2026 Dünya Kupası Brezilya kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya katılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosu hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünyanın tartışmasız en popüler futbol takımlarından biri olan Brezilya, dünya futbolunda hâlâ göz ardı edilemeyecek bir güç olmaya devam ediyor.

Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo gibi efsanevi oyuncular Brezilya'nın sarı forması giymiş ve Selecao, diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere beş kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

Ancak son yıllarda, özellikle de Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergileyemediler ve son turnuvalardaki performansları hayal kırıklığı yarattı. 2006 ve 2010 yıllarında sırasıyla çeyrek final ve son 16 turunda elendiler, ancak en büyük utanç 2014 turnuvasında, hem de kendi evlerinde yaşandı. Brezilya, Maracana'daki yarı finalde Almanya'ya 7-1'lik şok bir yenilgiyle boyun eğdi. Almanlar, finalde Arjantin'i yenerek turnuvayı kazandı.

2018'de Brezilya, güçlü kadrosuyla favoriler arasındaydı, ancak çeyrek finalde Belçika'ya elenerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. 2022 Dünya Kupası da benzer bir sonuçla sonuçlandı; Hırvatistan, yine çeyrek finalde dramatik bir penaltı atışları serisiyle Brezilya'yı eledi.

2026 Dünya Kupası CONMEBOL elemelerindeki performansları da pek ikna edici değildi. Ancak, kaptan koltuğunda seri şampiyon Carlo Ancelotti ve kadroda Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden bazıları varken, Joga Bonito taraftarları arasında C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanırken yeniden umut doğdu.

Peki bu, 24 yıllık kıtlığı nihayet sona erdirmek için yeterli olacak mı? GOAL, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için kadroda bulunan oyuncuları mercek altına alıyor.

    Kaleciler

    Brezilya'nın kaleci durumu her zaman ilgi çekici olmuştur. Liverpool'dan Alisson kale arasında en önde gelen isim olsa da, Selecao'nun elinde özellikle top kontrolü konusunda olağanüstü bir kaleci olan eski Manchester City kalecisi Ederson Moraes gibi bir seçenek de bulunmaktadır. Ederson şu anda Türkiye'de Fenerbahçe forması giymektedir ancak gerektiğinde mükemmel bir alternatif olmaya devam etmektedir. Brezilya'nın kadrosunda ayrıca Dünya Kupası'nda yedek olarak görev alabilecek Bento, Hugo Souza, John ve Carlos Miguel de bulunmaktadır.

    OyuncuKulüp 
    AlissonLiverpool
    EdersonFenerbahçe
    BentoAl-Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    JohnNottingham Forest
    Carlos MiguelPalmeiras
    Defans oyuncuları

    Brezilya savunması, deneyimli oyuncularla yükselen genç yeteneklerin bir karışımını sunuyor. Marquinhos’un varlığı, bu yazki turnuvada Selecao’nun savunma hattını yönetmede kilit bir faktör olacak; eski Juventus yıldızı Alex Sandro ise sol bek pozisyonunda sağlam bir seçenek olmaya devam ederken, Inter’den Carlos Augusto da güvenilir bir yedek olarak görev yapıyor.

    Arsenal'in yıldızı Gabriel Magalhaes, Arsenal'de geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Dünya Kupası'na katılacak ve dörtlü savunmanın merkezinde Marquinhos ile birlikte görev alması bekleniyor. Ancak Thiago Silva, 41 yaşında milli takımdan emekliliğini sonlandırdı. Monaco'dan Vanderson, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak, bu da Roma'nın yıldızı Wesley'in sağ bek pozisyonunda görev alabileceği anlamına geliyor.

    Carlo Ancelotti'nin bu oyuncuları nasıl kullanacağı merak konusu. Brezilya'nın zayıf savunması, son Dünya Kupası turnuvalarında takımın hayal kırıklığı yaratan performanslarının ana nedenlerinden biri oldu ve turnuvada ilerlemek istiyorlarsa savunmayı sıkılaştırmaları gerekecek.

    OyuncuKulüp
    MarquinhosPSG
    BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    IbanezAl-Ahli
    Leo PereiraFlamengo
    DaniloFlamengo
    Thiago SilvaPorto
    Carlos AugustoInter Milan
    Alex SandroFlamengo
    WesleyRoma
    Fabricio BrunoCruzeiro
    BremerJuventus
    Vitor ReisGirona
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Paulo HenriqueVasco
    Douglas SantosZenit
    VitinhoBotafogo
    Luciano JubaBahia
    Caio HenriqueMonaco
    KaikiCruzeiro
    Orta saha oyuncuları

    Tıpkı savunma hattı gibi, Brezilya'nın orta sahası da genç yetenekler ile tecrübeli yıldızların bir karışımı. Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri ve milli takımın kilit isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Ancelotti yönetiminde Guimaraes, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın yıldız oyuncularından biri olabilir.

    Manchester United'dan ayrılacak olan yıldız Casemiro, Brezilya'nın Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir rol oynayabilecek bir başka Premier Lig orta saha oyuncusu. Daha önce Real Madrid'de Ancelotti'nin altında oynamış olan Casemiro, kadronun kilit isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

    Lucas Paqueta, 2022 turnuvasında Brezilya'nın en iyi oyuncularından biriydi, Ederson, Gerson ve Fabinho ise Selecao'nun dikkate alması gereken diğer önemli seçenekler.

    OyuncuKulüp
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonCruzeiro
    Andreas PereiraPalmeiras
    JoelintonNewcastle United
    Lucas PaquetaFlamengo
    Matheus PereiraCruzeiro
    DaniloBotafogo
    Joao GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
    Saldırganlar

    Brezilya’nın gerçekten olağanüstü olduğu alan hücumdur.

    Selecao, Avrupa'nın en iyi yıldızlarından bazılarını da içeren çok sayıda forvet seçeneğine sahiptir. Vinicius Junior, Real Madrid'de Carlo Ancelotti yönetiminde iki Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere birçok şampiyonluk kazandı. Vinicius, Ancelotti yönetiminde en iyi formuna ulaştı ve o zamandan beri istikrarlı bir performans sergiliyor.

    Öte yandan, Barcelona'dan Raphinha, Hansi Flick yönetiminde kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve Dünya Kupası'nda Selecao formasıyla da benzer performanslar sergileyeceğinden emin.

    Ancak turnuva öncesinde manşetlere çıkan isim Neymar. Eski Barcelona ve PSG yıldızı, son sezonlarda sakatlıklarla boğuştu ve bu durum onu çocukluk kulübü Santos'a geri dönmesine neden oldu. Neymar sahalara geri döndü ancak kondisyonuyla ilgili şüpheler devam ediyor ve Ancelotti tarafından düzenli olarak göz ardı ediliyor.

    Matheus Cunha ve Joao Pedro gibi diğer seçenekler de güçlü adaylar ve Ancelotti'nin sisteminde kilit roller oynayabilirler, Igor Thiago ise Brentford'da geçirdiği muhteşem sezonun ardından kadroda yer almayı hak etti. Heyecan verici yetenek Endrick de, Ocak ayında Real Madrid'den Fransa'ya kiralandıktan sonra gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken isimlerden biri.

    Diğer yandan, Richarlison değerini kanıtlamak için zamanla yarışıyor, Rodrygo ise ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadro dışı kaldı.

    OyuncuKulüp
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    Joao PedroChelsea
    EstevaoChelsea
    RayanBournemouth
    Gabriel MartinelliArsenal
    AntonyReal Betis
    Igor Jesus Nottingham Forest
    PedroFlamengo
    Kaio JorgeCruzeiro
    Luiz HenriqueZenit 
    EndrickReal Madrid/Lyon
    Igor ThiagoBrentford
    Brezilya'nın yıldız oyuncuları

    Brezilya, 2026 Dünya Kupası kadrosunda bu büyük turnuvadaki yolculuklarında belirleyici rol oynayabilecek bazı büyük isimlere sahip. On yıllardır süren laneti kırmaya kararlı olan Ancelotti’nin elinde birinci sınıf seçenekler bol olacak.

    PSG'nin stoperi Marquinhos, 2024-25 sezonunda Fransız ekibini üçlü kupaya taşıdı ve en üst düzeyde performans sergiledi. Tecrübesi ve liderlik becerileriyle Marquinhos, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın savunma hattını yönetmede hayati bir rol oynayacak.

    Vinicius Junior ve Raphinha gibi diğer yıldızlar ise Selecao'nun hücumunda daha fazla sorumluluk üstlenmek zorunda kalacak. Ancelotti'nin yönetiminde, her iki oyuncu da bu en büyük sahnede başarılı olacağı konusunda iyimser olacak.

    Öte yandan, Neymar Brezilya kadrosundaki yerini geri kazanmayı başarırsa, şüphesiz takımın en önemli oyuncusu olacak ve hücumdaki yeteneği ve yeteneğiyle tek başına maçların kaderini belirleyebilecek. Brezilya taraftarları, ikonik yıldızlarının geri dönüşünü izlemeyi umut ediyor, ancak onun kadroda yer alıp almayacağı konusunda hala büyük soru işaretleri var.

    2026 Dünya Kupası için Brezilya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Brezilya kalesinde Alisson’un, Dünya Kupası’nda Ancelotti’nin takımında birinci kaleci olarak ilk 11’deki yerini koruması bekleniyor. Ederson ise yedek kaleci rolünü sürdürecek gibi görünüyor.

    Savunmada Ancelotti, her zaman dörtlü savunma düzenini tercih etmiştir ve Dünya Kupası'nda da Selecao ile benzer bir sistem benimsemesi beklenmektedir. Marquinhos ve Gabriel, tercih edilen stoper ikilisi olurken, Wesley ise sakatlanan Vanderson'un yerine sağ bekte görev alabilir. Flamengo'dan Alex Sandro ise sol kanatta yer alacaktır.

    Orta sahada Bruno Guimaraes ve Casemiro'nun yerleri tartışılmaz olarak görülüyor ve Brezilya'nın tempo kontrolü ve savunma istikrarı açısından hayati öneme sahip olacaklar. Neymar'ın kadroda yer alıp almayacağı konusunda şüpheler devam etse de Ancelotti'nin hücumda her türlü seçeneği mevcut. Vinicius Jr, Estevao, Matheus Cunha ve Raphinha, yıldızlarla dolu hücum hattında ilk 11'de yer alabilir.

    Brezilya'nın tahmini ilk 11'i (4-2-4): Alisson; Wesley, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimaraes, Casemiro; Vinicius, Estevao, Cunha, Raphinha.