2026 Dünya Kupası: Bellingham, İngiltere-Gana maçında ağzını kapattı ancak oyundan atılmadı; tartışma çıktı

Eski Dortmund oyuncusunun Jerome Opoku'ya yaptığı faulün ardından hakem ilk yarının bittiğini ilan etti. Bellingham ve Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Quieroz, hararetli bir şekilde birbirlerine açıklama yapmaya çalıştılar. Tartışma sırasında bazı oyuncular da olaya müdahil oldu; fotoğrafçılar, ağzını kapatarak Ganalı kaptan Jordan Ayew ile konuşan İngiliz 5 numaralı oyuncuyu objektiflerine yakaladı. Hakem, Real Madrid'li oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadı; oyuncu ikinci yarıda normal şekilde sahaya geri döndü ve 73. dakikaya kadar oynadı.



