Futbol tarihi ve France Footballdergisi tarafından kurulan Altın Top ödülü tarihinde, en zor ve her ne olursa olsun tartışmalı kararlardan biriyle karşı karşıyayız. İnsanların hafızasında, Dünya Kupası’nın düzenlendiği yıllarda, hiçbir zaman ya da en fazla çok nadir durumlarda, turnuva, bir oyuncunun finalin mutlak hakimi ya da başrol oyuncusu olarak öne çıkıp, en çok arzu edilen bireysel ödülün galibiyetini aylar öncesinden garantilemeden sona ermezdi.
Çeviri:
2026 Dünya Kupası, bize tarihin en belirsiz Altın Top ödülünü sunuyor: Rodri ve Mbappé, Leo Messi’nin dokuzuncu zaferinin önündeki en büyük engeller
MESSI VE MBAPPE'NİN GARİP OLAYI
Bu bitmek bilmeyen Dünya Kupası turnuvasında hayranlık uyandıran bazı oyunların yarattığı duygulara ve coşkuya kapılmadan, soğukkanlı ve mantıklı bir şekilde düşünürsek, Altın Top jürisinin seçimi hiç de kolay olmayacak. Çünkü istatistikler açısından (ilki 10 gol ve 1 asist, ikincisi 8 gol ve 4 asist) diğer tüm oyunculardan bir adım önde olan Kylian Mbappé ve Lionel Messi, turnuvayı kazanmayı başaramadılar ve iki kritik maçta – Fransız oyuncu için yarı final, Messi için ise final ve Dünya Kupası kariyerinin son maçı – başrol oynamaktan uzak kaldılar. Onların arkasında pek çok şampiyon ya da çok iyi futbolcu vardı (Dembelé, Olise, Kane, Haaland, sadece birkaçını saymak gerekirse), ancak hiçbiri yukarıda bahsedilen iki oyuncunun liderliğini sarsacak kadar etkili olamadı.
NEDEN YAMAL KAZANAMAYACAK?
İspanya ile Arjantin arasında New York’ta oynanan final maçı, Altın Top ödülü açısından da açıkça bir dönüm noktası olarak sunulmuştu: “eski” Messi ile onun varisi olarak gösterilen Yamal arasında olası bir bayrak devri ya da son şampiyonların zaferi durumunda ilkinin hâlâ ulaşılamaz statüsünün teyit edilmesi. Sonunda takım arkadaşlarıyla birlikte kutlama yapan, Barcelona’nın yükselen yıldızı oldu; ancak bu Dünya Kupası’na fiziksel olarak oldukça kötü bir durumda gelmiş ve final maçında adeta bir hayalet gibiydi. Turnuva boyunca sadece bir gol atabildi ve Şampiyonlar Ligi’nde de Blaugrana formasıyla geçirdiği düşük performanslı sezonu göz önünde bulundurursak, Altın Top ödülü için (muhtemelen uzun bir serinin ilki olacak) biraz daha beklemesi gerekeceği tahmin edilebilir.
NEDEN MESSI KAZANMALI?
Peki ne olacak? En önemli maçta alınan yenilgiye rağmen ve tüm Arjantin takımının sadece direnmeye odaklanmış bir performans sergilemesi nedeniyle kendisinin hiç göze çarpmadığı bir maçın sonunda, yine Leo Messi galip gelecek mi? Tıpkı 2010’da olduğu gibi; o zaman da kupa İspanya tarafından kaldırılmıştı, ancak “Pulce” ve “Albiceleste”nin yolu çok daha önce sona ermişti. O zamanlar, ödülü Iniesta’dan, Xavi’den ya da Inter’li Sneijder ve Milito’dan almasının yarattığı “skandal”, o sezonun sonunda Barcelona formasıyla sergilediği muhteşem istatistiklerle haklı gösterilmişti – ki o sezon, Mourinho’nun “Triplete”sinin yaşandığı yıl olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadan sona ermişti – bu kez, yaşayan en büyük futbolcunun olası dokuzuncu Altın Top ödülü, en azından final maçına kadar 39 yaşında oynadığı, tamamen anlamsız bir Dünya Kupası sayesinde, en şüpheci kişiler ya da eleştirmenleri için daha kabul edilebilir hale gelecektir.
ACILI SON
8 gol ve 4 asist, bunlardan 2'si Arjantin ile oynanan efsanevi yarı final maçında, 2022 Katar zaferine kıyasla daha da belirgin bir teknik liderlik rolü ve bugünden itibaren bu muhteşem oyunun tüm tutkunlarını saracak bir nostalji duygusu; çünkü, beklenmedik bir gelişme olmazsa, dünyanın en önemli turnuvası olan Dünya Kupası'nın futbol sahalarında artık böylesine muhteşem bir güzelliğe tanık olamayacağız. O, tam bir efsane olarak ayrılıyor ve New York’taki final, bu turnuvayı ve onun turnuva tarihindeki yerini kısmen gölgeleme riski taşısa da, kariyer ödülü olarak verilecek bir başka Altın Top’un sembolik değeri paha biçilemez olacaktır.
RODRI'NİN İKİNCİ GÖRÜŞMESİNE DİKKAT
Ya kazanan Messi olmazsa? İspanya’ya kupa takdim edilmeden önce bireysel ödülleri dağıtan jüri üyeleri bize bu konuda bir ipucu verdi. Tahminlerin aksine, Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu ödülü, Guardiola’nın Manchester City’sinin yeniden bulduğu ritmiyle hareket eden ve uyum içinde oynayan takımın beyni ve metronomu olan Rodri’ye gitti. 2024’teki çok ciddi sakatlığından önceki mükemmellik seviyesine geri döndü. Tam da iki yıl önce Avrupa Şampiyonası’nı kazandıktan sonra kazandığı Altın Top ödülündeki seviyesine geri döndü.
MBAPPE GİBİ KİMSE YOK
Erling Haaland ile dünyanın en iyi 9 numarası unvanı için şu anda rekabet eden isimler arasında, salt rakamlara bakacak olursak ikinci alternatif aday, Kylian Mbappé’den başkası olamaz. 31 maçta 25 golle La Liga'nın, 11 maçta 15 golle Şampiyonlar Ligi'nin, bu Dünya Kupası'nda ise 10 golle gol kralı olan Mbappé, "Majesteleri" Messi'yi sadece bir gol farkla geride bırakarak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da eldeetti. Hiçbir kupa kazanamadığı doğru, ancak en azından bu Dünya Kupası’nda, sadece olağanüstü bir İspanya’nın engellemesi sayesinde, tarihi bir üçüncü ardışık finale ulaşmaya gerçekten çok yaklaştı.
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