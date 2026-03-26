2026 Dünya Kupası Brezilya kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Dünyanın tartışmasız en popüler futbol takımlarından biri olan Brezilya, dünya futbolunda hâlâ dikkate alınması gereken bir güç olmaya devam ediyor.

Pele, Garrincha, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Rivaldo gibi efsanevi oyuncular Brezilya'nın sarı forması giymiş ve Selecao, diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere beş kez Dünya Kupası'nı kazanmıştır.

Ancak son yıllarda, özellikle de Dünya Kupası'nda en iyi performanslarını sergileyemediler ve son turnuvalardaki performansları hayal kırıklığı yarattı. 2006 ve 2010 yıllarında sırasıyla çeyrek final ve son 16 turunda elendiler, ancak en büyük utanç 2014 turnuvasında yaşandı, hem de kendi evlerinde. Brezilya, Maracana'daki yarı finalde Almanya'ya 7-1'lik şok bir yenilgiyle boyun eğdi. Almanlar, finalde Arjantin'i yenerek turnuvayı kazandı.

2018'de Brezilya, güçlü kadrosuyla favoriler arasındaydı, ancak çeyrek finalde Belçika'ya elenerek bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. 2022 Dünya Kupası da benzer bir sonuç getirdi; Hırvatistan, yine çeyrek finalde dramatik bir penaltı atışları sonucu Brezilya'yı eledi.

2026 Dünya Kupası CONMEBOL elemelerindeki performansları da pek ikna edici değildi. Ancak, kaptan koltuğunda seri şampiyon Carlo Ancelotti ve kadroda Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden bazıları varken, Joga Bonito taraftarları arasında C Grubu'nda Fas, Haiti ve İskoçya ile karşılaşmaya hazırlanırken yeniden umut doğdu.

Peki bu, 24 yıldır süren kıtlığı nihayet sona erdirmek için yeterli olacak mı? GOAL, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için kadroda bulunan oyuncuları mercek altına alıyor.