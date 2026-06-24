Miguel Almiron oyundan atıldı, Jude Bellingham ise atılmadı. 2026 Dünya Kupası’nda Paragaylı oyuncu ile İngiliz yıldız arasında gösterilen farklı muamele nedeniyle tartışma çıktı. Türkiye-Paraguay maçı sırasında eski Newcastle oyuncusu, bir rakiple konuşurken ağzını kapattığı için kırmızı kart gördü. İngiltere-Gana maçı sırasında ise Real Madrid'in yıldızı da aynı hareketi yaptı, ancak aynı muameleye maruz kalmadı.
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2026 Dünya Kupası: Bellingham, İngiltere-Gana maçında ağzını kapattı ancak oyundan atılmadı; tartışma çıktı
NE OLDU?
Eski Dortmund oyuncusunun Jerome Opoku'ya yaptığı faulün ardından hakem ilk yarının bittiğini ilan etti. Bellingham ve Gana'nın Portekizli teknik direktörü Carlos Quieroz, hararetli bir şekilde birbirlerine açıklama yapmaya çalıştılar. Tartışma sırasında bazı oyuncular da olaya müdahil oldu; fotoğrafçılar, ağzını kapatarak Ganalı kaptan Jordan Ayew ile konuşan İngiliz 5 numaralı oyuncuyu objektiflerine yakaladı. Hakem, Real Madrid'li oyuncuya herhangi bir yaptırım uygulamadı; oyuncu ikinci yarıda normal şekilde sahaya geri döndü ve 73. dakikaya kadar oynadı.