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Arizona Cardinals v New England PatriotsGetty Images Sport
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2026 Dünya Kupası Boston Bilet Rehberi: Gillette Stadyumu programı, grup maçları ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği yaptığı stadyum hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası
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2026 FIFA Dünya Kupası için Gillette Stadyumu’nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvası kapsamında hem grup aşaması hem de eleme turlarını kapsayan toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

48 takımın Dünya Kupası'nın en büyük ödülü için mücadele edeceği turnuva, Haziran ve Temmuz aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

23 yıllık tarihi boyunca Gillette Stadyumu, NFL ve MLS maçları, uluslararası futbol karşılaşmaları, üniversite futbolu etkinlikleri ve dünyanın en büyük sanatçılarının sahne aldığı konserler dahil olmak üzere çok sayıda önemli etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

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DAHA FAZLA BİLGİ: 2026 FIFA Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır: Satış tarihleri, fiyatlar, dinamik fiyatlandırma ve daha fazlası

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    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Gillette Stadyumu'nda oynanacak?

    TarihMaçOrtalama Yeniden Satış FiyatıBiletler
    19 Haziran Cumaİskoçya - Fas (18:00 ET)180 $ - 850 $Bilet
    23 Haziran Salıİngiltere - Gana (16:00 ET)350 $ - 1.500 $Bilet
    26 Haziran CumaNorveç - Fransa (15:00 ET)380 $ - 1.600 $Bilet
    29 Haziran Pazartesi32'li Tur (16:30 ET)450 $ - 1.800 $Bilet
    9 Temmuz PerşembeÇeyrek final (16:00 ET)800 $ - 3.200 $Bilet

    Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, bir 32'li tur eleme maçı ve bir çeyrek final maçı yer alıyor.

  • Gillette Stadyumu’nda Boston Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Boston Dünya Kupası Biletlerini Rezervasyon YapınBiletRezervasyonu Yapın

  • New York Jets v New England PatriotsGetty Images Sport

    Gillette Stadyumu'na genel bakış

    Kapasite65.878
    Açılış yılı2002
    Kullanıcı(lar)New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Adres1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, ABD
    BiletlerBiletler
  • New England Patriots Unveil Tom Brady StatueGetty Images Sport

    Gillette Stadyumu’nun Tarihi

    2002 yılında eski Foxborough Stadyumu’nun yerine inşa edilen Gillette Stadyumu, New England Patriots takımının yeni evi oldu ve daha sonra MLS takımı New England Revolution’ın da ev sahipliği yapmaya başladı. Başlangıçta CMGI Field olarak adlandırılan stadyum, Gillette’in isim haklarını satın almasının ardından yeniden adlandırıldı.

    Açılışından bu yana Gillette Stadyumu, sayısız maça, unutulmaz anlara, efsanevi sporculara ve dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı. 2023 yılında 250 milyon dolarlık bir yenileme çalışmasından geçen stadyum, modern ve son teknolojiyle donatılmış bir tesise dönüştürüldü. Yenileme çalışmasının en önemli özelliklerinden biri, "The Lighthouse" olarak bilinen 22 katlı bir kulenin eklenmesidir; bu kule, stadyumu ve Boston şehrini 360 derecelik bir açıdan izleme imkanı sunmaktadır. 

    2024 yılında Lionel Messi, Inter Miami formasıyla bu stadyumda ev sahibi takımla karşı karşıya geldi. Daha yakın zamanda ise stadyumun dışında Patriots efsanesi Tom Brady’yi onurlandıran bir heykelin açılışı yapıldı.

    Şimdi ise yeni bir sayfa açılıyor: Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında yedi maça ev sahipliği yapacak. Kim bilir, bu sefer ne tür bir gösteri sunacak?

  • New Orleans Saints v New England PatriotsGetty Images Sport

    Gillette Stadyumu'nda hangi takımlar maç yapıyor?

    Gillette Stadyumu şu anda NFL’deki New England Patriots takımının ev sahipliği yapmaktadır ve stadyumun hemen dışında, efsanevi oyun kurucuya ithafen dikilmiş çarpıcı bir Tom Brady heykeli bulunmaktadır. Ayrıca stadyum, MLS takımı New England Revolution’ın da ev sahasıdır.

    TakımLig
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
  • Houston Texans v New England PatriotsGetty Images Sport

    Gillette Stadyumu’na nasıl gidilir?

    Toplu taşıma ile Gillette Stadyumu’na nasıl gidilir 

    Toplu taşıma ile Gillette Stadyumu'na ulaşmanın en iyi ve en verimli yolu, South Boston istasyonundan stadyumun hemen yanındaki Foxboro istasyonuna giden MBTA Rail Commuter hizmetini kullanmaktır. Gidiş-dönüş bilet ücreti genellikle 20 dolar civarındadır ve seyahat eden taraftarlar biletlerini MBTA'nın mTicket uygulamasından rezerve edebilirler

    Gillette Stadyumu'na araba ile nasıl gidilir 

    Araba ile seyahat edenler için stadyuma I-95 ve I-495 otoyolları üzerinden kolayca ulaşılabilir. Stadyumun yakınında geniş bir otopark alanı mevcuttur; ancak, özellikle etkinlik günlerinde herhangi bir sorun yaşamamak için otopark biletini önceden satın almanız ve yerinizi rezerve etmeniz önerilir. 

  • Gillette Stadyumu için rehberli turlar

    Şu an itibarıyla Gillette Stadyumu’nda ne halka açık ne de özel turlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, ziyaretçiler stadyumun tamamı ve çevresinin nefes kesici manzarasını sunan The Lighthouse’a bir gezi yapabilirler. Ayrıca, takımın zengin tarihini anlatan sürükleyici bir müze olan The Patriots Hall of Fame’i keşfedebilir ve resmi ürünlerin yanı sıra eşsiz bir taraftar deneyimi yaşamak için The Patriots ProShop’a uğrayabilirsiniz.

  • Gillette Stadyumu yakınındaki yemek ve içki mekanları

    Gillette Stadyumu, The Kraft Group tarafından inşa edilen ve sayısız yemek seçeneği ile benzersiz bir stadyum deneyimi sunan, canlı bir açık hava alışveriş merkezi olan Patriot Place ile çevrilidir. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie ve diğer birçok mekan, pizzadan bifteğe, kokteyllerden canlı müziğe kadar geniş bir çeşitlilik sunarak ziyaretçilerin beğenisini kazanmaktadır. 

    Taraftarlar ayrıca, New England Patriots’un tarihine adanmış bir müze olan The Patriot Hall of Fame’i de ziyaret edebilirler. 