Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvası kapsamında hem grup aşaması hem de eleme turlarını kapsayan toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

23 yıllık tarihi boyunca Gillette Stadyumu, NFL ve MLS maçları, uluslararası futbol maçları, üniversite futbolu etkinlikleri ve dünyanın en büyük sanatçılarının yer aldığı konserler dahil olmak üzere bir dizi önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

48 takımın Dünya Kupası'nın en büyük ödülü için mücadele edeceği turnuva, Haziran ve Temmuz aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek.

Sponsorluk nedenleriyle, stadyum Dünya Kupası süresince "Boston Stadyumu" olarak anılacaktır.

ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek istiyor olun

