2002 yılında eski Foxborough Stadyumu’nun yerine inşa edilen Gillette Stadyumu, New England Patriots takımının yeni evi oldu ve daha sonra MLS takımı New England Revolution’ın da ev sahipliği yapmaya başladı. Başlangıçta CMGI Field olarak adlandırılan stadyum, Gillette’in isim haklarını satın almasının ardından yeniden adlandırıldı.

Açılışından bu yana Gillette Stadyumu, sayısız maça, unutulmaz anlara, efsanevi sporculara ve dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı. 2023 yılında 250 milyon dolarlık bir yenileme çalışmasından geçen stadyum, modern ve son teknolojiyle donatılmış bir tesise dönüştürüldü. Yenileme çalışmasının en önemli özelliklerinden biri, "The Lighthouse" olarak bilinen 22 katlı bir kulenin eklenmesidir; bu kule, stadyumu ve Boston şehrini 360 derecelik bir açıdan izleme imkanı sunmaktadır.

2024 yılında Lionel Messi, Inter Miami formasıyla bu stadyumda ev sahibi takımla karşı karşıya geldi. Daha yakın zamanda ise stadyumun dışında Patriots efsanesi Tom Brady’yi onurlandıran bir heykelin açılışı yapıldı.

Şimdi ise yeni bir sayfa açılıyor: Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında yedi maça ev sahipliği yapacak. Kim bilir, bu sefer ne tür bir gösteri sunacak?