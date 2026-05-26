Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
2026 Dünya Kupası Boston Bilet Rehberi: Gillette Stadyumu programı, grup maçları ve 2026 Dünya Kupası'nın bu ev sahipliği hakkında bilmeniz gereken her şey

2026 FIFA Dünya Kupası için Gillette Stadyumu'nu ziyaret etmeyi planlıyorsanız, her şeyi sizin için ayarladık

Massachusetts eyaletinin Foxborough kentinde bulunan Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası turnuvası kapsamında hem grup aşaması hem de eleme turlarını kapsayan toplam yedi maça ev sahipliği yapacak.

23 yıllık tarihi boyunca Gillette Stadyumu, NFL ve MLS maçları, uluslararası futbol maçları, üniversite futbolu etkinlikleri ve dünyanın en büyük sanatçılarının yer aldığı konserler dahil olmak üzere bir dizi önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı.

48 takımın Dünya Kupası'nın en büyük ödülü için mücadele edeceği turnuva, Haziran ve Temmuz aylarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da gerçekleşecek.

Sponsorluk nedenleriyle, stadyum Dünya Kupası süresince "Boston Stadyumu" olarak anılacaktır. 

İster bir maça gitmeyi planlıyor olun, ister sadece şehirdeyken stadyumu keşfetmek istiyor olun, GOAL size sorunsuz ve unutulmaz bir deneyim için bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

    2026 Dünya Kupası maçlarından hangileri Gillette Stadyumu'nda oynanacak?

    TarihMaçYerBiletler
    13 Haziran CumartesiHaiti - İskoçya (21:00 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet
    16 Haziran SalıNorveç - Irak (18:00 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet
    19 Haziran Cumaİskoçya - Fas (18:00 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet
    23 Haziran Salıİngiltere - Gana (16:00 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Biletler
    26 Haziran CumaNorveç - Fransa (15:00 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet
    29 Haziran PazartesiSon 32 Turu (16:30 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet
    9 Temmuz PerşembeÇeyrek final (16:00 ET)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet

    Gillette Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında toplam yedi maça ev sahipliği yapacak. Bunlar arasında beş grup aşaması maçı, bir son 32 turu eleme maçı ve bir çeyrek final maçı yer alıyor.

  • Gillette Stadyumu'nda Boston Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

    Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

    Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

    İşte bilmeniz gerekenler:

    • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın almak için son fırsattır.
    • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
    • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

    Gillette Stadyumu'na genel bakış

    Kapasite65.878
    Açılış yılı2002
    KullanıcıNew England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS)
    Adres1 Patriot Pl, Foxborough, MA 02035, ABD
    Gillette Stadyumu'nun Tarihi

    2002 yılında eski Foxborough Stadyumu'nun yerine inşa edilen Gillette Stadyumu, New England Patriots takımının yeni evi oldu ve daha sonra MLS takımı New England Revolution'ın da ev sahipliği yapmaya başladı. Başlangıçta CMGI Field olarak adlandırılan stadyum, Gillette'in isim haklarını satın almasının ardından yeniden isimlendirildi.

    Açılışından bu yana Gillette Stadyumu sayısız maça, unutulmaz anlara, efsanevi sporculara ve dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yaptı. 2023 yılında 250 milyon dolarlık bir yenileme çalışmasından geçen stadyum, modern ve son teknoloji ürünü bir tesise dönüştürüldü. Yenileme çalışmasının en önemli özelliği, "The Lighthouse" olarak bilinen 22 katlı bir kulenin eklenmesidir. Bu kule, stadyumu ve Boston şehrini 360 derece gören bir manzara sunarak ziyaret eden taraftarlara eşsiz bir deneyim yaşatmaktadır. 

    2024 yılında Lionel Messi, Inter Miami formasıyla bu stadyumda ev sahibi takımla karşı karşıya geldi. Daha yakın zamanda ise stadyumun dışında Patriots efsanesi Tom Brady'yi onurlandıran bir heykelin açılışı yapıldı.

    Şimdi, Gillette Stadyumu'nun 2026 FIFA Dünya Kupası sırasında yedi maça ev sahipliği yapmasıyla yeni bir sayfa açılıyor. Bu sefer ne tür bir gösteri sunacağını kim bilebilir?

    Gillette Stadyumu'nda hangi takımlar oynuyor?

    Gillette Stadyumu şu anda NFL'den New England Patriots takımının ev sahipliği yapmaktadır ve stadyumun hemen dışında efsanevi oyun kurucuya ithafen dikilmiş çarpıcı bir Tom Brady heykeli bulunmaktadır. Stadyum aynı zamanda MLS takımı New England Revolution'ın da ev sahasıdır.

    TakımLig
    New England PatriotsNFL
    New England Revolution MLS
    Gillette Stadyumu'na nasıl gidilir

    Toplu taşıma ile Gillette Stadyumu'na nasıl gidilir 

    Toplu taşıma ile Gillette Stadyumu'na ulaşmanın en iyi ve en verimli yolu, South Boston istasyonundan stadyumun hemen yanındaki Foxboro istasyonuna giden MBTA Rail Commuter hizmetini kullanmaktır. Gidiş-dönüş bileti genellikle 20 dolar civarındadır ve seyahat eden taraftarlar biletlerini MBTA'nın mTicket uygulamasından rezerve edebilirler

    Gillette Stadyumu'na araba ile nasıl gidilir 

    Araba ile seyahat edenler için stadyuma I-95 ve I-495 otoyollarından kolayca ulaşılabilir. Stadyumun yakınında geniş bir otopark bulunmaktadır, ancak özellikle etkinlik günlerinde herhangi bir sorun yaşamamak için otopark bileti satın almanız ve yerinizi önceden ayırtmanız önerilir. 

  • Gillette Stadyumu için rehberli turlar

    Şu anda Gillette Stadyumu'nda ne halka açık ne de özel turlar düzenlenmektedir. Bununla birlikte, ziyaretçiler stadyumun tamamı ve çevresinin muhteşem manzarasını sunan The Lighthouse'a bir gezi yapabilirler. Ayrıca, takımın zengin tarihini anlatan etkileyici bir müze olan The Patriots Hall of Fame'i keşfedebilir ve resmi ürünler ile benzersiz bir taraftar deneyimi için The Patriots ProShop'a uğrayabilirsiniz.

  • Gillette Stadyumu yakınında yemek ve içecek mekanları

    Gillette Stadyumu, The Kraft Group tarafından inşa edilen ve sayısız yemek seçeneği ile benzersiz bir stadyum deneyimi sunan, canlı bir açık hava alışveriş merkezi olan Patriot Place ile çevrilidir. 

    Davio’s Northern Italian Steakhouse, Citizen Crust, Six String Grill & Stage, Bar Louie ve diğer birçok mekan, pizzadan biftek ve kokteyllere, canlı müziğe kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunarak ziyaretçilerin beğenisini kazanmaktadır. 

    Taraftarlar ayrıca, New England Patriots'un tarihine adanmış bir müze olan The Patriot Hall of Fame'i de ziyaret edebilirler. 