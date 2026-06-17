Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvası kapsamında hem grup aşaması hem de eleme turlarını kapsayan toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.
48 takımın Dünya Kupası'nın en büyük ödülü için mücadele edeceği turnuva, Haziran ve Temmuz aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.
23 yıllık tarihi boyunca Gillette Stadyumu, NFL ve MLS maçları, uluslararası futbol karşılaşmaları, üniversite futbolu etkinlikleri ve dünyanın en büyük sanatçılarının sahne aldığı konserler dahil olmak üzere çok sayıda önemli etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.
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