brezilya'nın tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Alex Sandro; Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Endrick, Vinicius Jr; Cunha.

