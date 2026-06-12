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2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması: Lionel Messi, Michael Olise ve FIFA ödülünü kazanmak için yarışacak tüm favoriler

Dünya Kupası
Arjantin
İngiltere
FEATURES
Fransa
Portekiz
İspanya
Brezilya

48 takımın tamamı, herkesin imrendiği kupayı kazanmak için mücadeleye başlarken, 2026 Dünya Kupası nihayet başladı. Her ne kadar takım kupası tüm yarışmacılar için ana hedef olsa da, bazı oyuncular şimdiden turnuvanın en iyi oyuncusu unvanını üstlenmeye başladı. Cezayir karşısında muhteşem bir hat-trick gerçekleştiren Lionel Messi şu anda en güçlü aday konumunda, ancak ilk haftanın ardından Kylian Mbappé ve Michael Olise gibi isimler de onun hemen peşinde.

Ünlü Altın Top ödülü, sadece gollerden ibaret değildir. Medya temsilcilerinin oylarıyla belirlenen bu ödül, turnuvanın oyunculara çok yönlü mükemmellikleri ve turnuva üzerindeki etkileri nedeniyle ödül verme imkânı sunar.

Yıllar boyunca bu ödül çoğunlukla forvetlere verilmiş olsa da, orta saha oyuncuları ve hatta bir kaleci de bu ödüle layık görülmüştür. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane ve Diego Forlan bu ödülün önceki kazananları arasında yer alırken, aktif olarak oynayan iki yıldız olan Lionel Messi ve Luka Modric de listede bulunmaktadır.

2014 ve 2022'deki zaferleriyle bu ödülü iki kez kazanan tek oyuncu olan Messi, üst üste ikinci kez ödülü kazanarak bir adım daha ileri gitmeyi umuyor. Ancak 2022'de ikincilik elde eden Kylian Mbappé, Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembélé, İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal ve İngiltere kaptanı Harry Kane gibi isimler de bu onur için yarışıyor.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'i turnuvada ileriye taşıyarak koleksiyonunu tamamlamayı hedeflerken, Vinicius Junior ve Raphinha da Brezilya'yı altıncı şampiyonluğuna taşıyacak potansiyele sahip.

48 takımın katıldığı turnuvada, kalite tüm takımlara yayılmış durumda olduğundan sürpriz bir adayın ortaya çıkma ihtimali oldukça yüksek.

GOAL’un 2026 Dünya Kupası Altın Top Güç Sıralaması, Kanada, ABD ve Meksika’da oynanan ilk tur maçlarının ardından ödülün en güçlü adaylarını takip ediyor.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Yasin Ayari | İsveç

    Viktor Gyokeres ve Alexander Isak manşetlere çıktı, ancak İsveç’i Tunus karşısında harekete geçiren, ceza sahası dışından attığı muhteşem bir golle orta saha oyuncusu Yasin Ayari oldu. Bu gol, takımında bir gol yağmurunu tetikledi ve Ayari, maçın son saniyelerinde kaleciye hiçbir şans tanımayan bir başka roket gibi şutla skoru belirledi.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Kai Havertz | Almanya

    Kai Havertz, Almanya'nın Curacao'ya karşı 7-1 kazandığı maçta muhteşem bir performans sergiledi. Skoru 3-1'e getiren penaltısı, ilk yarının bitimine az bir süre kala maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Almanya, ikinci yarıda Curacao'yu adeta ezip geçti ve Havertz de hız kesmeden 88. dakikada bir gol daha atarak skoru belirledi.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Nico Schlotterbeck | Almanya

    Almanya'nın Curacao karşısında yaptığı parlak başlangıç, ada ülkesinin sürpriz golüyle boşa çıkmış olsa da, takımı tekrar rayına oturtan isim, muhteşem bir kafa vuruşuyla golü atan Nico Schlotterbeck oldu.

    Bununla kalmadı, Borussia Dortmund'un stoper oyuncusu diğer her açıdan da muhteşem bir performans sergiledi. Hem yerden hem de havadan üstünlüğüyle Curacao'nun en tehlikeli ataklarını sürekli olarak kesintiye uğrattı, birçok top uzaklaştırması yaptı ve maç boyunca güvenilir paslar verdi.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Alexander Isak | İsveç

    Alexander Isak ve Viktor Gyokeres, İsveç’in elinde ne kadar iyi bir hücum ikilisi olduğunu gösterdi. Isak, Tunus karşısında maçın 30. dakikasında ilk golünü atarak kilit rol oynadı; ardından 5-1’lik galibiyette iki golün daha hazırlayıcısı oldu. Bu sonuç, Hollanda ve Japonya ile oynayacakları maçlar öncesinde takımın ne kadar iyi durumda olduğunu ortaya koydu.

  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    6Vozinha | Yeşil Burun Adaları

    Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinho’nun bu listede uzun süre kalması pek olası görünmüyor, ancak ilk Dünya Kupası performansı onu dünya çapında bir fenomen haline getirdi.

    Yeşil Burun Adaları, Euro 2024 şampiyonu İspanya karşısında kahramanca bir 0-0 beraberliği elde ederken, Vozinho yedi muhteşem kurtarış yaptı ve kalesinde tam bir hakimiyet sergiledi. 40 yaşındaki kaleci, dünya çapında manşetlere konu oldu ve Uruguay karşısında da benzer bir performans sergilemeyi umuyor.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    5Harry Kane | İngiltere

    Geçen sezon Bayern Münih formasıyla 51 maçta tam 61 gol atan Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Harry Kane, bu turnuvada karşılaştığı her savunmaya korku salacak.

    Kane, İngiltere milli takımında önemli maçlarda beklenen performansı gösteremediği yönündeki eleştirilerle sık sık karşı karşıya kalmış olsa da, ilk maçta Hırvatistan'a karşı attığı iki golle bu göreve layık olduğunu kanıtladı. Rakip savunma için doğrudan bir tehdit oluşturan Kane, birkaç gol fırsatının yaratılmasına da katkıda bulunarak Thomas Tuchel'in takımındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Portekiz

    Erling Haaland, Dünya Kupası’nda çarpıcı bir giriş yaptı. Norveçli forvet, Irak’a karşı oynanan açılış maçında takımının ilk golünü atmasından 30 dakika sonra skora adını yazdırdı ve ardından Orta Doğu ülkesiyle verilen zorlu mücadelede devre bitmeden hemen önce tekrar sahneye çıkarak takımının üstünlüğünü yeniden sağladı.

    Norveç maçı 4-1 kazandı ve Manchester City'de forma giyen forvet, maçın en iyi oyuncusu seçildi. Senegal ve Fransa maçlarında da benzer bir performans sergilemesi, en iyi oyuncu ödülünü kazanma şansını büyük ölçüde artıracaktır.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    3Michael Olise | Fransa

    Harry Kane, Bayern Münih’in muhteşem sezonunda gollerin aslan payını almış olabilir, ancak pek çok taraftarın kalbini çalan isim Michael Olise oldu. Bundesliga’da Yılın Oyuncusu seçilen Olise, heyecan verici hızı, olağanüstü top kontrolü ve muhteşem bitirme yeteneği sayesinde, Bayern’in yarı finale yükseldiği Şampiyonlar Ligi’nde ve Almanya’nın en üst liginde toplam 20 gol attı ve 25 asist kaydetti.

    Fransa milli takımında da benzer bir dinamik söz konusu: Mbappé golleriyle övgü toplarken, Olise ceza sahası çevresindeki muhteşem performansı ile alkışları topladı. İlk maçta Senegal karşısında Mbappé’nin açılış golünü hazırlayan isabetli pası ve topu kullanmadaki mükemmelliği sayesinde, 3-1’lik galibiyette FIFA’nın Maçın Adamı seçildi.

  • FBL-WC-2026-FRIENDLY-FRA-NIRAFP

    2Kylian Mbappé | Fransa

    27 yaşındaki Kylian Mbappé’yi ilk bakışta bir Dünya Kupası efsanesi olarak nitelemek için henüz erken olabilir; ancak hem altın hem de gümüş madalyaya sahip olduğunu ve turnuvaya girerken Brezilya’nın efsanesi Pelé ile aynı gol rekoruna (14 maçta 12 gol) sahip olduğunu düşünürsek, onun statüsü yadsınamaz.

    Mbappe, ABD’deki ilk maçında Brezilyalı efsaneyi geride bırakarak iki gol attı ve Les Bleus’un 3-1’lik galibiyetine katkıda bulundu. Olise ile kurduğu telepatik uyum sayesinde Senegal karşısında adeta ölümcül bir performans sergiledi ve önümüzde kesinlikle daha birçok sihirli an bizi bekliyor.

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    1Lionel Messi | Arjantin

    Artık tam anlamıyla açgözlüleşiyor! Lionel Messi, kariyeri boyunca her şeyi kazandı – bunların çoğunu birden fazla kez – ve Altın Top ödülünü kazanmak için ne gerektiğini çok iyi biliyor. Kupa dolabında halihazırda iki Altın Top bulunuyor ve Dünya Kupası sırasında 39. yaş gününü kutlayacak olması, turnuva öncesinde bir kez daha favori olarak gösterilmesinin, onun uzun soluklu kariyerinin bir kanıtıdır.

    Dört yıl önce Mbappé’yi geride bırakarak bu ödülü kazanan Arjantinli yıldız, 2026 Dünya Kupası’na Cezayir karşısında attığı üç golle başladı ve Arjantin ilk maçını 3-0 kazandı. Bu üç gol, onu 16 golle Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncularından biri haline getirdi ve Arjantin’i yine zafere taşıyacak potansiyele sahip olduğunu gösterdi.