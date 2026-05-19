2026 Dünya Kupası Brezilya kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya seçildi?

Brezilya, dünya futbolunda hâlâ dikkate alınması gereken bir güç olmaya devam ediyor ve 2026 Dünya Kupası’nı kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri olacak.

Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho ve Rivaldo gibi efsanevi oyuncular, ünlü sarı formayı giymişlerdir ve Selecao, diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere beş kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

Ancak son yıllarda, özellikle de Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergileyemediler; son birkaç turnuvadaki performansları hayal kırıklığı yarattı. 2006'da çeyrek finalde, 2010'da ise son 16 turunda elendiler, ancak en büyük utanç 2014 turnuvasında yaşandı. Kendi evinde oynayan Brezilya, Maracana'daki yarı finalde Almanya'ya 7-1'lik şok bir yenilgiyle boyun eğdi. Almanlar, finalde Arjantin'i yenerek turnuvayı kazandı.

2018'de Brezilya, güçlü kadrosuyla favoriler arasındaydı ancak çeyrek finalde Belçika'ya elenerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. 2022 Dünya Kupası da benzer bir tablo çizdi; Hırvatistan, yine çeyrek finalde dramatik bir penaltı atışları sonucu Brezilya'yı eledi.

2026 Dünya Kupası CONMEBOL elemelerindeki performansları da pek ikna edici değildi. Ancak, kaptanlık koltuğunda seriye galip gelen Carlo Ancelotti ve kadroda Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden bazılarının bulunmasıyla, turnuvanın C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşmadan önce iyi bir performans sergileyip son aşamalara ulaşabileceklerine dair umutlar yeniden canlandı.

GOAL, Ancelotti'nin ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için seçtiği oyuncuları mercek altına alıyor.