2026 Dünya Kupası Brezilya kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Dünyanın tartışmasız en popüler futbol takımlarından biri olan Brezilya, dünya futbolunda hâlâ dikkate alınması gereken bir güç olmaya devam ediyor.

Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo gibi efsanevi oyuncular Brezilya'nın sarı forması giymiş ve Selecao, diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere beş kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

Ancak son yıllarda, özellikle de Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergileyemediler ve son turnuvalardaki performansları hayal kırıklığı yarattı. 2006 ve 2010 yıllarında sırasıyla çeyrek final ve son 16 turunda elendiler, ancak en büyük utanç 2014 turnuvasında yaşandı, hem de kendi evlerinde. Brezilya, Maracana'daki yarı finalde Almanya'ya 7-1'lik şok bir yenilgiyle boyun eğdi. Almanlar, finalde Arjantin'i yenerek turnuvayı kazandı.

2018'de Brezilya, güçlü kadrosuyla favoriler arasındaydı, ancak çeyrek finalde Belçika'ya elenerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. 2022 Dünya Kupası da benzer bir sonuç getirdi; Hırvatistan, yine çeyrek finalde dramatik bir penaltı atışları sonucu Brezilya'yı eledi.

2026 Dünya Kupası CONMEBOL elemelerindeki performansları da pek ikna edici değildi. Ancak, kaptan koltuğunda seri şampiyon Carlo Ancelotti ve kadroda Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden bazıları varken, Joga Bonito taraftarları arasında C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanırken yeniden umut doğdu.

Peki bu, 24 yıldır süren kıtlığı nihayet sona erdirmek için yeterli olacak mı? GOAL, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için kadroda bulunan oyuncuları mercek altına alıyor.

    Kaleciler

    Brezilya'nın kaleci durumu her zaman ilgi çekici olmuştur. Liverpool'dan Alisson kale arasında en önde gelen isim olsa da, Selecao'nun elinde özellikle top kontrolü konusunda olağanüstü bir kaleci olan eski Manchester City kalecisi Ederson Moraes gibi bir seçenek de bulunmaktadır. Ederson şu anda Türkiye'de Fenerbahçe forması giymektedir ancak gerektiğinde mükemmel bir alternatif olmaya devam etmektedir. Brezilya'nın kadrosunda ayrıca Dünya Kupası'nda yedek olarak görev alabilecek Bento, Hugo Souza ve Weverton da bulunmaktadır.

    OyuncuKulüp 
    Alisson BeckerLiverpool
    Ederson MoraesManchester City
    BentoAl Nassr
    Hugo SouzaCorinthians
    WevertonPalmeiras
    Defans oyuncuları

    Brezilya savunması, deneyimli oyuncularla yükselen genç yeteneklerin bir karışımını sunuyor. Merkez savunmada Marquinhos’un varlığı, gelecek yılki turnuvada Selecao’nun savunma hattını yönetmede kilit bir faktör olacak; eski Juventus yıldızı Alex Sandro ise sol bekte sağlam bir seçenek olmaya devam ederken, Inter’den Carlos Augusto da güvenilir bir yedek olarak görev yapacak.

    Arsenal'in yıldızı Gabriel Magalhaes, Arsenal'de geçirdiği başarılı bir sezonun ardından Dünya Kupası'na katılacak ve savunmanın merkezinde Marquinhos'un partneri olacak. Ancak Monaco'dan Vanderson'un sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçırması bekleniyor, bu da Wesley Franca'nın sağ bek pozisyonunu devralabileceği anlamına geliyor.

    Carlo Ancelotti'nin bu oyuncuları nasıl kullanacağı merak konusu. Brezilya'nın zayıf savunması, son Dünya Kupası turnuvalarında takımın hayal kırıklığı yaratan performanslarının ana nedenlerinden biri oldu ve turnuvada ilerlemek istiyorlarsa savunmayı sıkılaştırmaları gerekecek.

    OyuncuKulüp
    MarquinhosPSG
    Lucas BeraldoPSG
    AlexsandroLille
    Roger IbanezAl-Ahli
    Leo OrtizFlamengo
    DaniloFlamengo
    Eder MilitaoReal Madrid
    Carlos AugustoInter Milan
    Alex SandroFlamengo
    WesleyFlamengo
    Yan CoutoDortmund
    Gleison BremerJuventus
    Alex TellesBotafogo
    Gabriel MagalhaesArsenal
    Murillo Nottingham Forest
    Guilherme AranaAtletico Mineiro
    Douglas SantosZenit
    Wesley FrancaRoma
    Orta saha oyuncuları

    Tıpkı savunma hattı gibi, Brezilya'nın orta sahası da genç yetenekler ile tecrübeli yıldızların bir karışımı. Newcastle United'da forma giyen Bruno Guimaraes, Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biri ve milli takımın kilit isimlerinden biri olarak kendini kanıtladı. Ancelotti yönetiminde Guimaraes, gelecek yılki Dünya Kupası'nda Brezilya'nın yıldız oyuncularından biri olabilir.

    Manchester United'ın yıldızı Casemiro, Brezilya'nın Dünya Kupası yolculuğunda önemli bir rol oynayabilecek bir başka Premier Lig orta saha oyuncusu. Daha önce Real Madrid'de Ancelotti'nin altında oynamış olması, Casemiro'yu kadronun kilit isimlerinden biri haline getiriyor.

    Lucas Paqueta, 2022 turnuvasında Brezilya'nın en iyi oyuncularından biriydi, ancak Dünya Kupası öncesi Fransa ve Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçlarında kadroda yer almaması nedeniyle kadrodaki yeri şüpheli hale geldi.

    Douglas Luiz, Gerson ve Ederson gibi isimler de Dünya Kupası'nda Selecao kadrosu için dikkate değer seçenekler.

    OyuncuKulüp
    Bruno GuimaraesNewcastle United
    CasemiroManchester United
    EdersonAtalanta
    Andrey SantosChelsea
    GersonFlamengo
    Andreas PereiraFulham
    JoelintonNewcastle United
    Douglas LuizJuventus
    Lucas PaquetaWest Ham United
    Matheus PereiraCruzeiro
    Raphael VeigaPalmeiras
    Joao GomesWolves
    Gabriel SaraGalatasaray
    FabinhoAl-Ittihad
    Saldırganlar

    Brezilya’nın gerçekten olağanüstü olduğu alan hücumdur.

    Selecao, Avrupa'nın en iyi yıldızlarından bazılarını da içeren çok sayıda forvet seçeneğine sahiptir. Vinicius Junior, Real Madrid'de Carlo Ancelotti yönetiminde iki Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere birçok şampiyonluk kazandı. Vinicius, Ancelotti yönetiminde en iyi formuna ulaştı ve o zamandan beri istikrarlı bir performans sergiliyor.

    Öte yandan, Barcelona'dan Raphinha, Hansi Flick yönetiminde kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve Dünya Kupası'nda Selecao formasıyla da benzer performanslar sergileyeceğinden emin.

    Ancak turnuva öncesinde manşetlere çıkan isim Neymar. Eski Barcelona ve PSG yıldızı, son sezonlarda sakatlıklarla boğuştu ve bu durum onu çocukluk kulübü Santos'a geri dönmesine neden oldu. Neymar sahalara geri döndü ancak kondisyonuyla ilgili şüpheler devam ediyor ve Ancelotti'nin Mart ayında Fransa ve Hırvatistan ile oynanacak hazırlık maçları kadrosuna alınmadı.

    Matheus Cunha ve Joao Pedro gibi diğer seçenekler de güçlü adaylar ve Ancelotti'nin sisteminde kilit roller oynayabilirler, Igor Thiago ise Brentford'da geçirdiği muhteşem sezonun ardından kadroda yer almayı hak etti. Heyecan verici yetenek Endrick de, Ocak ayında Real Madrid'den Fransa'ya kiralanarak gösterdiği etkileyici performansın ardından izlenmesi gereken isimlerden biri.

    Diğer yandan, Richarlison turnuva öncesinde formunu kanıtlamak için zamanla yarışıyor, Rodrygo ise ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle kadro dışı kaldı.

    OyuncuKulüp
    NeymarSantos
    RaphinhaBarcelona
    Vinicius JrReal Madrid
    Matheus CunhaManchester United
    RicharlisonTottenham
    Joao PedroBrighton
    Estevao WillianChelsea
    EvanilsonBournemouth
    Gabriel JesusArsenal
    Gabriel MartinelliArsenal
    SavinhoManchester City
    AntonyManchester United
    Igor Jesus Botafogo
    PaulinhoPalmeiras
    Pepe Porto
    Luiz HenriqueZenit 
    Igor Paixao Feyenoord
    EndrickReal Madrid
    Igor ThiagoBrentford
    Brezilya'nın yıldız oyuncuları

    Brezilya, 2026 Dünya Kupası kadrosunda, gelecek yılki turnuvadaki performanslarında belirleyici olabilecek bazı büyük isimlere sahip. On yıllardır süren laneti kırmaya kararlı olan Ancelotti’nin elinde birinci sınıf seçenekler bol olacak.

    PSG'nin stoperi Marquinhos, kısa süre önce Fransız ekibini üçlü kupaya taşıdı ve formunun zirvesinde bir performans sergiledi. Tecrübesi ve liderlik becerileriyle Marquinhos, Dünya Kupası'nda Brezilya'nın savunma hattını yönetmede hayati bir rol oynayacak.

    Vinicius Junior ve Raphinha gibi diğer yıldızların da Selecao'nun hücumunda daha fazla sorumluluk alması gerekecek. Ancelotti'nin yönetiminde, her iki oyuncu da bu en büyük sahnede başarılı olacağı konusunda iyimser olacak.

    Öte yandan, Neymar Brezilya kadrosundaki yerini geri kazanmayı başarırsa, şüphesiz takımın en önemli oyuncusu olacak ve hücumdaki yeteneği ve becerisiyle tek başına maçların kaderini belirleyebilecek. Brezilya taraftarları, ikonik yıldızlarının geri dönüşünü izlemeyi umut ediyor ancak Neymar'ın Brezilya kadrosunda yer alıp almayacağı konusunda hâlâ büyük soru işaretleri var.

    2026 Dünya Kupası için Brezilya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Brezilya kalesinde Alisson’un, Dünya Kupası’nda Ancelotti’nin takımında birinci kaleci olarak ilk 11’deki yerini koruması bekleniyor. Ederson ise yedek kaleci rolünü sürdürecek gibi görünüyor.

    Savunmada Ancelotti, her zaman dörtlü savunma düzenini tercih etmiştir ve Dünya Kupası'nda da Selecao ile benzer bir sistem benimsemesi beklenmektedir. Marquinhos ve Gabriel şu anda tercih edilen stoper ikilisiyken, Wesley Franca ise sakat olan Vanderson'un yerine sağ bekte görev alabilir. Flamengo'dan Alex Sandro ise sol kanatta yer alacaktır.

    Orta sahada Bruno Guimaraes ve Casemiro'nun yerleri tartışılmaz ve Brezilya'nın tempo kontrolü ve savunma istikrarı açısından çok önemli olacaklar. Neymar'ın kadroda yer alıp almayacağı konusunda şüpheler devam etse de Carlo Ancelotti'nin hücumda her türlü seçeneği mevcut. Vinicius Jr, Willian Estevao, Matheus Cunha ve Raphinha, yıldızlarla dolu hücum hattında ilk 11'de yer alabilir.

    Brezilya'nın tahmini ilk 11'i (4-2-4): Alisson; Wesley Franca, Gabriel, Marquinhos, Sandro; Guimaraes, Casemiro; Vinicius, Estevao, Cunha, Raphinha.

