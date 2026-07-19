Peki ne olacak? En önemli maçta alınan yenilgiye rağmen ve tüm Arjantin takımının sadece direnmeye odaklanmış bir performans sergilemesi nedeniyle kendisinin hiç göze çarpmadığı bir maçın sonunda, yine Leo Messi galip gelecek mi? Tıpkı 2010’da olduğu gibi; o zaman da kupa İspanya tarafından kaldırılmıştı, ancak “Pulce” ve “Albiceleste”nin yolu çok daha önce sona ermişti. O zamanlar, ödülü Iniesta’dan, Xavi’den ya da Inter’li Sneijder ve Milito’dan almasının yarattığı “skandal”, o sezonun sonunda Barcelona formasıyla sergilediği muhteşem istatistiklerle haklı gösterilmişti – ki o sezon, Mourinho’nun “Triplete”sinin yaşandığı yıl olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’ni kazanamadan sona ermişti – bu kez, yaşayan en büyük futbolcunun olası dokuzuncu Altın Top ödülü, en azından final maçına kadar 39 yaşında oynadığı, tamamen anlamsız bir Dünya Kupası sayesinde, en şüpheci kişiler ya da eleştirmenleri için daha kabul edilebilir hale gelecektir.