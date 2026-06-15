2026 Dünya Kupası, Belçika-Mısır maçı saat 21:00'den itibaren CANLI

Belçika, 2026 Dünya Kupası macerasına Seattle Stadyumu'nda Mısır ile oynayacağı G Grubu maçıyla başlıyor; bu karşılaşma her iki milli takım için de şimdiden büyük önem taşıyor. Rudi Garcia'nın yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, grubun en güçlü takımı olarak kendilerini kanıtlamak için hemen bir galibiyet peşindeyken, Firavunlar ise bu turnuvada tarihlerini yeniden yazmayı hedefliyor.

Belçika, bu maçın arifesinde başarılı bir nesil değişimi sürecinden geçerek geliyor. Kevin De Bruyne kaliteli bir orta sahayı yönetirken, Jeremy Doku hazırlık haftalarında turnuvanın en öngörülemez kanat oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Eski Tottenham savunmacısı Toby Alderweireld, Doku'yu "saf futbol" olarak tanımlayarak, hızlanması ve top sürme becerisiyle her savunmayı zorlayabileceğini vurguladı.

Mısır ise Seattle'a en keskin silahını getiriyor: Mohamed Salah. Liverpool'un yıldız oyuncusu için bu, özel bir Dünya Kupası; belki de dünyanın en önemli turnuvasında silinmez bir iz bırakmak için son fırsat. 2018'de Rusya'da yaşananlar büyük bir hayal kırıklığıydı; şimdi, 2022'deki yokluğunun ardından Firavunlar yeniden sahneye çıkarken, Salah gerçekten önemli anlarda fark yaratabileceğini kanıtlamak istiyor.

Hossam Hassan, rakibin yaratıcılığını boğup hızlı kontra ataklarla oynayan, başa çıkması zor bir takım kurdu. Taktik planı net: düzenli bir şekilde savunmak ve geçişleri değerlendirerek Salah ve Omar Marmoush'u devreye sokmak.

Garcia ise, savunmasını Mısırlıların kontra ataklarına maruz bırakmadan takımının hücum gücünü yönetmek zorunda. Belçika'nın yaratıcılığı ile Afrika'nın sağlamlığı arasındaki bu karşılaşma, bir Dünya Kupası açılış maçına yakışır şekilde taktiksel ve yoğun bir mücadele vaat ediyor.







